Как подключить онлайн-кассу за 5 шагов: от выбора провайдера до приема платежей

Что такое облачная касса и какие у неё преимущества перед традиционной

Онлайн-касса — это устройство, которое фиксирует расчёты с покупателями и передаёт данные о продажах в налоговую службу (ФНС) через оператора фискальных данных (ОФД). Её также называют контрольно-кассовой техникой (ККТ).

Облачная касса — это вид онлайн-касс, который позволяет принимать безналичную оплату без использования кассового аппарата. Облачная касса размещается на сервере у провайдера или в защищённом дата-центре, а компания или предприниматель подключается к ней через интернет. При этом устанавливать кассовое оборудование не нужно. Покупатель получает чек в электронном виде по email, СМС или через QR-код — зависит от указанных контактных данных.

Для легальной работы облачной кассы бизнесу нужен фискальный накопитель, договор с ОФД и регистрация в ФНС.

Как работают облачные кассы:

Покупатель оплачивает товар или услугу через сайт, мобильное приложение или при выездном обслуживании — например, если приезжает курьер. Данные о платеже сохраняются в фискальном накопителе. Это устройство, похожее на флешку, которое устанавливают в кассу. Оно шифрует данные о товаре и расчёте и находится у оператора облачной кассы. Касса автоматически формирует электронный чек, передаёт в ФНС и отправляет на него ссылку покупателю — на электронную почту или в СМС. ОФД направляет информацию о расчёте в налоговую службу.

Облачные кассы предназначены только для приёма онлайн-оплаты. Например, часто такие кассы используют онлайн-магазины и службы такси. Применять их в розничной торговле нельзя, так как там необходимо предоставлять покупателям бумажный чек.

Преимущества облачной кассы:

Доступность. Чтобы принимать платежи, не обязательно иметь физическое устройство — достаточно ежемесячно оплачивать аренду облачной кассы и подключить её к платёжной системе. Одна облачная касса может обрабатывать заказы с разных каналов продавца: сайта, соцсетей, мобильного приложения.

Экономия на обслуживании. Предпринимателям и компаниям не нужно платить за установку обновлений или ремонт устройства — подобные расходы берёт на себя провайдер. В среднем использование облачной кассы ежемесячно обходится в 2–3 тысячи рублей в зависимости от тарифа и стоимости фискального накопителя.

Простая интеграция с эквайрингом и платёжными системами. У операторов облачных касс есть готовые модули CMS, CRM или API. Для их подключения не нужно привлекать профессиональных разработчиков, компания может сделать это самостоятельно по инструкции.

Надёжность. Облачные кассы находятся в защищённом дата-центре, с круглосуточным наблюдением, дополнительным электропитанием. Кроме того, предусмотрено резервное копирование данных — информацию получится восстановить даже в случае сбоев.