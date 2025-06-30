Нужна ли касса для ИП: гайд по выбору и подключению

Чтобы легально принимать оплату, индивидуальному предпринимателю в большинстве случаев нужна контрольно-кассовая техника (ККТ). Для ИП без кассового аппарата есть риск получить штрафы и блокировку счета. Чтобы избежать этого, разбираемся, в каких случаях касса обязательна и как ее выбрать.
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Это уже 8 статья из нашего цикла о финтехе — разбираем технологии, продукты и тренды без воды. Вот о чем мы уже писали:
1. Как подключить онлайн-кассу за 5 шагов: от выбора провайдера до приема платежей.
2. Как сэкономить на эквайринге: 6 стратегий для бизнеса.
3. Как ИП принимать оплату от физических лиц: выбираем способ приема платежей и подключаем эквайринг.
Нужна ли касса для ИП: требования законодательства
В России действуют строгие правила использования контрольно-кассовой техники для предпринимателей. Чтобы понять, нужна ли касса для ИП, необходимо изучить Федеральный закон № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации».
Согласно законодательству, индивидуальные предприниматели должны использовать кассовый аппарат по умолчанию — кроме случаев, о которых мы рассказываем ниже.
Пример. ИП Иванов открыл магазин одежды. Он обязан применять кассу во всех случаях, когда получает оплату от покупателя, например если клиент оплатил вещь в магазине наличными или картой или оформил заказ в соцсети. Даже при доставке на дом с оплатой при получении курьер должен выдать чек.
Использовать любую кассу нельзя. Чтобы предприниматель работал по закону, его ККТ должна соответствовать требованиям Федеральной налоговой службы (ФНС), а именно:
Быть зарегистрирована в реестре ФНС.
Оснащаться фискальным накопителем — чипом, который записывает и хранит информацию о расчетах.
Передавать данные в налоговую в режиме реального времени через ОФД — оператора фискальных данных.
Формировать для покупателей чеки по установленному образцу — с наименованием товара или услуги, суммой оплаты, применяемой системой налогообложения и QR-кодом для проверки подлинности чека.
Контрольно-кассовая техника защищает права покупателей, а для бизнеса упрощает налоговый учет, позволяет избежать штрафов и повышает доверие клиентов. Люди охотнее купят товар или услугу у добросовестного предпринимателя, который принимает оплату по закону и выдает чеки.
Для кого контрольно-кассовая техника не обязательна
В некоторых ситуациях закон разрешает не использовать ККТ. Для индивидуальных предпринимателей таких исключений несколько:
1. Бизнес работает в удаленных или труднодоступных регионах. Это исключение указано в пункте 3 статьи 2 закона № 54-ФЗ. Узнать, относится ли к нему ваш регион, можно в локальных актах и на сайте органов местного управления. Например, в Московской области это сельские поселения Кашинское, Осташевское, Спасское и другие.
Важно, что такой бизнес все равно должен выдавать покупателям чеки или документы, которые их заменяют, — например, бланки строгой отчетности. Предприниматель вручную заполняет бумажный бланк по форме, предусмотренной № 54-ФЗ.
Документ, который заменяет бумажный чек, должен содержать следующую информацию:
Название документа.
Порядковый номер за смену.
Дата, время и адрес места расчетов.
Наименование ИП.
Идентификационный номер налогоплательщика.
Система налогообложения, которую использует ИП.
Признак расчета — например, приход или расход средств.
Наименование товаров или услуг.
Сумма с указанием налога.
Форма расчета, то есть способ оплаты.
Должность и фамилия кассира.
Номер смены.
2. ИП использует определенные налоговые режимы. Не применять ККТ могут предприниматели на патенте и плательщики налога на профессиональный доход, то есть ИП на НПД.
Есть нюансы. ИП на патентной системе налогообложения (ПСН) освобождается от использования кассы только при определенных видах деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД), например при проведении экскурсий и музыкальных мероприятий, услугах по обустройству ландшафта. Полный перечень указан в пункте 2 статьи 346.43 Налогового кодекса.
Что касается ИП на НПД, они должны выдавать чеки, несмотря на отсутствие кассы. Чек необходимо формировать онлайн через официальное приложение ФНС «Мой налог».
