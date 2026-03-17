Не сходится РСВ и ЕФС-1 в 2026 году: чем это закончится для бизнеса

3. Выплаты физлицам

С 2026 года, даже если директор не получает зарплату, за него ежемесячно платят страховые взносы по тарифу 30% в расчёте с одного МРОТ. Для взносов на «травматизм» такое правило не действует, значит и в разделе 2 ЕФС-1 начислений директору без зарплаты не будет.

Страховыми взносами на ОПС, ОМС и ВНиМ облагаются выплаты по трудовым договорам и ГПХ — все они отражаются в РСВ. В разделе 2 формы ЕФС-1 выплаты по ГПХ включают в базу не всегда, а только если взносы на «травматизм» предусмотрены условиями договора.

Если делали выплаты самозанятым, облагать их взносами на ОПС, ОМС и ВНиМ и отражать в РСВ не нужно. Взносы на «травматизм» включают в раздел 2 формы ЕФС-1, если они прописаны в договоре.

Если работники получали суточные сверх норм, взносами на «травматизм» их не облагают, но остальные взносы начислить придётся. Соответственно, в разделе 2 формы ЕФС-1 таких суточных не будет, а в РСВ их нужно показать.

