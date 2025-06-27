Как подключить онлайн-кассу за 5 шагов: от выбора провайдера до приема платежей

По №54-ФЗ большинство компаний и ИП обязаны подключить онлайн-кассу, если продают товары или услуги физлицам. Однако если у бизнеса нет розничных точек, а вся торговля идёт через сайт или мобильное приложение, то можно взять в аренду облачную кассу. Это позволит не тратить деньги на покупку, установку и обслуживание кассового аппарата.
Рассказываем, кто может использовать облачную кассу и на какие критерии ориентироваться при выборе провайдера. Объясняем, как подключить облачную кассу, чтобы работа с ней соответствовала требованиям законодательства.
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Это уже 7 статья из нашего цикла о финтехе — разбираем технологии, продукты и тренды без воды. Вот о чём мы уже писали:
1. Как сделать ссылку на оплату и принимать платежи банковской картой без сайта
2. Как ИП принимать оплату от физических лиц: выбираем способ приема платежей и подключаем эквайринг
Что такое облачная касса и какие у неё преимущества перед традиционной
Онлайн-касса — это устройство, которое фиксирует расчёты с покупателями и передаёт данные о продажах в налоговую службу (ФНС) через оператора фискальных данных (ОФД). Её также называют контрольно-кассовой техникой (ККТ).
Облачная касса — это вид онлайн-касс, который позволяет принимать безналичную оплату без использования кассового аппарата. Облачная касса размещается на сервере у провайдера или в защищённом дата-центре, а компания или предприниматель подключается к ней через интернет. При этом устанавливать кассовое оборудование не нужно. Покупатель получает чек в электронном виде по email, СМС или через QR-код — зависит от указанных контактных данных.
Для легальной работы облачной кассы бизнесу нужен фискальный накопитель, договор с ОФД и регистрация в ФНС.
Как работают облачные кассы:
Покупатель оплачивает товар или услугу через сайт, мобильное приложение или при выездном обслуживании — например, если приезжает курьер.
Данные о платеже сохраняются в фискальном накопителе. Это устройство, похожее на флешку, которое устанавливают в кассу. Оно шифрует данные о товаре и расчёте и находится у оператора облачной кассы.
Касса автоматически формирует электронный чек, передаёт в ФНС и отправляет на него ссылку покупателю — на электронную почту или в СМС.
ОФД направляет информацию о расчёте в налоговую службу.
Облачные кассы предназначены только для приёма онлайн-оплаты. Например, часто такие кассы используют онлайн-магазины и службы такси. Применять их в розничной торговле нельзя, так как там необходимо предоставлять покупателям бумажный чек.
Преимущества облачной кассы:
Доступность. Чтобы принимать платежи, не обязательно иметь физическое устройство — достаточно ежемесячно оплачивать аренду облачной кассы и подключить её к платёжной системе. Одна облачная касса может обрабатывать заказы с разных каналов продавца: сайта, соцсетей, мобильного приложения.
Экономия на обслуживании. Предпринимателям и компаниям не нужно платить за установку обновлений или ремонт устройства — подобные расходы берёт на себя провайдер. В среднем использование облачной кассы ежемесячно обходится в 2–3 тысячи рублей в зависимости от тарифа и стоимости фискального накопителя.
Простая интеграция с эквайрингом и платёжными системами. У операторов облачных касс есть готовые модули CMS, CRM или API. Для их подключения не нужно привлекать профессиональных разработчиков, компания может сделать это самостоятельно по инструкции.
Надёжность. Облачные кассы находятся в защищённом дата-центре, с круглосуточным наблюдением, дополнительным электропитанием. Кроме того, предусмотрено резервное копирование данных — информацию получится восстановить даже в случае сбоев.
Как выбрать облачную кассу
Облачную кассу можно взять в аренду в облачных сервисах напрямую или оформить её через платёжные системы и банки. При выборе провайдера стоит ориентироваться на ряд критериев:
Возможности интеграции. Убедитесь, что у сервиса есть готовые модули для нужных вам систем: CMS, CRM, интернет-эквайринга, платёжных сервисов, программ товарного учёта. Если у провайдера есть готовые решения, это облегчит настройку. Компании не придётся разбираться в коде: достаточно скачать и установить модуль для подключения облачной кассы к сайту, мобильному приложению и необходимым программам.
