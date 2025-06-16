10 главных вопросов ИП о страховых взносах за себя в 2025 году

1. Какой размер фиксированных страховых взносов ИП за себя в 2025 году?
Размер фиксированных взносов в 2025 году — 53 658 рублей. В эту сумму входят взносы на пенсионное (ОПС) и медицинское страхование (ОМС).
ИП из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей платят пониженный фиксированный взнос — 36 000 ₽ (ОПС + ОМС). Взносы 1% с дохода свыше 300 000 рублей за 2025 год они не рассчитывают и не платят.
2. Как рассчитать и когда платить 1% с доходов свыше 300 000 ₽ в 2025 году?
Если доход ИП за год не превысил 300 000 ₽, платят только фиксированные 53 658. А если доход превысил 300 000 ₽, кроме этого заплатите 1% от суммы превышения на ОПС.
Пример: доход за 2025 год — 360 000 ₽. Сумма взносов: 53 658 ₽ + (360 000 − 300 000) * 1% = 53 658 + 600 = 54 258 ₽.
Порядок определения дохода для расчёта 1% зависит от системы налогообложения. Подробности — в таблице в «Моё дело Бюро».
Максимальная сумма взносов на ОПС с дохода свыше 300 000 ₽ на 2025 год — 300 888 ₽. Общий максимум для всех ИП: 53 658 + 300 888 = 354 546 ₽.
3. Какие сроки уплаты страховых взносов ИП за себя в 2025 году?
Фиксированные взносы: до 29 декабря 2025 года (28 декабря — воскресенье).
1% с дохода свыше 300 000 ₽: до 1 июля 2026 года.
Платить можно сразу или частями.
4. Нужно ли платить взносы, если ИП не работал или не получил доход в 2025 году?
Фиксированные взносы платят, даже если деятельности не было или доход нулевой. Статус ИП обязывает платить взносы, независимо от результата работы.
Есть исключение: не нужно платить за периоды, перечисленные в законе, если деятельность не велась. Во всех остальных случаях взносы платят до исключения из ЕГРИП.
5. Как ИП на УСН или ПСН уменьшить налог на уплаченные страховые взносы в 2025 году?
Для УСН «Доходы»:
Уменьшайте налог на взносы, которые должны быть уплачены в периоде, за который рассчитывается налог (авансовый платёж). При вычете взносов не обязательно их уплачивать и не нужно подавать заявление о зачёте (как требовалось ранее).
Фиксированные взносы: уменьшайте налог (аванс) в налоговом (отчётном) периоде 2025 года независимо от факта уплаты взносов в течение 2025 года.
Взносы 1%: уменьшайте налог (аванс) 2025 или 2026 года.
Без наёмных работников: вычет не ограничен.
Для ПСН:
Уменьшайте стоимость патента на взносы, которые должны быть уплачены в год действия патента. При вычете взносов факт их уплаты не имеет значения. Для вычета просто подайте специальное уведомление на вычет в ИФНС.
Фиксированные взносы: уменьшайте налог года действия патента.
Взносы 1%: уменьшайте налог года действия патента или следующего года.
Без наёмных работников: вычет не ограничен.
Для УСН «Доходы минус расходы»:
Включайте в расходы сумму взносов, подлежащую уплате в периоде, независимо от факта уплаты.
Фиксированные взносы: включайте в расходы 2025 года (целиком или частями).
Взносы 1%: включайте в расходы 2025 или 2026 года.
Взносы, уплаченные после 31 декабря 2024 года за прошлые периоды, включайте в расходы 2025–2027 годов.
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6. Как считать взносы, если ИП зарегистрировался или закрылся в середине 2025 года?
Фиксированные взносы рассчитывайте пропорционально времени работы.
Формула: (53 658 ₽ / 12) * (К1 + К2), где К1 — это полные месяцы деятельности, а К2 — доля календарных дней деятельности в месяце регистрации/закрытия.
Пример закрытия ИП 14 марта 2025:
Плата за 2 полных месяца (январь, февраль): (53 658 / 12) * 2 = 8 943 ₽.
