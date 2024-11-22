Должен ли бухгалтер знать наизусть все проводки 

План счетов включает восемь разделов, около 90 счетов и неограниченное количество возможных субсчетов. Используя их, бухгалтер составляет проводки на каждую хозяйственную операцию компании. Но должен ли он все проводки знать наизусть? Неужели знание проводок — это ключ к успеху в профессии и росту зарплатного потолка?

Проводки надо знать

Именно так рассуждают некоторые работодатели и руководители бухгалтерий во время поиска нового сотрудника.

Они устраивают тестирования на собеседовании с соискателем, предлагают нарисовать «самолётики», записать проводки к предложенным хозяйственным ситуациям и составить отчётность по данным ОСВ (оборотно-сальдовой ведомости).

В состав тестового задания работодатели любят включать проводки по НДС, прибыли, лизингу, производству, собирая все самые сложные отрасли и направления учёта. Часто тест одинаков для всех, а бухгалтера ищут на достаточно узкий участок, например, расчёт зарплаты.

Сторонники такого подхода считают, что:

Любой бухгалтер должен знать проводки и план счетов — это основа бухучёта, которой обучают еще в вузе.

Если бухгалтер не знает проводки наизусть — он плохо учился и не сможет нормально работать.

А что думаете вы — обязан ли бухгалтер помнить все проводки? Поделитесь опытом, были ли у вас такие тестирования во время собеседовании и стоит ли вообще устраиваться к такому работодателю.

Должен ли бухгалтер знать проводки наизусть

Если посмотреть на бухгалтерских форумах и сайтах с вакансиями, становится очевидным, что многие работодатели не так категоричны в вопросе знания проводок.

Считают, что важнее уметь ориентироваться в законах, понимать и знать, где искать и куда подсмотреть.

И в этом есть логика. Например, бухгалтер переходит из коммерческой компании в бюджетное учреждение или наоборот. Бюджетный план счетов и коммерческий — два абсолютно разных документа, но принципы учёта и двойная запись остаются неизменны.

Бухгалтер, который виртуозно считал зарплату в ООО и делал проводки Дт 26 Кт 70, Дт 70 Кт 51, также будет считать её и в учреждении, даже если бюджетный план счетов он увидит в первый раз. В помощь ему — справочные системы, бухгалтерские сайты и приказ Минфина № 162н.

Через месяц подглядывания в шпаргалку проводки Дт 109.81 Кт 302.11 и Дт 302.11 Кт 201.11 станут ему родными и основательно засядут в памяти.

Если на собеседовании или тестировании окажется, что бухгалтер не знает план счетов наизусть, это не будет объективной оценкой его квалификации. Для расчёта заработной платы также нужны знания трудового законодательства, правил расчетов больничных, отпускных, НДФЛ, взносов и многого другого.

Понимают, что у каждого предприятия своя специфика и допускают, что соискатель раньше мог с этим не сталкиваться, и готовы обучить.

Например, бухгалтер одного участка захотел расширить свои компетенции в других направлениях учёта. Особенно это актуально для крупных предприятий, где в бухгалтерии много работников с узкой специализацией.

Другой пример — работа в НКО или МСП, которые вправе вести учёт упрощённо, или сопровождение ИП, которому бухучёт не нужен вовсе, а только учёт доходов и расходов.

Отдают предпочтение навыкам работы в 1С, Парус, Navision, а также регулярному прохождению курсов повышения квалификации и обучающих семинаров.

Делают скидку на память — все учили план счетов в вузе, но когда работаешь на одном участке (в одной отрасли, сфере бизнеса) забываешь про правила применения счетов, которые не относятся к деятельности компании-работодателя.

Считают нужным понимать смысл того, что означает проводка, какие события привели к ней, и какие влечёт последствия.

Вместо того чтобы заучивать все проводки, бухгалтер должен сосредоточиться на развитии своих аналитических навыков и способности применять знания к конкретным ситуациям.

Что действительно важно для бухгалтера

Чтобы качественно работать, бухгалтер должен:

Понимать принципы бухгалтерского учёта. Это позволит быстро находить нужную проводку в справочниках и правильно её применять в учёте.

