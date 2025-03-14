Бухучет и налогообложение операций с цифровой валютой (криптовалютой)

НДС платить не нужно. Майнинг, продажа и услуги, оплаченные криптовалютой, не облагаются НДС. Подтверждения — пп. 27, 28 п. 2 ст. 146 НК РФ; пп. 44 п. 2 ст. 149 НК РФ.

Налог на прибыль. Налоговая база по операциям с криптовалютой считается отдельно от других налоговых баз (исключение — использование криптовалюты для внешнеторговых расчетов). Основание — п. 1, 8 ст. 282.3 НК РФ.

Расходы по операциям с криптовалютой должны быть направлены на получение дохода и документально подтверждены. Основание — п. 1 ст. 252 НК РФ. Так, расходы на майнинг учесть не получится, если на соответствующей территории установлен запрет на эту операцию (Постановление Правительства РФ № 1869 от 23.12.2024).

Что учесть, если вы майните криптовалюту. Криптовалюта от майнинга учитывается в составе внереализационных доходов на дату, когда у организации возникло право ею распоряжаться. Основание — п. 32 ст. 250, пп. 20 п. 4 ст. 271 НК РФ.

Расходы на майнинг всегда косвенные, независимо от состава. Основание — п. 5 ст. 282.3 НК РФ.

При майнинге декларацию по налогу на прибыль (форма, утв. Приказом ФНС № ЕД-7-3/830 от 02.10.2024) заполняйте с учетом следующих особенностей. В состав декларации включите отдельный лист 02 и приложения к нему. При отражении в этом листе расчета прибыли или убытка по операциям с цифровой валютой в реквизите «Признак налогоплательщика (код)» рекомендуется использовать код «13». Внереализационные доходы от майнинга отражаются в составе показателя строки 100 приложения № 1 к листу 02. Расходы, связанные с майнингом, включаются в показатели строки 040 приложения № 2 к листу 02.

Подтверждение: письмо ФНС № СД-4-3/14625 от 25.12.2024.

При купле-продаже криптовалюты декларацию по налогу на прибыль заполняйте с учетом следующих особенностей. Доходы от продажи (включая доходы при безвозмездной передаче) укажите в строке 014 приложения № 1 к листу 02. Расходы в виде стоимости криптовалюты, а также затраты на ее реализацию укажите в строке 060 приложения № 2 к листу 02.

Подтверждение: письмо ФНС № СД-4-3/14625 от 25.12.2024.

Налоговая база по расчету ОСН при майнинге — рыночная котировка полученной криптовалюты на дату, когда у организации возникло право ею распоряжаться. Основание — пп. 20 п. 4 ст. 271, п. 2 ст. 282.3 НК РФ.

Рыночная котировка криптовалюты определяется так:

Вы выбираете иностранного организатора сделки, который размещал на своем сайте котировки за последние три года, и через которого проходит больше 100 млрд рублей за торговый день по операциям с криптовалютой.

Если это возможно, вы выбираете рублевую котировку по цене закрытия в том торговом дне, в который у вас появилась криптовалюта.

Вы берете долларовую или другую валютную котировку криптовалюты на цену закрытия в том торговом дне, в который она у вас появилась.

Вы пересчитываете доллары или другую валюту на рубли по курсу закрытия того же торгового дня.

Переоценка полученной криптовалюты не производится. Основание — п. 6 ст. 282.3 НК РФ.

Что учесть при покупке-продаже криптовалюты. Налогооблагаемым доходом (выручкой) считается фактическая цена при продаже, но не ниже рыночной котировки, уменьшенной на 20 процентов. Основание — п. 3 ст. 282.3 НК РФ.

При безвозмездной передаче криптовалюты в качестве дохода от реализации учитывается ее рыночная котировка на дату передачи. Основание — п. 4 ст. 282.3 НК РФ.

Подтверждение: п. 2 ст. 282.3 НК РФ.

И при майнинге, и при купле-продаже доход от реализации криптовалюты можно уменьшить:

на стоимость криптовалюты;

на расходы на реализацию криптовалюты (расходы, связанные с реализацией криптовалюты).

Стоимость криптовалюты. Если криптовалюта получена при майнинге, ее стоимостью является рыночная котировка на дату, когда возникло право ею распоряжаться. Если валюта была приобретена, ее стоимостью является в общем случае стоимость приобретения криптовалюты, но не выше рыночной котировки цифровой валюты, увеличенной на 20 процентов.

Подтверждение: п. 2, 3 ст. 282.3 НК РФ.

Если криптовалюта, полученная от майнинга, принята к налоговому учету до 1 января 2025 года, то ее стоимость равна сумме расходов на ее добычу (если эти расходы не были ранее признаны для целей налогообложения на указанную дату).

Основание — ст. 6 закона № 418-ФЗ от 29.11.2024.

Стоимость криптовалюты можно списать на расходы двумя способами:

по стоимости первой по времени приобретения (ФИФО);

по стоимости единицы.

Выбранный метод нужно закрепить в учетной политике.

Подтверждение: п. 4 ст. 282.3 НК РФ.

Расходы на реализацию криптовалюты (например, комиссия организатора торговли) признаются на основании первичных учетных документов в общем порядке.

На убытки от операций с криптовалютой прошлых налоговых периодов можно уменьшить налоговую базу текущего периода по операциям с криптовалютой, рассчитанную отдельно. При этом к учету убытков применяются общие ограничения (п. 7 ст. 282.3 НК РФ).