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Отчётность за полугодие в 2025 году: шпаргалка для бухгалтера по всем налоговым режимам

Наступил июнь, а значит, уже можно начинать готовиться к сдаче полугодовой отчётности. Напоминаем, какие формы нужно сдать бизнесу на разных налоговых режимах и в какие сроки.

Какие отчёты по налогам сдавать за полугодие 2025 года

Организации на ОСНО в 2025 году подают декларацию по налогу на прибыль по новой форме. Основание — приказ ФНС № ЕД-7-3/830@ от 02.10.2024

Как её сдавать, зависит от способа уплаты авансовых платежей:

  • ежеквартально — если платите авансы за каждый квартал;

  • ежемесячно — если платите авансы помесячно из фактической прибыли.

ИП и компании на ОСНО, УСН и ЕСХН без освобождения от НДС должны отчитаться по этому налогу за II квартал 2025 года. Применяйте новую форму и электронный формат декларации по НДС. Основание — приказ ФНС № ЕД-7-3/989@ от 05.11.2024

Отчётность по патенту, АУСН, налогу на профессиональный доход (НПД) не предусмотрена.

Сдайте отчётность по прочим налогам, если у ИП или компании есть соответствующие налоговые объекты:

  • Декларацию по туристическому налогу за II квартал 2025 года — если владеете гостиницами, хостелами и т.п., и предоставляете в них места для временного проживания. 

Форма декларации — приказ ФНС № ЕД-7-3/992@ от 05.11.2024.

  • Декларацию по косвенным налогам за соответствующий месяц — если импортировали товары из стран ЕАЭС. Подготовить и сдать декларацию нужно по окончании месяца, в котором товар поставлен на учёт. А если ввозили товар по договору лизинга, отчитывайтесь по завершении того месяца, в котором должен состояться лизинговый платёж по договору. 

Форма декларации — приказ ФНС № СА-7-3/765@ от 27.09.2017 (редакция от 12.04.2023). 

  • Декларацию по водному налогу если пользуетесь водными объектами на основании лицензии. 

Форма декларации — приказ ФНС № ММВ-7-3/497@ от 09.11.2015.

  • Декларацию по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) — если вы пользователь недр.

Форма декларации — приказ ФНС № ЕД-7-3/696@ от 03.09.2024.

Если во II квартале у вас были операции с прослеживаемыми товарами, подайте отчёт о прослеживаемых товарах.  

Форма — приказ ФНС № ЕД-7-15/645@ от 08.07.2021.

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Когда сдавать отчёты по налогам за полугодие 2025 года

Отчётная форма

Отчётный период и срок сдачи в ИФНС

Кто сдаёт

Декларация по налогу на прибыль организаций

 

 

 

  • за январь – апрель 2025 — 26.05.2025;

  • за январь — май 2025 — 25.06.2025;

  • за январь — июнь 2025 — 25.07.2025

Компании на ОСНО, уплачивающие ежемесячные авансовые платежи из фактической прибыли

за полугодие 2025 — 25.07.2025

Компании на ОСНО, уплачивающие ежеквартальные и ежемесячные авансовые платежи

Декларация по НДС 

за II квартал 2025 — 25.07.2025

Компании и ИП на ОСНО, ЕСХН, УСН, не освобождённые от уплаты НДС.

Налоговые агенты по НДС.

Компании и ИП, не являющиеся плательщиками налога, но выставлявшие счета-фактуры с выделенным НДС

Журнал учёта полученных и выданных счетов-фактур

за II квартал 2025 — 21.07.2025

Компании и ИП, освобождённые от обязанностей плательщика НДС, которые выставляли счета-фактуры при выполнении функций посредника, комиссионера, агента или застройщика 

Декларация по косвенным налогам

Подаётся по окончании месяца, в котором товары приняли к учёту:

  • за апрель 2025 — 20.05.2025;

  • за май 2025 — 20.06.2025;

  • за июнь 2025 — 21.07.2025

Компании и ИП на любом налоговом режиме — импортёры товаров из стран ЕАЭС

Декларация по водному налогу 

за полугодие 2025 — 25.07.2025

ИП и компании на любом налоговом режиме — лицензированные пользователи водных объектов

