Нужна ли касса для ИП: гайд по выбору и подключению

Для кого контрольно-кассовая техника не обязательна

В некоторых ситуациях закон разрешает не использовать ККТ. Для индивидуальных предпринимателей таких исключений несколько:

1. Бизнес работает в удаленных или труднодоступных регионах. Это исключение указано в пункте 3 статьи 2 закона № 54-ФЗ. Узнать, относится ли к нему ваш регион, можно в локальных актах и на сайте органов местного управления. Например, в Московской области это сельские поселения Кашинское, Осташевское, Спасское и другие.

Важно, что такой бизнес все равно должен выдавать покупателям чеки или документы, которые их заменяют, — например, бланки строгой отчетности. Предприниматель вручную заполняет бумажный бланк по форме, предусмотренной № 54-ФЗ.

Документ, который заменяет бумажный чек, должен содержать следующую информацию:

Название документа.

Порядковый номер за смену.

Дата, время и адрес места расчетов.

Наименование ИП.

Идентификационный номер налогоплательщика.

Система налогообложения, которую использует ИП.

Признак расчета — например, приход или расход средств.

Наименование товаров или услуг.

Сумма с указанием налога.

Форма расчета, то есть способ оплаты.

Должность и фамилия кассира.

Номер смены.

2. ИП использует определенные налоговые режимы. Не применять ККТ могут предприниматели на патенте и плательщики налога на профессиональный доход, то есть ИП на НПД.

Есть нюансы. ИП на патентной системе налогообложения (ПСН) освобождается от использования кассы только при определенных видах деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД), например при проведении экскурсий и музыкальных мероприятий, услугах по обустройству ландшафта. Полный перечень указан в пункте 2 статьи 346.43 Налогового кодекса.

Что касается ИП на НПД, они должны выдавать чеки, несмотря на отсутствие кассы. Чек необходимо формировать онлайн через официальное приложение ФНС «Мой налог».

3. Предприниматель ведет бизнес в сфере спорта или образования. Согласно закону № 274-ФЗ, который вносит изменения в № 54-ФЗ, освобождение от применения ККТ доступно индивидуальным предпринимателям, у кого основная деятельность по ОКВЭД:

Образовательная, например вы продаете курсы или уроки. Важно: нужна лицензия.

Физкультурно-спортивная, к примеру это фитнес-клуб или студия йоги.

4. Деятельность бизнеса входит в перечень исключений. В пункте 2 статьи 2 закона № 54-ФЗ указаны виды услуг, при которых возможна работа без кассового аппарата:

Продажа газет и журналов на бумажном носителе.

Продажа ценных бумаг.

Обеспечение питанием обучающихся и работников образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы, во время учебных занятий.

Разносная торговля вне магазина, в том числе в поездах и на борту самолетов. Исключения: технически сложные и продовольственные товары, которые требуют определенных условий хранения и продажи, а также товары, подлежащие обязательной маркировке.

Торговля в киосках мороженым, а также торговля в розлив безалкогольными напитками, молоком и питьевой водой.

Торговля из автоцистерн квасом, молоком, растительным маслом, живой рыбой, керосином, сезонная торговля вразвал овощами, в том числе картофелем, фруктами и бахчевыми культурами.

Ремонт и окраска обуви.

Изготовление и ремонт металлической галантереи и ключей.

Присмотр и уход за детьми, больными, престарелыми и инвалидами.

Реализация изготовителем изделий народных художественных промыслов.

Вспашка огородов и распиловка дров.

Услуги носильщиков на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, аэровокзалах, в аэропортах, морских, речных портах.

Сдача ИП в аренду жилых помещений, а также жилых помещений вместе с машино-местами, расположенными в многоквартирных домах, принадлежащих этому ИП на праве собственности.

Розничная продажа бахил.

5. ИП продает товары из некоторых категорий на ярмарках, розничных рынках, выставках. По распоряжению Правительства № 2563-р от 17 сентября 2024 года исключение относится к следующим товарам:

Ковры и ковровые изделия.

Одежда, кроме нательного белья, носовых платков из текстильного материала, трикотажных и вязаных чулочно-носочных изделий.

Кожа и кожаные изделия, кроме обувных деталей, вкладных стелек, подпяточников, гетров, гамашей.

Древесина и изделия из дерева и пробки, кроме мебели, плетеных изделий, столовых и кухонных принадлежностей.

Химические продукты и вещества.

Лекарственные средства и материалы, которые используют в медицинских целях.

Резиновые и пластмассовые изделия.

Минеральные и неметаллические продукты.

Компьютерное, электронное и оптическое оборудование.

Электрооборудование.

Машины и другое оборудование.

Автотранспортные средства, прицепы и полуприцепы.

Прочие автотранспортные средства и оборудование.

Мебель.

Музыкальные инструменты.

Спортивные товары, кроме рыболовных снастей и удилищ, искусственных приманок и предметов их оснащения.

Ортопедические приспособления.

Если вы продаете на ярмарках и подобных мероприятиях товары из этого списка, то относитесь к тем, кто может не применять онлайн-кассы. Но при продаже этих же вещей в интернете или в постоянных розничных магазинах ККТ уже требуется.

6. Предприниматель ведет прием вторичных ресурсов. Об этом говорится в распоряжении Правительства № 2563-р от 17 сентября 2024 года. Уточнение не относится к лому, отходам цветных, черных и драгоценных металлов и камней — если принимаете эти ресурсы, касса нужна.

7. ИП ведет безналичные расчеты с другими ИП или юридическими лицами. Если деньги при этом поступают напрямую с одного расчетного счета на другой, контрольно-кассовая техника не требуется. Это исключение указано в статье 2 закона № 54-ФЗ.