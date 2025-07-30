Как ИП получить декретные в 2025 году: пошаговая инструкция

Когда ИП полагаются декретные выплаты

Декретные выплаты — это:

пособие по беременности и родам (БиР) — его может получать только мать ребёнка и при усыновлении ребёнка до трех месяцев;

пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет — на него может рассчитывать любой из родителей.

Чтобы получать эти пособия, ИП нужно добровольно встать на учёт в системе СФР и уплатить за год перед годом начала декрета страховые взносы на случай временной нетрудоспособности и материнства (ВНиМ).

Получать декретные пособия в 2025 году могут только те предприниматели, которые в 2024 году или ранее добровольно зарегистрировались в Соцфонде и вовремя уплатили сумму взноса на ВНиМ за 2024 год.

Если встать на учёт и уплатить взносы в 2025 году, рассчитывать на пособия можно при выходе в декрет в 2026 году и т. д.

Отчетность по добровольным взносам на ВНиМ предпринимателям сдавать не нужно.

Еще одна выплата — единовременное пособие при рождении ребёнка выплачивается одному из родителей независимо от того, застрахован он на случай ВНиМ или нет. С 1 февраля 2025 года его сумма — 26 941,71 руб.

Основание — п. 3, 4 ст. 2 закона № 255-ФЗ от 29.12.2006 (ред. от 25.12.2023).