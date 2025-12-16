Как заполнить РСВ за 2025 год: подробная инструкция с образцом

Какую форму РСВ заполнять за 2025 год

По итогам 2025 года отчитывайтесь в налоговую инспекцию по той же форме, которую применяли в течение всего года — она утверждена приказом ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878 в ред. от 13.09.2024.

Если начисляли доходы 11 и более физлицам, РСВ подавайте только электронно. Бумажный расчёт в таком случае считается непредставленным. Налоговая выпишет штраф — 200 рублей.

Если выплаты получали не более 10 человек, можно подавать отчёт на бумаге или электронно.

Основание — ст. 119.1, п. 10 ст. 431 НК РФ.

Расчёт за 2025 год не изменился, но РСВ за отчётные периоды 2026 года будем заполнять уже по новой форме — проект бланка есть на федеральном портале. Среди основных изменений — новые коды тарифов и категорий застрахованных лиц для МСП из приоритетных отраслей.