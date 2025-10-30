Кредитные каникулы для субъектов МСП и самозанятых: новый постоянный механизм поддержки

Общие положения и цели закона
Новый Федеральный закон № 276-ФЗ от 31.07.2025 «Об особенностях изменения условий договора кредита (займа) по требованию заемщика — субъекта малого и среднего предпринимательства или заемщика — физического лица, применяющего специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»» разработан во исполнение поручения Президента РФ по реализации Послания Федеральному Собранию от 29 февраля 2024 года.
Предшествующие механизмы «кредитных каникул» показали высокую эффективность в предотвращении дефолтов заемщиков, столкнувшихся с кризисными ситуациями, позволив им избежать банкротства.
Ранее были введены и сейчас действуют такие виды каникул: для заемщиков, чей доход упал более чем на 30 %, либо он пострадал от чрезвычайной ситуации (на 6 месяцев с лимитами по сумме), для участников СВО и их семей (на срок службы + 180 дней, без лимитов по сумме), а также для ООО — субъектов МСП с мобилизованным руководителем — единственным учредителем.
Новый закон закрепляет право заемщиков обращаться к кредитору с требованием о предоставлении каникул сроком до шести месяцев не чаще, чем раз в пять лет.
Закон № 276-ФЗ и его закон-«спутник» № 277-ФЗ от 31.07.2025, который вносит сопутствующие изменения в другие законы, вступили в силу с 1 октября 2025 года, но их положения распространяются на правоотношения, возникшие из договоров кредита (займа), заключенных с 1 марта 2024 года.
Кто может получить кредитные каникулы и по каким кредитам
Воспользоваться правом на кредитные каникулы может заемщик:
субъект малого и среднего предпринимательства (МСП), за исключением тех, кто указан в ч. 3 ст. 14 Федерального закона № 209-ФЗ от 24.07.2007;
физическое лицо, применяющее специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (самозанятый), не являющееся ИП.
Ключевое условие: договор кредита (займа) должен быть заключен в целях ведения предпринимательской деятельности.
Кредитором (займодавцем) может быть: кредитная организация, микрофинансовая организация (МФО, за исключением некоторых видов), или государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ».
Максимальные размеры кредитов (займов)
Льготный период предоставляется только в том случае, если размер кредита (займа) не превышает максимальный размер, который устанавливается Правительством.
До момента установления Правительством иных лимитов, действуют следующие максимальные размеры кредита (займа), по которым можно обратиться за каникулами (в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ на дату заключения договора):
Самозанятые (физлица на НПД): 10 миллионов рублей.
Микропредприятия: 60 миллионов рублей.
Малые предприятия: 400 миллионов рублей.
Средние предприятия: 1 миллиард рублей.
То есть лимиты по размеру кредита составляют половину пороговых значений по доходам, установленных для отнесения предприятий к категориям микро-, малых или средних.
О критериях признания организаций (ИП) малыми (в т. ч. микро-) предприятиями см. обзор «Мое дело Бюро».
Для договоров кредита (займа) с лимитом кредитования (например, кредитная линия, где заемщик может брать и возвращать средства многократно, пока не превышен лимит) «размером кредита» для сравнения с максимальным лимитом, является наименьшая из величин: лимит выдачи или лимит задолженности.
Справка:
Лимит выдачи: максимальная общая сумма денежных средств, которую кредитор обязуется предоставить заемщику в течение срока действия договора.
Лимит задолженности: максимальная сумма основного долга, которая может находиться в непогашенном состоянии у заемщика в любой момент времени (то есть, максимальный остаток задолженности).
Ограничения и стоп-факторы
Заемщик вправе обратиться к кредитору с требованием о предоставлении льготного периода при одновременном соблюдении ряда условий. Важно обратить внимание на следующие стоп-факторы, которые делают получение каникул невозможным:
частота каникул: заемщик может воспользоваться правом на предоставление кредитных каникул не чаще, чем раз в пять лет по одному и тому же договору кредита (займа);
банкротство: на день получения требования кредитором в отношении заемщика нет вступившего в законную силу судебного акта о введении процедуры банкротства, и в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ) отсутствуют сведения о признании заемщика банкротом;
судебные споры: на день получения требования кредитором отсутствует вступившее в силу постановление суда о взыскании задолженности по исковому требованию кредитора, обращении взыскания на предмет залога или расторжении договора кредита (займа);
исполнительное производство: на день получения требования кредитором не предъявлен исполнительный документ, не обращено взыскание на предмет залога, и не предъявлено требование к поручителю заемщика;
просрочка: срок ненадлежащего исполнения обязательств по возврату основного долга или уплате процентов не превышает 30 календарных дней подряд на день получения требования;
другие ограничения: заемщик не находится в процессе реорганизации или ликвидации; по договору не действует льготный период, установленный в соответствии с требованиями других федеральных законов; на дату обращения не должно быть оснований для досрочного взыскания кредита; доля участия заемщика в компаниях, не относящихся к субъектам МСП, и доля таких компаний в заемщике — не более 25%.
