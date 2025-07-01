Плюсы и минусы эквайринга для бизнеса: что важно знать о безналичной оплате

Это уже 9 статья из нашего цикла о финтехе — разбираем технологии, продукты и тренды без воды. Вот о чём мы уже писали:

Безналичная оплата делает расчёты быстрыми, безопасными и удобными для бизнеса и клиентов. Но если вы никогда не работали с ней, может возникнуть много вопросов. Разбираемся, как работает эта услуга, какие плюсы и минусы эквайринга и когда ИП или юридическому лицу нужна безналичная оплата.

Чтобы принимать оплату безналично, бизнесу нужно подключить эквайринг. Это услуга, которая позволяет покупателям расплачиваться через банковские карты, смартфоны с NFC, платёжные системы, по QR-коду.

Независимо от того, какой вариант выберет предприниматель или юридическое лицо, для приёма оплаты нужен расчётный счёт. На него приходят деньги с транзакций — за вычетом комиссии.

Платёжный сервис — в отличие от банка, принимать оплату обычно можно только онлайн. Такое решение подключают интернет-магазины. Плюсы эквайринга в этом случае: более гибкие условия обслуживания, больше способов оплаты и удобное подключение. Например, с сервисом PayAnyWay от Монеты можно заключить договор за день.

Банки — обычно предлагают услугу вместе с расчётно-кассовым обслуживанием. Принимать оплату можно в интернете и офлайн, во втором случае организация предоставляет терминал — подробнее об этом рассказываем ниже. Примеры популярных банков: Сбер, «Т-Банк», ВТБ, «Альфа-Банк», «Точка» и другие. Заключить договор и принимать оплату через них можно, как правило, за 1–3 рабочих дня.

Услугу подключают через эквайера — банк или платёжный сервис. У каждого варианта свои особенности:

Нет. Индивидуальные предприниматели и юридические лица могут принимать оплату только на расчётный счёт. Перевод денег на личную карту считается уклонением от налогов — за это есть риск получить штраф и блокировку карты.

На практике безналичный способ оплаты часто подключают даже предприниматели и компании, которые не превышают годового лимита по выручке. Плюс эквайринга в том, что он упрощает расчёты: все операции автоматически фиксируются, не нужно инкассировать наличные. А ещё помогает привлекать больше клиентов: многие покупатели не носят с собой физические деньги.

Для юридических лиц — от 30 до 50 тысяч рублей.

Для индивидуальных предпринимателей — от 15 до 30 тысяч рублей.

Согласно части 5.1 статьи 16 Федерального закона «О защите прав потребителей», бизнес с выручкой от 20᠎ млн в год обязан предоставить покупателям возможность безналичной оплаты. Если при проверке обнаружится, что её нет, могут назначить штраф:

Виды эквайринга

Есть несколько видов приёма безналичных платежей. Рассмотрим особенности, плюсы и минусы эквайринга каждого вида и расскажем, как он работает в разных случаях.

Торговый эквайринг

Это классический способ приёма безналичной оплаты в офлайн-магазинах, кафе, на заправках и других точках, где клиент платит «вживую». Покупатель прикладывает карту или смартфон к POS-терминалу — устройству, которое считывает платёжные данные и передаёт их в банк или платёжный сервис. Транзакция проходит за секунды. Покупатель прикладывает карту к терминалу POS-терминалы бывают двух типов: Стационарные — подключаются к кассе по интернету: через провод или Wi-Fi. Получают питание от сети. Подходят для статичных точек с постоянным местом торговли.

Мобильные — работают через Bluetooth или сим-карту с мобильным интернетом. У таких терминалов есть аккумулятор, их не требуется постоянно подключать к сети, но нужно периодически заряжать. Удобны для курьеров и выездной торговли — мобильное устройство можно перевозить. Для подключения нужен договор с банком и сам POS-терминал. Его можно купить или арендовать. Обычно бизнес предпочитает аренду, поскольку в этом случае банк полностью берёт на себя установку, техническое обслуживание терминала, обновление программного обеспечения и ремонт при поломке. Альтернатива транзакциям с помощью терминала — приём оплаты по QR-коду, то есть через СБП. Процесс происходит так: кассир выводит на экран кассы графический код → покупатель сканирует его камерой смартфона → переходит в мобильное приложение своего банка → оплачивает товар или услугу одной кнопкой. Плюсы эквайринга с оплатой по QR-коду: Не нужна карта — для оплаты достаточно смартфона.

Не обязателен терминал — QR-код можно вывести на табличке. Нет затрат на установку терминала, подключение, техническое обслуживание.

Комиссия ниже, чем при оплате через терминал — от 0,4 до 0,7% вместо 1,5–2%. Минус эквайринга по СБП — такой способ может быть удобен не всем покупателям: например, расплатиться не получится, если на телефоне в магазине не ловит мобильный интернет, а Wi-Fi нет. Кроме того, кэшбэк при оплате QR-кодом меньше или вообще отсутствует из-за сниженной комиссии — это тоже может стать препятствием. Если вы продаёте товары или услуги офлайн, необходимо подключить классический торговый эквайринг с терминалом или оплату по QR-коду. Но лучше — и то, и то, чтобы покупатели могли выбирать.

Интернет-эквайринг

Такое решение необходимо онлайн-бизнесу. Технология позволяет принимать оплату на сайте, в мобильном приложения, социальной сети. Чтобы добавить способ онлайн-оплаты, нужно настроить интеграцию — подключить услугу на конкретный интернет-ресурс. Для этого есть разные технические инструменты: Платёжный модуль — готовое решение для интернет-магазинов, которые созданы на CMS, например Tilda, WordPress, Magento, «Битрикс», 1С и других. Его устанавливают как плагин за 10–15 минут. Обычно у банков и платёжных сервисов есть подробные инструкции по подключению, поэтому справиться можно даже без помощи технического специалиста. Пример платёжного модуля из демоверсии сервиса PayAnyWay Платёжный виджет — кнопка оплаты, которая встраивается на сайт. При нажатии на неё открывается окно для ввода данных карты. Как и модуль, установить платёжный виджет можно самостоятельно по инструкции. Интеграция через API — подключение оплаты напрямую в код сайта. Этот вариант подойдёт для интернет-магазинов, которые созданы с нуля, и требует помощи разработчика. Интеграция по API позволяет полностью кастомизировать процесс оплаты, например, её используют крупные маркетплейсы. Малому бизнесу такой способ обычно не требуется. Платёжная ссылка — продавец формирует её и отправляет покупателю, например, в мессенджере, соцсети или по электронной почте. При нажатии на ссылку открывается форма оплаты. Вариант подойдёт бизнесу, который продаёт товары и услуги без интернет-магазина. Ссылка может быть индивидуальной под определённую транзакцию или общей. Если вы продаёте товары только на маркетплейсах, отдельно подключать интернет-эквайринг не нужно. Торговая площадка в качестве агента сама принимает оплату и переводит деньги на ваш счёт. Помимо карт, клиент может оплачивать покупки через Систему быстрых платежей, платёжные сервисы и электронные кошельки. Главное — чтобы такие способы поддерживал провайдер услуги. Например, в платёжном сервисе PayAnyWay доступна оплата российскими и зарубежными картами Visa, Mastercard, «Мир», а также через Систему быстрых платежей. Кроме того, PayAnyWay поддерживает все возможные варианты интеграции. Принимать платежи можно уже в день регистрации, для заключения договора не требуются оригиналы документов.

АТМ-эквайринг