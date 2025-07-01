Плюсы и минусы эквайринга для бизнеса: что важно знать о безналичной оплате

Чтобы принимать оплату безналично, бизнесу нужно подключить эквайринг. Это услуга, которая позволяет покупателям расплачиваться через банковские карты, смартфоны с NFC, платёжные системы, по QR-коду.
Безналичная оплата делает расчёты быстрыми, безопасными и удобными для бизнеса и клиентов. Но если вы никогда не работали с ней, может возникнуть много вопросов. Разбираемся, как работает эта услуга, какие плюсы и минусы эквайринга и когда ИП или юридическому лицу нужна безналичная оплата.
Команда Монеты на связи!
Это уже 9 статья из нашего цикла о финтехе — разбираем технологии, продукты и тренды без воды. Вот о чём мы уже писали:
1. Нужна ли касса для ИП: гайд по выбору и подключению
2. Как подключить онлайн-кассу за 5 шагов: от выбора провайдера до приема платежей
Как работает эквайринг
Услугу подключают через эквайера — банк или платёжный сервис. У каждого варианта свои особенности:
Банки — обычно предлагают услугу вместе с расчётно-кассовым обслуживанием. Принимать оплату можно в интернете и офлайн, во втором случае организация предоставляет терминал — подробнее об этом рассказываем ниже. Примеры популярных банков: Сбер, «Т-Банк», ВТБ, «Альфа-Банк», «Точка» и другие. Заключить договор и принимать оплату через них можно, как правило, за 1–3 рабочих дня.
Платёжный сервис — в отличие от банка, принимать оплату обычно можно только онлайн. Такое решение подключают интернет-магазины. Плюсы эквайринга в этом случае: более гибкие условия обслуживания, больше способов оплаты и удобное подключение. Например, с сервисом PayAnyWay от Монеты можно заключить договор за день.
Независимо от того, какой вариант выберет предприниматель или юридическое лицо, для приёма оплаты нужен расчётный счёт. На него приходят деньги с транзакций — за вычетом комиссии.
Процесс оплаты занимает несколько секунд. Деньги продавцу поступают мгновенно или в течение нескольких дней.
Кому нужен эквайринг
Согласно части 5.1 статьи 16 Федерального закона «О защите прав потребителей», бизнес с выручкой от 20 млн в год обязан предоставить покупателям возможность безналичной оплаты. Если при проверке обнаружится, что её нет, могут назначить штраф:
Для индивидуальных предпринимателей — от 15 до 30 тысяч рублей.
Для юридических лиц — от 30 до 50 тысяч рублей.
На практике безналичный способ оплаты часто подключают даже предприниматели и компании, которые не превышают годового лимита по выручке. Плюс эквайринга в том, что он упрощает расчёты: все операции автоматически фиксируются, не нужно инкассировать наличные. А ещё помогает привлекать больше клиентов: многие покупатели не носят с собой физические деньги.
Можно ли принимать оплату переводом на личную карту?
Нет. Индивидуальные предприниматели и юридические лица могут принимать оплату только на расчётный счёт. Перевод денег на личную карту считается уклонением от налогов — за это есть риск получить штраф и блокировку карты.
Виды эквайринга
Есть несколько видов приёма безналичных платежей. Рассмотрим особенности, плюсы и минусы эквайринга каждого вида и расскажем, как он работает в разных случаях.
Торговый эквайринг
Это классический способ приёма безналичной оплаты в офлайн-магазинах, кафе, на заправках и других точках, где клиент платит «вживую». Покупатель прикладывает карту или смартфон к POS-терминалу — устройству, которое считывает платёжные данные и передаёт их в банк или платёжный сервис. Транзакция проходит за секунды.
POS-терминалы бывают двух типов:
Стационарные — подключаются к кассе по интернету: через провод или Wi-Fi. Получают питание от сети. Подходят для статичных точек с постоянным местом торговли.