Закон также не распространяется на обязательства по кредитам (займам):
с множественностью лиц на стороне заемщика и/или кредитора (включая синдицированные кредиты).
по которым предмет залога также является предметом предшествующего или последующего залога, обеспечивающего иные обязательства заемщика или залогодателя перед третьими лицами.
Порядок обращения и установления льготного периода
Заемщик вправе обратиться к кредитору с требованием о предоставлении льготного периода в любой момент в течение срока действия договора. Такое требование направляется способом, предусмотренным договором кредита (займа), либо заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручается под расписку.
Заемщик самостоятельно определяет длительность льготного периода (не более шести месяцев) и дату его начала. Дата начала не может быть установлена ранее дня направления требования и позднее одного месяца после этого дня. Если длительность и дата начала не указаны, льготный период по умолчанию считается равным шести месяцам, а датой начала — дата направления требования кредитору.
Кредитор обязан рассмотреть требование в срок не более 15 рабочих дней со дня его получения. Если требование соответствует положениям закона, кредитор уведомляет заемщика об изменении условий ккредитного договора. Если же уведомление от кредитора не поступило в течение 30 календарных дней после направления требования, льготный период считается установленным со дня направления требования (если иная дата начала не указана).
В случае отказа кредитор обязан в течение 15 рабочих дней сообщить об этом заемщику, указав причину отказа.
Платежи и начисление процентов во время каникул
Во время льготного периода заемщик получает возможность существенно снизить долговую нагрузку.
Основной долг: в течение льготного периода выплата основного долга (тела кредита) приостанавливается.
Проценты: проценты продолжают начисляться на предусмотренных договором условиях. Взимание иных платежей за пользование кредитом (займом) в течение льготного периода не допускается.
Однако механизм (порядок) начисления и погашения процентов различается в зависимости от категории заемщика:
Категория заемщика
Порядок уплаты процентов в течение каникул
Что происходит с начисленными процентами?
Микропредприятия и самозанятые (НПД)
Заемщик не обязан вносить платежи в полном размере
Сумма обязательств по процентам, начисленным за месяц, ежемесячно включается в сумму основного долга (капитализируется)
Средние предприятия
Начисленные проценты уплачиваются заемщиком ежемесячно со дня установления льготного периода
Проценты включаются в сумму основного долга (капитализируются), если заемщик не платит их более 7 календарных дней подряд
Таким образом, для микропредприятий и самозанятых платежи автоматически полностью приостанавливаются, но остаток основного долга увеличивается за счет капитализации процентов.
Для средних предприятий предусмотрен иной механизм: они обязаны уплачивать начисленные проценты ежемесячно. Однако, закон предусматривает своего рода «запасной выход» на случай крайней необходимости: если предприятие не будет ежемесячно оплачивать начисленные проценты, основной долг также будет увеличиваться.
Кредитор имеет право в одностороннем порядке уменьшить процентную ставку, предусмотренную договором, или полностью/частично отменить включение начисленных процентов в сумму основного долга.
Преимущества новой меры
Новый механизм кредитных каникул, имеет ряд преимуществ, которые отличают его от предыдущих кризисных мер и делают его эффективным инструментом поддержки субъектов МСП и самозанятых:
Постоянный и некризисный характер: данная мера не связана с ухудшением финансового положения заемщика или необходимостью поддержки отдельных отраслей экономики. Закон закрепляет постоянное право заемщика на получение каникул, а не является временным антикризисным инструментом.
Гибкость выбора и предоставления: заемщик может воспользоваться правом на изменение условий договора в любой момент в течение срока его действия. При этом заемщик сам определяет длительность льготного периода (до шести месяцев) и дату его начала (не ранее дня направления требования и не позднее одного месяца после этого дня).
Приостановление выплаты основного долга (тела кредита): приостановка выплат по основному долгу позволяет существенно снизить текущую долговую нагрузку. Даже если компания относится к средним предприятиям и вносит ежемесячный платеж, его размер резко уменьшается, так как исключается крупная часть, идущая на погашение тела кредита. Это позволяет предприятию сохранить ликвидность для операционных расходов, зарплат или других неотложных нужд в кризисный период.
