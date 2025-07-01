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Плюсы и минусы эквайринга для бизнеса: что важно знать о безналичной оплате

Плюсы и минусы эквайринга для бизнеса: что важно знать о безналичной оплате

Как устроен эквайринг для бизнеса и каким он бывает. Решения для онлайн- и офлайн-магазинов. Пошаговая инструкция по выбору эквайера

Чтобы принимать оплату безналично, бизнесу нужно подключить эквайринг. Это услуга, которая позволяет покупателям расплачиваться через банковские карты, смартфоны с NFC, платёжные системы, по QR-коду.

Безналичная оплата делает расчёты быстрыми, безопасными и удобными для бизнеса и клиентов. Но если вы никогда не работали с ней, может возникнуть много вопросов. Разбираемся, как работает эта услуга, какие плюсы и минусы эквайринга и когда ИП или юридическому лицу нужна безналичная оплата.

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Это уже 9 статья из нашего цикла о финтехе — разбираем технологии, продукты и тренды без воды. Вот о чём мы уже писали:

1. Нужна ли касса для ИП: гайд по выбору и подключению

2. Как подключить онлайн-кассу за 5 шагов: от выбора провайдера до приема платежей

3. Как сэкономить на эквайринге: 6 стратегий для бизнеса

Как работает эквайринг

Услугу подключают через эквайера — банк или платёжный сервис. У каждого варианта свои особенности:

  • Банки — обычно предлагают услугу вместе с расчётно-кассовым обслуживанием. Принимать оплату можно в интернете и офлайн, во втором случае организация предоставляет терминал — подробнее об этом рассказываем ниже. Примеры популярных банков: Сбер, «Т-Банк», ВТБ, «Альфа-Банк», «Точка» и другие. Заключить договор и принимать оплату через них можно, как правило, за 1–3 рабочих дня.

  • Платёжный сервис — в отличие от банка, принимать оплату обычно можно только онлайн. Такое решение подключают интернет-магазины. Плюсы эквайринга в этом случае: более гибкие условия обслуживания, больше способов оплаты и удобное подключение. Например, с сервисом PayAnyWay от Монеты можно заключить договор за день.

Независимо от того, какой вариант выберет предприниматель или юридическое лицо, для приёма оплаты нужен расчётный счёт. На него приходят деньги с транзакций — за вычетом комиссии.

Так работает эквайринг
Так работает эквайринг

Процесс оплаты занимает несколько секунд. Деньги продавцу поступают мгновенно или в течение нескольких дней.

Кому нужен эквайринг

Согласно части 5.1 статьи 16 Федерального закона «О защите прав потребителей», бизнес с выручкой от 20᠎ млн в год обязан предоставить покупателям возможность безналичной оплаты. Если при проверке обнаружится, что её нет, могут назначить штраф:

  • Для индивидуальных предпринимателей — от 15 до 30 тысяч рублей.

  • Для юридических лиц — от 30 до 50 тысяч рублей.

На практике безналичный способ оплаты часто подключают даже предприниматели и компании, которые не превышают годового лимита по выручке. Плюс эквайринга в том, что он упрощает расчёты: все операции автоматически фиксируются, не нужно инкассировать наличные. А ещё помогает привлекать больше клиентов: многие покупатели не носят с собой физические деньги.

Можно ли принимать оплату переводом на личную карту?

Нет. Индивидуальные предприниматели и юридические лица могут принимать оплату только на расчётный счёт. Перевод денег на личную карту считается уклонением от налогов — за это есть риск получить штраф и блокировку карты.

Виды эквайринга

Есть несколько видов приёма безналичных платежей. Рассмотрим особенности, плюсы и минусы эквайринга каждого вида и расскажем, как он работает в разных случаях.

Торговый эквайринг

Это классический способ приёма безналичной оплаты в офлайн-магазинах, кафе, на заправках и других точках, где клиент платит «вживую». Покупатель прикладывает карту или смартфон к POS-терминалу — устройству, которое считывает платёжные данные и передаёт их в банк или платёжный сервис. Транзакция проходит за секунды.

