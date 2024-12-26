На что повлияет новый размер МРОТ в 2025 году

Как новый МРОТ повлияет на зарплату
Субъекты РФ могут устанавливать свой размер МРОТ не ниже федерального. Для этого в регионах заключаются соглашения о минимальной зарплате. Если повышается федеральный минимум, МРОТ региона должен быть равен ему или превышать его.
К региональному соглашению о зарплате все работодатели региона присоединяются по умолчанию. Отказаться от присоединения можно в течение 30 дней после его публикации. Отказ должен быть мотивированным — с приложением протокола консультаций с профсоюзом и предложений о сроках повышения выплат до уровня регионального МРОТ.
Если отработана норма рабочего времени за месяц и выполнена норма труда, нельзя устанавливать зарплату ниже регионального МРОТ.
При неполной занятости или совместительстве зарплата тоже сравнивается с МРОТ, но пропорционально отработанному времени.
Работник трудится на 0,5 ставки, значит его зарплата должна составлять не меньше половины МРОТ, для сотрудника на 0,25 ставки — не менее 0,25 МРОТ и т.д.
Минимальная зарплата в размере федерального МРОТ (22 440 руб.) в 2025 году будет:
в субъектах РФ, где не заключалось региональное соглашение о минимальной зарплате на 2025 год;
в субъектах РФ, где региональным соглашением установлен МРОТ, равный федеральному — 22 440 руб.;
в организациях, финансируемых из федерального бюджета, независимо от региона.
Если работодатель присоединился к отраслевому соглашению о зарплатном минимуме, уровень зарплат сотрудников должен соответствовать соглашению.
Основание — закон № 365-ФЗ от 29.10.2024, ст. 133.1 ТК РФ.
Проверьте, есть ли у вас работники по трудовым договорам с зарплатой ниже нового МРОТ, включая совместителей и сотрудников с неполным рабочим днём.
❌ Не входят в сумму для сравнения с МРОТ:
выплаты — не оплата труда (премии к празднику, выплаты к юбилею и т.п.);
районные коэффициенты и северные надбавки;
доплата за ночную и сверхурочную работу, за работу в выходные и праздничные дни, если работник трудился сверх нормальной продолжительности рабочего времени;
доплата за совмещение должностей;
другие выплаты, которые запрещено включать в расчёт МРОТ региональным соглашением.
✔ Включайте в зарплату для сравнения с МРОТ:
выплаты по окладу (тарифной ставке);
премии и другие стимулирующие и поощрительные выплаты за труд;
доплаты и надбавки за работу, кроме связанных с отклонениями от обычных условий труда.
Зарплату внутренних совместителей сверяйте с минимумом отдельно по каждому трудовому договору.
Сравнивайте заработок с МРОТ до удержания из него НДФЛ. Если зарплата не «дотягивает» до нового МРОТ, повысьте её за счёт увеличения оклада (тарифной ставки), с помощью надбавок или иных доплат.
Основание — постановления КС РФ № 38-П от 07.12.2017, № 17-П от 11.04.2019, № 40-П от 16.12.2019, письмо Минтруда № 14-1/ООГ-7353 от 04.09.2018.
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Больничные и декретные из МРОТ в 2025 году
Федеральный МРОТ применяется для расчёта больничных пособий в случаях, когда:
у работника в расчётном периоде не было дохода;
страховой стаж работника на начало заболевания меньше шести месяцев;
средний месячный заработок на дату открытия больничного оказался ниже МРОТ;
есть основания для снижения пособия (нарушение режима лечения, неявка к врачу, получение травмы или заболевания из-за опьянения).
Минимальный среднедневной заработок (СДЗ) для расчёта больничных считайте по формуле:
СДЗ = Федеральный МРОТ на дату открытия больничного листа (с учётом районного коэффициента) х 24 месяца / 730 дней
В 2025 году минимальное дневное пособие составит 737,75 руб. (22 440 х 24 / 730).
Пособие в расчёте за полный месяц в 2025 году должно быть не ниже федерального МРОТ:
Дневное пособие из МРОТ = Федеральный МРОТ (с учётом районного коэффициента) / Число дней в месяце (28, 29, 30 или 31)
Если больничный открыт 30 или 31 декабря 2024 года, рассчитывайте больничный приходящийся на 1, 2 января, из нового МРОТ (22 440 руб. в расчёте на полный месяц) в случаях, когда:
страховой стаж работника менее полугода;
заболевание или травма наступили по причине опьянения (алкогольного, наркотического, токсического);
работником был нарушен режим лечения.
Основание — ст. 8, 14 закона № 255-ФЗ от 29.12.2006 (в ред. от 25.12.2023).
Минимальное дневное пособие по беременности и родам в 2025 году тоже составит 737,75 руб. (22 440 х 24 / 730).
Из размера МРОТ с учётом районного коэффициента декретные рассчитывайте, если сотрудница:
имеет страховой стаж менее 6 месяцев;
не работала в расчётном периоде;
имеет средний заработок ниже федерального МРОТ.
Основание – п. 3 ст. 11 закона № 255-ФЗ от 29.12.2006 (в ред. от 25.12.2023).
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МРОТ и страховые взносы в 2025 году
ИП и компании из реестра МСП применяют пониженные тарифы страховых взносов на ОПС, ОМС и ВНиМ к части выплаты работнику за месяц, превышающей размер одного МРОТ (в 2024 году — 19 242 руб.). К выплате в размере МРОТ применяется основной тариф 30%.
С 1 января 2025 года пониженный тариф будет применяться к части выплаты, превышающей размер 1,5 МРОТ. Учитывая, что вырастет и сам МРОТ, платить взносов малому бизнесу придётся больше:
30% взносов — с 33 660 руб. (1,5 х 22 440), то есть 10 098 руб. ;
15% взносов — с остальной части заработка за месяц.
Если заработок работника превысит с начала года лимит базы (2 759 000 рублей), к сумме превышения до конца года ежемесячно применяют тарифы:
15,1% — с части заработка в пределах 1,5 МРОТ;
15% — с части заработка свыше 1,5 МРОТ.
Основание — п. 1, 2.4 ст. 427 НК РФ в ред. закона № 362-ФЗ от 29.10.2024.
Повлияет ли новый МРОТ на пособие по уходу за ребёнком до полутора лет
Ежемесячное пособие по уходу за детьми до полутора лет назначает Соцфонд. Оно определяется из среднего заработка за два предыдущих календарных года, облагаемого страховыми взносами.
Если фактический заработок окажется ниже минимального уровня, расчёт пособия делается из МРОТ.
Формула расчёта пособия за полный месяц:
Сумма пособия до 1,5 лет = Средний дневной заработок х 30,4 дня х 40%
Минимальный размер ежемесячного пособия определяется из действующего МРОТ, но он не может быть ниже пособия, выплачиваемого неработающим лицам (с учётом его индексации).
С 1 января 2025 года размер пособий составляет:
минимальное пособие по уходу за детьми до 1,5 лет за полный месяц для неработающих — 9 227,24 руб.
пособие, рассчитанное из МРОТ — 8 976 руб. (22 440 х 40%).
Поэтому, до очередной индексации 1 февраля 2025 года при расчёте будет применяться более высокий минимальный размер пособия для неработающих (9 227,24), а не из МРОТ. После индексации размер минимального пособия снова увеличится.
Основание — ст. 14 закона № 255-ФЗ от 29.12.2006 (ред. от 25.12.2023), постановление Правительства РФ № 46 от 23.01.2024.
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