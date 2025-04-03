Как заполнить декларацию по НДС на упрощенке: основные правила, образец

Кто должен подавать декларацию по НДС на УСН в 2025 году
Не нужно отчитываться по НДС тем, кто получил освобождение от налога:
все упрощенцы с доходом в 2024 году менее 60 млн рублей;
ИП и компании, которые созданы в 2025 году и перешли на УСН с даты госрегистрации.
Упрощенцы должны подавать декларацию по НДС в 2025 году:
если отсутствует освобождение от НДС, так как доходы в 2024 году превысили 60 млн рублей;
если с начала 2025 года или с даты госрегистрации действовало освобождение от НДС, но в течение 2025 года доход превысил 60 млн рублей.
При наличии освобождения НДС все равно нужно платить и сдавать по нему декларацию:
при ввозе товаров в РФ из-за рубежа, включая страны ЕАЭС;
при исполнении обязанностей налогового агента по НДС;
если выставили счет-фактуру с выделенной суммой налога.
Основание – п. 1, 5 ст. 145 НК РФ.
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Декларация по НДС в 2025 году: форма и сроки сдачи
Начиная с I квартала 2025 года, декларацию по НДС подавайте по новой форме — она утверждена приказом ФНС № ЕД-7-3/989 от 05.11.2024.
Обновлен также порядок заполнения и электронный формат декларации.
Для упрощенцев в форму декларации добавили строки для отражения налоговых баз и сумм НДС по пониженным ставкам 5% и 7%.
Декларацию по НДС сдавайте исключительнов электронном формате по ТКС. Отчет, поданный на бумаге, не считается представленным.
Срок сдачи декларации в 2025 году остался прежним — 25 число месяца, следующего за отчетным кварталом. Если последний день срока совпал с выходным или нерабочим праздничным днем, он переносится на следующий ближайший рабочий день.
В 2025 году декларация подается ежеквартально:
за I квартал 2025 года — 25 апреля 2025 года;
за II квартал 2025 года — 25 июля 2025 года;
за III квартал 2025 года — 27 октября 2025 года;
за IV квартал 2025 года — 26 января 2026 года.
Основание — п. 7 ст. 6.1, п. 3 ст. 80, п. 5 ст. 174 НК РФ.
Декларация по НДС: особенности заполнения для упрощенцев
Упрощенцы – плательщики НДС обычно включают в декларацию:
Титульный лист;
Раздел 1 — сумма налога к уплате;
Раздел 3 — расчет налога;
Раздел 8 — сведения из книги покупок, если применяли налоговые вычеты;
Раздел 9 — сведения из книги продаж, если были операции, облагаемые НДС.
Остальные разделы и приложения заполняйте при наличии соответствующих операций.
Если деятельность в отчетном квартале не вели и НДС к вычету не принимали, подайте нулевую декларацию, заполнив только титульный лист и Раздел 1.
Если при действующем освобождении от НДС выставили счет-фактуру с выделенной суммой налога, в декларацию включите титульный лист, Раздел 1 и Раздел 12.
Заполняйте декларацию согласно Порядку заполнения из приложения № 2 к приказу ФНС № ЕД-7-3/989 от 05.11.2024.
Упрощенцы, которые применяют общую ставку 20% (10%), заполняют декларацию так же, как и налогоплательщики на ОСНО.
Для тех, кто использует пониженные ставки НДС 5% и 7%, есть особенности.
Особенности заполнения декларации при пониженных ставках НДС
Если применяете пониженную ставку 5% или 7%, при заполнении учитывайте следующее:
В Разделе 3 по строке 022 укажите налоговую базу и сумму налога, рассчитанную по ставке 5% (графы 3, 5). Если применяете ставку 7%, базу и сумму налога укажите в строке 021.
Принимать налог к вычету в общем случае могут только те упрощенцы, которые выбрали общую ставку 20% (10%). При пониженных ставках 5% и 7% налог, который уплачен при ввозе товаров в РФ и «входной» НДС по приобретенным товарам, работам, услугам к вычету не принимайте и в разделах 3 и 8 не отражайте.
Вычеты по НДС при ставках 5% или 7% можно применять и отражать в декларации только:
при отгрузке товаров (работ, услуг) в счет уплаченных покупателем авансов;
при возврате авансов, если при этом изменили или расторгли договор с покупателем;
при возврате товара покупателем или при отказе от товара (работ, услуг);
при уменьшении цены отгруженного товара (работ, услуг).