Надёжность. Иногда в работе облачной кассы могут возникать проблемы: сбои в приёме оплаты, ошибки в формировании чека. Важно, чтобы решение вопросов брал на себя провайдер. Выбирайте компанию, которая предоставляет полную техническую поддержку: работает круглосуточно и быстро отвечает на вопросы.
Тарифы. Аренда облачной кассы оплачивается ежемесячно. Стоимость зависит от срока аренды кассы и фискального накопителя, количества ежемесячных транзакций. Например, иногда поставщики озвучивают низкую стоимость аренды за месяц, однако выясняется, что она действительна только при оплате сразу за год.
Возможности. Выясните, какие услуги входят в стоимость аренды, а за какие нужно доплачивать. В стоимость подключения облачной онлайн-кассы обычно входит:
Оплата первого месяца или года аренды, в зависимости от тарифа.
Лицензия на ПО кассы.
Что ещё будет входить в стоимость аренды облачной кассы, зависит от поставщика. Например, некоторые сервисы берут отдельную плату за настройку кассового ПО, помощь в регистрации ККТ, установку и хранение фискального накопителя.
По №54-ФЗ фискальный накопитель нужно приобрести в собственность. В стоимость аренды облачной кассы он не входит. Купить его можно также у поставщика облачной кассы: предприниматель оплачивает накопитель, оператор резервирует его и устанавливает в облачную кассу. Обновлять фискальный накопитель нужно раз в 1–3 года.
Как подключить облачную кассу: пошаговая инструкция
Чтобы подключить облачную кассу, нужно выбрать провайдера и тариф, оформить заявку на сервисе и заключить договор аренды. Затем можно приступать к настройке облачной кассы. Привлекать для этого специалиста не обязательно, компания может сделать всё самостоятельно.
При необходимости запросите помощь у провайдера. Однако учитывайте, что некоторые поставщики берут плату за регистрацию кассы в ОФД и налоговой и за другие дополнительные услуги.
Рассказываем, как подключить облачную кассу, на примере платёжного сервиса PayAnyWay от компании Монета. Сервис поддерживает все популярные способы оплаты на сайтах, в соцсетях и приложениях. Например, российские карты Visa, Mastercard, «Мир», Систему быстрых платежей (СБП) и Pay-сервисы.
Шаг 1. Зарегистрируйтесь в сервисе и создайте личный кабинет, чтобы принимать платежи
Пройдите регистрацию в сервисе PayAnyWay: заполните персональные данные, подтвердите номер телефона и дождитесь СМС с результатом проверки.
Затем на странице входа введите логин и пароль, указанные при регистрации.
После регистрации вам откроется доступ в личный кабинет. В нём вы сможете отслеживать платежи, корректировать сформированные чеки, создавать отчёты, смотреть аналитику, включать интеграции с банками и платёжными системами.
Шаг 2. Выберите провайдера облачной кассы
Платёжный сервис PayAnyWay работает с 17 видами касс: можно взять в аренду любую из списка или подключить собственную, если у вас уже есть онлайн-касса. Чтобы выбрать подходящий вариант, проанализируйте условия аренды онлайн-касс у разных провайдеров — они указаны на сайте PayAnyWay.
Нажмите на выбранную кассу на сайте — от этого будет зависеть порядок действий дальше. Вы либо перейдёте на страницу с подробным описанием условий, либо нужно будет заполнить небольшую анкету.
Когда вы ознакомились с условиями провайдеров и выбрали наиболее подходящий вариант, оставьте заявку на сайте облачного сервиса. Специалисты провайдера свяжутся с вами и проконсультируют по всем вопросам.
О том, как подключить оплату на сайте, мы рассказывали в блоге. В статье разобрали, какие способы оплаты можно внедрить, на что обращать внимание при выборе платёжной системы, а также какие юридические требования нужно предъявлять к провайдерам.
