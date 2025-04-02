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Отчетность

Сроки сдачи отчетности ИП и ООО во II квартале 2025 года (в т. ч. за I квартал): таблица

В таблице представлены сроки сдачи основной отчетности в ФНС и СФР.
Сроки сдачи отчетности ИП и ООО во II квартале 2025 года (в т. ч. за I квартал): таблица
Иллюстрация: Моё дело

О том, что отчетность подается в СФР, прямо указано в таблице.

Крайний срок представления

Вид отчетности

За какой период представляется

14 апреля

Отчетность по экологическому сбору:

  • отчетность о массе произведенных (ввезенных) товаров;

  • расчет суммы экологического сбора;

  • отчетность о выполнении самостоятельной утилизации (при самостоятельной утилизации).

За 2024 год

15 апреля

Документы для подтверждения страхового тарифа по взносам на «травматизм» (подтверждение основного вида деятельности)

Формально это не отчетность в классическом смысле, однако подача этих документов обязательна для расчета страховых взносов

На 2025 год

21 апреля

Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур

За I квартал 2025 года

25 апреля

Декларация по НДС

За I квартал 2025 года

Декларация по налогу на прибыль, Расчет по налогу на прибыль (для налоговых агентов):

  • при ежеквартальной сдаче

За I квартал 2025 года

  • при ежемесячной сдаче

За январь — март 2025 года

Расчет 6-НДФЛ

За I квартал 2025 года

Расчет по страховым взносам (РСВ)

За I квартал 2025 года

Персонифицированные сведения о физических лицах

Сведения за март можно не представлять: они дублируют данные из раздела 3 РСВ

За март 2025 года

ЕФС-1 (раздел 2 «Сведения о начисленных страховых взносах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»)

(подается в СФР)

За I квартал 2025 года

Декларация по УСН для ИП

За 2024 год

30 апреля

Декларация 3-НДФЛ

За 2024 год

26 мая

Декларация по налогу на прибыль, Расчет по налогу на прибыль (для налоговых агентов) при ежемесячной сдаче

За январь — апрель 2025 года

Персонифицированные сведения о физических лицах

За апрель 2025 года

25 июня

Декларация по налогу на прибыль, Расчет по налогу на прибыль (для налоговых агентов) при ежемесячной сдаче

За январь — май 2025 года

Персонифицированные сведения о физических лицах

За май 2025 года

Помимо указанных форм персотчетности во II квартале 2025 года, если произошли кадровые изменения, работодатели должны сдавать в СФР ЕФС-1 (подраздел 1.1, подраздела 1) — «Сведения о трудовой деятельности работников». Отчет сдается по факту кадрового события (трудоустройство, перевод, увольнение и т.д.) в установленный для этого события срок.

Узнать подробнее о формах отчетности, сроках ее сдачи в течение 2024 года и за 2024 год, а также предъявителях вы можете из материалов системы «Мое дело Бюро»:

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