На что повлияет новый размер МРОТ в 2025 году

Субъекты РФ могут устанавливать свой размер МРОТ не ниже федерального. Для этого в регионах заключаются соглашения о минимальной зарплате. Если повышается федеральный минимум, МРОТ региона должен быть равен ему или превышать его.

К региональному соглашению о зарплате все работодатели региона присоединяются по умолчанию. Отказаться от присоединения можно в течение 30 дней после его публикации. Отказ должен быть мотивированным — с приложением протокола консультаций с профсоюзом и предложений о сроках повышения выплат до уровня регионального МРОТ.

Если отработана норма рабочего времени за месяц и выполнена норма труда, нельзя устанавливать зарплату ниже регионального МРОТ.

При неполной занятости или совместительстве зарплата тоже сравнивается с МРОТ, но пропорционально отработанному времени.

Работник трудится на 0,5 ставки, значит его зарплата должна составлять не меньше половины МРОТ, для сотрудника на 0,25 ставки — не менее 0,25 МРОТ и т.д.

Минимальная зарплата в размере федерального МРОТ (22 440 руб.) в 2025 году будет:

в субъектах РФ, где не заключалось региональное соглашение о минимальной зарплате на 2025 год;

в субъектах РФ, где региональным соглашением установлен МРОТ, равный федеральному — 22 440 руб.;

в организациях, финансируемых из федерального бюджета, независимо от региона.

Если работодатель присоединился к отраслевому соглашению о зарплатном минимуме, уровень зарплат сотрудников должен соответствовать соглашению.

Основание — закон № 365-ФЗ от 29.10.2024, ст. 133.1 ТК РФ.

Проверьте, есть ли у вас работники по трудовым договорам с зарплатой ниже нового МРОТ, включая совместителей и сотрудников с неполным рабочим днём.

❌ Не входят в сумму для сравнения с МРОТ:

выплаты — не оплата труда (премии к празднику, выплаты к юбилею и т.п.);

районные коэффициенты и северные надбавки;

доплата за ночную и сверхурочную работу, за работу в выходные и праздничные дни, если работник трудился сверх нормальной продолжительности рабочего времени;

доплата за совмещение должностей;

другие выплаты, которые запрещено включать в расчёт МРОТ региональным соглашением.

✔ Включайте в зарплату для сравнения с МРОТ:

выплаты по окладу (тарифной ставке);

премии и другие стимулирующие и поощрительные выплаты за труд;

доплаты и надбавки за работу, кроме связанных с отклонениями от обычных условий труда.

Зарплату внутренних совместителей сверяйте с минимумом отдельно по каждому трудовому договору.

Сравнивайте заработок с МРОТ до удержания из него НДФЛ. Если зарплата не «дотягивает» до нового МРОТ, повысьте её за счёт увеличения оклада (тарифной ставки), с помощью надбавок или иных доплат.

Основание — постановления КС РФ № 38-П от 07.12.2017, № 17-П от 11.04.2019, № 40-П от 16.12.2019, письмо Минтруда № 14-1/ООГ-7353 от 04.09.2018.

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