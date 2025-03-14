Бухучет и налогообложение операций с цифровой валютой (криптовалютой)

Что можно и нельзя делать с криптовалютой
По закону криптовалюта считается имуществом. И вот что говорит закон об операциях с ней.
Можно создать свою криптовалюту (в том числе майнить). Четкого регулирования процесса создания криптовалюты до сих пор нет. Хотите — создавайте, главное — не нарушить законы о привлечении инвестиций. Но вам точно нельзя будет применять УСН или ЕСХН.
Можно покупать и продавать. Торговать криптовалютой в любых объемах, но при этом нельзя применять НПД, ПСН и АУСН.
Ограничения по майнингу криптовалюты. Физлица могут тратить на майнинг до 6000 кВт/ч в месяц. Чтобы майнить больше, нужно стать ИП или зарегистрировать организацию — и подать заявку на включение в спецреестр по Правилам, утв. Постановлением Правительства РФ № 1464 от 31.10.2024.
В некоторых регионах майнинг временно запрещен. Подробности — в Постановлении Правительства РФ № 1869 от 23.12.2024.
Майнер должен сообщать в налоговую инспекцию (по своему месту нахождения), что он майнит криптовалюту. Состав сведений и формат пока не утверждены, поэтому можно просто отправить уведомление в свободной форме. Срок уведомления — не позднее 25 числа месяца, следующего за истекшим кварталом. Основание — ст. 86.5 НК РФ.
Если сведения не подать, налоговая может оштрафовать майнера на 40 тыс. руб.
Основание — ст. 129.16 НК РФ.
Майнеру нельзя применять УСН и ЕСХН. А если он еще и торгует криптовалютой, то не может применять НПД, ПСН и АУСН.
Можно использовать для международных расчетов. Закон разрешает это в рамках экспериментального режима. Основание — ст. 1.1 закона № 259-ФЗ от 31.07.2020.
Нельзя использовать для расчетов в России. Это запрещено и физлицам, и организациям.
Бухучет операций: как оформить операции с криптовалютой
Порядок отражения пока не установили.
В учете криптовалюту целесообразно классифицировать как запасы — по аналогии с товарами или материальными активами. Принимать такой актив к учету тогда следует по фактической себестоимости на основании п. 10, 11 ФСБУ 5/2019.
Выбранный порядок учета криптовалюты нужно закрепить в учетной политике. Это требование п. 4, 7.1 ПБУ 1/2008.
Проводки при покупке валюты можно оформить так:
ДЕБЕТ 41 КРЕДИТ 60 (76) — принята к учету криптовалюта, приобретенная для последующей реализации;
ДЕБЕТ 60 (76) КРЕДИТ 51 — оплачена криптовалюта.
Проводки при создании (майнинге) криптовалюты в бухучете можно оформить так:
ДЕБЕТ 43 КРЕДИТ 20 (23, 29) — принята к учету криптовалюта, сгенерированная для последующей реализации.
Проводки при продаже можно оформить так:
ДЕБЕТ 62 КРЕДИТ 90.1 (91.1) — отражена выручка от реализации криптовалюты;
ДЕБЕТ 90.2 КРЕДИТ 41 (43) — списана себестоимость реализованной криптовалюты.
Подтверждение: Инструкция к Плану счетов.
Какие налоги нужно платить с криптовалюты организации на ОСНО
НДС платить не нужно. Майнинг, продажа и услуги, оплаченные криптовалютой, не облагаются НДС. Подтверждения — пп. 27, 28 п. 2 ст. 146 НК РФ; пп. 44 п. 2 ст. 149 НК РФ.
Налог на прибыль. Налоговая база по операциям с криптовалютой считается отдельно от других налоговых баз (исключение — использование криптовалюты для внешнеторговых расчетов). Основание — п. 1, 8 ст. 282.3 НК РФ.
Расходы по операциям с криптовалютой должны быть направлены на получение дохода и документально подтверждены. Основание — п. 1 ст. 252 НК РФ. Так, расходы на майнинг учесть не получится, если на соответствующей территории установлен запрет на эту операцию (Постановление Правительства РФ № 1869 от 23.12.2024).
Что учесть, если вы майните криптовалюту. Криптовалюта от майнинга учитывается в составе внереализационных доходов на дату, когда у организации возникло право ею распоряжаться. Основание — п. 32 ст. 250, пп. 20 п. 4 ст. 271 НК РФ.
Расходы на майнинг всегда косвенные, независимо от состава. Основание — п. 5 ст. 282.3 НК РФ.
