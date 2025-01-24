Как оформлять кадровые документы при реорганизации компании

Правовые основы: что нужно знать о реорганизации
Реорганизацией юридического лица считается:
слияние,
присоединение,
разделение,
выделение,
преобразование.
Такое решение могут принять учредители или уполномоченный орган юридического лица.
При реорганизации юридическое лицо прекращает существовать, а его права и обязанности переходят к правопреемникам. Особенности правопреемства, зависящие от формы организации, указаны в ст. 58 Гражданского кодекса РФ.
Реорганизация может сочетать разные формы, а участвовать в ней может любое число юрлиц.
Шаг 1: составьте и утвердите штатное расписание в новой организации
У юрлица при реорганизации, как правило, меняется структура, а потому ему понадобится новое штатное расписание. Вы можете добавлять и удалять подразделения, должности и профессии.
В расписании вам нужно будет указать структуру организации, численность работников, информацию об их должностях, квалификации, зарплате. Оно поможет упорядочить кадровую политику и расчёт оплаты труда. Прикрепляем образец штатного расписания.
О том, как вносить изменения и дополнения в штатное расписание, см. материал «Моё дело Бюро». См. также вопросы:
После составления расписание утверждает руководитель новой организации или уполномоченное им лицо.
Шаг 2: уведомите работников о реорганизации
Отправьте уведомление всем, чей трудовой договор изменится. Сделайте это не позднее чем за два месяца до реорганизации. Если трудовой договор работника не изменится, отправлять уведомление о реорганизации не нужно.
Бланк-образец — Уведомление работника о предстоящей реорганизации организации.
В уведомлении целесообразно предусмотреть отдельную строку для работника. Там он отметит, согласен он продолжить работу или отказывается от неё. Если работник отказывается, это должно быть зафиксировано в уведомлении или в заявлении работника на имя руководителя организации.
Если у работника меняется трудовая функция и он с этим согласен, оформите его перевод на другую работу. Для этого нужно будет:
Уведомить работника о переводе и получить его письменное согласие. Образец уведомления работника о переводе прикрепляем.
Оформить дополнительное соглашение к трудовому договору. Подробную инструкцию вы найдёте в материале «Дополнительное соглашение к трудовому договору о переводе работника на другую постоянную работу».
В период приостановления действия трудового договора с работниками, призванными на военную службу по мобилизации или контракту (в т. ч. в добровольном порядке), оформить изменения условий трудового договора работодатель сможет не ранее дня выхода на работу данных работников.
Шаг 3: прекратите трудовые договоры с отдельными работниками
Правила увольнения работников при реорганизации. Уволить работника можно только если он сам отказался от продолжения работы или по сокращению штата, проводимом одновременно с реорганизацией.
Нельзя сократить должности работников, которые:
находятся в отпусках по беременности и родам и по уходу за ребёнком;
призваны на военную службу по мобилизации или контракту.
По таким работникам нужно сохранить должности до выхода их на работу. При этом предоставление им других должностей сохранением прежней должности не считается. Только если сами работники согласятся на увольнение или перевод, это возможно по соглашению сторон трудового договора.
Порядок увольнения:
Документально подтвердить отказ работника. Работник может выразить отказ в уведомлении о предстоящей реорганизации или в заявлении на имя руководителя организации.
Издать приказ об увольнении работника по форме Т-8 и Т-8а. В приказе укажите основание увольнения: «Отказ работника от продолжения работы в связи с реорганизацией организации, пункт 6 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации».
Провести окончательный расчёт с работником в день увольнения. Если он отсутствует, ждите его обращения за расчётом.
Выдать трудовую книжку в день увольнения, с внесенной записью об увольнении, или сведения о трудовой деятельности (по форме СТД-Р), если работник присутствует на работе. В трудовой книжке сошлитесь на п.6 ч.1 ст.77 ТК РФ.
Направить в СФР по месту регистрации работодателя сведения об увольнении по форме из подраздела 1.1 раздела 1 единой формы ЕФС-1. Отчёт направьте не позже рабочего дня, следующего за днём издания приказа об увольнении.
Что стоит учитывать при увольнении. Трудовую книжку целесообразно выдавать под подпись в документе по учёту движения трудовых книжек и вкладышей в них, а также под подпись в личной карточке (если она ведётся).
Если в день расторжения трудового договора работнику невозможно выдать сведения о трудовой деятельности за период его работы, то надо заверить их надлежащим образом и направить ему на бумажном носителе по почте заказным письмом с уведомлением. В случае ведения бумажной трудовой книжки нужно направить ему по почте уведомление с просьбой явиться за трудовой книжкой. С момента направления уведомления работодатель освобождается от ответственности за задержку трудовой книжки.