Шаг 3. Зарегистрируйте облачную кассу в налоговой и заключите договор с ОФД
Сможете ли вы получить помощь в регистрации облачной кассы в налоговой службе, зависит от провайдера. Может быть несколько вариантов:
Услуга входит в стоимость тарифа аренды облачной кассы.
Провайдер помогает зарегистрировать кассу в налоговой за дополнительную плату.
Регистрировать кассу нужно самостоятельно.
У платёжного сервиса PayAnyWay нет услуги по регистрации облачной кассы в налоговой, поэтому рассказываем, как сделать это самостоятельно. Однако вы можете обратиться в техподдержку сервиса и задать любой вопрос — специалисты работают 24/7.
Подайте заявку на регистрацию. Это можно сделать несколькими способами:
Через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС России.
Через личный кабинет ОФД.
Лично в территориальном налоговом органе.
Через портал «Госуслуги» — доступно с 1 сентября 2025 года.
Заполните заявление и подпишите его усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП). Получить УКЭП можно в ФНС или аккредитованном удостоверяющем центре. Налоговая выпускает электронную подпись бесплатно, нужно только купить токен, на который запишут сертификат КЭП.
После проверки заявления в ФНС вы получите регистрационный номер ККТ.
Выполните самостоятельную фискализацию на сайте налоговой. Это необходимо, чтобы завершить регистрацию устройства в ФНС. Сделать фискализацию нужно в течение суток после получения регистрационного номера ККТ.
Получите карточку регистрации ККТ из ФНС. Она появится в личном кабинете на сайте ФНС в течение пяти дней после фискализации ККТ.
Зарегистрируйте кассу в личном кабинете оператора фискальных данных. Для этого нужно добавить информацию об устройстве. Потребуется ввести регистрационный номер ККТ, код отделения ФНС, заводской номер кассы и её модель, заводской номер фискального накопителя и его модель, срок действия фискального накопителя.
Отчёт о регистрации кассы автоматически передаётся в ФНС через ОФД — вносить сведения вручную в личном кабинете не требуется. Срок регистрации ККТ займёт 5 рабочих дней.
Шаг 4. Настройте интеграцию с платёжным сервисом
Авторизуйтесь в личном кабинете сервиса Kassa.payanyway с помощью логина и пароля PayAnyWay, которые создали в первом шаге. Затем внесите данные для доступа к вашей ККТ.
Для приёма и фискализации платежей через облачную кассу нужно подключить её к интернет-магазину. В PayAnyWay можно настроить приём платежей на сайте, платёжном виджете или мобильном приложении с помощью интеграции по API, CMS. Подключить платёжную форму на сайт получится без привлечения разработчиков — у сервиса есть инструкции к большинству популярных CMS.
Кроме того, можно создать форму оплаты и задать для неё нужные параметры с помощью конструктора. Вы сможете добавить полученную форму на любой сайт, у которого есть редактор HTML-страниц, то есть практически в любую CMS.
Некоторые провайдеры поддерживают рекуррентные платежи — автоматическое списание денег с карты по подписке или регулярным платежам. Это удобно для стриминговых сервисов, например онлайн-кинотеатров, музыкальных стримингов и онлайн-библиотек. Подробнее о рекуррентных платежах мы рассказывали в статье «Что такое рекуррентные платежи и как они помогают бизнесу автоматизировать оплату»
Для начала работы с конструктором нужно авторизоваться и перейти в соответствующий пункт меню сервиса.
Технические специалисты PayAnyWay помогут с интеграцией облачной кассы, если у вас возникнут сложности. Для этого оставьте заявку на сайте сервиса и опишите проблему.
Шаг 5. Протестируйте работу кассы
Перед приёмом платежей от покупателей сделайте тестовую покупку на специальной демоплощадке. Для этого авторизуйтесь, создайте тестовый счёт для «магазина» и «покупателя» и проведите пробную транзакцию. Проверьте, что всё работает правильно: чеки формируются, данные шифруются и отправляются оператору фискальных данных.