Покупатель прикладывает карту к терминалу
Покупатель прикладывает карту к терминалу

POS-терминалы бывают двух типов:

  • Стационарные — подключаются к кассе по интернету: через провод или Wi-Fi. Получают питание от сети. Подходят для статичных точек с постоянным местом торговли.

  • Мобильные — работают через Bluetooth или сим-карту с мобильным интернетом. У таких терминалов есть аккумулятор, их не требуется постоянно подключать к сети, но нужно периодически заряжать. Удобны для курьеров и выездной торговли — мобильное устройство можно перевозить.

Для подключения нужен договор с банком и сам POS-терминал. Его можно купить или арендовать. Обычно бизнес предпочитает аренду, поскольку в этом случае банк полностью берёт на себя установку, техническое обслуживание терминала, обновление программного обеспечения и ремонт при поломке.

Альтернатива транзакциям с помощью терминала — приём оплаты по QR-коду, то есть через СБП. Процесс происходит так: кассир выводит на экран кассы графический код → покупатель сканирует его камерой смартфона → переходит в мобильное приложение своего банка → оплачивает товар или услугу одной кнопкой.

Плюсы эквайринга с оплатой по QR-коду:

  • Не нужна карта — для оплаты достаточно смартфона.

  • Не обязателен терминал — QR-код можно вывести на табличке. Нет затрат на установку терминала, подключение, техническое обслуживание.

  • Комиссия ниже, чем при оплате через терминал — от 0,4 до 0,7% вместо 1,5–2%.

Минус эквайринга по СБП — такой способ может быть удобен не всем покупателям: например, расплатиться не получится, если на телефоне в магазине не ловит мобильный интернет, а Wi-Fi нет. Кроме того, кэшбэк при оплате QR-кодом меньше или вообще отсутствует из-за сниженной комиссии — это тоже может стать препятствием.

Если вы продаёте товары или услуги офлайн, необходимо подключить классический торговый эквайринг с терминалом или оплату по QR-коду. Но лучше — и то, и то, чтобы покупатели могли выбирать.

Интернет-эквайринг

Такое решение необходимо онлайн-бизнесу. Технология позволяет принимать оплату на сайте, в мобильном приложения, социальной сети.

Чтобы добавить способ онлайн-оплаты, нужно настроить интеграцию — подключить услугу на конкретный интернет-ресурс. Для этого есть разные технические инструменты:

Платёжный модуль — готовое решение для интернет-магазинов, которые созданы на CMS, например Tilda, WordPress, Magento, «Битрикс», 1С и других. Его устанавливают как плагин за 10–15 минут. Обычно у банков и платёжных сервисов есть подробные инструкции по подключению, поэтому справиться можно даже без помощи технического специалиста.

Пример платёжного модуля из демоверсии сервиса PayAnyWay
Пример платёжного модуля из демоверсии сервиса PayAnyWay

Платёжный виджет — кнопка оплаты, которая встраивается на сайт. При нажатии на неё открывается окно для ввода данных карты. Как и модуль, установить платёжный виджет можно самостоятельно по инструкции.

Интеграция через API — подключение оплаты напрямую в код сайта. Этот вариант подойдёт для интернет-магазинов, которые созданы с нуля, и требует помощи разработчика. Интеграция по API позволяет полностью кастомизировать процесс оплаты, например, её используют крупные маркетплейсы. Малому бизнесу такой способ обычно не требуется.

Платёжная ссылка — продавец формирует её и отправляет покупателю, например, в мессенджере, соцсети или по электронной почте. При нажатии на ссылку открывается форма оплаты. Вариант подойдёт бизнесу, который продаёт товары и услуги без интернет-магазина. Ссылка может быть индивидуальной под определённую транзакцию или общей.

Если вы продаёте товары только на маркетплейсах, отдельно подключать интернет-эквайринг не нужно. Торговая площадка в качестве агента сама принимает оплату и переводит деньги на ваш счёт.

Помимо карт, клиент может оплачивать покупки через Систему быстрых платежей, платёжные сервисы и электронные кошельки. Главное — чтобы такие способы поддерживал провайдер услуги. Например, в платёжном сервисе PayAnyWay доступна оплата российскими и зарубежными картами Visa, Mastercard, «Мир», а также через Систему быстрых платежей.

