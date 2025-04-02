Сроки сдачи отчетности ИП и ООО во II квартале 2025 года (в т. ч. за I квартал): таблица

О том, что отчетность подается в СФР, прямо указано в таблице.
Крайний срок представления
Вид отчетности
За какой период представляется
14 апреля
Отчетность по экологическому сбору:
За 2024 год
15 апреля
Документы для подтверждения страхового тарифа по взносам на «травматизм» (подтверждение основного вида деятельности)
Формально это не отчетность в классическом смысле, однако подача этих документов обязательна для расчета страховых взносов
На 2025 год
21 апреля
За I квартал 2025 года
25 апреля
За I квартал 2025 года
Декларация по налогу на прибыль, Расчет по налогу на прибыль (для налоговых агентов):
За I квартал 2025 года
За январь — март 2025 года
За I квартал 2025 года
За I квартал 2025 года
Персонифицированные сведения о физических лицах
Сведения за март можно не представлять: они дублируют данные из раздела 3 РСВ
За март 2025 года
ЕФС-1 (раздел 2 «Сведения о начисленных страховых взносах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»)
(подается в СФР)
За I квартал 2025 года
Декларация по УСН для ИП
За 2024 год
30 апреля
За 2024 год
26 мая
Декларация по налогу на прибыль, Расчет по налогу на прибыль (для налоговых агентов) при ежемесячной сдаче
За январь — апрель 2025 года
За апрель 2025 года
25 июня
Декларация по налогу на прибыль, Расчет по налогу на прибыль (для налоговых агентов) при ежемесячной сдаче
За январь — май 2025 года
За май 2025 года
Помимо указанных форм персотчетности во II квартале 2025 года, если произошли кадровые изменения, работодатели должны сдавать в СФР ЕФС-1 (подраздел 1.1, подраздела 1) — «Сведения о трудовой деятельности работников». Отчет сдается по факту кадрового события (трудоустройство, перевод, увольнение и т.д.) в установленный для этого события срок.
Узнать подробнее о формах отчетности, сроках ее сдачи в течение 2024 года и за 2024 год, а также предъявителях вы можете из материалов системы «Мое дело Бюро»:
Основные формы отчетности (деклараций, расчетов, сведений), актуальные для сдачи за периоды 2025 года.
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