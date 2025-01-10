Отчётность ООО за 2024 год: что сдавать и в какие сроки

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Как сдавать годовую отчётность: общие правила
Если крайний срок сдачи отчёта совпал с выходным днём или нерабочим праздником, отчитайтесь в ближайший за ним рабочий день.
Основание — п. 7 ст. 6.1 НК РФ, письмо СФР № 19-02/463л от 25.01.2023.
В электронном виде по ТКС сдавайте:
декларацию по НДС;
другие декларации, если средняя численность работников в прошлом году была больше 100 человек;
отчёт по прослеживаемым товарам;
6-НДФЛ, Расчёт по страховым взносам — если в течение года выплачивали доходы более чем 10 физлицам;
сведения в составе формы ЕФС-1 — если численность застрахованных лиц более 10;
отчётность в Росстат.
Если сдадите эти отчёты на бумаге, будет штраф — 200 руб. от налоговой, 1 000 руб. от СФР.
Основание — ст. 119.1 НК РФ, ст. 17 закона № 27-ФЗ от 01.04.1996.
За нарушение сроков сдачи тоже последуют штрафы:
налоговая декларация, РСВ — от 5% до 30% от суммы неуплаты за каждый полный или неполный месяц просрочки, но не менее 1 000 руб.;
6-НДФЛ — 1 000 руб. за каждый просроченный месяц;
отчётность в СФР по «травматизму» — от 5% до 30% от суммы страховых взносов за три последних месяца, но не меньше 1 000 руб.
отчётность в СФР — 500 руб. по каждому застрахованному физлицу.
Основание — ст. 119, 126 НК РФ, ст. 15.33.2 КоАП РФ, ст. 17 закона № 27-ФЗ от 01.04.1996, ст. 26, 30 закона № 125-ФЗ от 24.07.1998.
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Отчётность ООО в налоговую за 2024 год
Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ООО, как и все организации, сдают по итогам 2024 года. Срок сдачи — 31 марта 2025 года.
Основание — ст. 18 закона № 402-ФЗ от 06.12.2011 в ред. от 12.12.2023.
Состав налоговой отчётности зависит от налогового режима.
ООО на ОСНО сдают декларации:
по налогу на прибыль за 2024 год — до 31 марта 2025 года;
по НДС за IV квартал 2024 года — до 27 января 2025 года.
ООО на ЕСХН сдают декларации:
по ЕСХН за 2024 год — до 25 марта 2025 года;
по НДС за IV квартал 2024 года (если нет освобождения от налога) — до 27 января 2025 года.
ООО на УСН сдают:
декларацию по налогу при УСН — до 25 марта 2025 года.
По налогу на имущество, акцизам, водному и остальным налогам подавайте декларации, если у компании были соответствующие налоговые объекты в 2024 году.
Отчётность по работникам должны сдавать все ООО:
Расчёт по страховым взносам (РСВ) — сдавайте даже при отсутствии выплат сотрудникам в течение 2024 года.
Расчёт 6-НДФЛ — если выплат в 2024 году не было и не сдавали расчёт за I квартал, полугодие и 9 месяцев, можно не отчитываться и за год.
Персонифицированные сведения о физлицах — последний отчёт 2024 года за декабрь можно не подавать, так как аналогичные сведения будут в РСВ за 2024 год.
Основание — письмо ФНС № БС-4-11/2593 от 06.03.2023.
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Сроки сдачи отчётности ООО в налоговую за 2024 год
Отчётная форма
Крайний срок сдачи
Кто сдаёт
Бухгалтерская (финансовая) отчетность
за 2024 год
31.03.2025
Все организации
Декларация по НДС
IV квартал 2024
27.01.2025
Компании на ОСНО
Журнал учёта полученных и выданных счетов-фактур
IV квартал 2024
20.01.2025
Организации, освобождённые от обязанностей плательщика НДС, выставлявшие счета-фактуры как посредники, агенты, комиссионеры, застройщики
Декларация по косвенным налогам
за декабрь 2024
20.01.2025
Все импортёры
Декларация по налогу на прибыль
за 2024 год
25.03.2025
Компании на ОСНО
Декларация по УСН
за 2024 год
25.03.2025
Компании на УСН
Декларация по ЕСХН
за 2024 год
25.03.2025
Компании на ЕСХН
Единая (упрощённая) декларация
за 2024 год
20.01.2025
ИП и компании — если не было в 2024 году объектов налогообложения и движения денег по кассе и банковским счетам
Декларация по налогу на имущество организаций
за 2024 год
25.02.2025
Компании с налогооблагаемой недвижимостью
Декларация по НДПИ
за декабрь 2024
27.01.2025
Компании — пользователи недр
Декларация по водному налогу
за IV квартал 2024
27.01.2025
Компании — лицензированные пользователи водных объектов
Декларация по налогу на игорный бизнес
за декабрь 2024
27.01.2025
Компании, ведущие деятельность в области игорного бизнеса
Декларация по акцизам
за декабрь 2024
27.01.2025
Компании — плательщики акцизов
Отчёт об операциях с прослеживаемыми товарами
за IV квартал 2024
27.01.2025
Если были операции с прослеживаемыми товарами
Расчёт по страховым взносам (РСВ)
за 2024 год
27.01.2025
Все страхователи
Расчёт 6-НДФЛ (вместе со справками о доходах физлиц)
за 2024 год
25.02.2025
Налоговые агенты по НДФЛ, производившие выплаты физлицам
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Отчётность ООО в СФР за 2024 год
В Соцфонд сдавайте разделы и подразделы формы ЕФС-1.
Основание — приказ СФР № 2281 от 17.11.2023.
‼️ С 1 ноября 2024 года в разделах и подразделах формы ЕФС-1страхователи указывают свой новый регистрационный номер в Соцфонде. Его можно узнать на сайте СФР или из выписки ЕГРЮЛ, сформированной на сайте ФНС.
Сроки сдачи отчётности ООО для СФР за 2024 год
Раздел / подраздел отчета ЕФС-1
Срок сдачи в СФР
Кто сдаёт
Подраздел 1.1. «Сведения о трудовой (иной) деятельности»
за декабрь 2024
27.01.2025
Компании, у которых были кадровые события в декабре 2024 года.
В случаях приёма / увольнения, приостановления / возобновления трудового договора, заключения / прекращения ГПХ-договора срок сдачи — не позднее следующего рабочего дня
Подраздел 1.2. «Сведения о страховом стаже»
Подраздел 2. Основание для отражения данных о периодах работы в условиях, дающих право на досрочное назначение пенсии
за 2024 год
27.01.2025
Все работодатели.
Подраздел 2 подаётся только при наличии условий, дающих право на досрочную пенсию
Подраздел 3. «Сведения о лицах, за которых перечислены дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию и уплачены взносы работодателя»
за 2024 год
27.01.2025
Компании, перечислявшие дополнительные взносы на ОПС
Раздел 2. «Сведения о начисленных взносах по страхованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний»
за 2024 год
27.01.2025
Страхователи, уплачивающие взносы на «травматизм»
Отчётность ООО в статистику за 2024 год
Чтобы узнать, какие конкретно формы сдавать в Росстат, обратитесь к специальному сервису ведомства. Укажите ИНН или ОГРН компании, и система выдаст:
список отчётных форм — это значит, что ООО попало в выборку Росстата, и формы нужно подать в сроки, указанные на их титульных листах;
пустую страницу — компания в выборку не попала, сдавать в Росстат ничего не нужно.
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