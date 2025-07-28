Налоговая заблокировала расчётный счёт: причины и что делать

В каких случаях инспекция может заблокировать расчётный счёт
По закону налоговая может приостановить операции по расчётным счетам в банке. Все случаи перечислены в ст. 76 НК РФ, а также в отдельных разъяснениях ФНС и судебной практике:
Вовремя не подали налоговую отчётность.
Инспекция имеет право заблокировать счета, если организация или ИП не сдали в установленный срок:
налоговую декларацию по итогам налогового периода;
расчёт по страховым взносам;
форму 6-НДФЛ;
расчёт сумм выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов.
Основание — пп. 1 п. 3, п. 3.2 ст. 76 НК РФ.
Решение о блокировке налоговая может принять не раньше, чем через 21 рабочий день после окончания срока представления отчётности, но не позднее чем через три года с даты этого срока.
Основание — п. 6 ст. 6.1, пп. 1 п. 3 ст. 76 НК РФ.
Важно: если не сдали другие декларации — например, декларацию по итогам отчётного периода или бухгалтерскую отчётность, блокировка счета неправомерна.
Эту позицию подтверждает судебная практика — п. 17 постановления Пленума ВАС РФ № 57 от 30.07.2013 и письма Минфина России № 03‑02‑07/1/25590 от 04.07.2013, ФНС России № ЕД‑4‑15/25663 от 11.12.2014, а также п. 20 Приложения к письму ФНС № СА‑4‑7/7288@ от 17.04.2017.
Не организовали электронный документооборот (ЭДО).
С 2021 года большинство налогоплательщиков должны сдавать отчётность в электронной форме через телекоммуникационные каналы связи (ТКС). Если компания не подключилась к оператору ЭДО, налоговая вправе заблокировать счёт.
Когда возникает обязанность использовать ЭДО, у бизнеса есть ещё 10 рабочих дней на подключение. Если пропустить срок, налоговая может вынести решение о приостановлении операций.
Основание — п. 5.1 ст. 23, пп. 1.1 п. 3 ст. 76 НК РФ.
Правило касается вновь созданных компаний и действующих налогоплательщиков, которые должны перейти на электронную отчётность.
Не погасили задолженность.
Если бизнес не уплатил налоги, пени или штрафы вовремя, инспекция может взыскать задолженность с помощью денег на счетах.
Основание — п. 1 ст. 76 НК РФ.
Если счета блокируют для взыскания задолженности, налоговая может принять решение о приостановке операций одновременно с вынесением решения о взыскании.
Инспекция не может приостановить операции по счетам, пока не пройдёт 14 календарных дней после направления в банк поручения на списание.
Основание — информация ФНС России от 01.06.2022, письмо ФНС России № ЕД-26-8/10@ от 31.05.2022.
Обеспечительные меры при проверке.
Если налоговая сомневается, что налогоплательщик исполнит решение по итогам проверки, она может приостановить операции по счетам. Это обеспечительная мера. Её применяют, если принято решение о привлечении к ответственности или об отказе в привлечении за налоговое правонарушение.
Основание — п. 1, п. 10 ст. 101 НК РФ.
С февраля 2025 года действуют изменения, которые внёс закон № 259‑ФЗ от 08.08.2019.
Исключили основание для блокировки за непредставленную квитанцию. Ранее налоговая могла замораживать счёт, если организация в течение шести рабочих дней не отправляла квитанцию о приёме требования о представлении документов, пояснений, уведомления о вызове в инспекцию.
Это правило отменили: теперь за отсутствие квитанции блокировать счет нельзя, а сама обязанность отправлять такие квитанции упразднена.
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Как налоговая сообщает о приостановлении операций
Инспекция уведомляет налогоплательщика о решении заблокировать счёт. Для этого налоговая направляет копию решения под расписку представителю компании или по почте с уведомлением о вручении.
Основание — абз. 5 п. 4 ст. 76 НК РФ.
Уведомлять заранее о предстоящей блокировке налоговая не обязана. Но инспекция вправе направить уведомление не позднее чем за 14 рабочих дней, если налогоплательщик не сдал обязательную декларацию или расчёт.
Основание — п. 3.3 ст. 76 НК РФ.
Проверить факт блокировки счета можно в личном кабинете налогоплательщика или с помощью специальных сервисов ФНС. Например, на сайте налоговой есть бесплатный сервис «Информирование банков о состоянии обработки электронных документов». Он позволяет получить данные о статусе операций как по своим счетам, так и по счетам контрагентов.
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Как разблокировать счёт
Блокировку счёта можно снять разными способами — всё зависит от причины приостановки операций.
Если счёт заблокировали за неподачу отчётности
Если отчётность ещё не подавали — сдайте её в инспекцию. После приёма документов налоговая обязана снять блокировку не позднее конца следующего рабочего дня.
Основание — п. 6 ст. 6.1, п. 3.2 ст. 76 НК РФ.
Если отчёт уже отправлен, но счёт всё равно заблокирован, проверьте, не признала ли инспекция декларацию непредставленной. Такое бывает, если:
не приложили обязательные документы;
в файле неверный формат или есть ошибки подписи;
декларация пришла с нарушением порядка отправки по ТКС.