При майнинге декларацию по налогу на прибыль (форма, утв. Приказом ФНС № ЕД-7-3/830 от 02.10.2024) заполняйте с учетом следующих особенностей. В состав декларации включите отдельный лист 02 и приложения к нему. При отражении в этом листе расчета прибыли или убытка по операциям с цифровой валютой в реквизите «Признак налогоплательщика (код)» рекомендуется использовать код «13». Внереализационные доходы от майнинга отражаются в составе показателя строки 100 приложения № 1 к листу 02. Расходы, связанные с майнингом, включаются в показатели строки 040 приложения № 2 к листу 02.
Подтверждение: письмо ФНС № СД-4-3/14625 от 25.12.2024.
При купле-продаже криптовалюты декларацию по налогу на прибыль заполняйте с учетом следующих особенностей. Доходы от продажи (включая доходы при безвозмездной передаче) укажите в строке 014 приложения № 1 к листу 02. Расходы в виде стоимости криптовалюты, а также затраты на ее реализацию укажите в строке 060 приложения № 2 к листу 02.
Подтверждение: письмо ФНС № СД-4-3/14625 от 25.12.2024.
Налоговая база по расчету ОСН при майнинге — рыночная котировка полученной криптовалюты на дату, когда у организации возникло право ею распоряжаться. Основание — пп. 20 п. 4 ст. 271, п. 2 ст. 282.3 НК РФ.
Рыночная котировка криптовалюты определяется так:
Вы выбираете иностранного организатора сделки, который размещал на своем сайте котировки за последние три года, и через которого проходит больше 100 млрд рублей за торговый день по операциям с криптовалютой.
Если это возможно, вы выбираете рублевую котировку по цене закрытия в том торговом дне, в который у вас появилась криптовалюта.
Вы берете долларовую или другую валютную котировку криптовалюты на цену закрытия в том торговом дне, в который она у вас появилась.
Вы пересчитываете доллары или другую валюту на рубли по курсу закрытия того же торгового дня.
Переоценка полученной криптовалюты не производится. Основание — п. 6 ст. 282.3 НК РФ.
Что учесть при покупке-продаже криптовалюты. Налогооблагаемым доходом (выручкой) считается фактическая цена при продаже, но не ниже рыночной котировки, уменьшенной на 20 процентов. Основание — п. 3 ст. 282.3 НК РФ.
При безвозмездной передаче криптовалюты в качестве дохода от реализации учитывается ее рыночная котировка на дату передачи. Основание — п. 4 ст. 282.3 НК РФ.
Подтверждение: п. 2 ст. 282.3 НК РФ.
И при майнинге, и при купле-продаже доход от реализации криптовалюты можно уменьшить:
на стоимость криптовалюты;
на расходы на реализацию криптовалюты (расходы, связанные с реализацией криптовалюты).
Стоимость криптовалюты. Если криптовалюта получена при майнинге, ее стоимостью является рыночная котировка на дату, когда возникло право ею распоряжаться. Если валюта была приобретена, ее стоимостью является в общем случае стоимость приобретения криптовалюты, но не выше рыночной котировки цифровой валюты, увеличенной на 20 процентов.
Подтверждение: п. 2, 3 ст. 282.3 НК РФ.
Если криптовалюта, полученная от майнинга, принята к налоговому учету до 1 января 2025 года, то ее стоимость равна сумме расходов на ее добычу (если эти расходы не были ранее признаны для целей налогообложения на указанную дату).
Основание — ст. 6 закона № 418-ФЗ от 29.11.2024.
Стоимость криптовалюты можно списать на расходы двумя способами:
по стоимости первой по времени приобретения (ФИФО);
по стоимости единицы.
Выбранный метод нужно закрепить в учетной политике.
Подтверждение: п. 4 ст. 282.3 НК РФ.
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Расходы на реализацию криптовалюты (например, комиссия организатора торговли) признаются на основании первичных учетных документов в общем порядке.
На убытки от операций с криптовалютой прошлых налоговых периодов можно уменьшить налоговую базу текущего периода по операциям с криптовалютой, рассчитанную отдельно. При этом к учету убытков применяются общие ограничения (п. 7 ст. 282.3 НК РФ).
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Какие налоги нужно платить с криптовалюты бизнесу на УСН и ЕСХН
Бизнес на УСН и ЕСХН могут только торговать криптовалютой, но не майнить ее. Подтверждение — пп. 5 п. 6 ст. 346.2, пп. 23 п. 3 ст. 346.12 НК РФ.
Доходом от продажи криптовалюты при данных спецрежимах определяется так же, как и при расчете налога на прибыль. То есть доход (выручка) от реализации — это фактическая цена реализации, но не ниже рыночной котировки такой валюты, уменьшенной на 20 процентов.
При УСН 15% (объект «доходы минус расходы») и ЕСХН вы можете учесть стоимость криптовалюты в расходах. В общем случае это цена ее приобретения. При этом стоимость криптовалюты не может быть выше ее рыночной котировки на дату приобретения, увеличенной на 20 процентов.
