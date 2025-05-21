Реестр должников по алиментам: новое для бухгалтера с 25 мая 2025 года

Для чего нужен реестр должников по алиментам
Сегодняшних мер воздействия на должников-алиментщиков в виде временного ограничения на выезд из России или на пользование специальным правом оказалось недостаточно. Проблему неуплаты алиментов это не решает.
Чтобы простимулировать таких должников исполнять свои обязанности, законодатели создали специальный электронный реестр злостных неплательщиков, которые умышленно избегают уплаты алиментов.
Реестр должников по алиментам должен заработать с 25 мая 2025 года. Это часть банка данных, который ведёт Федеральная служба судебных приставов (ФССП).
Получать сведения из реестра бесплатно смогут все заинтересованные лица, включая надзорные органы и работодателей. Для этого не нужны специальная регистрация или права доступа.
Основание — закон № 114-ФЗ от 29.05.2024 (вступает в силу с 25.05.2025), ст. 67, 67.1 закона № 229-ФЗ от 02.10.2007.
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Какие должники попадут в реестр
Человек не попадёт сразу в реестр злостных должников, если платит алименты по исполнительному листу и по какой-либо причине просрочил очередной платёж.
В новом реестре будет информация о тех физлицах, которых привлекли к административной или уголовной ответственности, либо объявили в розыск за неуплаченные алименты:
На содержание несовершеннолетних детей — родных и усыновлённых младше 18 лет. Взыскание не прекращается и при ограничении или лишении должника родительских прав.
На содержание совершеннолетних нетрудоспособных детей — нуждающихся в помощи инвалидов I, II или III группы, достигших 18 лет.
На содержание нетрудоспособных родителей — достигших пенсионного возраста или инвалидов I, II или III группы, нуждающихся в помощи, которые не были лишены родительских прав.
Основание — ст. 80, 85, 87 СК РФ, п. 7 Постановления Пленума ВС РФ № 56 от 26.12.2017.
Что можно узнать из реестра должников по алиментам:
персональные данные неплательщика — ФИО, дату и место его рождения;
размер непогашенного долга по алиментам, из-за которого неплательщика привлекли к ответственности или объявили в розыск;
данные об объявлении розыска должника;
информацию об исполнительном производстве по взысканию задолженности.
После включения в реестр или исключения из него должника извещат об этом в течение суток.
Запись о должнике будет находиться в реестре, пока он полностью не погасит свой долг по алиментам. Если должник умрёт или его объявят пропавшим без вести, информацию по нему тоже уберут из реестра.
Если должник в розыске, данные о нём хранятся в реестре до его обнаружения.
Основание — ст. 1 закона № 114-ФЗ от 29.05.2024.
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Что изменится для бухгалтера с 25 мая 2025 года
Работодатели должны содействовать взысканию задолженности по алиментам, когда должниками — их работники. У бухгалтера появятся дополнительные обязанности.
С 25 мая 2025 года регулярно проверяйте своих сотрудников по электронному реестру неплательщиков алиментов, который будет размещён на портале ФССП. Проверка касается не только новых сотрудников при их приёме на работу, но и тех, кто уже трудится и получает выплаты, в том числе — по договорам гражданско-правового характера. Заранее надо определить, как часто будете проводить проверки по реестру, и каким образом станете фиксировать их результат.
Пропишите в должностной инструкции сотрудника, который будет проверять наличие работников в реестре должников, эту обязанность и укажите периодичность проверок.
Если обнаружили своего сотрудника в реестре должников по алиментам, а исполнительный лист к вам не поступал, информацию об исполнительном производстве и сумме взыскания можете получить непосредственно из реестра.
Удерживайте алименты с выплат, которые производите работнику, после вычета из них НДФЛ — с зарплаты, аванса, премий, отпускных, выходных и больничных пособий, материальной помощи, возвращённого при предоставлении вычета НДФЛ прочих доходов. В течение трёх дней с даты выплаты дохода перечислите алименты их получателю.
С некоторых доходов удерживать алименты нельзя — с суточных при командировке, матпомощи при рождении ребёнка, заключении брака или смерти родственника и некоторых других выплат, перечисленных в статье 101 закона № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».
Ещё одна обязанность, которая может появиться у бухгалтера — ответы на электронные запросы ФССП о должниках, месте их работы, уровне доходов, которые необходимы для актуализации сведений в реестре. Эту функцию тоже включите в должностную инструкцию сотрудника бухгалтерии, который будет готовить ответы для приставов.
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