Иметь опыт работы. С опытом приходит знание большинства распространённых проводок, а также способность быстро находить нужную информацию в справочниках.

Уметь анализировать и интерпретировать информацию . Это позволит понять, как операция и отражающая её проводка влияют на финансовое состояние компании.

Следить за изменениями. Новые стандарты и изменения в законодательстве меняют принципы учёта.

Таблица ключевых проводок: шпаргалка для бухгалтера

Профессионал должен знать проводки, но не в буквальном смысле наизусть, а понимать их смысл, логику и принцип применения.

Нужно ориентироваться в проводках к основным хозяйственным операциям. А при необходимости можно заглянуть в шпаргалку, вспомнить и суметь применить на практике корреспонденцию счетов.

Именно этот навык формирует компетенцию бухгалтера, повышает его возможности и увеличивает потолок дохода.

Скачать таблицу с проводками можно здесь.

Дебет Кредит Хозяйственная операция 75 80 Отражена задолженность учредителя по вкладу в уставный капитал 50 75 Учредитель оплатил долю наличными деньгами в кассу компании 51 (52) 75 Учредитель оплатил долю деньгами (валютой) на расчётный счёт компании 08 75 Учредитель внес долю в уставный капитал основными средствами 10 75 Учредитель внес долю в уставный капитал материалами 97 75 Учредитель внес долю в уставный капитал неисключительными правами 51 62 Покупатель перечислил деньги на расчётный счёт 50 62 Покупатель внес оплату в кассу предприятия 62 90.1 Компания начислила выручку от продажи товаров, работ, услуг 90.3 68 субсчет «НДС» Начислен НДС 61 51 Компания перечислила оплату поставщику 61 50 Компания оплатила поставщику наличными из кассы 71 50 Компания выдала деньги работнику подотчёт из кассы 71 51 Компания перечислила на карту (расчётный счёт) деньги работнику подотчёт 50 (51) 71 Работник вернул неизрасходованные подотчётные деньги 20 (23, 25, 26, 29, 44) 70 Начислена заработная плата 70 68.01 Из заработной платы удержан НДФЛ 70 76 Из заработной платы произведены удержания по исполнительным документам 70 50 Компания выдала заработную плату наличными из кассы 70 51 Компания перечислила заработную плату на карту (расчётный счёт) 08 60 Оприходованы основные средства 01 08 Основные средства приняты к эксплуатации 10 60 Оприходованы материалы 20 10 Материалы переданы в производство 94 10 Списана выявленная при инвентаризации недостача материалов 41 60 Оприходованы товары 20 (23, 25, 26, 44, 91) 60 Работы и услуги приняты к учёту 19 60 Отражен входящий НДС 20 (23, 25, 26, 29, 44) 69 субсчет «Страховые взносы по единому тарифу» Начислены страховые взносы по единому тарифу 20 (23, 25, 26, 29, 44) 69 субсчет «Страховые взносы по страхованию от НС и ПЗ» Начислены страховые взносы по страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 68.01 (69 субсчет «Страховые взносы по единому тарифу») 68.90 Отражена задолженность по уплате налогов на ЕНС 68.90 51 Налоги уплачены

Что же делать бухгалтеру?

У каждого бухгалтера будет свой ответ на этот вопрос, так как у каждого свой профессиональный путь, своя позиция по вопросу зазубривания плана счетов и свой способ зарабатывать деньги:

Одни предпочитают сидеть на одном участке и работать ежедневно с одними и теми же проводками.

Другим это кажется скучным, и они стремятся охватить разные участки учета, сферы бизнеса, практику с разными счетами.

Третьи из дома ведут 20 ИП на УСН 6% и думать забыли про план счетов, но это вовсе не мешает им зарабатывать.

Но, какой бы позиции не придерживался бухгалтер, есть ещё один способ, как увеличить потолок дохода без дополнительной работы. Бухгалтер может зарабатывать не только на своем участке или прямых услугах по ведению учёта, но и на рекомендациях.

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