Мобильные — работают через Bluetooth или сим-карту с мобильным интернетом. У таких терминалов есть аккумулятор, их не требуется постоянно подключать к сети, но нужно периодически заряжать. Удобны для курьеров и выездной торговли — мобильное устройство можно перевозить.
Для подключения нужен договор с банком и сам POS-терминал. Его можно купить или арендовать. Обычно бизнес предпочитает аренду, поскольку в этом случае банк полностью берёт на себя установку, техническое обслуживание терминала, обновление программного обеспечения и ремонт при поломке.
Альтернатива транзакциям с помощью терминала — приём оплаты по QR-коду, то есть через СБП. Процесс происходит так: кассир выводит на экран кассы графический код → покупатель сканирует его камерой смартфона → переходит в мобильное приложение своего банка → оплачивает товар или услугу одной кнопкой.
Плюсы эквайринга с оплатой по QR-коду:
Не нужна карта — для оплаты достаточно смартфона.
Не обязателен терминал — QR-код можно вывести на табличке. Нет затрат на установку терминала, подключение, техническое обслуживание.
Комиссия ниже, чем при оплате через терминал — от 0,4 до 0,7% вместо 1,5–2%.
Минус эквайринга по СБП — такой способ может быть удобен не всем покупателям: например, расплатиться не получится, если на телефоне в магазине не ловит мобильный интернет, а Wi-Fi нет. Кроме того, кэшбэк при оплате QR-кодом меньше или вообще отсутствует из-за сниженной комиссии — это тоже может стать препятствием.
Если вы продаёте товары или услуги офлайн, необходимо подключить классический торговый эквайринг с терминалом или оплату по QR-коду. Но лучше — и то, и то, чтобы покупатели могли выбирать.
Интернет-эквайринг
Такое решение необходимо онлайн-бизнесу. Технология позволяет принимать оплату на сайте, в мобильном приложения, социальной сети.
Чтобы добавить способ онлайн-оплаты, нужно настроить интеграцию — подключить услугу на конкретный интернет-ресурс. Для этого есть разные технические инструменты:
Платёжный модуль — готовое решение для интернет-магазинов, которые созданы на CMS, например Tilda, WordPress, Magento, «Битрикс», 1С и других. Его устанавливают как плагин за 10–15 минут. Обычно у банков и платёжных сервисов есть подробные инструкции по подключению, поэтому справиться можно даже без помощи технического специалиста.
Платёжный виджет — кнопка оплаты, которая встраивается на сайт. При нажатии на неё открывается окно для ввода данных карты. Как и модуль, установить платёжный виджет можно самостоятельно по инструкции.
Интеграция через API — подключение оплаты напрямую в код сайта. Этот вариант подойдёт для интернет-магазинов, которые созданы с нуля, и требует помощи разработчика. Интеграция по API позволяет полностью кастомизировать процесс оплаты, например, её используют крупные маркетплейсы. Малому бизнесу такой способ обычно не требуется.
Платёжная ссылка — продавец формирует её и отправляет покупателю, например, в мессенджере, соцсети или по электронной почте. При нажатии на ссылку открывается форма оплаты. Вариант подойдёт бизнесу, который продаёт товары и услуги без интернет-магазина. Ссылка может быть индивидуальной под определённую транзакцию или общей.
Если вы продаёте товары только на маркетплейсах, отдельно подключать интернет-эквайринг не нужно. Торговая площадка в качестве агента сама принимает оплату и переводит деньги на ваш счёт.
Помимо карт, клиент может оплачивать покупки через Систему быстрых платежей, платёжные сервисы и электронные кошельки. Главное — чтобы такие способы поддерживал провайдер услуги. Например, в платёжном сервисе PayAnyWay доступна оплата российскими и зарубежными картами Visa, Mastercard, «Мир», а также через Систему быстрых платежей.
Кроме того, PayAnyWay поддерживает все возможные варианты интеграции. Принимать платежи можно уже в день регистрации, для заключения договора не требуются оригиналы документов.
