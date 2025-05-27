Санаторные путёвки для сотрудников в 2025 году: учёт в расходах, НДФЛ и страховые взносы

Как учитывать путёвки в расходах

Если работодатель оплатил путёвку или компенсировал её стоимость сотруднику, эти суммы можно учесть в расходах на ОСНО и по упрощённому налогу при УСН «Доходы минус расходы». При этом нужно соблюдать ряд условий:

В расходы можно включить стоимость путёвок для работников и для членов их семей — супругов, детей и подопечных до 18 лет (до 24 лет, если обучаются очно), родителей.

Санаторий должен находиться на территории РФ . Это может быть санаторий, санаторий-профилакторий, профилакторий, пансионат, дом или база отдыха, лечебно-оздоровительный комплекс, детский лагерь — санаторный, оздоровительный или спортивный.

В расходах можно учитывать стоимость комплексных услуг по лечению, оздоровлению, проживанию и питанию. Если сотрудник дополнительно оплатил услуги, не предусмотренные путёвкой (например, проживание или питание вне санатория), в налоговую базу их не включайте.

Включить в «санаторные» расходы можно максимум 50 000 рублей в год на каждого работника и на каждого члена семьи. Причём в совокупности с оплатой взносов по договорам ДМС такие затраты не должны превышать 6% от суммы расходов работодателя на оплату труда.

В 50 000 рублей лимита входит стоимость путёвок на санаторно-курортное лечение и затраты на оплату услуг по организации туризма и отдыха на территории России. Если оплачиваете работнику ещё и туристические поездки, учитывайте их стоимость совокупно с санаторными путёвками.

Основание — п. 16, 24.2 ст. 255 НК РФ, письмо Минфина от 20.09.2024 № 03-03-06/1/90377

Если оплатили стоимость санаторных путёвок, а затем полностью или частично компенсировали затраты из средств СФР (например, за лечение сотрудников, занятых на вредных и опасных работах), деньги от фонда учитывайте в составе внереализационных доходов.

Основание — пп. 6 п. 1 ст. 18 закона № 125-ФЗ от 24.07.1998, письмо Минфина № 03-03-06/1/46643