Если реорганизация сопровождается сокращением численности или штата, нужно провести процедуру сокращения в порядке ст. 180 Трудового кодекса РФ.
О том, как подготовить форму сведений о трудовой деятельности, предоставляемых работнику работодателем (СТД-Р), см. здесь.
Обратите внимание: и форма СТД-Р и подраздел 1.1 раздела 1 ЕФС-1 имеют одно название — «Сведения о трудовой (иной) деятельности». Однако СТД-Р — это документ для сотрудника, предоставляемый ему работодателем по запросу, а подраздел 1.1 ЕФС-1 (о нём также пойдёт речь в данной статье) — это отчётность для СФР.
Шаг 4: издайте приказ о внесении изменений в кадровые документы
Унифицированной формы нет, применяйте свободную. Например, такую:
См. также этот бланк с возможностью автозаполнения на сайте «Моё дело Бюро».
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Шаг 6: оформите допсоглашения к трудовым договорам
Если в результате реорганизации условия трудового договора изменяются, работодатель обязан оформить дополнительное соглашение к нему. Это также указано в письме Роструда № ПГ/18228-6-1 от 19.09.2024.
Ниже приведён пример такого документа, если компания реорганизуется в форме преобразования и у неё меняется название.
См. также этот бланк с возможностью автозаполнения на сайте «Моё дело Бюро».
Схожий документ также оформляется, например, при переводе сотрудника в другое структурное разделение.
Какие нюансы стоит учесть. При реорганизации в форме выделения допсоглашение оформляет «новая» организация.
Если реорганизация организации не затрагивает условия трудовых договоров работников, то вносить изменения в них не нужно.
При реорганизации может поменяться наименование организации. В таком случае во все трудовые договоры работников нужно внести изменения, так как наименование организации — это сведения, которые обязательно должны содержаться в трудовом договоре и быть в актуальном состоянии.
Шаг 7: внесите записи в трудовые книжки
Если работник остаётся в компании, а у неё меняется наименование или организационно-правовая форма, то в трудовой книжке делается запись о реорганизации юрлица. В записи сошлитесь на соответствующее решение работодателя. Всё это рекомендует сделать Роструд в письме № ПГ/18228-6-1 от 19.09.2024.
Отдельного примера для записи о реорганизации в трудовой книжке законом не предусмотрено. Целесообразно делать её по аналогии с записью о переименовании организации:
в графе 1 порядковый номер записи проставлять не нужно — данная запись оформляется без номера;
в графе 2 дату записи проставлять не нужно — данная запись оформляется без указания даты её внесения;
в графе 3 раздела «Сведения о работе» нужно сделать запись о реорганизации и указать её форму. Например, «Федеральное государственное унитарное предприятие „Гамма“ (ФГУП „Гамма“) с 01.02.2025 реорганизовано в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью „Гамма“ (ООО „Гамма“)»;
в графе 4 следует указать основание для внесения записи — решение работодателя о реорганизации, его дату и номер. Например, «Приказ от 01.02.2025 № 25».
Если наименование и организационно-правовая форма не менялись, запись вносить не нужно.
Шаг 8: представьте форму ЕФС-1
Работодатель должен уведомить СФР о реорганизации. Чтобы сделать это, нужно послать отчёт по форме из подраздела 1.1 раздела 1 ЕФС-1. Форму отправьте в отделение по месту регистрации компании.
Для этого в графе 3 формы заполните кадровое мероприятие «ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ». В ней же укажите прежний и новый регистрационные номера страхователя.
Отчёт подавайте по всем работникам новой организации, включая совместителей и исполнителей по договорам ГПХ.
Если при реорганизации вы переименовывали должности, укажите это в отчёте ЕФС-1 также вносится это событие.
Отчёт направьте не позднее 25 числа месяца, следующего за тем, в котором издано документальное решение работодателя о реорганизации.
Шаг 9: передайте кадровые документы правопреемнику компании
Если компания прекращает деятельность, она передаёт все кадровые документы правопреемнику. При выделении новой организации «исходная» продолжает свою деятельность, поэтому передаёт только часть кадровых документов.
Порядок хранения и передачи документов определяет учредитель или уполномоченный орган. Такой порядок устанавливают уставом организации или локальным нормативным актом: например, Правилами хранения документов, Инструкцией по кадровому делопроизводству, Положением об архиве, Правилами хранения документов в кадровой службе и прочими.
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