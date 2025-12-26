Кто сможет не платить НДС в 2026 году: возможности для бизнеса

Какие плательщики НДС освобождены от налога в 2026 году

Платить НДС в 2026 году будут ИП и компании на ОСНО, ЕСХН и УСН. Они могут получить освобождение от налога, если соответствуют определённым условиям.

Система налогообложения Условия освобождения от НДС в 2026 году Особенности ОСНО Сумма рассчитанной по правилам бухучёта выручки от операций с НДС (в том числе по ставке 0%) — не более 2 млн руб. за три календарных месяца подряд ИП, которые совмещают ОСНО и патент, учитывают доходы по обоим режимам вместе ЕСХН Сумма дохода без учёта НДС от деятельности на ЕСХН за 2025 год не более 60 млн руб. Если заявить на освобождение от НДС в первый год работы на ЕСХН, размер дохода не имеет значения ИП на ЕСХН или патенте учитывают доходы для расчёта лимита по обоим режимам УСН Сумма дохода в 2025 году не превысила 20 млн руб. Созданные в 2026 году компании и ИП на УСН не платят НДС с даты госрегистрации В лимит дохода 20 млн руб.* не включают положительные курсовые разницы и субсидии при безвозмездной передаче имущества государству. ИП, которые применяли в течение года УСН, патент, АУСН, при расчёте лимита доходов учитывают выручку по всем режимам вместе. *Лимит дохода за 2026 год составит 15 млн руб., за 2027 год и далее – 10 млн руб.

Даже если бизнес соответствует этим условиям, освобождения от НДС не будет при реализации подакцизных товаров.

Как получить освобождение от НДС:

На ОСНО — не позднее 20-го числа месяца, когда перестали платить НДС, подайте в налоговую уведомление и выписку из книги продаж. Компании ещё направляют выписку из баланса о сумме выручки, ИП — выписку из книги учёта доходов и расходов. Освобождение действует 12 месяцев подряд, потом его нужно продлить — снова подав все документы.

На ЕСХН — подайте уведомление в налоговую до 20-го числа месяца, с которого начали применять освобождение. От освобождения нельзя отказаться, а если утратили право на него, в дальнейшем нельзя получить его повторно.

На УСН — освобождение предоставляют автоматически, уведомления и документы подавать не нужно. Отказаться от освобождения добровольно нельзя. При утрате права на освобождение в 2026 году платить НДС придётся до конца 2027 года, и если доход в 2027 году не превысит лимит (10 млн руб.), с начала 2028 года можно снова не платить НДС.

Установленные условия нужно соблюдать и в период освобождения от налога, иначе придётся снова платить НДС:

на ОСНО и ЕСХН — с 1-го числа месяца, в котором нарушили условия;

на УСН — с 1-го числа месяца, следующего за месяцем нарушения.

При действующем освобождении всё равно придётся платить «ввозной» НДС, если ввозите товары в Россию и если исполняете обязанности налогового агента.

Основание — ст. 145 НК РФ.

Компании-участники проектов по исследованию и разработкам, включая проект «Сколково», а также участники Технополиса «Эра» Минобороны РФ освободили от НДС на 10 лет с даты получения статуса участника такого проекта:

Правом можно воспользоваться с 1-го числа месяца, следующего за месяцем получения статуса участника проекта.

Если отказаться от освобождения, повторно его не дадут.

Основание — ст. 145.1, 145.2 НК РФ.