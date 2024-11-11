Компенсационные и стимулирующие выплаты при оплате сверхурочных

Наиболее логично трактовать закон так: в расчёт идёт всё, что составляет зарплату работника.

Здесь мы подразумеваем выплаты, которые установлены системой оплаты труда и трудовым договором. В своей интерпретации мы опираемся на ст. 129 Трудового кодекса РФ.

Важно: это наиболее логичное, но предположение. Конкретного перечня пока нет, как и правоприменительной практики. А с некоторыми выплатами — например, с ежегодными премиями — мало что неясно.

Как избежать проблем с неначислением выплат. В идеале нужно действовать в пользу работников и обосновывать свои решения позициями специалистов Роструда.

Учтите компенсации за работу в условиях, которые отклоняются от нормальных.

Примеры таких выплат:

Доплата за работу во вредных условиях труда.

Компенсация за работу на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению.

Компенсация за ненормированный рабочий день.

Доплата за наставничество (бригадирство).

Доплата за совмещение профессий (должностей).

Надбавка за сложность выполнения работы.

Надбавка за разъездной характер работ (ежемесячная выплата, которая не зависит от графика работы).

Доплата за заведывание.

Доплата за уборку.

Доплата за расширение зоны обслуживания.

Надбавка за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника.

Доплата за работу в ночное время. Мнение о том, что такую доплату нужно учитывать при расчете доплаты за сверхурочную работу, отражено в информации сервиса Роструда «Онлайнинспекция.рф» по вопросам № 206725 от 25 сентября 2024 г., № 205730 от 10 сентября 2024 г. Это мнение можно распространить на доплату за работу в выходные и праздники.

Здесь имеются в виду надбавки и доплаты, начисленные работнику за месяц, когда он отработал сверхурочно. То есть при расчете сверхурочных не нужно учитывать дополнительные выплаты за те месяцы, когда работник сверхурочно не работал.

Узнать, чем отличается надбавка от доплаты, можно из материала «Мое дело Бюро».

Учтите стимулирующие выплаты. Примеры таких выплат:

Надбавка за квалификацию.

Надбавка за стаж работы (выслугу лет) в отрасли (в организации).

Ежемесячная премия.

Здесь тоже берутся надбавки за месяц, в котором сотрудник работал сверхурочно.

Специалисты Роструда говорят, что ещё нужно учитывать:

ежеквартальную, полугодовую и годовую премии;

премии за достижение показателей.

Но их нужно учесть только при условии, что премии относятся к месяцу, в котором сотрудник работал сверхурочно. И только в части, относимой к этому месяцу.

Пример. Есть квартальная премия. Она начислена 30 сентября и выплачена 10 октября вместе с зарплатой. Тогда она учитывается при расчете сверхурочных за сентябрь в 1/3 суммы.

Такая позиция отражена в информации сервиса Роструда «Онлайнинспекция.рф» по вопросам № 205746 от 10.09.2024 г., № 205707 от 10.09.2024 г., № 205696 от 10.09.2024 г., № 205394 от 5.09.2024 г.

Все эти выплаты нужно учитывать в итоговой оплате за месяц, а не в авансе. Почему так, рассказали в отдельном материале «Мое дело Бюро».