Если стоимость криптовалюты больше дохода от реализации, в расходах учтите цену реализации.
Если у налогоплательщиков не было расходов, стоимость криптовалюты определяется по размеру дохода, исходя из рыночной котировки валюты на дату ее получения.
Подтверждение: пп. 2 п. 5 ст. 346.5, абз. 7 пп. 2 п. 2 ст. 346.17, абз. 2 п. 3 ст. 282.3 НК РФ.
Убыток от реализации криптовалюты в налоговой базе учесть нельзя. Подтверждение: пп. 2 п. 5 ст. 346.5, абз. 7 пп. 2 п. 2 ст. 346.17 НК РФ.
НДС платить не нужно. Майнинг, продажа и услуги, оплаченные криптовалютой, не облагаются НДС. Подтверждения — пп. 27, 28 п. 2 ст. 146 НК РФ; пп. 44 п. 2 ст. 149 НК РФ.
Какие налоги нужно платить с криптовалюты ИП на ОСНО и физлицам
НДФЛ платят физлица (в т.ч. ИП на ОСНО), получившие доход от майнинга, приобретения или продажи криптовалюты. Основание — пп. 8.3 п. 2.1, пп. 13 п. 6 ст. 210 НК РФ.
Также НДФЛ нужно платить, если криптовалюту подарил кто-то, кроме членов семьи и близких родственников. Основание — п. 18.1 ст. 217 НК РФ.
Что учесть при майнинге. Доходы от майнинга в России считаются полученными в натуральной форме от источников в России. Основание — пп. 9.3 п. 1 ст. 208 НК РФ, абз. 3 п. 1 ст. 211 НК РФ.
Стоимость валюты определяется исходя из ее рыночной котировки на дату фактического получения дохода. Датой дохода считается день, когда у налогоплательщика появилось право распоряжаться валютой. Основание — абз. 4 п. 1 ст. 211 НК РФ, п. 1.3 ст. 223 НК РФ.
Доходы от майнинга входят в основную налоговую базу — ту, которую формирует зарплата и схожие доходы. Налог резидента рассчитывается по пятиступенчатой шкале ставок НДФЛ 13–22 процента — в зависимости от совокупного размера налоговых баз. Нерезидент считает налог по ставке 30%, независимо от дохода.
Подтверждение: пп. 8.3 п. 2.1 ст. 210, п. 1, 3 ст. 224, п. 1 ст. 225 НК РФ.
«Как определить базу по НДФЛ и рассчитать налог» — материал «Мое дело Бюро».
Граждане-резиденты могут уменьшить доход от майнинга на имущественный налоговый вычет. Размер вычета — фактически произведенные и документально подтвержденные расходы на майнинг (например, на оплату оборудования). Подтверждение — абз. 6 п. 2.3 ст. 210, пп. 5 п. 1 ст. 220 НК РФ.
ИП-резиденты вправе уменьшить доходы от майнинга на сумму профессионального налогового вычета. Подтверждение — абз. 6 п. 2.3 ст. 210 НК РФ.
Что учесть при покупке у взаимозависимых лиц. НДФЛ облагается материальная выгода, полученная от приобретения цифровой валюты у лиц, являющихся взаимозависимыми по отношению к налогоплательщику. Подтверждение — пп. 2 п. 1 ст. 212 НК РФ.
О том, в каких случаях стороны сделки признаются взаимозависимыми, см. здесь.
Налоговая база считается так:
берется рыночная котировка (выше мы указали, как это делать) на дату продажи;
из нее вычитается фактические расходы на приобретение криптовалюты.
Подтверждение — абз. 3 п. 3 ст. 212 НК РФ.
Налог резидента рассчитывается по пятиступенчатой шкале ставок НДФЛ 13–22 процента — в зависимости от совокупного размера налоговых баз. Нерезидент считает налог по ставке 30%, независимо от дохода.
Подтверждение: пп. 8.3 п. 2.1 ст. 210, п. 1, 3 ст. 224, п. 1 ст. 225 НК РФ.
Что учесть при продаже. Доходы от продажи включаются в состав баз из п. 6 ст. 210 НК РФ. НДФЛ по этой базе составляет 13–15 процентов (двухступенчатая система с пороговой величиной 2,4 млн руб.).
При расчете базы резидент может уменьшить доход от продажи на сумму имущественного налогового вычета. Размер вычета — документально подтвержденные расходы на приобретение валюты.
В частности, если криптовалюта получена в результате майнинга, при ее продаже доход можно уменьшить на доход от майнинга криптовалюты, с которого был уплачен НДФЛ.
Подтверждение: пп. 13 п. 6 ст. 210, пп. 5 п. 1, абз. 4 пп. 1 п. 2 ст. 220 НК РФ.
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