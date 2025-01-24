Как оформлять кадровые документы при реорганизации компании

Правила увольнения работников при реорганизации. Уволить работника можно только если он сам отказался от продолжения работы или по сокращению штата, проводимом одновременно с реорганизацией.

Нельзя сократить должности работников, которые:

находятся в отпусках по беременности и родам и по уходу за ребёнком;

призваны на военную службу по мобилизации или контракту.

По таким работникам нужно сохранить должности до выхода их на работу. При этом предоставление им других должностей сохранением прежней должности не считается. Только если сами работники согласятся на увольнение или перевод, это возможно по соглашению сторон трудового договора.

Порядок увольнения:

Документально подтвердить отказ работника. Работник может выразить отказ в уведомлении о предстоящей реорганизации или в заявлении на имя руководителя организации. Издать приказ об увольнении работника по форме Т-8 и Т-8а. В приказе укажите основание увольнения: «Отказ работника от продолжения работы в связи с реорганизацией организации, пункт 6 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации». Провести окончательный расчёт с работником в день увольнения. Если он отсутствует, ждите его обращения за расчётом. Выдать трудовую книжку в день увольнения, с внесенной записью об увольнении, или сведения о трудовой деятельности (по форме СТД-Р), если работник присутствует на работе. В трудовой книжке сошлитесь на п.6 ч.1 ст.77 ТК РФ. Направить в СФР по месту регистрации работодателя сведения об увольнении по форме из подраздела 1.1 раздела 1 единой формы ЕФС-1. Отчёт направьте не позже рабочего дня, следующего за днём издания приказа об увольнении.

Что стоит учитывать при увольнении. Трудовую книжку целесообразно выдавать под подпись в документе по учёту движения трудовых книжек и вкладышей в них, а также под подпись в личной карточке (если она ведётся).

Если в день расторжения трудового договора работнику невозможно выдать сведения о трудовой деятельности за период его работы, то надо заверить их надлежащим образом и направить ему на бумажном носителе по почте заказным письмом с уведомлением. В случае ведения бумажной трудовой книжки нужно направить ему по почте уведомление с просьбой явиться за трудовой книжкой. С момента направления уведомления работодатель освобождается от ответственности за задержку трудовой книжки.

Если реорганизация сопровождается сокращением численности или штата, нужно провести процедуру сокращения в порядке ст. 180 Трудового кодекса РФ.

О том, как подготовить форму сведений о трудовой деятельности, предоставляемых работнику работодателем (СТД-Р), см. здесь.

Обратите внимание: и форма СТД-Р и подраздел 1.1 раздела 1 ЕФС-1 имеют одно название — «Сведения о трудовой (иной) деятельности». Однако СТД-Р — это документ для сотрудника, предоставляемый ему работодателем по запросу, а подраздел 1.1 ЕФС-1 (о нём также пойдёт речь в данной статье) — это отчётность для СФР.