АТМ-эквайринг
Встречается реже по сравнению с другими вариантами. Он позволяет принимать платежи через банкоматы с функцией cash in, то есть пополнение наличными. Процесс устроен так: клиент вставляет купюры в банкомат → вводит счёт зачисления → устройство обрабатывает операцию → компания получает безналичные деньги на расчётный счёт.
Такой вид оплаты — нишевое решение. Его используют только определённые виды бизнеса:
Ломбарды.
Обменники валют.
Микрофинансовые организации.
Платёжные сервисы.
Важно: банкомат должен поддерживать функцию приёма платежей — не все модели это умеют. Подключение сложнее, чем для POS-терминалов: требуется договор с процессинговым центром. Кроме того, у компании, которая предоставляет услугу, должна быть лицензия Центрального банка.
Плюсы эквайринга
С этой технологией оплата и расчёты становятся удобнее. Основные плюсы эквайринга:
Удобство для клиентов — многие покупатели предпочитают безналичную оплату и практически не используют бумажные деньги. Кроме того, оплата происходит быстрее: не нужно отсчитывать нужную сумму в кошельке и ждать сдачи от кассира. А при онлайн-оплате можно поставить галочку, чтобы система запомнила платёжные реквизиты — удобно совершать повторные покупки. Такая функция есть у PayAnyWay.
Удобство для бизнеса — деньги можно сразу перечислить на расчётный счёт и использовать в обороте. А ещё не нужно проводить инкассацию и беспокоиться за крупные суммы, которые хранятся в кассе. Кроме того, нет риска получить оплату фальшивыми купюрами.
Увеличение объёма продаж — чем больше способов оплаты доступно, тем больше клиентов. Человек не откажется от покупки из-за того, что не может перевести деньги или у него нет с собой наличных.
Безопасность транзакций — платёжные данные клиента зашифрованы: их не видит эквайер и продавец. Снижается риск, что к реквизитам получат доступ мошенники, поэтому деньги на карте или в электронном кошельке — в безопасности.
Например, сервис PayAnyWay соответствует международному стандарту PCI DSS — Payment Card Industry Data Security Standard. Это значит, что инфраструктура прошла сканирование уязвимостей, тестирование на взлом системы хакерами и сертификационный QSA-аудит. Для защиты платежей с банковских карт используют технологии 3D Secure от Visa и SecureCode от Mastercard.
Автоматизация учёта. Все операции автоматически фиксируются в личном кабинете. Кроме того, можно настроить интеграцию с 1C, CRM и другими системами, а также с онлайн-кассой. Всё это упрощает формирование чеков, отчётов по продажам и документов для налоговой.
Повышение доверия к бизнесу. Как правило, если у компании есть безналичная оплата, клиенты воспринимают её как надёжную. Кроме того, это позволяет работать с госзакупками.
Эквайринг — это не просто способ принимать платежи, а комплексное решение для развития бизнеса. Он сокращает рутину и повышает лояльность клиентов.
Минусы эквайринга
Часто для бизнеса безналичная оплата — это обязательное решение. У неё нет критичных недостатков, есть только особенности, на которые нужно обратить внимание:
Комиссия за услуги — 0,4–2,5% с суммы каждой транзакции. Для бизнеса с большим чеком и высоким оборотом это могут быть серьёзные затраты. Чтобы не переплачивать, сравните различные сервисы и тарифы.
Обслуживание оборудования — POS-терминалы требуют регулярной диагностики, зарядки и замены батареи, ремонта, обновления программного обеспечения. Чтобы не тратить на это время, можно арендовать устройство у банка. Обслуживание будет включено в тариф.
Возможные технические сбои — оплата может не проходить, например, при нестабильном интернет-соединении или из-за технических неполадок на стороне эквайера. Полностью защититься от таких форс-мажоров не получится, но можно свести их к минимуму. Для этого перед выбором изучите отзывы о нём, например, на сайтах — финансовых агрегаторах.
Минусы эквайринга компенсируются его преимуществами. Главное — выбрать надёжного провайдера с круглосуточной техподдержкой и заранее продумать решение потенциальных проблем.
