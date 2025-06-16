10 главных вопросов ИП о страховых взносах за себя в 2025 году

7. Нужно ли платить взносы ИП-пенсионерам или ИП в декрете?

ИП в некоторых особых жизненных ситуациях, включая пенсионеров и лиц, ухаживающих за ребёнком, могут быть освобождены от уплаты взносов «за себя» полностью или частично, но только при соблюдении определённых условий.

ИП-пенсионеры — получатели пенсии по выслуге или инвалидности:

Освобождены от взносов на ОПС, если не вступили в правоотношения добровольно.

Платят взносы на ОМС: 10 673,76 ₽ (53 658 * 19.8922%).

Чтобы прекратить обязанность по уплате взносов на ОПС, подайте в ИФНС заявление по форме, рекомендованной в письме ФНС России № БС-4-11/11000 от 26 сентября 2024 г. и предоставьте копию пенсионного удостоверения.

ИП в особых жизненных ситуациях (исключаемые периоды). Существуют периоды, которые исключаются из расчётного периода при расчёте взносов на ОПС и ОМС. Они названы в пункте 7 статьи 430 НК РФ. Если в эти периоды ИП не вёл предпринимательскую деятельность, взносы на ОПС и ОМС за это время уплачивать не нужно.

Это, например:

срочная служба.

отпуск по уходу за ребёнком (до 1,5 лет, максимум 6 лет суммарно).

уход за инвалидом I группы, ребёнком-инвалидом, лицом старше 80 лет.

некоторые другие случаи.

Как получить освобождение:

Подайте в ИФНС заявление (форма ФНС от 18.03.2025 № БС-4-11/2899). В системе «Моё дело Бюро» есть Образец заполнения такой формы.

Приложите документы, подтверждающие отсутствие деятельности (нулевые декларации, военный билет, свидетельство о рождении ребёнка и т.д.).

Срок подачи — не позднее 3 лет с даты возникновения события.

Важно: