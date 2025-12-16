Как заполнить РСВ за 2025 год: подробная инструкция с образцом

Самое главное:
Форма РСВ за 2025 год не изменилась.
Срок сдачи годового РСВ — 26 января 2026 года.
Какие разделы включать в расчёт, зависит от категории страхователя.
Подготовили инструкцию по заполнению РСВ за 2025 год.
Заполняем годовой РСВ на примере.
Какую форму РСВ заполнять за 2025 год
По итогам 2025 года отчитывайтесь в налоговую инспекцию по той же форме, которую применяли в течение всего года — она утверждена приказом ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878 в ред. от 13.09.2024.
Если начисляли доходы 11 и более физлицам, РСВ подавайте только электронно. Бумажный расчёт в таком случае считается непредставленным. Налоговая выпишет штраф — 200 рублей.
Если выплаты получали не более 10 человек, можно подавать отчёт на бумаге или электронно.
Основание — ст. 119.1, п. 10 ст. 431 НК РФ.
Расчёт за 2025 год не изменился, но РСВ за отчётные периоды 2026 года будем заполнять уже по новой форме — проект бланка есть на федеральном портале. Среди основных изменений — новые коды тарифов и категорий застрахованных лиц для МСП из приоритетных отраслей.
Когда сдавать РСВ за 2025 год
Последний день сдачи годового РСВ — 26 января 2026 года (25 число — воскресенье, поэтому дедлайн перенесли).
Если пропустить эту дату, придётся платить штраф за каждый полный и неполный просроченный месяц — от 5% до 30% от неуплаченных взносов, минимум 1 000 рублей.
Основание — ст. 119, п. 7 ст. 431 НК РФ.
Какие разделы включать в годовой РСВ
Все страхователи заполняют:
титульный лист расчёта;
раздел 1 — сводные данные о страховых взносах на ОПС, ОМС и ВНиМ к уплате;
подраздел 1 раздела 1 — расчёт сумм страховых взносов.
раздел 3 — персонифицированные сведения по застрахованным лицам.
Обратите внимание: если начислений физлицам в течение 2025 года вообще не было (по строке 001 раздела 1 указан код «2»), включайте в годовой РСВ только титульный лист, раздел 1 и раздел 3.
Основание — п. 3.2 Порядка заполнения РСВ (приложение № 3 к приказу ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878).
Остальные разделы и подразделы включайте в состав РСВ только при наличии соответствующих данных:
Эти разделы заполняйте, если были соответствующие начисления
Как заполнить РСВ за 2025 год: инструкция для бухгалтера
РСВ заполняйте по данным бухучёта о доходах, начисленных работникам и исполнителям по договорам ГПХ. При этом соблюдайте правила из приказа № ЕД-7-11/878 (приложение № 3).
Заполнять расчёт удобнее в таком порядке:
титульный лист;
подраздел 1 к разделу 1;
необходимые подразделы и приложения к разделу 1;
раздел 1;
раздел 3.
Основание — приложение № 3 к приказу ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878.
Как заполнить титульный лист РСВ
В верхней части титульной и каждой страницы расчёта юрлица указывают свой ИНН и КПП, а ИП — только ИНН, а вместо КПП ставят прочерки.
«Номер корректировки» — «0--», если сдаёте первичный расчёт «1--», «2--» и т. д. — если подаёте уточнёнку.
«Расчётный (отчётный) период» — для годового расчёта «34».
«Календарный год» — 2025.
«Представляется в налоговый орган» — код ИФНС, в которую подаёте РСВ.
«По месту нахождения (учёта)» — в приложении № 4 к Порядку заполнения выберите подходящий код. Например, ИП по месту жительства — «120», организация по месту нахождения – «214» и т. д.
Наименование компании укажите как в учредительных документах. ИП пишут фамилию, имя, отчество полностью как в паспорте.
«ОГРНИП» — указывают ИП и главы КФХ, компании это поле не заполняют.
«Среднесписочная численность (чел.)» — ИП без работников не заполняют, остальные указывают среднюю численность работников за год.
Телефон для связи указывайте в формате «8 код номер».
Когда заполните расчёт, укажите на титульном листе количество страниц.
Готовый РСВ подписывает руководитель компании или ИП. Если РСВ сдаёт представитель юрлица или ИП, к расчёту прилагается копия доверенности, а на титуле указывают её реквизиты и сколько в ней страниц.
Как заполнить подраздел 1 к разделу 1 РСВ
Если в 2025 году взносы начисляли по нескольким тарифам (например, по общему тарифу 30% и пониженному тарифу для МСП 15%), в расчёте заполняйте по одному подразделу 1 на каждый из тарифов.
Начисления отражайте общей суммой (нарастанием с начала 2025 года) и в разбивке за последние три месяца — октябрь, ноябрь, декабрь.
В строке 001 «Код тарифа плательщика» укажите код тарифа, по которому заполняете подраздел 1. Код выбирайте из приложения № 5 к Порядку заполнения (основной тариф 30% — код «01», тариф для МСП 15% — код «20» и т. д.).
Строка 010 — укажите, сколько всего застрахованных лиц было с начала года, учитывая штатников и физлиц по ГПД.
Строка 020 — численность застрахованных, за которых начисляли взносы. Из этого количества выделите:
строка 021 — число застрахованных, выплаты которым не превысили с начала года предельную облагаемую базу по взносам (2 759 000 рублей в 2025 году);
строка 022 — число застрахованных, выплаты которым с начала года превысили облагаемую базу.
Строка 030 — общая сумма начислений застрахованным лицам. Сюда включайте и облагаемые, и необлагаемые взносами выплаты.
Строка 040 — из строки 030 выделите не облагаемые взносами суммы.
Строка 045 — расходы, принятые к вычету по ст. 422 и п. 8 ст. 421 НК РФ.
Строка 050 — облагаемую взносами базу рассчитайте как разность строк 030, 040 и 045.
Строки 051 и 052 — из строки 050 выделите часть облагаемой базы в размере, превышающем (строка 052) и не превышающем (строка 051) лимит в 2 759 000 рублей.
Строка 060 — исчисленные за 2025 год взносы по соответствующему тарифу.
Строки 061 и 062 — из строки 060 выделите взносы с базы, которая не превысила лимит в 2 759 000 рублей (строка 061), и взносы с базы, превысившей этот лимит (строка 062).
Как заполнить раздел 1 РСВ
В сводном разделе 1 отражайте совокупные суммы страховых взносов к уплате.
В строке 001 «Тип плательщика» укажите один из кодов:
«1» — если были выплаты физлицам в октябре – декабре 2025 года;
«2» — если в октябре – декабре 2025 года выплат физлицам не было.
Строка 010 — код по ОКТМО той территории, где платите взносы.
Строка 020 — укажите КБК для уплачиваемых страховых взносов.
Строки 030–033 — отразите сумму взносов к уплате за весь 2025 год (строка 030) и выделите из неё взносы за октябрь, ноябрь, декабрь (строки 031, 032, 033).
Если помимо подраздела 1 к разделу 1 включаете в РСВ другие приложения и подразделы, заполните соответствующие блоки строк 040–133. Если нет — в строках 040–133 поставьте прочерки.
Как заполнить раздел 3 РСВ
Раздел 3 заполняйте данными за последние три месяца (октябрь – декабрь 2025 года) по каждому застрахованному лицу. Если по одному человеку при начислении взносов применяли несколько тарифов, для каждого тарифа заполняйте отдельный раздел 3.
Подраздел 3.1 — укажите персональные данные физлица (ИНН, СНИЛС, ФИО, дата рождения, паспортные данные и т. д.).
Подраздел 3.2.1 — в разбивке по месяцам (октябрь, ноябрь, декабрь 2025 года) укажите суммы выплат физлицу и начисленные по ним суммы взносов:
Строка 130 — выберите код категории застрахованного лица из приложения № 7 к Порядку заполнения. Например, МСП укажут коды «НР» по работникам, за которых с дохода в пределах 1,5 МРОТ начисляли взносы по тарифу 30%, и «МС» — по работникам, за которых с дохода свыше 1,5 МРОТ взносы начисляли по тарифу 15%.
Строка 140 — выплаты физлицу в октябре, ноябре, декабре 2025 года.
Строка 141 — из строк 140 по каждому из месяцев выделите суммы, которые выплачивали по договорам ГПХ.
Строка 150 — облагаемая база в пределах лимита 2 759 000 рублей.
Строка 160 — из строк 150 выделите облагаемую базу по договорам ГПХ.
Строка 170 — сумма взносов, начисленных на базу из строки 150.
Если ничего не начисляли физлицам в октябре – декабре 2025 года (код «2» в строке 001 раздела 1), подраздел 3.2.1 заполняйте так:
в строки 130 внесите «НВ» (выплаты не начислялись);
проставьте вместо сумм прочерки.
Подраздел 3.2.2 заполняйте, если начисляли взносы на ОПС по дополнительному тарифу:
Строка 190 — код застрахованного лица.
Строка 200 — база для расчёта взносов по доптарифу.
Строка 210 — сумма взносов, исчисленных из базы по строке 200.
Как заполнить РСВ за 2025 год: пример с образцом
ООО «Галактика» — микропредприятие из реестра МСП, в котором работает его гендиректор Н. Н.Меркурьев. Начисления ему в 2025 году составили 840 000 рублей, в т. ч. по месяцам:
январь – сентябрь — 630 000 рублей;
октябрь — 70 000 рублей;
ноябрь — 70 000 рублей;
декабрь — 70 000 рублей.
На выплаты Меркурьеву каждый месяц начислялись страховые взносы по тарифам:
основной 30% — на часть выплаты в пределах 1,5 МРОТ, то есть на 33 660 руб. (1,5 х 22 440);
пониженный 15% — на часть выплаты свыше 1,5 МРОТ (свыше 33 660 рублей).
Всего за 2025 год начислено страховых взносов:
Период
По тарифу 30% (код «01»)
По тарифу 15% (код «20»)
Итого начислено взносов, руб.
База, руб.
Сумма взносов, руб.
База, руб.
Сумма взносов, руб.
Январь–сентябрь 2025
302 940 (33 660 х 9 месяцев)
90 882
327 060 (630 000 — 302 940)
49 059
139 941
Октябрь 2025
33 660
10 098
36 340 (70 000 — 33 660)
5 451
15 549
Ноябрь 2025
33 660
10 098
36 340 (70 000 — 33 660)
5 451
15 549
Декабрь 2025
33 660
10 098
36 340 (70 000 — 33 660)
5 451
15 549
Итого.
403 920
121 176
436 080
65 412
186 588
Как заполнит РСВ за 2025 год ООО «Галактика»:
Частые вопросы по теме
В компании в течение всего 2025 года не было начислений физлицам. Нужно ли подавать РСВ?
Ответ: сдавать в налоговую РСВ должны все организации и ИП с работниками, даже если начислений и выплат физлицам вообще не было. Освобождаются от сдачи только:
ИП без работников, которые с начала года ничего не начисляли физлицам;
ИП и компании, которые применяют спецрежим АУСН.
Как заполнить подраздел 3.2.1, если в октябре – декабре 2025 выплаты начисляли лишь некоторым сотрудникам. Нужно ли включать в РСВ сотрудников, которым не было начислений?
Ответ: если в октябре – декабре 2025 года одним застрахованным лицам выплаты начисляли, а другим нет (код «1» в строке 001 раздела 1), подраздел 3.2.1 заполните так:
По лицам, которым ничего не начисляли:
в строках 130 укажите код категории застрахованного лица, соответствующий применяемому тарифу;
вместо начисленных сумм везде проставьте прочерки.
По лицам, которым доходы начисляли, раздел 3 заполняйте как обычно.
