Санаторные путёвки для сотрудников в 2025 году: учёт в расходах, НДФЛ и страховые взносы

Может ли работодатель оплатить сотруднику путёвку в санаторий
Компании не обязаны оплачивать сотрудникам санаторно-курортное лечение. При желании они могут это делать, но эта возможность должна быть предусмотрена во внутренних документах — коллективным или трудовым договором, другим локальным актом, например, положением об оплате труда или о социальных гарантиях.
Для оплаты санаторно-курортного лечения в локальном документе пропишите:
Перечень ситуаций, когда работник может получить путёвку в санаторий за счёт компании.
Кто должен заключать договор с учреждением — работодатель или работник.
Как оплачиваются путёвки — компания перечисляет санаторию деньги напрямую или работник оплачивает путевку сам, а работодатель возмещает ему стоимость.
В каком размере компания возмещает сотруднику стоимость путёвки — полностью или частично.
Чтобы компенсировать стоимость самостоятельно оплаченной путёвки, работник должен подать заявление.
Если направляете сотрудника в санаторий за счёт компании, оформите это отдельным приказом и укажите в нём:
ФИО сотрудника, которому оплатили санаторное лечение;
норму локального акта, на основании которой работнику оплачена путёвка;
стоимость путёвки;
вид отпуска, предоставленного на период лечения — ежегодный оплачиваемый или без сохранения зарплаты.
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Как учитывать путёвки в расходах
Если работодатель оплатил путёвку или компенсировал её стоимость сотруднику, эти суммы можно учесть в расходах на ОСНО и по упрощённому налогу при УСН «Доходы минус расходы». При этом нужно соблюдать ряд условий:
В расходы можно включить стоимость путёвок для работников и для членов их семей — супругов, детей и подопечных до 18 лет (до 24 лет, если обучаются очно), родителей.
Санаторий должен находиться на территории РФ. Это может быть санаторий, санаторий-профилакторий, профилакторий, пансионат, дом или база отдыха, лечебно-оздоровительный комплекс, детский лагерь — санаторный, оздоровительный или спортивный.
В расходах можно учитывать стоимость комплексных услуг по лечению, оздоровлению, проживанию и питанию. Если сотрудник дополнительно оплатил услуги, не предусмотренные путёвкой (например, проживание или питание вне санатория), в налоговую базу их не включайте.
Включить в «санаторные» расходы можно максимум 50 000 рублей в год на каждого работника и на каждого члена семьи. Причём в совокупности с оплатой взносов по договорам ДМС такие затраты не должны превышать 6% от суммы расходов работодателя на оплату труда.
В 50 000 рублей лимита входит стоимость путёвок на санаторно-курортное лечение и затраты на оплату услуг по организации туризма и отдыха на территории России. Если оплачиваете работнику ещё и туристические поездки, учитывайте их стоимость совокупно с санаторными путёвками.
Основание — п. 16, 24.2 ст. 255 НК РФ, письмо Минфина от 20.09.2024 № 03-03-06/1/90377
Если оплатили стоимость санаторных путёвок, а затем полностью или частично компенсировали затраты из средств СФР (например, за лечение сотрудников, занятых на вредных и опасных работах), деньги от фонда учитывайте в составе внереализационных доходов.
Основание — пп. 6 п. 1 ст. 18 закона № 125-ФЗ от 24.07.1998, письмо Минфина № 03-03-06/1/46643
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Как удерживать НДФЛ со стоимости санаторных путёвок
Не удерживайте НДФЛ со стоимости санаторных путёвок для сотрудников и членов их семей. Это правило действует при условиях:
Учреждение относится к санаторно-курортным или оздоровительным, находится в России и работает на основании соответствующей лицензии. Статус подтверждается лицензией и учредительными документами.
Оплата путёвки или компенсация её стоимости работнику произведена из средств работодателя.
За год можно не облагать НДФЛ стоимость одной путёвки на работника и одной путёвки для каждого члена его семьи. Если в течение года одному и тому же сотруднику оплатили несколько путёвок, он может сам выбрать, какую из них освободить от НДФЛ.
Комиссионные сборы агентам при заключении договора на санаторно-курортное лечение и стоимость проезда от НДФЛ не освобождаются.
Основание — п. 9 ст. 217 НК РФ, письма Минфина № 03-04-05/56564 от 28.09.2016, № 03-04-06/35707 от 19.04.2023, письмо ФНС № БС-4-11/14505 от 25.07.2014.
Как начислять страховые взносы на стоимость санаторных путёвок
Начисление страховых взносов на стоимость путевок зависит от того, кому они предназначены:
Если это санаторно-курортное лечение самого работника, от страховых взносов стоимость путёвки не освобождается. Это доход работника в натуральной форме. Начисляйте взносы по тарифам, которые применяете к оплате труда работника.
Если оплатили путёвку члену семьи работника, страховые взносы на её стоимость не начисляйте. Между вами нет трудовых отношений, а значит нет объекта для обложения взносами.
Основание — п. 7 ст. 421 НК РФ, письмо Минфина № 03-04-06/35707 от 19.04.2023.
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