Отчётность за полугодие в 2025 году: шпаргалка для бухгалтера по всем налоговым режимам

Какие отчёты по налогам сдавать за полугодие 2025 года
Организации на ОСНО в 2025 году подают декларацию по налогу на прибыль по новой форме. Основание — приказ ФНС № ЕД-7-3/830@ от 02.10.2024.
Как её сдавать, зависит от способа уплаты авансовых платежей:
ежеквартально — если платите авансы за каждый квартал;
ежемесячно — если платите авансы помесячно из фактической прибыли.
ИП и компании на ОСНО, УСН и ЕСХН без освобождения от НДС должны отчитаться по этому налогу за II квартал 2025 года. Применяйте новую форму и электронный формат декларации по НДС. Основание — приказ ФНС № ЕД-7-3/989@ от 05.11.2024.
Отчётность по патенту, АУСН, налогу на профессиональный доход (НПД) не предусмотрена.
Сдайте отчётность по прочим налогам, если у ИП или компании есть соответствующие налоговые объекты:
Декларацию по туристическому налогу за II квартал 2025 года — если владеете гостиницами, хостелами и т.п., и предоставляете в них места для временного проживания.
Форма декларации — приказ ФНС № ЕД-7-3/992@ от 05.11.2024.
Декларацию по косвенным налогам за соответствующий месяц — если импортировали товары из стран ЕАЭС. Подготовить и сдать декларацию нужно по окончании месяца, в котором товар поставлен на учёт. А если ввозили товар по договору лизинга, отчитывайтесь по завершении того месяца, в котором должен состояться лизинговый платёж по договору.
Форма декларации — приказ ФНС № СА-7-3/765@ от 27.09.2017 (редакция от 12.04.2023).
Декларацию по водному налогу — если пользуетесь водными объектами на основании лицензии.
Форма декларации — приказ ФНС № ММВ-7-3/497@ от 09.11.2015.
Декларацию по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) — если вы пользователь недр.
Форма декларации — приказ ФНС № ЕД-7-3/696@ от 03.09.2024.
Если во II квартале у вас были операции с прослеживаемыми товарами, подайте отчёт о прослеживаемых товарах.
Форма — приказ ФНС № ЕД-7-15/645@ от 08.07.2021.
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Когда сдавать отчёты по налогам за полугодие 2025 года
Отчётная форма
Отчётный период и срок сдачи в ИФНС
Кто сдаёт
Декларация по налогу на прибыль организаций
Компании на ОСНО, уплачивающие ежемесячные авансовые платежи из фактической прибыли
за полугодие 2025 — 25.07.2025
Компании на ОСНО, уплачивающие ежеквартальные и ежемесячные авансовые платежи
Декларация по НДС
за II квартал 2025 — 25.07.2025
Компании и ИП на ОСНО, ЕСХН, УСН, не освобождённые от уплаты НДС.
Налоговые агенты по НДС.
Компании и ИП, не являющиеся плательщиками налога, но выставлявшие счета-фактуры с выделенным НДС
Журнал учёта полученных и выданных счетов-фактур
за II квартал 2025 — 21.07.2025
Компании и ИП, освобождённые от обязанностей плательщика НДС, которые выставляли счета-фактуры при выполнении функций посредника, комиссионера, агента или застройщика
Декларация по косвенным налогам
Подаётся по окончании месяца, в котором товары приняли к учёту:
Компании и ИП на любом налоговом режиме — импортёры товаров из стран ЕАЭС
Декларация по водному налогу
за полугодие 2025 — 25.07.2025
ИП и компании на любом налоговом режиме — лицензированные пользователи водных объектов
Декларация по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ)
ИП и компании на любом налоговом режиме — пользователи недр
Декларация по налогу на игорный бизнес
Компании, которые ведут деятельность в сфере игорного бизнеса
Декларация по акцизам
ИП и компании — плательщики акцизов
Декларация по туристическому налогу
за II квартал 2025 — 25.07.2025
ИП и компании на любом налоговом режиме — плательщики туристического налога
Отчёт об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости
за II квартал 2025 — 25.07.2025
ИП и компании на любом налоговом режиме, у которых были операций с прослеживаемыми товарами
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Какие отчёты по работникам сдавать в налоговую за полугодие 2025 года
Компании и ИП с работниками, которые платят физлицам по трудовым договорам и ГПХ — налоговые агенты по НДФЛ и плательщики страховых взносов.
По завершении полугодия 2025 года нужно подать в налоговую:
Расчёт по страховым взносам (РСВ) за полугодие 2025 года — сдавайте, даже если с начала года ничего не платили физлицам.
Форма расчёта — приказ ФНС № ЕД-7-11/878@ от 29.09.2022 (редакция от 13.09.2024).
Расчёт 6-НДФЛ за полугодие 2025 года — направьте, если делали выплаты, облагаемые НДФЛ. Если выплат с начала года не было, расчёт можно не подавать, при условии, что не отчитывались и за I квартал 2025 года. Чтобы избежать вопросов от налоговиков, направьте письменное пояснение, почему не подаёте форму в срок.
Форма расчёта — приказ ФНС № ЕД-7-11/649@ от 19.09.2023 (редакция от 09.01.2024).
