Кто сможет не платить НДС в 2026 году: возможности для бизнеса

Самое главное:
От НДС освобождены спецрежимы — ПСН, АУСН, НПД.
При соблюдении условий освобождение можно получить на ОСНО, УСН и ЕСХН.
НДС не платят по некоторым операциям.
Кто не платит НДС на спецрежимах в 2026 году
В 2026 году не относятся к плательщикам НДС:
ИП на патенте;
самозанятые ИП и физлица;
ИП и компании на АУСН.
При этом спецрежимники не освобождаются от уплаты НДС:
если ввозят товары в РФ;
по операциям в рамках договоров простого или инвестиционного товарищества, концессионного соглашения или договора доверительного управления имуществом;
если выставили счёт-фактуру с выделенной суммой НДС.
Основание — ст. 161, 174.1, п. 10 ст. 346.43 НК РФ, п. 9, 10 ст. 2 закона № 422-ФЗ от 27.11.2018, п. 6 ст. 2 закона № 17-ФЗ от 25.02.2022.
Какие плательщики НДС освобождены от налога в 2026 году
Платить НДС в 2026 году будут ИП и компании на ОСНО, ЕСХН и УСН. Они могут получить освобождение от налога, если соответствуют определённым условиям.
Система налогообложения
Условия освобождения от НДС в 2026 году
Особенности
ОСНО
Сумма рассчитанной по правилам бухучёта выручки от операций с НДС (в том числе по ставке 0%) — не более 2 млн руб. за три календарных месяца подряд
ИП, которые совмещают ОСНО и патент, учитывают доходы по обоим режимам вместе
ЕСХН
Сумма дохода без учёта НДС от деятельности на ЕСХН за 2025 год не более 60 млн руб.
Если заявить на освобождение от НДС в первый год работы на ЕСХН, размер дохода не имеет значения
ИП на ЕСХН или патенте учитывают доходы для расчёта лимита по обоим режимам
УСН
Сумма дохода в 2025 году не превысила 20 млн руб.
Созданные в 2026 году компании и ИП на УСН не платят НДС с даты госрегистрации
В лимит дохода 20 млн руб.* не включают положительные курсовые разницы и субсидии при безвозмездной передаче имущества государству.
ИП, которые применяли в течение года УСН, патент, АУСН, при расчёте лимита доходов учитывают выручку по всем режимам вместе.
*Лимит дохода за 2026 год составит 15 млн руб., за 2027 год и далее – 10 млн руб.
Даже если бизнес соответствует этим условиям, освобождения от НДС не будет при реализации подакцизных товаров.
Как получить освобождение от НДС:
На ОСНО — не позднее 20-го числа месяца, когда перестали платить НДС, подайте в налоговую уведомление и выписку из книги продаж. Компании ещё направляют выписку из баланса о сумме выручки, ИП — выписку из книги учёта доходов и расходов. Освобождение действует 12 месяцев подряд, потом его нужно продлить — снова подав все документы.
На ЕСХН — подайте уведомление в налоговую до 20-го числа месяца, с которого начали применять освобождение. От освобождения нельзя отказаться, а если утратили право на него, в дальнейшем нельзя получить его повторно.
На УСН — освобождение предоставляют автоматически, уведомления и документы подавать не нужно. Отказаться от освобождения добровольно нельзя. При утрате права на освобождение в 2026 году платить НДС придётся до конца 2027 года, и если доход в 2027 году не превысит лимит (10 млн руб.), с начала 2028 года можно снова не платить НДС.
Установленные условия нужно соблюдать и в период освобождения от налога, иначе придётся снова платить НДС:
на ОСНО и ЕСХН — с 1-го числа месяца, в котором нарушили условия;
на УСН — с 1-го числа месяца, следующего за месяцем нарушения.
При действующем освобождении всё равно придётся платить «ввозной» НДС, если ввозите товары в Россию и если исполняете обязанности налогового агента.
Основание — ст. 145 НК РФ.
Компании-участники проектов по исследованию и разработкам, включая проект «Сколково», а также участники Технополиса «Эра» Минобороны РФ освободили от НДС на 10 лет с даты получения статуса участника такого проекта:
Правом можно воспользоваться с 1-го числа месяца, следующего за месяцем получения статуса участника проекта.
Если отказаться от освобождения, повторно его не дадут.
Основание — ст. 145.1, 145.2 НК РФ.