В Разделе 9 заполняйте специальные строки для отражения налога и стоимости продаж, облагаемых НДС по ставке 5% (строки 182, 212, 242, 272) или 7% (строки 181, 211, 241, 271).
В приложении 1 к Разделу 9 тоже заполняйте специальные строки для пониженных ставок 5% (строки 032, 062, 262, 292, 322, 352) или 7% (строки 031, 061, 261, 291, 321, 351).
Если с начала года доходы превысили 250 млн рублей, право на ставку 5% утрачивается с 1 числа месяца, следующего за месяцем превышения — с этой даты применяется ставка 7%. В этом случае в декларации заполняйте строки, которые соответственно относятся к ставке 5% и к ставке 7%.
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Заполнение декларации по НДС на УСН на примере
ООО «Строймастер» торгует строительными материалами. Компания применяет УСН и платит НДС по ставке 5%. В I квартале 2025 года провели операции:
1. 30 января 2025 года — получили аванс от покупателя ООО «Весна» в сумме 1 050 000 рублей в счет предстоящей поставки стройматериалов. В том числе НДС по ставке 5/105 — 50 000 рублей.
В книге продаж зарегистрирован авансовый счет-фактура № 1 от 20.01.2025, код вида операции «02» (аванс).
2. 10 февраля 2025 года — отгрузили товар покупателю ООО «Весна» на сумму 2 205 000 рублей, включая НДС 5% — 105 000 рублей.
В книге продаж зарегистрирован счет-фактура № 2 от 10.02.2025, код вида операции «01» (отгрузка). В книге покупок зарегистрирован ранее выданный авансовый счет-фактура № 1 от 20.01.2025, код вида операции «22» (аванс, принимаемый к вычету).
3. 20 февраля 2025 года закупили товар на сумму 9 600 000 рублей, включая НДС 1 600 000 рублей.
Заявить этот «входной» налог к вычету нельзя, потому что ООО «Строймастер» применяет пониженную ставку налога 5%. Запись в книге покупок делать не нужно, в декларации вычет не отражается.
4. 12 марта 2025 года отгружен товар ИП Петрову В.В. на сумму 630 000 рублей, включая НДС 5% — 30 000 рублей. ИП Петров оплатил всю стоимость после отгрузки.
В книге продаж зарегистрирован счет-фактура № 3 от 12.03.2025, код вида операции «01» (отгрузка).
Заполним декларацию по НДС за I квартал 2025 года.
В состав декларации войдут: Титульный лист; Разделы 1, 3, 8 и 9.
Заполнять форму удобнее в такой последовательности:
Перенести данные из книг покупок и продаж в Разделы 8 и 9.
Заполнить Раздел 3.
Подвести итоги в Разделе 1.
Заполнить титульный лист с указанием количества страниц декларации.
1. Раздел 8:
В строки 010–180 переносим сведения из книги покупок по авансовому счету-фактуре № 1 от 20.01.2025.
В строке 190 указываем итоговую сумму налога к вычету — 47 619,05 рублей.
2. Раздел 9:
В строки 010–220 переносим данные из книги продаж — это сведения по счетам-фактурам:
№ 1 от 20.01.2025 (аванс);
№ 2 от 10.02.2025;
№ 3 от 12.03.2025.
На каждый счет-фактуру заполняем отдельный раздел 9, итоги по книге продаж отразим только на последней странице последнего из разделов 9.
3. Раздел 3:
Согласно данным из разделов 8 и 9 заполняем строки 022 (сумма реализации), 070 (аванс), 118 (общая сумма налога), 170, 190 (сумма налога с аванса к вычету), 200 (разница между строками 118 и 190 — это НДС к уплате).
4. Раздел 1:
В строку 040 переносим сумму налога к уплате из строки 200 Раздела 3.
5. Титульный лист заполняем стандартно:
ИНН — указывают ИП и компании; КПП — только компании.
«Номер корректировки» — укажите «0--» для первичного отчета, если сдаете уточненку «1--», «2--» и т.д.
«Налоговый период» — для I квартала код «21», «Отчетный год» — «2025».
«Представляется в налоговый орган (код)» — код ИФНС, куда сдается декларация.
«По месту нахождения (учета)» — код из приложения № 3 к Порядку заполнения (для компаний — «214»).
«Налогоплательщик» — полное наименование компании (ИП указывают ФИО полностью).
Число страниц указывается после заполнения всех разделов декларации.
Декларацию должен подписать руководитель компании (ИП) или его представитель по доверенности.
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