Бухгалтерская отчетность за 2025 год: состав, правила, сроки

Кто сдает отчетность за 2025 год
Сдавать отчетность должно большинство компаний, работающих в РФ, включая субъекты МСП, независимо от режима налогообложения.
Не сдают отчетность:
ИП и частнопрактикующие лица, которые ведут учет доходов и расходов по НК РФ.
Филиалы иностранных организаций в РФ, ведущие налоговый учет по российским законам.
Отчетность нужно сдать, даже если организация не вела деятельность в течение года.
Состав и формы отчетности
Минфин больше не утверждает жесткие бланки — организация разрабатывает формы самостоятельно на основе образцов из приложений к стандарту. Образцы форм (в том числе заголовочных частей к ним) есть в приложениях к ФСБУ 4/2023.
Стандартный комплект годовой отчетности для организаций такой:
3. Бухгалтерский баланс — дает представление о финансовом положении на 31 декабря 2025 года.
2. Отчет о финансовых результатах — раскрывает доходы, расходы и прибыль за весь 2025 год.
3. Приложения к ним, которые включают:
Отчет об изменениях капитала (дает представление об изменении всех составляющих капитала в течение отчетного периода).
Отчет о движении денежных средств (показывает потоки денег в разрезе текущей, инвестиционной и финансовой деятельности).
Пояснения (содержат информацию, необходимую пользователям для принятия решений, но не вошедшую в основные отчеты).
Упрощенная отчетность: организации с правом на упрощенные способы учета (преимущественно субъекты МСП, не подлежащие обязательному аудиту), могут формировать сокращенную отчетность, в которую входят только Баланс, Отчет о финансовых результатах и Пояснения. При этом такие компании могут объединять показатели в группы без излишней детализации.
Для упрощенной отчетности предусмотрены свои образцы форм.
Если отчетность организации подлежит обязательному аудиту, она дополняется аудиторским заключением.
Об организациях, которые должны проводить аудит отчетности в обязательном порядке, смотрите материал «Мое дело Бюро».
Правила заполнения: техническая часть
Прочерки запрещены, а строки без данных удаляют. Согласно ПБУ 4/99 (п. 11), статьи, по которым в типовых формах отсутствовали значения, нужно было прочеркивать. ФСБУ 4/2023 (п. 66 «б») запрещает приводить отсутствующие показатели. Теперь если у вашей организации нет данных по строке, ее нужно просто удалить.
Отрицательные значения: указывают в круглых скобках.
Единица измерения: тысячи рублей. Для АО прибыль и дивиденды на акцию указывают в рублях и копейках.
Язык: отчетность составляют на русском языке.
Налоговая реформа — 2026: полный разбор изменений
Забирайте подробный разбор бесплатно!
Бухгалтерский баланс
В балансе отражают обязательные показатели по ФСБУ 4/2023, независимо от их существенности. Их можно детализировать или объединять в группы.
Активы и обязательства делят на оборотные/внеоборотные и краткосрочные/долгосрочные исходя из длины операционного цикла (или 12 месяцев, если цикл неясен). Активы, которые используют или продадут в рамках этого цикла, — оборотные. Остальные — внеоборотные. Аналогичная логика применяется к обязательствам при делении их на краткосрочные и долгосрочные.
Активы показывают за вычетом регулирующих величин — по их реальной (остаточной) стоимости (то есть за вычетом амортизации, резервов и пр.). Детализацию переносят в пояснения.
👉 Смотрите образец баланса.
Отчет о финансовых результатах
В отчете раскрывают минимум показателей по ФСБУ 4/2023.
Прочие доходы и расходы по однотипным операциям зачитывают. Например, по продаже основного средства показывают только итоговый финансовый результат. Раздельный учет ведут, если он важен для пользователей или этого требуют другие стандарты.
Важное правило зачета показателей (п. 28 ФСБУ 4/2023): данные по прочим доходам и расходам в отношении одних и тех же или аналогичных операций должны зачитываться (сворачиваться). Например, результат от выбытия ОС или его переоценки, обесценения (восстановления обесценения), курсовые разницы.
Ранее по ПБУ 4/99 действовал общий запрет на зачет между статьями прибылей и убытков, кроме случаев, когда это было прямо предусмотрено конкретными правилами бухучета.
Пример: при продаже станка у организации возникает доход (выручка от продажи) и расход (остаточная стоимость станка). В отчете о финансовых результатах вы покажете только итоговую разницу — прибыль или убыток от этой операции.
👉 Смотрите образец отчета.
Отчет об изменениях капитала
Отчет показывает изменение каждой составляющей капитала (уставный, добавочный, резервный, собственные акции, нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), накопленная дооценка внеоборотных активов) в течение года.
Показатели раскрывают в разрезе причины изменений:
Чистая прибыль или убыток.
Переоценка внеоборотных активов.
Операции с собственниками.
Дивиденды.
Прочие изменения.
Корректировки из-за смены учетной политики или исправления ошибок отражают обособленно по каждой составляющей капитала в самой структуре отчета (а не в отдельном его разделе, как ранее).
👉 Смотрите образец отчета.
Отчет о движении денежных средств
Правила группировки потоков — по-прежнему по ПБУ 23/2011, а форма — по образцу ФСБУ 4/2023. Появился новый показатель: в разделе текущих операций (поступления) теперь есть отдельная строка — «Проценты по дебиторской задолженности покупателей». Раньше такие поступления «отправлялись» в прочие.
