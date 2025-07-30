Как ИП получить декретные в 2025 году: пошаговая инструкция

Когда ИП полагаются декретные выплаты
Декретные выплаты — это:
пособие по беременности и родам (БиР) — его может получать только мать ребёнка и при усыновлении ребёнка до трех месяцев;
пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет — на него может рассчитывать любой из родителей.
Чтобы получать эти пособия, ИП нужно добровольно встать на учёт в системе СФР и уплатить за год перед годом начала декрета страховые взносы на случай временной нетрудоспособности и материнства (ВНиМ).
Получать декретные пособия в 2025 году могут только те предприниматели, которые в 2024 году или ранее добровольно зарегистрировались в Соцфонде и вовремя уплатили сумму взноса на ВНиМ за 2024 год.
Если встать на учёт и уплатить взносы в 2025 году, рассчитывать на пособия можно при выходе в декрет в 2026 году и т. д.
Отчетность по добровольным взносам на ВНиМ предпринимателям сдавать не нужно.
Еще одна выплата — единовременное пособие при рождении ребёнка выплачивается одному из родителей независимо от того, застрахован он на случай ВНиМ или нет. С 1 февраля 2025 года его сумма — 26 941,71 руб.
Основание — п. 3, 4 ст. 2 закона № 255-ФЗ от 29.12.2006 (ред. от 25.12.2023).
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Как ИП получить декретные: пошаговая инструкция
Если вы ещё не платите взносы на ВНиМ, но планируете в 2026 году уйти в декрет и получать пособия, в 2025 году сделайте следующее:
Шаг 1. Пройдите регистрацию в Соцфонде
Подайте заявление о добровольном страховании на случай ВНиМ. Это можно сделать:
На портале Госуслуг — электронное заявление подавайте через услугу «Регистрация и снятие с учёта страхователей» — «По добровольному социальному страхованию».
Через МФЦ — передайте письменное заявление, если ваш МФЦ оказывает такую услугу (потребуется паспорт).
По почте — бумажное заявление отправьте с копией паспорта, описью вложений и уведомлением о получении.
При личном посещении отделения СФР — с собой возьмите паспорт и заполненное на бумаге заявление.
В течение трех рабочих дней после получения документов отделение СФР по месту жительства должно уведомить о регистрации. Уведомление приходит на электронную почту или в личный кабинет на Госуслугах. Уведомление на бумаге можно получить по запросу.
Основание — п. 2 Правил, утв. постановлением Правительства № 790 от 02.10.2009 (ред. от 24.12.2022), п. 6, 7 Порядка, утв. приказом Минтруда № 768н от 07.12.2022, форма заявления — приложение № 1 к Регламенту, утв. приказом ФСС № 216 от 22.04.2019.
Шаг 2. Перечислите в СФР взносы на ВНиМ
Начиная с года подачи заявления, ИП обязан уплачивать взносы на ВНиМ.
Перечислите в Соцфонд страховые взносы в размере стоимости страхового года:
Стоимость страхового года = Федеральный МРОТ х 2,9% х 12 месяцев
В 2025 году федеральный МРОТ — 22 440 руб., значит, годовой взнос равен 7 809,12 руб. (22 440 х 2,9% х 12).
Если в регионе применяется районный коэффициент к зарплате, примените его к МРОТ при расчёте стоимости страхового года.
Пример. ИП Иванова Н.Н. зарегистрирована в г. Магадане. Районный коэффициент в Магаданской области — 1,7. За 2025 год она должна уплатить добровольных страховых взносов:
22 440 х 1,7 х 2,9% х 12 = 13 275,50 руб.
Обратите внимание: если вы получили статус ИП или встали на учёт как добровольный плательщик взносов на ВНиМ не сначала года, взносы всё равно должны уплатить в полной сумме.
Пример. Московский предприниматель Савельева М.М. зарегистрировала статус ИП в мае 2025 года, а плательщиком взносов на ВНиМ стала в ноябре 2025 года. Чтобы иметь право на получение больничных и декретных пособий в 2026 году, она должна уплатить за 2025 год полную годовую сумму взносов — 7 809,12 руб.
Срок уплаты взносов за год — не позже 31 декабря текущего года. Их можно перечислить единовременно или разбить на несколько платежей. Способ перечисления любой — безналично со счёта ИП в банке, наличными через отделение любого банка или почтовым переводом.
Реквизиты, на которые нужно перечислять взносы, можете узнать на сайте Соцфонда в разделе «Добровольное страхование» — «Платёжные реквизиты».
Основание — п. 3, 4, 5 ст. 4.5 закона № 255-ФЗ от 29.12.2006.
Остальные шаги относятся к следующему году — году начала декрета.