3. Предприниматель ведет бизнес в сфере спорта или образования. Согласно закону № 274-ФЗ, который вносит изменения в № 54-ФЗ, освобождение от применения ККТ доступно индивидуальным предпринимателям, у кого основная деятельность по ОКВЭД:
Образовательная, например вы продаете курсы или уроки. Важно: нужна лицензия.
Физкультурно-спортивная, к примеру это фитнес-клуб или студия йоги.
4. Деятельность бизнеса входит в перечень исключений. В пункте 2 статьи 2 закона № 54-ФЗ указаны виды услуг, при которых возможна работа без кассового аппарата:
Продажа газет и журналов на бумажном носителе.
Продажа ценных бумаг.
Обеспечение питанием обучающихся и работников образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы, во время учебных занятий.
Разносная торговля вне магазина, в том числе в поездах и на борту самолетов. Исключения: технически сложные и продовольственные товары, которые требуют определенных условий хранения и продажи, а также товары, подлежащие обязательной маркировке.
Торговля в киосках мороженым, а также торговля в розлив безалкогольными напитками, молоком и питьевой водой.
Торговля из автоцистерн квасом, молоком, растительным маслом, живой рыбой, керосином, сезонная торговля вразвал овощами, в том числе картофелем, фруктами и бахчевыми культурами.
Ремонт и окраска обуви.
Изготовление и ремонт металлической галантереи и ключей.
Присмотр и уход за детьми, больными, престарелыми и инвалидами.
Реализация изготовителем изделий народных художественных промыслов.
Вспашка огородов и распиловка дров.
Услуги носильщиков на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, аэровокзалах, в аэропортах, морских, речных портах.
Сдача ИП в аренду жилых помещений, а также жилых помещений вместе с машино-местами, расположенными в многоквартирных домах, принадлежащих этому ИП на праве собственности.
Розничная продажа бахил.
5. ИП продает товары из некоторых категорий на ярмарках, розничных рынках, выставках. По распоряжению Правительства № 2563-р от 17 сентября 2024 года исключение относится к следующим товарам:
Ковры и ковровые изделия.
Одежда, кроме нательного белья, носовых платков из текстильного материала, трикотажных и вязаных чулочно-носочных изделий.
Кожа и кожаные изделия, кроме обувных деталей, вкладных стелек, подпяточников, гетров, гамашей.
Древесина и изделия из дерева и пробки, кроме мебели, плетеных изделий, столовых и кухонных принадлежностей.
Химические продукты и вещества.
Лекарственные средства и материалы, которые используют в медицинских целях.
Резиновые и пластмассовые изделия.
Минеральные и неметаллические продукты.
Компьютерное, электронное и оптическое оборудование.
Электрооборудование.
Машины и другое оборудование.
Автотранспортные средства, прицепы и полуприцепы.
Прочие автотранспортные средства и оборудование.
Мебель.
Музыкальные инструменты.
Спортивные товары, кроме рыболовных снастей и удилищ, искусственных приманок и предметов их оснащения.
Ортопедические приспособления.
Если вы продаете на ярмарках и подобных мероприятиях товары из этого списка, то относитесь к тем, кто может не применять онлайн-кассы. Но при продаже этих же вещей в интернете или в постоянных розничных магазинах ККТ уже требуется.
6. Предприниматель ведет прием вторичных ресурсов. Об этом говорится в распоряжении Правительства № 2563-р от 17 сентября 2024 года. Уточнение не относится к лому, отходам цветных, черных и драгоценных металлов и камней — если принимаете эти ресурсы, касса нужна.
7. ИП ведет безналичные расчеты с другими ИП или юридическими лицами. Если деньги при этом поступают напрямую с одного расчетного счета на другой, контрольно-кассовая техника не требуется. Это исключение указано в статье 2 закона № 54-ФЗ.
Какие штрафы предусмотрены за отсутствие кассы
Согласно статье 14.5 КоАП, за продажу без кассы товаров или услуг, для которых она обязательна, индивидуальный предприниматель или должностное лицо может получить штрафы:
25–50% от суммы расчета, который произвели без ККТ, но не менее 10 тысяч рублей.
Приостановка предпринимательской деятельности на срок до 90 суток — при повторном нарушении.
Кроме того, есть другие штрафы для ИП без кассового аппарата:
2000 рублей — за каждый чек, не выданный покупателю сотрудником.
1500–3000 рублей — за использование ККТ, которая не соответствует требованиям налоговой.
