Налоговая заблокировала расчётный счёт: причины и что делать

В каких случаях инспекция может заблокировать расчётный счёт

По закону налоговая может приостановить операции по расчётным счетам в банке. Все случаи перечислены в ст. 76 НК РФ, а также в отдельных разъяснениях ФНС и судебной практике:

Вовремя не подали налоговую отчётность.

Инспекция имеет право заблокировать счета, если организация или ИП не сдали в установленный срок:

налоговую декларацию по итогам налогового периода;

расчёт по страховым взносам;

форму 6-НДФЛ;

расчёт сумм выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов.

Основание — пп. 1 п. 3, п. 3.2 ст. 76 НК РФ.

Решение о блокировке налоговая может принять не раньше, чем через 21 рабочий день после окончания срока представления отчётности, но не позднее чем через три года с даты этого срока.

Основание — п. 6 ст. 6.1, пп. 1 п. 3 ст. 76 НК РФ.

Важно: если не сдали другие декларации — например, декларацию по итогам отчётного периода или бухгалтерскую отчётность, блокировка счета неправомерна.

Эту позицию подтверждает судебная практика — п. 17 постановления Пленума ВАС РФ № 57 от 30.07.2013 и письма Минфина России № 03‑02‑07/1/25590 от 04.07.2013, ФНС России № ЕД‑4‑15/25663 от 11.12.2014, а также п. 20 Приложения к письму ФНС № СА‑4‑7/7288@ от 17.04.2017.

Не организовали электронный документооборот (ЭДО).

С 2021 года большинство налогоплательщиков должны сдавать отчётность в электронной форме через телекоммуникационные каналы связи (ТКС). Если компания не подключилась к оператору ЭДО, налоговая вправе заблокировать счёт.

Когда возникает обязанность использовать ЭДО, у бизнеса есть ещё 10 рабочих дней на подключение. Если пропустить срок, налоговая может вынести решение о приостановлении операций.

Основание — п. 5.1 ст. 23, пп. 1.1 п. 3 ст. 76 НК РФ.

Правило касается вновь созданных компаний и действующих налогоплательщиков, которые должны перейти на электронную отчётность.

Не погасили задолженность.

Если бизнес не уплатил налоги, пени или штрафы вовремя, инспекция может взыскать задолженность с помощью денег на счетах.

Основание — п. 1 ст. 76 НК РФ.

Если счета блокируют для взыскания задолженности, налоговая может принять решение о приостановке операций одновременно с вынесением решения о взыскании.

Инспекция не может приостановить операции по счетам, пока не пройдёт 14 календарных дней после направления в банк поручения на списание.

Основание — информация ФНС России от 01.06.2022, письмо ФНС России № ЕД-26-8/10@ от 31.05.2022.

Обеспечительные меры при проверке.

Если налоговая сомневается, что налогоплательщик исполнит решение по итогам проверки, она может приостановить операции по счетам. Это обеспечительная мера. Её применяют, если принято решение о привлечении к ответственности или об отказе в привлечении за налоговое правонарушение.

Основание — п. 1, п. 10 ст. 101 НК РФ.

С февраля 2025 года действуют изменения, которые внёс закон № 259‑ФЗ от 08.08.2019.

Исключили основание для блокировки за непредставленную квитанцию. Ранее налоговая могла замораживать счёт, если организация в течение шести рабочих дней не отправляла квитанцию о приёме требования о представлении документов, пояснений, уведомления о вызове в инспекцию.

Это правило отменили: теперь за отсутствие квитанции блокировать счет нельзя, а сама обязанность отправлять такие квитанции упразднена.