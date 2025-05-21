Реестр должников по алиментам: новое для бухгалтера с 25 мая 2025 года

Какие должники попадут в реестр

Человек не попадёт сразу в реестр злостных должников, если платит алименты по исполнительному листу и по какой-либо причине просрочил очередной платёж.

В новом реестре будет информация о тех физлицах, которых привлекли к административной или уголовной ответственности, либо объявили в розыск за неуплаченные алименты:

На содержание несовершеннолетних детей — родных и усыновлённых младше 18 лет. Взыскание не прекращается и при ограничении или лишении должника родительских прав.

На содержание совершеннолетних нетрудоспособных детей — нуждающихся в помощи инвалидов I, II или III группы, достигших 18 лет.

На содержание нетрудоспособных родителей — достигших пенсионного возраста или инвалидов I, II или III группы, нуждающихся в помощи, которые не были лишены родительских прав.

Основание — ст. 80, 85, 87 СК РФ, п. 7 Постановления Пленума ВС РФ № 56 от 26.12.2017.

Что можно узнать из реестра должников по алиментам:

персональные данные неплательщика — ФИО, дату и место его рождения;

размер непогашенного долга по алиментам, из-за которого неплательщика привлекли к ответственности или объявили в розыск;

данные об объявлении розыска должника;

информацию об исполнительном производстве по взысканию задолженности.

После включения в реестр или исключения из него должника извещат об этом в течение суток.

Запись о должнике будет находиться в реестре, пока он полностью не погасит свой долг по алиментам. Если должник умрёт или его объявят пропавшим без вести, информацию по нему тоже уберут из реестра.

Если должник в розыске, данные о нём хранятся в реестре до его обнаружения.

Основание — ст. 1 закона № 114-ФЗ от 29.05.2024.

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