Помимо штрафов, есть риск блокировки расчетного счета, на который поступают деньги от продажи товаров или услуг. Кроме того, отсутствие кассы может привести к потере клиентов — некоторые покупатели не доверяют бизнесу, который не выдает чеки.
Какие бывают кассы
Есть два основных вида контрольно-кассовой техники, но только один соответствует современным требованиям законодательства. Рассмотрим каждый подробнее и расскажем о ключевых отличиях.
Традиционные кассовые аппараты
Это физические кассы, которые печатают бумажные чеки, фиксируют суммы транзакций во внутренней памяти и требуют ручного снятия отчетов в конце каждой смены. Традиционные кассы упрощают учет продаж, но не соответствуют закону, поскольку работают автономно и не передают данные в налоговую в режиме реального времени. Их могут использовать только индивидуальные предприниматели, которым по закону ККТ не обязательна. Далее мы не будем подробно рассматривать традиционные кассовые аппараты.
Применять традиционную кассу есть смысл, только если она у вас уже есть и вы не хотите покупать современную, потому что относитесь к категории ИП, которые не обязаны использовать ее по закону. Автономные аппараты во многом проигрывают по сравнению с актуальными моделями. Например, для них сложно найти запчасти и провести ремонт по гарантии, а еще они часто несовместимы с популярными платежными системами.
Онлайн-кассы
Это современная контрольно-кассовая техника, которая не только формирует чеки, но и передает данные в налоговую. Большинство индивидуальных предпринимателей использует именно этот вариант — у него много преимуществ:
Соответствие законодательству. Онлайн-кассы отвечают требованиям закона №54-ФЗ: например, они имеют фискальный накопитель и формируют чеки по установленному образцу. Если использовать такую технику при расчетах с покупателями, предприниматель не получит штраф. Кроме того, при изменениях в законодательстве прошивка автоматически обновляется.
Автоматическая отчетность. Онлайн-касса проводит сверку с банковскими выписками и показывает актуальную статистику продаж. Это удобно, например, при внутренней бизнес-аналитике и расчете налогооблагаемой базы. Кроме того, можно синхронизировать контрольно-кассовую технику с внешними системами учета вроде 1С.
Мобильность и гибкость. Онлайн-кассу можно подключить к стационарному торговому терминалу для магазина, а также к планшету и смартфону — например, чтобы курьер мог принимать оплату на выезде. Кроме того, есть облачные решения для интернет-магазинов.
Снижение затрат. Современная касса помогает сэкономить время на подготовку отчетов. А за счет автоматического формирования чеков снижает вероятность ошибок, которые могут возникать при ручном вводе данных.
Интеграция с платежными сервисами. Современные решения позволяют бесшовно подключить эквайринг в банке или другой организации. Так при оплате картой чек формируется автоматически — кассиру не нужно совершать дополнительных действий, а значит, он не забудет выдать покупателю этот документ.
Например, подключить онлайн-кассу можно через платформу для организации расчетов Kassa.payanyway от Монеты. Через нее индивидуальные предприниматели могут принимать онлайн-платежи с банковских карт, по СБП и через платежные сервисы.
В списке партнеров — 17 онлайн-касс, например «АТОЛ», «МодульКасса», «Эвотор» и другие. Платформа формирует запросы для фискализации чеков, в том числе для предоплаты и возвратов.
У онлайн-касс есть подвиды — о них рассказываем ниже.
Как подключить кассу, если она нужна
Чтобы работать с онлайн-кассой, предпринимателю нужно совершить несколько шагов.
Шаг 1. Выберите вид онлайн-кассы
Для индивидуальных предпринимателей подходят разные онлайн-кассы. Выбор зависит от специфики и особенностей вашего бизнеса.
Фискальный регистратор — это онлайн-касса, у которой нет собственного экрана и клавиатуры. Она выглядит как небольшое устройство, которое подключается к компьютеру и печатает чеки, как принтер.
Кому подойдет: магазинам с большим ассортиментом, оптовым базам.
Стационарная онлайн-касса (POS), или смарт-терминал, — полноценное решение с сенсорным экраном и клавиатурой, собственным ПО и фискальным накопителем. Работает как самостоятельное устройство без подключения к компьютеру.
Кому подойдет: почти всем — розничным магазинам, кафе и ресторанам, бьюти-студиям. В основном малый офлайн-бизнес использует именно стационарную кассу.