Какие операции освобождены от НДС в 2026 году
Освобождение от НДС некоторых отдельных операций действует при любой налоговой системе и любом доходе.
Полный перечень таких операций есть в ст. 149 НК РФ. Вот некоторые из них:
Аренда помещений иностранцам на территории России. Условие — если в иностранном законе или международном договоре есть такой же порядок для российских граждан и компаний. Перечень этих стран утвердил МИД РФ в приказе № 6498/40н от 08.05.2007.
Реализация исключительных прав на программы для ЭВМ и базы данных из единого российского реестра. Не освобождают права на распространение рекламы, размещение в интернете объявлений о покупке / продаже, поиск покупателей и заключение сделок.
Услуги региональных операторов по обращению с ТКО. Освобождение действует в течение пяти лет с года, в котором регион ввел единый тариф на услуги оператора.
В сфере медицины, образования и соцуслуг от НДС освободили реализацию в РФ:
медизделий и протезно-ортопедических изделий;
технических средств для профилактики инвалидности и реабилитации инвалидов;
корректирующих очков и линз, оправ к таким очкам;
медуслуг, которые оказывают лицензированные медорганизации и ИП по диагностике, профилактике, лечению, сбору крови у доноров, а также услуги скорой помощи, услуги беременным, новорожденным, инвалидам;
ветеринарных услуг;
услуг по уходу за инвалидами, больными и престарелыми;
услуг по уходу и присмотру за детьми в образовательных организациях, по ведению занятий в кружках, секциях, студиях;
образовательных услуг НКО.
В сфере общепита и услуг населению освободили от НДС реализацию:
продуктов питания в столовых медицинских и образовательных организациях;
услуг пассажирских перевозок городским, пригородным морским, речным, ж/д или автомобильным транспортом;
услуг по предоставлению жилья в жилфонде любых форм собственности;
работ по госконтракту на регулярные пассажирские перевозки автотранспортом и наземным электротранспортом;
ритуальных услуг.
На финансовом рынке от НДС освободили:
реализацию долей в УК компаний, паёв в паевых фондах, ценных бумаг и производных фининструментов;
услуги операторов инвестиционных платформ, которые привлекают инвестиции по закону № 259-ФЗ от 02.08.2019, услуги операторов информационных систем с цифровыми финактивами.
В сфере культуры и спорта освободили от НДС:
услуги организаций в сфере культуры и искусства — театры, кинотеатры, клубы, парки культуры и отдыха, зоопарки, библиотеки, музеи;
производство кинопродукции;
услуги населению по организации и проведению спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий;
работы и услуги по сохранению объектов культурного наследия народов России и др.
Подавать уведомление на освобождение от НДС по таким операциям не нужно. В ряде случаев право на льготу нужно подтвердить документами — например, лицензией на соответствующую деятельность.
Если одновременно есть операции с НДС и освобождённые от него, по ним нужно вести раздельный учёт.
Основание — ст. 149 НК РФ.
Ответы на частые вопросы
Чем отличается освобождение от НДС по ст. 145 НК от обложения НДС по ставке 0%?
Ставку 0% по НДС применяют к операциям при экспорте, международной перевозке товаров и в некоторых других случаях (п. 1 ст. 164 НК РФ). При этом ИП или компания:
остаётся плательщиком НДС;
ведёт книгу покупок и имеет право на вычет «входящего» налога;
сдаёт декларацию по НДС.
Освобождённые от НДС ИП и компании:
не платят НДС — кроме «ввозного», при обязанностях налогового агента, и, если выставили счёт-фактуру с выделенным налогом;
не ведут книгу покупок и не могут принимать к вычету «входящий» налог;
не сдают декларацию, исключение — налоговые агенты.
Если компания на ОСНО зарегистрирована в конце января, какие три месяца нужно учитывать для освобождения от НДС?
Вновь созданные компании и ИП на ОСНО должны включать в трехмесячный период месяц регистрации. Если месяц регистрации — январь, для освобождения от НДС с 1 апреля учитывайте неполный месяц январь и полные февраль и март.
Основание — письмо Минфина № 03-07-14/54111 от 01.08.2018.
ИП продаёт подакцизные товары и товары без акциза. Можно ли получить освобождение от НДС в необлагаемой акцизом части?
Да, но при этом нужно вести раздельный учёт по подакцизным и не облагаемым акцизами операциям.
Основание — п. 2 ст. 145 НК РФ, определение КС РФ № 313-О от 10.11.2002.
