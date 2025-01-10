Отчётность ООО за 2024 год: что сдавать и в какие сроки

Если крайний срок сдачи отчёта совпал с выходным днём или нерабочим праздником, отчитайтесь в ближайший за ним рабочий день.

Основание — п. 7 ст. 6.1 НК РФ, письмо СФР № 19-02/463л от 25.01.2023.

В электронном виде по ТКС сдавайте:

декларацию по НДС;

другие декларации, если средняя численность работников в прошлом году была больше 100 человек;

отчёт по прослеживаемым товарам;

6-НДФЛ, Расчёт по страховым взносам — если в течение года выплачивали доходы более чем 10 физлицам;

сведения в составе формы ЕФС-1 — если численность застрахованных лиц более 10;

отчётность в Росстат.

Если сдадите эти отчёты на бумаге, будет штраф — 200 руб. от налоговой, 1 000 руб. от СФР.

Основание — ст. 119.1 НК РФ, ст. 17 закона № 27-ФЗ от 01.04.1996.

За нарушение сроков сдачи тоже последуют штрафы:

налоговая декларация, РСВ — от 5% до 30% от суммы неуплаты за каждый полный или неполный месяц просрочки, но не менее 1 000 руб.;

6-НДФЛ — 1 000 руб. за каждый просроченный месяц;

отчётность в СФР по «травматизму» — от 5% до 30% от суммы страховых взносов за три последних месяца, но не меньше 1 000 руб.

отчётность в СФР — 500 руб. по каждому застрахованному физлицу.

Основание — ст. 119, 126 НК РФ, ст. 15.33.2 КоАП РФ, ст. 17 закона № 27-ФЗ от 01.04.1996, ст. 26, 30 закона № 125-ФЗ от 24.07.1998.