Потоки делятся по видам деятельности:
Текущая (основные операции, приносящие выручку).
Инвестиционная (в том числе покупка и продажа внеоборотных активов, финвложения).
Финансовая (получение кредитов, выплата дивидендов, выпуск и выкуп акций).
Если платеж по ЕНС относится к разным видам потоков, его делят на части.
👉 Смотрите образец отчета.
В отчетах (баланс, ОФР, ОИК, ОДДС), направляемых в ведомства, у каждого показателя указывается четырехзначный код по приложению № 10 к ФСБУ 4/2023. Для этих целей у каждого показателя должна быть отдельная графа для его кода (графа «Код») — после графы «Наименование показателя».
В упрощенной отчетности для групп показателей указывают код наиболее значимого элемента группы (имеющего наибольший удельный вес в данной группе).
Пояснения к отчетности
По ФСБУ 4/2023 расширен минимальный перечень информации для пояснений.
Что дополнительно включить (из нового):
Указание на соответствие отчетности федеральным и отраслевым стандартам.
Для общественно значимых организаций — вознаграждение аудиторской организации.
Для АО — данные по категориям акций. Для ООО — аналогичная информация об уставном капитале и долях.
Каждое пояснение нумеруют. Этот номер указывают в графе «Пояснения» баланса и других отчетов напротив соответствующей статьи.
👉 Смотрите образец пояснений.
Подробнее о правилах составления и оформления всех составляющих отчетности по ФСБУ 4/2023 смотрите материал «Мое дело Бюро».
Подписание и утверждение
Отчетность считают составленной после подписания руководителем.
Важные нюансы подписания:
Подпись главного бухгалтера не обязательна по ФСБУ 4/2023, но может быть предусмотрена в уставе.
Если отчетность подписывает представитель, нужна его квалифицированная электронная подпись (КЭП) и машиночитаемая доверенность (МЧД), заверенная КЭП руководителя.
Дату подписания указывают в отчетности.
Утверждение отчетности собственниками — отдельная процедура. Ждать его для сдачи отчетности в ИФНС не нужно.
Для сдачи отчетности в ведомства (в том числе в ИФНС) представителю тоже потребуется КЭП представителя и МЧД, которую руководитель должен заверить своей КЭП. Полномочия как на подписание, так и на представление отчетности целесообразно прописать в одной доверенности.
Сроки и способы представления
Для отчетности за 2025 год установлены единые временные рамки.
Крайний срок: не позднее 31 марта 2026 года.
Куда сдавать: в налоговую инспекцию по месту нахождения организации. Большинство компаний сдают отчетность в целях формирования ГИРБО (государственного информационного ресурса).
Формат сдачи: исключительно в электронном виде. Сдача на бумаге сохранена только для организаций, чья отчетность содержит государственную тайну (такие компании сдают отчеты в ИФНС (не в целях формирования ГИРБО) и Росстат).
Отчетность для целей формирования ГИРБО сдается по форматам, утв. Приказом ФНС России № ЕД-7-1/1041 от 15.11.2024 г. В новых форматах реализована концепция ФСБУ 4/2023, согласно которой организация самостоятельно определяет форму на основе образцов.
Аудиторское заключение: если аудит обязателен, заключение представляется:
либо вместе с отчетностью;
либо в течение 10 рабочих дней после даты его подписания, но не позднее 31 декабря 2026 года.
Формат представления аудиторского заключения утвержден тем же Приказом ФНС России № ЕД-7-1/1041 от 15 ноября 2024 г.
ИФНС обязана направить квитанцию о приеме или уведомление об отказе в течение одного рабочего дня с момента получения от организации документов. Дата в квитанции считается официальной датой принятия отчетности.
Исправление ошибок
Исправленную отчетность сдают в такие сроки:
Если ошибку нашли после сдачи, но до 31 июля 2026 г. — не позднее этой даты.
Если отчетность утверждают собственники — в течение 10 рабочих дней после утверждения, но не позднее 31 декабря 2026 года.
Важно: отчетность можно исправить только до утверждения (в процессе подготовки к утверждению). После утверждения отчетности исправления в нее вносить нельзя.
Моё дело Бюро
Справочно–правовая система для бухгалтеров, юристов, кадровиков и профессиональный консалтинг
Ответственность
За непредставление отчетности в установленный срок предусмотрена ответственность:
Налоговая — для организаций: штраф в размере 200 ₽ за каждую несданную форму (п. 1 ст. 126 НК РФ).
Административная — для должностных лиц (руководителя): штраф от 300 до 500 ₽ (ч. 1 ст. 15.6, ст. 19.7 КоАП РФ).
Административная — для организаций (в ИФНС для ГИРБО или иные ведомства): штраф по ст. 19.7 КоАП РФ от 3 000 до 5 000 ₽.
За непредставление аудиторского заключения грозит та же административная ответственность.
За искажение данных отчетности — ответственность по ст. 120 НК РФ и ст. 15.11 КоАП РФ.
Более подробно о порядке сдачи годовой бухгалтерской отчетности за 2025 год см. материал «Мое дело Бюро».
Реклама: ООО «Мое дело», ИНН: 7701889831, erid: 2W5zFHUa2Ta
Начать дискуссию