Плата за 14 дней марта: (53 658 / 12 / 31) * 14 ≈ 2 019,39 ₽.
Итого: 8 943 + 2 019,39 = 10 962,39 ₽.
Взносы 1%: заплатите 1% со всего дохода свыше 300 000 ₽ за год, даже если работали неполный год.
Срок уплаты взносов при закрытии: уплатить взносы нужно в течение 15 дней после даты исключения из ЕГРИП.
7. Нужно ли платить взносы ИП-пенсионерам или ИП в декрете?
ИП в некоторых особых жизненных ситуациях, включая пенсионеров и лиц, ухаживающих за ребёнком, могут быть освобождены от уплаты взносов «за себя» полностью или частично, но только при соблюдении определённых условий.
ИП-пенсионеры — получатели пенсии по выслуге или инвалидности:
Освобождены от взносов на ОПС, если не вступили в правоотношения добровольно.
Платят взносы на ОМС: 10 673,76 ₽ (53 658 * 19.8922%).
Чтобы прекратить обязанность по уплате взносов на ОПС, подайте в ИФНС заявление по форме, рекомендованной в письме ФНС России № БС-4-11/11000 от 26 сентября 2024 г. и предоставьте копию пенсионного удостоверения.
ИП в особых жизненных ситуациях (исключаемые периоды). Существуют периоды, которые исключаются из расчётного периода при расчёте взносов на ОПС и ОМС. Они названы в пункте 7 статьи 430 НК РФ. Если в эти периоды ИП не вёл предпринимательскую деятельность, взносы на ОПС и ОМС за это время уплачивать не нужно.
Это, например:
срочная служба.
отпуск по уходу за ребёнком (до 1,5 лет, максимум 6 лет суммарно).
уход за инвалидом I группы, ребёнком-инвалидом, лицом старше 80 лет.
некоторые другие случаи.
Как получить освобождение:
Подайте в ИФНС заявление (форма ФНС от 18.03.2025 № БС-4-11/2899). В системе «Моё дело Бюро» есть Образец заполнения такой формы.
Приложите документы, подтверждающие отсутствие деятельности (нулевые декларации, военный билет, свидетельство о рождении ребёнка и т.д.).
Срок подачи — не позднее 3 лет с даты возникновения события.
Важно:
Перечень периодов закрыт. В остальных случаях платите взносы до исключения из ЕГРИП.
Если в исключаемом периоде был доход, платите фиксированные взносы за весь год.
Периоды работы на НПД — исключаемые автоматически. Заявление не нужно. Стаж для пенсии не идёт, если не вступили в ОПС добровольно. При этом сохраняется статус застрахованных лиц и одновременно страхователей в системе ОМС. Средства в бюджет ФОМС зачисляются из уплаты НПД.
Работающий по найму ИП платит фиксированные взносы за себя, даже если бизнес не ведёт (кроме названных выше особых периодов).
8. Куда и на какие КБК платить страховые взносы ИП за себя в 2025 году?
9. Что будет за неуплату или просрочку взносов?
Начислят недоимку и пени. Подробнее об этом — в материале. Задолженность могут взыскать принудительно (посредством блокировки счета, в том числе личного).
При долге свыше 500 000 ₽ более 3 месяцев ИФНС может инициировать банкротство ИП. Возможен штраф за неподачу заявления о банкротстве.
Примечание: штрафов по ст. 122 НК РФ за просрочку взносов ИП «за себя» нет. А ещё ИП не привлекается к административной ответственности в этом случае.
10. Как платить взносы ИП, совмещающему разные налоговые режимы (например, УСН и ПСН)?
Уменьшайте налоги на каждом режиме (УСН и ПСН) только на часть взносов, приходящуюся на деятельность в рамках этого режима. Распределяйте взносы пропорционально доходам на каждом режиме.
Для расчёта 1% взносов с дохода свыше 300 000 ₽ суммируйте:
Потенциальный годовой доход по всем действующим патентам (ПСН).
Фактический годовой доход по УСН.
Пример: потенциальный доход по ПСН — 450 000 ₽, доход по УСН — 10 000 ₽. Суммарный доход для 1% взносов = 460 000 ₽.
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