Бухгалтерская отчетность за 2025 год: состав, правила, сроки

Состав и формы отчетности

Минфин больше не утверждает жесткие бланки — организация разрабатывает формы самостоятельно на основе образцов из приложений к стандарту. Образцы форм (в том числе заголовочных частей к ним) есть в приложениях к ФСБУ 4/2023.

Стандартный комплект годовой отчетности для организаций такой:

3. Бухгалтерский баланс — дает представление о финансовом положении на 31 декабря 2025 года.

2. Отчет о финансовых результатах — раскрывает доходы, расходы и прибыль за весь 2025 год.

3. Приложения к ним, которые включают:

Отчет об изменениях капитала (дает представление об изменении всех составляющих капитала в течение отчетного периода).

Отчет о движении денежных средств (показывает потоки денег в разрезе текущей, инвестиционной и финансовой деятельности).

Пояснения (содержат информацию, необходимую пользователям для принятия решений, но не вошедшую в основные отчеты).

Упрощенная отчетность: организации с правом на упрощенные способы учета (преимущественно субъекты МСП, не подлежащие обязательному аудиту), могут формировать сокращенную отчетность, в которую входят только Баланс, Отчет о финансовых результатах и Пояснения. При этом такие компании могут объединять показатели в группы без излишней детализации.

Для упрощенной отчетности предусмотрены свои образцы форм.

Если отчетность организации подлежит обязательному аудиту, она дополняется аудиторским заключением.