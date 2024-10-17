Новые книга продаж, книга покупок и дополнительные листы к ним: что изменится с 1 января 2025 года

Минфин разработал проект поправок в постановление Правительства РФ № 1137 от 26.12.2011 (ID проекта 01/01/09-24/00150845). С 1 января 2025 года планируют внести изменения в форму книги продаж и дополнения к порядку заполнения книги продаж и покупок.

Книга продаж: изменения по упрощенцам

Изменения формы книги продаж связаны с тем, что с 1 января 2025 года все упрощенцы с прошлогодним доходом выше 60 млн руб. должны платить НДС. У таких ИП и компаний появятся обязанности:

Считать и платить НДС по общей ставке 20% (10%) с возможностью вычета «входного» налога, или по сниженным ставкам 5% и 7%, но без права применять налоговый вычет.

Выставлять покупателям счета-фактуры.

Регистрировать выставленные счета-фактуры в книге продаж.

Регистрировать в книге покупок полученные от поставщиков счета-фактуры, на основании которых можно принять к вычету «входной» НДС.

Ежеквартально на основании данных книг продаж и покупок заполнять декларацию по НДС и сдавать её в налоговую.

Основание — ст. 2 закона № 176-ФЗ от 12.07.2024.

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Исходя из новых требований Минфин дополнил постановление № 1137.

Для упрощенцев-плательщиков НДС по пониженным ставкам 5% и 7% в форму книги продаж добавили новые графы:

Графы 15а и 15б — чтобы отражать без налога стоимость продаж, облагаемых НДС, по счёту-фактуре, а также разницы стоимости по корректировочному счёту-фактуре (по ставкам 7% и 5% соответственно).

Графы 18а и 18б — чтобы отражать суммы НДС по счёту-фактуре и разницы стоимости по корректировочному счёту-фактуре (по ставкам 7% и 5% соответственно).

В форме дополнительного листа к книге продаж появятся аналогичные графы:

Правила заполнения книги продаж и доплистов к ней тоже изменят:

По операциям в связи с передачей имущественных прав упрощенцы на пониженных ставках НДС считают налог с разницы между ценой реализации и приобретения. В новые графы 15а и 15б нужно будет включать эту налоговую базу.

Основание — п. 1–4, 6 ст. 155 НК РФ.

В новые графы 18а и 18б будет включаться в том числе и НДС по расчётным ставкам.

На упрощенцев и плательщиков ЕСХН, освобождённых от НДС, не будет распространяться требование выставлять счета-фактуры и регистрировать их в книге продаж.

Основание — абз. 2, 3 п. 1 ст. 145 НК РФ, ст. 1 законопроекта № 727330-8.

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Изменится порядок заполнения книги продаж и покупок при торговле товарами ЕАЭС на маркетплейсах

С 1 июля 2024 года действует правило: когда товары из ЕАЭС через электронную торговую площадку (маркетплейсы в их числе) реализует продавец из страны ЕАЭС, а покупатель-физлицо получает товар на территории России, местом его реализации считается РФ. НДС считают с применением расчётных ставок 16,67% или 9,09%.

С 1 июля 2024 года признаются налоговыми агентами по НДС Российские компании и ИП, которые продают такой товар как посредники. Поэтому они:

платят НДС в бюджет;

подают декларацию по НДС;

имеют право на вычет по налогу, в частности, при возврате товара;

составляют счета-фактуры, ведут книги продаж и покупок.

Нет обязанности составлять счета-фактуры и вести книги продаж и покупок у продавцов и посредников из стран ЕАЭС.

Основание — пп. «б» п. 1, пп. «б» п. 5 ст. 2 закона № 100-ФЗ от 29.05.2024, пп. 4 п. 1 ст. 147, п. 3 ст. 169, п. 5 ст. 171 НК РФ.

Поэтому решено дополнить действующие правила заполнения книг продаж и покупок и дополнительных листов к ним из постановления № 1137.

Если проект с поправками Минфина пройдёт все стадии и будет утверждён, новые формы и правила их заполнения вступят в силу через два месяца после официальной публикации, но не ранее 1 января 2025 года.

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