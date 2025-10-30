Кредитные каникулы для субъектов МСП и самозанятых: новый постоянный механизм поддержки

Общие положения и цели закона

Новый Федеральный закон № 276-ФЗ от 31.07.2025 «Об особенностях изменения условий договора кредита (займа) по требованию заемщика — субъекта малого и среднего предпринимательства или заемщика — физического лица, применяющего специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»» разработан во исполнение поручения Президента РФ по реализации Послания Федеральному Собранию от 29 февраля 2024 года.

Предшествующие механизмы «кредитных каникул» показали высокую эффективность в предотвращении дефолтов заемщиков, столкнувшихся с кризисными ситуациями, позволив им избежать банкротства.

Ранее были введены и сейчас действуют такие виды каникул: для заемщиков, чей доход упал более чем на 30 %, либо он пострадал от чрезвычайной ситуации (на 6 месяцев с лимитами по сумме), для участников СВО и их семей (на срок службы + 180 дней, без лимитов по сумме), а также для ООО — субъектов МСП с мобилизованным руководителем — единственным учредителем.

Новый закон закрепляет право заемщиков обращаться к кредитору с требованием о предоставлении каникул сроком до шести месяцев не чаще, чем раз в пять лет.

Закон № 276-ФЗ и его закон-«спутник» № 277-ФЗ от 31.07.2025, который вносит сопутствующие изменения в другие законы, вступили в силу с 1 октября 2025 года, но их положения распространяются на правоотношения, возникшие из договоров кредита (займа), заключенных с 1 марта 2024 года.