Персонифицированные сведения о физлицах за апрель, май, июнь 2025 года. При этом можете не сдавать сведения за июнь — данные за последний месяц квартала отражаются в разделе 3 РСВ за полугодие, поэтому налоговики разрешают их не дублировать. Основание — письмо ФНС № БС-4-11/2593@ от 06.03.2023.
Форма отчёта — приложение № 2 к приказу ФНС № ЕД-7-11/878@ от 29.09.2022
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Когда сдавать отчёты по работникам в налоговую за полугодие 2025 года
Отчётная форма
Отчётный период и срок сдачи в ИФНС
Кто сдаёт
Расчёет по страховым взносам (РСВ)
за полугодие 2025 — 25.07.2025
ИП и компании — страхователи
Расчёт 6-НДФЛ
за полугодие 2025 — 25.07.2025
ИП и компании — налоговые агенты по НДФЛ, выплачивающие налогооблагаемые доходы физлицам
Персонифицированные сведения о физлицах
*Сведения за июнь можно не подавать, если вовремя сдали РСВ за полугодие с разделом 3.
ИП и компании — страхователи, выплачивающие доходы физлицам
Важно! Сдавайте только в электронном виде:
Декларацию по НДС. Исключение — налоговые агенты, не являющиеся плательщиками НДС, которые вправе отчитываться на бумаге.
Прочие налоговые декларации — если в прошлом году среднесписочная численность была больше 100 человек.
Расчёты РСВ и 6-НДФЛ — если платили доходы более чем 10 физлицам;
Персонифицированные сведения о физлицах — если в них включены более 10 застрахованных.
Отчёт по прослеживаемым товарам.
Основание — п. 2.3 ст. 23, п. 5 ст. 174, п. 2 ст. 230, п. 10 ст. 431 НК РФ, письмо ФНС № ЕА-4-15/13792 от 29.09.2021.
Какие отчёты по работникам сдавать в СФР за полугодие 2025 года
За полугодие направьте ЕФС-1. Форма — приказ СФР № 2281 от 17.11.2023.
Сведения в составе ЕФС-1 подают все ИП и компании — плательщики страховых взносов по обязательному пенсионному страхованию (ОПС) и от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний («травматизм»).
Если применяете АУСН, сдавайте только Сведения о трудовой (иной) деятельности (подраздел 1.1 формы ЕФС-1).
Когда сдавать отчёты по работникам в СФР за полугодие 2025 года
Сведения в составе отчёта ЕФС-1
Период или кадровое событие
Срок сдачи в СФР
Кто сдаёт
Сведения о трудовой (иной) деятельности (Подраздел 1.1)
Не позднее следующего рабочего дня
ИП с работниками и компании — при наличии кадровых событий в апреле, мае, июне 2025 года
Остальные кадровые события, имевшие место в апреле - июне 2025 года
за апрель 2025 — 26.05.2025;
за май 2025 — 25.06.2025;
за июнь 2025 — 25.07.2025
Сведения о стаже работников (Подраздел 1.2).
Основание для отражения данных о периодах работы в условиях, дающих право на досрочную пенсию (Подраздел 2)
При поступлении обращения от работника или запроса от СФР
Отчёт с типом сведений «Назначение пенсии», «Назначение выплат по ОСС» — в течение трёх календарных дней с даты поступления обращения или запроса
ИП и компании, получившие запрос от СФР, или обращение от работника
Сведения по дополнительным пенсионным страховым взносам (Подраздел 3)
полугодие 2025
25.07.2025
ИП с работниками и компании, платившие дополнительные страховые взносы за работников на ОПС
Сведения о взносах на «травматизм» (Раздел 2)
полугодие 2025
25.07.2025
ИП с работниками и компании, уплачивающие страховые взносы на «травматизм»
Важно! Любые отчёты в составе ЕФС-1 при численности застрахованных более 10 человек сдавайте только электронно. В это число входят физлица, с которыми заключали трудовые договоры и ГПХ.
Основание — п. 2 ст. 8 закона № 27-ФЗ от 01.04.1996.
Ответственность за нарушение порядка сдачи отчётности
При совпадении срока сдачи отчёта с нерабочим праздником или выходным он автоматически переносится на следующий ближайший рабочий день. Такое правило действует и для налоговой отчётности, и для отчётности в СФР.
Основание — п. 7 ст. 6.1 НК РФ, письмо СФР № 19-02/463л от 25.01.2023.
Штраф за нарушение срока сдачи:
любой налоговой декларации или расчёта по страховым взносам — 5%–30% от неуплаченного налога или страхового взноса за каждый полный и неполный месяц просрочки, но не меньше 1 000 ₽;
формы 6-НДФЛ — 1 000 ₽ за каждый полный и неполный просроченный месяц;
отчётности в СФР — 500 ₽ по каждому застрахованному физлицу, 300–500 ₽ для должностного лица;
отчёта по взносам на «травматизм» — 5%–30% от суммы взносов за последний квартал, но не менее 1 000 ₽.
Основание — ст. 119, 126 НК РФ, ст. 15.33.2 КоАП РФ, ст. 17 закона № 27-ФЗ от 01.04.1996, ст. 26.30 закона № 125-ФЗ от 24.07.1998.
Если вместо обязательной электронной формы сдать отчёт на бумаге:
налоговая оштрафует на 200 ₽ за каждый такой документ;
СФР оштрафует на 1 000 ₽.
Основание — ст. 119.1 НК РФ, ст. 17 закона № 27-ФЗ от 01.04.1996.
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