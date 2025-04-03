Как заполнить декларацию по НДС на упрощенке: основные правила, образец

Кто должен подавать декларацию по НДС на УСН в 2025 году

Не нужно отчитываться по НДС тем, кто получил освобождение от налога:

все упрощенцы с доходом в 2024 году менее 60 млн рублей;

ИП и компании, которые созданы в 2025 году и перешли на УСН с даты госрегистрации.

Упрощенцы должны подавать декларацию по НДС в 2025 году:

если отсутствует освобождение от НДС, так как доходы в 2024 году превысили 60 млн рублей;

если с начала 2025 года или с даты госрегистрации действовало освобождение от НДС, но в течение 2025 года доход превысил 60 млн рублей.

При наличии освобождения НДС все равно нужно платить и сдавать по нему декларацию:

при ввозе товаров в РФ из-за рубежа, включая страны ЕАЭС;

при исполнении обязанностей налогового агента по НДС;

если выставили счет-фактуру с выделенной суммой налога.

Основание – п. 1, 5 ст. 145 НК РФ.