В электронном чеке должны быть следующие сведения:
ИНН и название компании или данные ИП, выдавшего чек.
Наименование, количество и стоимость проданных товаров, услуг.
Налоговая ставка и НДС.
Конечная стоимость товаров, услуг с учётом НДС и скидок.
Форма и способ оплаты.
QR-код с информацией о чеке.
Номер фискального накопителя.
Номер онлайн-кассы.
Форма налогообложения.
Адрес, дата и время продажи.
Порядковый номер чека.
Фискальный признак чека.
Адрес сайта, на котором можно проверить чек, обычно это сайт ОФД.
Если с выдачей чека есть проблемы, обратитесь в техподдержку — она поможет устранить ошибки.
Юридические аспекты и требования
Использовать онлайн-кассы должны все компании и ИП, которые продают товары и услуги физическим лицам. Но есть исключения — они описаны в статье 2 №54-ФЗ.
В 2025 году онлайн-кассы можно не использовать:
При применении налога на профессиональный доход (НПД). В этом случае самозанятые должны выдавать чеки клиентам через приложение «Мой налог».
При работе на патентной системе налогообложения для определённых видов деятельности. Например, это экскурсионные услуги, благоустройство ландшафта, частная детективная деятельность. Полный перечень закреплён в пункте 2 статьи 346.43 НК РФ.
Если из-за специфики работы или особенностей местонахождения невозможно проводить расчёты при помощи онлайн-касс. Это относится, например, к тем, кто продаёт ценные бумаги, оказывает услуги по уходу за детьми и больными.
При ведении деятельности в отдалённых и труднодоступных местах. Перечень таких мест определяют и публикуют на своих сайтах субъекты РФ.
Образовательным организациям и ИП с лицензией на образовательную деятельность.
Физкультурно-спортивным организациям и ИП.
Организациям, которые принимают вторсырьё, кроме лома и отходов цветных и чёрных металлов, драгоценных металлов и камней.
При торговле на рынках и ярмарках для трёх категорий:
ИП и компаний на ЕСХН, если площадь их торгового места меньше 15 кв. м и они передают товар на месте.
Сельхозкооперативов, которые передают товар на месте, — для них кассы обязательны с 1 сентября 2025 года.
ИП на патенте, если они торгуют на ярмарках выходного дня с менее чем 50 торговыми местами и занимаются определёнными видами деятельности.
Ответственность за нарушение при использовании онлайн-кассы
По ст. 14.5 КоАП РФ за нарушение правил использования ККТ можно получить наказание: предупреждение, штраф или приостановку деятельности.
За отсутствие или неприменение онлайн-кассы предусмотрен штраф:
Для ИП и должностных лиц — от 1/4 до 1/2 размера суммы по расчёту, проведённому без применения ККТ, но не менее 10 000 рублей.
Для юридических лиц — от 3/4 до одного размера суммы по расчёту, проведённому без применения ККТ, но не менее 30 000 рублей.
При повторном нарушении, если сумма расчётов составила от 1 млн рублей:
Для должностных лиц — дисквалификация на срок от 1 года до 2 лет.
Для юридических лиц и ИП — приостановка деятельности на срок до 90 суток.
За невыдачу чека. ИП и должностные лица получают штраф размером 2000 рублей. Компании штрафуют на 10 000 рублей. При первичном нарушении и компании, и ИП могут обойтись предупреждением.
Если не предоставили документы о работе ККТ по требованию ФНС. Для ИП и должностных лиц — предупреждение или штраф от 2500 до 3000 рублей. Для юридических лиц — предупреждение или штраф от 5000 до 10 000 рублей.
За некорректное использование онлайн-кассы. Для ИП и должностных лиц — предупреждение или штраф в размере 1500–3000 рублей. Для компаний — предупреждение или штраф от 5000 до 10 000 рублей.
Чтобы аренда облачной кассы была выгодной, важно не ошибиться с выбором провайдера. От этого будет зависеть, сколько нужно будет платить ежемесячно и какой объём услуг будет входить в стоимость.
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