Кроме того, PayAnyWay поддерживает все возможные варианты интеграции. Принимать платежи можно уже в день регистрации, для заключения договора не требуются оригиналы документов.

АТМ-эквайринг

Встречается реже по сравнению с другими вариантами. Он позволяет принимать платежи через банкоматы с функцией cash in, то есть пополнение наличными. Процесс устроен так: клиент вставляет купюры в банкомат → вводит счёт зачисления → устройство обрабатывает операцию → компания получает безналичные деньги на расчётный счёт.

Такой вид оплаты — нишевое решение. Его используют только определённые виды бизнеса:

  • Ломбарды.

  • Обменники валют.

  • Микрофинансовые организации.

  • Платёжные сервисы.

Важно: банкомат должен поддерживать функцию приёма платежей — не все модели это умеют. Подключение сложнее, чем для POS-терминалов: требуется договор с процессинговым центром. Кроме того, у компании, которая предоставляет услугу, должна быть лицензия Центрального банка.

Плюсы эквайринга

С этой технологией оплата и расчёты становятся удобнее. Основные плюсы эквайринга:

Удобство для клиентов — многие покупатели предпочитают безналичную оплату и практически не используют бумажные деньги. Кроме того, оплата происходит быстрее: не нужно отсчитывать нужную сумму в кошельке и ждать сдачи от кассира. А при онлайн-оплате можно поставить галочку, чтобы система запомнила платёжные реквизиты — удобно совершать повторные покупки. Такая функция есть у PayAnyWay.

Удобство для бизнеса — деньги можно сразу перечислить на расчётный счёт и использовать в обороте. А ещё не нужно проводить инкассацию и беспокоиться за крупные суммы, которые хранятся в кассе. Кроме того, нет риска получить оплату фальшивыми купюрами.

Увеличение объёма продаж — чем больше способов оплаты доступно, тем больше клиентов. Человек не откажется от покупки из-за того, что не может перевести деньги или у него нет с собой наличных.

Безопасность транзакций — платёжные данные клиента зашифрованы: их не видит эквайер и продавец. Снижается риск, что к реквизитам получат доступ мошенники, поэтому деньги на карте или в электронном кошельке — в безопасности.

Например, сервис PayAnyWay соответствует международному стандарту PCI DSS — Payment Card Industry Data Security Standard. Это значит, что инфраструктура прошла сканирование уязвимостей, тестирование на взлом системы хакерами и сертификационный QSA-аудит. Для защиты платежей с банковских карт используют технологии 3D Secure от Visa и SecureCode от Mastercard.

Автоматизация учёта. Все операции автоматически фиксируются в личном кабинете. Кроме того, можно настроить интеграцию с 1C, CRM и другими системами, а также с онлайн-кассой. Всё это упрощает формирование чеков, отчётов по продажам и документов для налоговой.

Повышение доверия к бизнесу. Как правило, если у компании есть безналичная оплата, клиенты воспринимают её как надёжную. Кроме того, это позволяет работать с госзакупками.

Эквайринг — это не просто способ принимать платежи, а комплексное решение для развития бизнеса. Он сокращает рутину и повышает лояльность клиентов.

Минусы эквайринга

Часто для бизнеса безналичная оплата — это обязательное решение. У неё нет критичных недостатков, есть только особенности, на которые нужно обратить внимание:

Комиссия за услуги — 0,4–2,5% с суммы каждой транзакции. Для бизнеса с большим чеком и высоким оборотом это могут быть серьёзные затраты. Чтобы не переплачивать, сравните различные сервисы и тарифы.

Обслуживание оборудования — POS-терминалы требуют регулярной диагностики, зарядки и замены батареи, ремонта, обновления программного обеспечения. Чтобы не тратить на это время, можно арендовать устройство у банка. Обслуживание будет включено в тариф.

Возможные технические сбои — оплата может не проходить, например, при нестабильном интернет-соединении или из-за технических неполадок на стороне эквайера. Полностью защититься от таких форс-мажоров не получится, но можно свести их к минимуму. Для этого перед выбором изучите отзывы о нём, например, на сайтах — финансовых агрегаторах.

Минусы эквайринга компенсируются его преимуществами. Главное — выбрать надёжного провайдера с круглосуточной техподдержкой и заранее продумать решение потенциальных проблем.