Мобильная касса — приложение, которое устанавливается на смартфон или планшет и превращает гаджет в переносную кассу. Данные в налоговую передаются по мобильному интернету, а устройство для печати чеков подключается по Bluetooth.
Кому подойдет: для курьеров, которые доставляют заказы с оплатой при получении, и выездной торговли.
Касса на компьютере — программа, которую устанавливают на ПК и интегрируют с отдельным фискальным регистратором. Учет продаж ведется через компьютер.
Кому подойдет: магазинам, которые торгуют офлайн и онлайн.
Облачная касса — виртуальное решение без физического оборудования. Оно работает онлайн в браузере, а покупатель получает чек в СМС или по электронной почте.
Кому подойдет: онлайн-бизнесу без физических филиалов, для мероприятий и ивентов.
Шаг 2. Выберите поставщика онлайн-кассы
На рынке много сервисов и организаций, предоставляющих онлайн-кассу: банки, производители контрольно-кассовой техники, облачные сервисы и агрегаторы, которые собирают на одной платформе сразу несколько решений.
При выборе можно ориентироваться на основные критерии:
Стоимость и модель оплаты. Кассу можно купить или арендовать, в случае с облачной — оплачивать по подписке. Для малого бизнеса с небольшими оборотами обычно выгоднее второй или третий вариант, но проанализируйте свои затраты и выберите то, что подойдет вам.
Комплектность — хорошо, когда поставщик предоставляет все необходимое оборудование и ПО: саму кассу в нужном виде, фискальный накопитель, договор с ОФД о передаче данных, программу для учета продаж.
Скорость и бесперебойность работы. Уточните у поставщика, как быстро формируются и печатаются чеки, передаются данные в ОФД. Оптимально, когда на каждую операцию уходит не более 5–8 секунд. Кроме того, прочитайте отзывы на сторонних площадках: насколько часто происходят технические сбои, как быстро поставщик их исправляет.
Шаг 3. Зарегистрируйте кассу в налоговом органе
Чтобы налоговая получала данные о ваших продажах, онлайн-кассу необходимо зарегистрировать в ФНС. Это можно сделать онлайн — напрямую или через поставщика решения:
Напрямую. Индивидуальному предпринимателю понадобится электронная цифровая подпись (ЭЦП), данные кассы и предварительно заключенный договор с ОФД.
Подайте заявление в личном кабинете налогоплательщика-ИП на сайте ФНС. Укажите в нем модель кассы, адрес установки и данные ОФД. Заявление рассмотрят в течение 1–3 рабочих дней — если ошибок нет, регистрационный номер придет в личном кабинете и по электронной почте.
Через поставщика кассы. Большинство использует этот способ: он быстрее и требует от предпринимателя меньше действий. При покупке или аренде онлайн-кассы вы подписываете доверенность, по которой поставщик может зарегистрировать ее в ФНС за вас. Оператор сам подает все необходимые документы, а вы получаете регистрационные данные.
Шаг 4. Настройте интеграцию с эквайрингом
Чтобы платежи автоматически привязывались к чекам, онлайн-кассу нужно связать с эквайрингом. Есть два способа интеграции:
С помощью готового решения. Все популярные онлайн-кассы поддерживают готовые интеграции от банков и платежных систем. Вам не нужно вручную прописывать реквизиты, достаточно нажать пару кнопок в программе для компьютера или в мобильном приложении.
Вручную. Если онлайн-касса не поддерживает нужный эквайринг, ее нужно настроить дополнительно. Получите от банка или платежной системы API-ключ и укажите его в настройках кассы. Сохраните изменения и перезагрузите ее, чтобы они вступили в силу.
Если у вас еще не подключена оплата на сайте, мы подготовили инструкцию: от выбора платежного решения до подключения и типичных ошибок. Читайте в блоге.
Когда все готово, проведите тестовый платеж, чтобы убедиться, что интеграция работает. Сами совершите транзакцию, например, на сумму 1 рубль. При этом должен сформироваться чек, данные — отправиться в ОФД, а деньги — поступить на ваш расчетный счет.
Чтобы быстро и без проблем зарегистрировать кассу в налоговой и настроить интеграцию с эквайрингом, выбирайте проверенного поставщика. Например, платформа Монета подключает решение для онлайн-магазинов в соответствии с № 54-ФЗ и помогает настроить его. Чтобы начать принимать платежи в интернете, оставьте заявку на сайте — менеджер свяжется с вами и расскажет подробности.
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