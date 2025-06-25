Как ИП принимать оплату от физических лиц: выбираем способ приема платежей и подключаем эквайринг

Способы приёма платежей для ИП

Покупатели могут оплатить товары и услуги наличными, картой, переводом с банковского счёта, электронными деньгами и по QR-коду. Когда предприниматель выбирает, как принимать платежи у физических лиц, ему нужно учитывать плюсы и минусы каждого способа.

Наличный расчёт. Ограничений по сумме расчётов между ИП и физлицами нет. Но предприниматель обязан платить налоги. Для этого нужно подключить онлайн-кассу и заключить договор с оператором фискальных данных (ОФД), а при каждой покупке выдавать чек покупателю и отправлять информацию в налоговую (ФНС).

Безналичные способы становятся популярнее, но у оплаты «бумажными деньгами» есть свои плюсы:

Для расчётов не нужно стабильное подключение к интернету.

Можно сразу потратить деньги на нужды бизнеса, а не ждать, пока они поступят на расчётный счёт.

Минусы:

Чтобы хранить наличные, понадобится установить сейф и видеонаблюдение.

Деньги нужно считать вручную — это отнимает время у сотрудников магазина и может привести к очередям.

Есть риск ошибиться в подсчётах или случайно принять фальшивые купюры.

Чтобы наличные поступили на расчётный счёт, предпринимателю придётся самому ездить в банк или пользоваться услугами инкассаторов — это дополнительные траты времени и денег.

Эквайринг. Это технология, которая позволяет принимать безналичные платежи в офлайн-магазинах или на сайте. Услугу можно подключить в банке или через платёжного агрегатора. Например, компания Монета создаёт готовые платёжные решения. Главный продукт — интернет-эквайринг PayAnyWay. С его помощью бизнес может принимать оплату через интернет — банковскими картами, по QR-коду, на сайте, маркетплейсе или в соцсетях.

Существует четыре вида эквайринга:

Торговый эквайринг. Включает все операции по банковским картам в офлайн-точках: магазинах, аптеках, салонах красоты, спортивных залах, ресторанах и других.

Интернет-эквайринг. С его помощью можно принимать платежи через сайт магазина. В этом случае не нужно использовать дополнительное оборудование, например POS-терминал.



Покупки в интернет-магазинах совершают с помощью карт или электронных кошельков. Для этого используют платёжную форму, которая шифрует данные клиентов и передаёт информацию поставщику эквайринга.



Если сайта нет, интернет-эквайринг позволяет сформировать ссылку на оплату и отправить её клиенту по электронной почте и СМС.

Мобильный эквайринг. Подойдёт бизнесу, у которого есть доставка. Чтобы принимать оплату вне торговой точки, можно использовать автономный терминал или смартфон с кассовым софтом.

ATM-эквайринг. Оплату товаров и услуг можно проводить через специальные терминалы или банкоматы. Подойдёт для бизнеса, который продаёт товары в рассрочку или кредит.

Главный плюс эквайринга — клиентам удобнее оплачивать товары и услуги, а значит, они реже будут отказываться от покупок. Например, интернет-магазины часто подключают функцию «привязки» карты к аккаунту. Покупатель сохраняет платёжную информацию на сайте или в приложении, после чего деньги списываются автоматически — не понадобится каждый раз вводить данные.

Другое преимущество эквайринга — деньги автоматически попадают на расчётный счёт, за безопасность переводов отвечает банк или платёжный агрегатор.

Минусы тоже есть. У некоторых поставщиков деньги попадают на расчётный счёт продавца не сразу, а в течение 1–3 рабочих дней. А ещё случаются технические сбои в работе терминалов, доступе к сайту или соединении с интернетом.

Читайте по теме: Что такое эквайринг и как его подключить

Банковские переводы по реквизитам ИП. Предприниматели могут принимать оплату от физлиц на расчётный счёт бизнеса. Для этого покупателю нужно сделать платёж на имя конкретного ИП: указать его Ф. И. О., ИНН, название и БИК банка, реквизиты счёта.

Заменить банковский перевод обычным на личную карту не получится. Предпринимателям запрещено принимать оплату на счёт физлица. За такое нарушение банк может приостановить операцию или заблокировать счёт.

Переводы на расчётный счёт выгодны для предпринимателя: как правило, за это банк не берёт комиссию. Однако такой способ неудобен для клиентов. Им придётся лично идти в отделение банка или вручную вводить необходимые реквизиты в приложении банка.

Электронный кошелёк. Этот способ подойдёт ИП, которые принимают платежи только от физических лиц. Получать деньги от компаний или других предпринимателей на счёт электронного кошелька нельзя.

Для зачисления средств предприниматель должен использовать корпоративный кошелёк.

Электронные кошельки — удобный способ приёма платежей, так как не нужно самостоятельно подключать онлайн-кассу и формировать чеки. Но в отличие от обычных карт, деньги хранятся не в банке, а у оператора сервиса, поэтому перед выбором обязательно проверяйте надёжность поставщика. Для этого посмотрите наличие лицензии или почитайте отзывы пользователей.

QR-кодом через СБП. Система быстрых платежей — сервис переводов между банками — участниками СБП. Предприниматели могут использовать QR-коды, чтобы принимать оплату онлайн, в офлайн-точках и на доставке. Клиент сканирует QR-код с терминала или смартфона и получает ссылку на оплату.

ИП может получить многоразовый QR-код с реквизитами расчётного счёта или генерировать уникальный код для каждой продажи через специальную программу.

Плюсы:

Самая низкая комиссия при оплате в интернете — от 0,4 до 0,7%.

Деньги зачисляются на расчётный счёт мгновенно.

Минусы:

Клиентов сложно убедить платить по QR-коду: за такие операции банк не начисляет кэшбек. Кроме того, часто удобнее просто приложить карту к терминалу. Предпринимателю стоит заранее подумать, как заинтересовать клиентов использовать СБП. Например, предложить скидку или начислить бонусы на карту лояльности.

Рассрочка. Способ подойдёт ИП, которые продают дорогие товары и услуги. Например, онлайн-курсы, технику или дизайн-проекты. Оформить платёж в рассрочку можно мгновенно — как онлайн, так и в торговых точках. Это называется POS-кредитованием — ответ от банка поступает в течение двух минут.

Оплата частями увеличивает продажи: покупателю легче решиться на дорогую покупку, даже если у него нет всей суммы. Но есть и минус: при оформлении рассрочки ИП приходится самому платить проценты банку вместо клиента.

BNPL-сервисы. Предназначены для оплаты долями. В этом случае продавец мгновенно получает всю сумму за заказ, а организацию расчётов с покупателем берёт на себя сервис.

Как и рассрочка, BNPL-сервисы помогают увеличить продажи и сократить время приёма решения о покупке. Минус: комиссия составляет в среднем 5% от каждой транзакции. Это больше, чем у всех остальных способов приёма платежей.