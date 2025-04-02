Сроки сдачи отчетности ИП и ООО во II квартале 2025 года (в т. ч. за I квартал): таблица

В таблице представлены сроки сдачи основной отчетности в ФНС и СФР.

О том, что отчетность подается в СФР, прямо указано в таблице.

Помимо указанных форм персотчетности во II квартале 2025 года, если произошли кадровые изменения, работодатели должны сдавать в СФР ЕФС-1 (подраздел 1.1, подраздела 1) — «Сведения о трудовой деятельности работников». Отчет сдается по факту кадрового события (трудоустройство, перевод, увольнение и т.д.) в установленный для этого события срок.

Узнать подробнее о формах отчетности, сроках ее сдачи в течение 2024 года и за 2024 год, а также предъявителях вы можете из материалов системы «Мое дело Бюро»:

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