Декларация по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ)

 

  • за апрель 2025 — 26.05.2025;

  • за май 2025 — 25.06.2025;

  • за июнь 2025 — 25.07.2025;

ИП и компании на любом налоговом режиме — пользователи недр

Декларация по налогу на игорный бизнес

  • за апрель 2025 — 26.05.2025;

  • за май 2025 — 25.06.2025;

  • за июнь 2025 — 25.07.2025

Компании, которые ведут деятельность в сфере игорного бизнеса

Декларация по акцизам

  • за апрель 2025 — 26.05.2025;

  • за май 2025 — 25.06.2025;

  • за июнь 2025 — 25.07.2025

ИП и компании — плательщики акцизов 

Декларация по туристическому налогу

за II квартал 2025 — 25.07.2025

ИП и компании на любом налоговом режиме — плательщики туристического налога

Отчёт об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости

за II квартал 2025 — 25.07.2025

ИП и компании на любом налоговом режиме, у которых были операций с прослеживаемыми товарами

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Ответы на 26 вопросов о работе на УСН в 2025 году

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Какие отчёты по работникам сдавать в налоговую за полугодие 2025 года 

Компании и ИП с работниками, которые платят физлицам по трудовым договорам и ГПХ — налоговые агенты по НДФЛ и плательщики страховых взносов. 

По завершении полугодия 2025 года нужно подать в налоговую:

  • Расчёт по страховым взносам (РСВ) за полугодие 2025 года — сдавайте, даже если с начала года ничего не платили физлицам. 

Форма расчёта — приказ ФНС № ЕД-7-11/878@ от 29.09.2022 (редакция от 13.09.2024). 

  • Расчёт 6-НДФЛ за полугодие 2025 года — направьте, если делали выплаты, облагаемые НДФЛ. Если выплат с начала года не было, расчёт можно не подавать, при условии, что не отчитывались и за I квартал 2025 года. Чтобы избежать вопросов от налоговиков, направьте письменное пояснение, почему не подаёте форму в срок.

Форма расчёта — приказ ФНС № ЕД-7-11/649@ от 19.09.2023 (редакция от 09.01.2024). 

  • Персонифицированные сведения о физлицах за апрель, май, июнь 2025 года. При этом можете не сдавать сведения за июнь — данные за последний месяц квартала отражаются в разделе 3 РСВ за полугодие, поэтому налоговики разрешают их не дублировать. Основание — письмо ФНС № БС-4-11/2593@ от 06.03.2023.

Форма отчёта — приложение № 2 к приказу ФНС № ЕД-7-11/878@ от 29.09.2022

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Когда сдавать отчёты по работникам в налоговую за полугодие 2025 года

Отчётная форма

Отчётный период и срок сдачи в ИФНС

Кто сдаёт

Расчёет по страховым взносам (РСВ

за полугодие 2025 — 25.07.2025

ИП и компании — страхователи

Расчёт 6-НДФЛ 

за полугодие 2025 — 25.07.2025

ИП и компании — налоговые агенты по НДФЛ, выплачивающие налогооблагаемые доходы физлицам

Персонифицированные сведения о физлицах

  • за апрель 2025 — 26.05.2025;

  • за май 2025 — 25.06.2025;

  • за июнь 2025 — 25.07.2025*

*Сведения за июнь можно не подавать, если вовремя сдали РСВ за полугодие с разделом 3.

ИП и компании — страхователи, выплачивающие доходы физлицам

Важно! Сдавайте только в электронном виде:

  • Декларацию по НДС. Исключение — налоговые агенты, не являющиеся плательщиками НДС, которые вправе отчитываться на бумаге.

  • Прочие налоговые декларации — если в прошлом году среднесписочная численность была больше 100 человек.

  • Расчёты РСВ и 6-НДФЛ — если платили доходы более чем 10 физлицам;

  • Персонифицированные сведения о физлицах — если в них включены более 10 застрахованных.

  • Отчёт по прослеживаемым товарам.