За что эквайер снимает комиссию

С каждого платежа банк или платёжный сервис удерживает у бизнеса комиссию — 0,4–2,5% с суммы операции. Точный размер сборов зависит от провайдера, сферы деятельности бизнеса и его оборота.

Комиссия — это плата за услуги эквайера. Вот что обычно в неё входит:

  • Обслуживание терминала и платёжных модулей.

  • Переводы средств на расчётный счёт, для международных платежей — также конвертация валюты.

  • Личный кабинет и отчётность — доступ к истории операций, формирование документов для бухгалтерии.

  • Техподдержка и безопасность — помощь при сбоях и вопросах, защита данных от мошенников.

Обычно чем выше оборот бизнеса, тем ниже комиссия. Если у вас высокий оборот, можно договориться о персональной скидке. Например, в PayAnyWay комиссия при оплате банковскими картами составляет 3,4% при объёме средств до 1 млн рублей, а если сумма выше — 2,7%.

Как выбрать эквайера

От поставщика, у которого вы подключите безналичную оплату, зависит комиссия за транзакции и удобство работы. Чтобы определиться с выбором, следуйте пошаговой инструкции.

Шаг 1. Выберите тип провайдера

Услугу безналичной оплаты могут предоставлять организации двух типов:

Банк — подключает эквайринг в составе комплексного обслуживания. Кроме приёма платежей, компания также может получить интеграцию с бухгалтерией, бизнес-карту для оплаты корпоративных расходов, юридическую поддержку и другие опции. Недостаток — банки обычно негибкие: например, недоступна оплата зарубежными картами и электронными кошельками.

Электронная платёжная система — посредник между бизнесом и банком. Поддерживает больше способов оплаты и разнообразные виды интеграций. Подключить оплату можно быстро и без обращения к разработчикам.

Шаг 2. Проанализируйте тарифы

От тарифа зависят расходы бизнеса на безналичную оплату. Чтобы найти оптимальный для себя вариант, сравните несколько предложений — например, составьте таблицу по основным критериям:

  • Стоимость подключения и обслуживания — на этом можно сэкономить: например, если подключать безналичную оплату в банке, где у вас открыт расчётный счёт.

  • Цена подключения и обслуживания онлайн-кассы — программы, которая формирует электронные чеки по №54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчётов».

  • Комиссия за операции — составляет 0,4–4% в зависимости от способа оплаты, оборота бизнеса, сферы деятельности.

Шаг 3. Узнайте, какая скорость выплат

Скорость выплат — один из самых важных параметров, от которого зависит, как быстро вы сможете получать заработанные деньги и распоряжаться ими.

Стандартный срок зачисления средств на расчётный счёт — 1–3 рабочих дня, но есть предложения с моментальным поступлением средств. Это особенно важно для малого бизнеса с высокой оборачиваемостью и небольшим объёмом свободных денег. Заранее уточните, есть ли лимиты на быстрые выплаты и берёт ли организация за них дополнительную плату.

Шаг 4. Почитайте отзывы текущих клиентов о техподдержке

Важно, чтобы специалисты быстро реагировали на вопросы и проблемы клиентов. Круглосуточная поддержка по телефону в чате пригодится при сбоях в оплате, чтобы не пришлось надолго закрывать магазин.

Отзывы предпринимателей можно посмотреть на сайтах — агрегаторах финансовых продуктов, например Банки.ру.

Шаг 5. Оцените удобство подключения

Чтобы сэкономить время, заранее узнайте на сайте организации, как происходит оформление услуги. Самый комфортный вариант — дистанционный. Так не придётся ехать в отделение банка. Вы подаёте заявку онлайн, а документы подписываете в электронном виде, либо их привозит курьер в удобную для вас локацию.

В некоторых банках нет онлайн-оформления — подписывать бумаги нужно в офисе. Так придётся тратить время на дорогу.

В PayAnyWay подключить эквайринг можно полностью удалённо — оставьте заявку на сайте. Менеджер свяжется с вами и расскажет подробности.

Реклама: ООО «МОНЕТА ЛАБС», ИНН: 1683001376, erid: 2W5zFJBg5ck

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