За что эквайер снимает комиссию
С каждого платежа банк или платёжный сервис удерживает у бизнеса комиссию — 0,4–2,5% с суммы операции. Точный размер сборов зависит от провайдера, сферы деятельности бизнеса и его оборота.
Комиссия — это плата за услуги эквайера. Вот что обычно в неё входит:
Обслуживание терминала и платёжных модулей.
Переводы средств на расчётный счёт, для международных платежей — также конвертация валюты.
Личный кабинет и отчётность — доступ к истории операций, формирование документов для бухгалтерии.
Техподдержка и безопасность — помощь при сбоях и вопросах, защита данных от мошенников.
Обычно чем выше оборот бизнеса, тем ниже комиссия. Если у вас высокий оборот, можно договориться о персональной скидке. Например, в PayAnyWay комиссия при оплате банковскими картами составляет 3,4% при объёме средств до 1 млн рублей, а если сумма выше — 2,7%.
Как выбрать эквайера
От поставщика, у которого вы подключите безналичную оплату, зависит комиссия за транзакции и удобство работы. Чтобы определиться с выбором, следуйте пошаговой инструкции.
Шаг 1. Выберите тип провайдера
Услугу безналичной оплаты могут предоставлять организации двух типов:
Банк — подключает эквайринг в составе комплексного обслуживания. Кроме приёма платежей, компания также может получить интеграцию с бухгалтерией, бизнес-карту для оплаты корпоративных расходов, юридическую поддержку и другие опции. Недостаток — банки обычно негибкие: например, недоступна оплата зарубежными картами и электронными кошельками.
Электронная платёжная система — посредник между бизнесом и банком. Поддерживает больше способов оплаты и разнообразные виды интеграций. Подключить оплату можно быстро и без обращения к разработчикам.
Шаг 2. Проанализируйте тарифы
От тарифа зависят расходы бизнеса на безналичную оплату. Чтобы найти оптимальный для себя вариант, сравните несколько предложений — например, составьте таблицу по основным критериям:
Стоимость подключения и обслуживания — на этом можно сэкономить: например, если подключать безналичную оплату в банке, где у вас открыт расчётный счёт.
Цена подключения и обслуживания онлайн-кассы — программы, которая формирует электронные чеки по №54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчётов».
Комиссия за операции — составляет 0,4–4% в зависимости от способа оплаты, оборота бизнеса, сферы деятельности.
Шаг 3. Узнайте, какая скорость выплат
Скорость выплат — один из самых важных параметров, от которого зависит, как быстро вы сможете получать заработанные деньги и распоряжаться ими.
Стандартный срок зачисления средств на расчётный счёт — 1–3 рабочих дня, но есть предложения с моментальным поступлением средств. Это особенно важно для малого бизнеса с высокой оборачиваемостью и небольшим объёмом свободных денег. Заранее уточните, есть ли лимиты на быстрые выплаты и берёт ли организация за них дополнительную плату.
Шаг 4. Почитайте отзывы текущих клиентов о техподдержке
Важно, чтобы специалисты быстро реагировали на вопросы и проблемы клиентов. Круглосуточная поддержка по телефону в чате пригодится при сбоях в оплате, чтобы не пришлось надолго закрывать магазин.
Отзывы предпринимателей можно посмотреть на сайтах — агрегаторах финансовых продуктов, например Банки.ру.
Шаг 5. Оцените удобство подключения
Чтобы сэкономить время, заранее узнайте на сайте организации, как происходит оформление услуги. Самый комфортный вариант — дистанционный. Так не придётся ехать в отделение банка. Вы подаёте заявку онлайн, а документы подписываете в электронном виде, либо их привозит курьер в удобную для вас локацию.
В некоторых банках нет онлайн-оформления — подписывать бумаги нужно в офисе. Так придётся тратить время на дорогу.
В PayAnyWay подключить эквайринг можно полностью удалённо — оставьте заявку на сайте. Менеджер свяжется с вами и расскажет подробности.
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