Основание — п. 4.1, 4.2. ст. 80 НК РФ.
Инспекция должна уведомить вас о таком статусе отчёта, но даже без него документ считается непринятым. Исправьте ошибки и отправьте декларацию повторно.
Если уверены, что декларация подана, но налоговая считает иначе, направьте доказательства её отправки:
при подаче лично — копию отчёта с отметкой инспекции;
при отправке по почте — квитанцию об отправке заказного письма и опись вложения;
при отправке через оператора ТКС — электронные квитанции о доставке.
Сроки разблокировки: после получения отчётности или подтверждающих документов налоговая обязана отменить решение о блокировке до конца следующего рабочего дня.
Основание — п. 6 ст. 6.1, п. 3.2 ст. 76 НК РФ.
Если счёт заблокировали за неуплату по требованию инспекции
Когда налоговая блокирует счет из-за неуплаты налогов, сборов, страховых взносов, пеней или штрафов, проверьте сумму задолженности и сроки её погашения. Если долг не погашен, инспекция направляет банку поручение списать нужную сумму, а после счёт блокируют.
Чтобы разблокировать счёт, нужно оплатить всю задолженность. Когда деньги поступят на ЕНС и реестр решений о взыскании обновится с положительным или нулевым балансом, банк должен возобновить операции по счёту не позднее конца следующего рабочего дня.
Основание — п. 6 ст. 6.1, п. 8 ст. 76 НК РФ.
Чтобы ускорить разблокировку, отправьте в инспекцию копии документов, подтверждающих оплату: платежные поручения, выписки по счёту и доказательства списания налога. Лучше делать это через ЛК налогоплательщика — так инспекция быстрее обработает заявку.
Если личного кабинета нет, используйте сервис ФНС «Оперативная помощь: разблокировка счёта». Через него можно связаться с оператором и получить информацию по текущему статусу и возможностям снять блокировку.
Если счёт заблокировали из-за отсутствия обязательного ЭДО
Для разблокировки счёта нужно:
Заключить договор с оператором ЭДО, который обеспечивает обмен документами.
Приобрести квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (КЭП). Он понадобится, чтобы подписывать документы и придать им юридическую силу.
Направить в налоговую инспекцию копии договора с оператором ЭДО и договора на получение КЭП.
Если у вас есть посредник, например, аутсорсинговая бухгалтерская фирма, который уже заключил договор с оператором ЭДО и использует КЭП, можно передать полномочия по обмену документами этому посреднику. В налоговую тогда нужно направить подтверждающий документ.
После этого инспекция обязана отменить блокировку счёта не позднее конца следующего рабочего дня.
Основание — п. 5.1 ст. 23, пп. 1.1 п. 3.1 ст. 76, п. 6 ст. 6.1 НК РФ.
Если счёт заблокировали для обеспечения исполнения решения по проверке
Есть несколько вариантов разблокировки.
Первое — попросить заменить блокировку на другие обеспечительные меры. Например, вместо заморозки счёта налогоплательщик может предложить банку гарантию, поручительство или залог имущества — например, ценных бумаг. Перечень банков, чьи гарантии принимаются, публикует Минфин России.
Основание — п. 11 ст. 101, ст. 74, 74.1, 73 НК РФ.
Для этого подайте заявление в инспекцию в свободной форме с просьбой заменить обеспечительные меры.
Второе — оплатить налоговые обязательства, пени и штрафы, которые были начислены по результатам проверки. После этого подайте в инспекцию копии платёжных документов, подтверждающих погашение задолженности.
Налоговая обязана отменить блокировку не позднее следующего рабочего дня после получения документов.
Основание — п. 6 ст. 6.1, п. 8 ст. 76 НК РФ.
Третий вариант — оспорить решение инспекции о применении обеспечительных мер (включая блокировку счета), если считаете его необоснованным или нарушающим ваши права.
Подайте в инспекцию заявление вместе с копией решения суда или вышестоящего налогового органа, который отменил обеспечительные меры.
Основание — ст. 137, пп. 1, 2 ст. 138 НК РФ.
Также можно обжаловать итоговое решение по проверке, по которому блокировку применили.
Основание — п. 10 ст. 101, ст. 137, пп. 1, 2 ст. 138 НК РФ.
Нужно ли писать заявление на разблокировку
В большинстве случаев писать заявление в налоговую инспекцию для снятия блокировки со счёта необязательно.
Если вы устранили причину блокировки — например, сдали отчётность или оплатили задолженность — инспекция сама обязана отменить решение о приостановлении операций не позднее конца следующего рабочего дня.
Основание — п. 6 ст. 6.1, пп. 3.1–3.2 ст. 76 НК РФ.
Но подача заявления может ускорить процесс. В заявлении укажите:
реквизиты инспекции и ваши данные;
причины блокировки и дату решения о приостановлении операций;
факты устранения нарушений — например, копии платежных документов или отчетов;
просьбу отменить блокировку.
Если счет заблокировали ошибочно, например из-за технической ошибки — заявление нужно для оперативного ответа инспекции. В нём подробно опишите ситуацию и подкрепите аргументы ссылками на соответствующие нормы НК РФ.
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