Отчётность за полугодие в 2025 году: шпаргалка для бухгалтера по всем налоговым режимам

Какие отчёты по налогам сдавать за полугодие 2025 года

Организации на ОСНО в 2025 году подают декларацию по налогу на прибыль по новой форме. Основание — приказ ФНС № ЕД-7-3/830@ от 02.10.2024.

Как её сдавать, зависит от способа уплаты авансовых платежей:

ежеквартально — если платите авансы за каждый квартал;

ежемесячно — если платите авансы помесячно из фактической прибыли.

ИП и компании на ОСНО, УСН и ЕСХН без освобождения от НДС должны отчитаться по этому налогу за II квартал 2025 года. Применяйте новую форму и электронный формат декларации по НДС. Основание — приказ ФНС № ЕД-7-3/989@ от 05.11.2024.

Отчётность по патенту, АУСН, налогу на профессиональный доход (НПД) не предусмотрена.

Сдайте отчётность по прочим налогам, если у ИП или компании есть соответствующие налоговые объекты:

Декларацию по туристическому налогу за II квартал 2025 года — если владеете гостиницами, хостелами и т.п., и предоставляете в них места для временного проживания.

Форма декларации — приказ ФНС № ЕД-7-3/992@ от 05.11.2024.

Декларацию по косвенным налогам за соответствующий месяц — если импортировали товары из стран ЕАЭС. Подготовить и сдать декларацию нужно по окончании месяца, в котором товар поставлен на учёт. А если ввозили товар по договору лизинга, отчитывайтесь по завершении того месяца, в котором должен состояться лизинговый платёж по договору.

Форма декларации — приказ ФНС № СА-7-3/765@ от 27.09.2017 (редакция от 12.04.2023).

Декларацию по водному налогу — если пользуетесь водными объектами на основании лицензии.

Форма декларации — приказ ФНС № ММВ-7-3/497@ от 09.11.2015.

Декларацию по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) — если вы пользователь недр.

Форма декларации — приказ ФНС № ЕД-7-3/696@ от 03.09.2024.

Если во II квартале у вас были операции с прослеживаемыми товарами, подайте отчёт о прослеживаемых товарах.

Форма — приказ ФНС № ЕД-7-15/645@ от 08.07.2021.