Запрет на неустойку (штраф, пени): в течение льготного периода не допускается начисление неустойки (штрафа, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по возврату кредита (займа) и/или уплате процентов. Сумма имеющейся на день начала каникул неустойки фиксируется на срок каникул.
Защита от взыскания и расторжения договора: со дня получения требования о каникулах и до их окончания не допускается обращение взыскания на залог, расторжение договора по требованию кредитора, предъявление требования о досрочном исполнении обязательств, а также требование к поручителю.
Нейтральное влияние на кредитную историю: предоставление льготного периода исключает негативное влияние на кредитную историю. Информация о неуплаченных платежах в течение льготного периода исключается из информационной части кредитной истории физлица и не должна отражаться как просрочка в основной части. Однако факт изменения условий договора (факт каникул) отражается в основной части кредитной истории.
«Подводные камни»
Кредитные каникулы предоставляют заемщику существенную передышку, однако эта мера несет в себе несколько финансовых и юридических рисков, которые необходимо тщательно оценить перед подачей требования.
1. Финансовые последствия: увеличение общей переплаты
Главный финансовый «подводный камень» заключается в начислении процентов. В течение льготного периода проценты продолжают начисляться на предусмотренных договором условиях.
Капитализация (для микропредприятий и самозанятых): для этих категорий проценты, начисленные за каждый месяц, ежемесячно включаются в сумму основного долга (капитализируются). Увеличение основного долга означает, что после окончания каникул остаток долга будет больше, чем был до них. Это, в свою очередь, приведет к тому, что будущие проценты будут начисляться уже на увеличенную сумму долга, что значительно повышает общую сумму переплаты по кредиту.
Обязательство средних предприятий: средние предприятия, хотя и освобождаются от выплаты основного долга, обязаны уплачивать начисленные проценты ежемесячно. Если они не платят эти проценты более семи календарных дней подряд, неуплаченные проценты также капитализируются (добавляются к основному долгу).
Таким образом, из-за капитализации процентов сумма долга со временем увеличивается, что создает дополнительную нагрузку при погашении. Поэтому кредитные каникулы подходят при временных трудностях или для краткого высвобождения средств на развитие, а при долгосрочных проблемах лучше рассмотреть реструктуризацию или рефинансирование кредита.
2. Юридические ограничения и риски прекращения
Ограничение частоты: воспользоваться механизмом можно не чаще одного раза в пять лет по одному и тому же договору кредита (займа). Заемщик должен быть уверен, что момент обращения является действительно критическим, поскольку повторный запрос в ближайшие пять лет будет невозможен.
Риск досрочного прекращения каникул: льготный период может быть прекращен досрочно по инициативе кредитора или суда в случаях:
вступления в силу судебного акта о взыскании задолженности, обращении взыскания на залог или расторжении договора;
введения в отношении заемщика процедуры банкротства или признания его банкротом.
Сохранение других обязательств: во время льготного периода заемщик должен продолжать исполнять предусмотренные законом или договором обязанности, не связанные с возвратом кредита (займа) и уплатой процентов. Нарушение этих обязанностей может дать кредитору право потребовать досрочного возврата кредита, что также досрочно прекращает каникулы.
3. Риски, связанные с обеспечением (залог и поручительство)
Предоставление льготного периода влечет за собой необходимость продления срока действия обеспечительных мер:
Согласие залогодателя/поручителя: если обязательства были обеспечены залогом или поручительством, срок действия договора залога или поручительства продлевается на срок продления основного договора только при наличии согласия залогодателя и (или) поручителя. Если залогодателем или поручителем выступает третье лицо, которое откажется дать согласие, это ставит под угрозу возможность получения кредитных каникул (кредитор может расценить потерю обеспечения как существенный риск и отклонить заявку).
Независимая гарантия: если исполнение обязательств было обеспечено независимой гарантией и ее срок действия истекает в период продления срока кредита, заемщик обязан предоставить кредитору другое обеспечение. Сделать это необходимо в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока действия гарантии, если стороны не договорились об ином. Либо можно продлить гарантию до окончания срока ее действия (если ее условия это допускают). Невыполнение данного требования является существенным риском для заемщика.
Хотите быть в курсе все новшеств в законах? В «Мое дело Бюро» каждый месяц выходит обзор самых значимых изменений (см., например, за октябрь и ноябрь). А годовой обзор поможет быстро сориентироваться во всех нововведениях за 2025 год.