Шаг 3. Оформите больничный лист по БиР
Основание для назначения и выплаты пособия по БиР — электронный лист нетрудоспособности (ЭЛН).
На 30 неделе беременности (на 28 при многоплодной беременности) женщина должна обратиться в медучреждение, где ей оформят больничный. ЭЛН выдаётся:
в общем случае — на 140 дней (70 дней до и 70 после родов);
при осложнённых родах — на 156 дней (70 дней до родов и 86 после);
при ожидании близнецов — на 194 дня (84 дня до родов и 110 после).
Медорганизация сама передаст ЭЛН в Соцфонд по системе электронного документооборота.
Основание — ст. 13 закона № 255-ФЗ от 29.12.2006, п. 16 Правил, утв. постановлением Правительства № 2010 от 23.11.2021 (ред. от 26.12.2023).
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Шаг 4. Обратитесь в СФР за пособиями
Для начисления выплат территориальный орган Соцфонда по месту жительства ИП должен получить заявления:
после открытия больничного — на пособие по БиР;
после рождения ребёнка — на пособие по уходу за ним до 1,5 лет.
Электронные заявления подавайте в личном кабинете на сайте СФР, авторизовавшись через Госуслуги, а бумажные — по почте, или при личном визите в отделение Соцфонда.
Крайний срок обращения за пособиями:
по БиР — не позже 6 месяцев после рождения малыша;
по уходу за ребёнком — не позже 6 месяцев со дня, когда ему исполнилось 1,5 года.
Если СФР получит не всю информацию, он направит вам извещение о предоставлении недостающих документов и сведений. Передать эти данные нужно в течение пяти рабочих дней с даты получения извещения.
Назначить и выплатить пособие по БиР СФР должен в полной сумме в течение 10 рабочих дней с даты представления всех необходимых документов и сведений.
Первое пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет выплачивается в такой же срок, а затем перечисляется ежемесячно в период с 1 по 25 число следующего месяца.
Основание — ст. 10, 15 закона № 255-ФЗ от 29.12.2006, п. 57 приказа Минздрава № 1089н от 23.11.2021, п. 10 Правил, утв. постановлением Правительства № 2010 от 23.11.2021.
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Что будет, если ИП не уплатит страховые взносы на ВНиМ за 2025 год
Если вы не уплатите до конца 2025 года взносы на ВНиМ, или уплатите их, но не в полной сумме:
СФР снимет вас с учёта;
если часть взносов за 2025 год была уплачена, её вам вернут;
ваши правоотношения с Соцфондом прекратятся;
право на получение пособий в 2026 году у вас не будет.
Обратите внимание, что перечислять взносы необходимо в рублях с копейками без округления в меньшую сторону.
Например, если в срок до 31 декабря 2025 года вы перечислили округлённую сумму взносов 7 809,00 рублей (вместо полагающихся 7 809,12 рублей), из-за недоплаты в 12 копеек СФР снимет вас с учёта.
Основание — п. 7 ст. 4.5 закона № 255-ФЗ от 29.12.2006.
Какой размер декретных пособий предусмотрен для ИП
Размер декретных пособий ИП не зависит от величины его доходов. Их рассчитывают исходя из размера МРОТ на день наступления страхового случая, а не из среднедневного заработка.
При выходе в декрет в 2025 году ИП, при условии уплаты взносов в 2024 году, получит пособие по БиР в размере:
103 285,00 руб. (22 440 х 24 месяца / 730 дней х 140 дней) — за 140 дней;
115 089,00 руб. (22 440 х 24 месяца / 730 дней х 156 дней) — за 156 дней;
143 123, 50 руб. (22 440 х 24 месяца / 730 дней х 194 дня) — за 194 дня.
Пособие по уходу за ребёнком ежемесячно до его 1,5 лет составляет 40% от МРОТ, но не ниже минимального пособия для неработающих. С 1 февраля 2025 года это 10 103,83 рубля в месяц.
Если в месте проживания и работы ИП действует районный коэффициент, он применяется к МРОТ при расчёте.
Основание — п. 2.1 ст. 14 закона № 255-ФЗ от 29.12.2006.
Как ИП получит пособие по БиР, если период декрета приходится на конец одного года и начало другого
Право на получение всей суммы декретного пособия по БиР определяется по тому году, в котором предпринимательнице открыт больничный лист.
Пример. ИП Павлова А.А. встала на учёт в СФР и перечислила в полном объёме взносы на ВНиМ в 2025 году:
Если больничный по БиР ИП Павловой откроют в 2025 году, а завершение декрета придётся на 2026 год, пособие не полагается — взносы уплачены в 2025 году, а не в году, предшествующем началу декрета.
Если больничный по БиР откроют в 2026 году, а закончится декрет в 2027 году, пособие ИП Павловой выплатят за весь период больничного.
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