Основание — п. 2.3 ст. 23, п. 5 ст. 174, п. 2 ст. 230, п. 10 ст. 431 НК РФ, письмо ФНС № ЕА-4-15/13792 от 29.09.2021.

Какие отчёты по работникам сдавать в СФР за полугодие 2025 года

За полугодие направьте ЕФС-1. Форма — приказ СФР № 2281 от 17.11.2023.

Сведения в составе ЕФС-1 подают все ИП и компании — плательщики страховых взносов по обязательному пенсионному страхованию (ОПС) и от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний («травматизм»).

Если применяете АУСН, сдавайте только Сведения о трудовой (иной) деятельности (подраздел 1.1 формы ЕФС-1).

Когда сдавать отчёты по работникам в СФР за полугодие 2025 года

Сведения в составе отчёта ЕФС-1

Период или кадровое событие

Срок сдачи в СФР

Кто сдаёт

Сведения о трудовой (иной) деятельности (Подраздел 1.1)

  • приём и увольнение работников;

  • приостановление или возобновление трудового договора;

  • заключение или прекращение договора ГПХ

Не позднее следующего рабочего дня

ИП с работниками и компании — при наличии кадровых событий в апреле, мае, июне 2025 года

Остальные кадровые события, имевшие место в апреле - июне 2025 года

 

за апрель 2025 — 26.05.2025;

за май 2025 — 25.06.2025;

за июнь 2025 — 25.07.2025

 

Сведения о стаже работников (Подраздел 1.2).

Основание для отражения данных о периодах работы в условиях, дающих право на досрочную пенсию (Подраздел 2)

При поступлении обращения от работника или запроса от СФР

Отчёт с типом сведений «Назначение пенсии», «Назначение выплат по ОСС» — в течение трёх календарных дней с даты поступления обращения или запроса

ИП и компании, получившие запрос от СФР, или обращение от работника

Сведения по дополнительным пенсионным страховым взносам (Подраздел 3)

полугодие 2025

25.07.2025

ИП с работниками и компании, платившие дополнительные страховые взносы за работников на ОПС

Сведения о взносах на «травматизм» (Раздел 2)

полугодие 2025

25.07.2025

ИП с работниками и компании, уплачивающие страховые взносы на «травматизм»

Важно! Любые отчёты в составе ЕФС-1 при численности застрахованных более 10 человек сдавайте только электронно. В это число входят физлица, с которыми заключали трудовые договоры и ГПХ.

Основание — п. 2 ст. 8 закона № 27-ФЗ от 01.04.1996.

Ответственность за нарушение порядка сдачи отчётности

При совпадении срока сдачи отчёта с нерабочим праздником или выходным он автоматически переносится на следующий ближайший рабочий день. Такое правило действует и для налоговой отчётности, и для отчётности в СФР.

Основание — п. 7 ст. 6.1 НК РФ, письмо СФР № 19-02/463л от 25.01.2023.

Штраф за нарушение срока сдачи:

  • любой налоговой декларации или расчёта по страховым взносам — 5%–30% от неуплаченного налога или страхового взноса за каждый полный и неполный месяц просрочки, но не меньше 1 000 ₽;

  • формы 6-НДФЛ — 1 000 ₽ за каждый полный и неполный просроченный месяц;

  • отчётности в СФР — 500 ₽ по каждому застрахованному физлицу, 300–500 ₽ для должностного лица;

  • отчёта по взносам на «травматизм» — 5%–30% от суммы взносов за последний квартал, но не менее 1 000 ₽.

Основание — ст. 119, 126 НК РФ, ст. 15.33.2 КоАП РФ, ст. 17 закона № 27-ФЗ от 01.04.1996, ст. 26.30 закона № 125-ФЗ от 24.07.1998.

Если вместо обязательной электронной формы сдать отчёт на бумаге:

  • налоговая оштрафует на 200 ₽ за каждый такой документ;

  • СФР оштрафует на 1 000 ₽.

Основание — ст. 119.1 НК РФ, ст. 17 закона № 27-ФЗ от 01.04.1996.

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