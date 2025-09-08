ЦОК ОК УСН 25.08 Мобильная
Как настроить модуль оплаты Битрикс за 6 шагов

В этой статье разберем, как подключить модуль оплаты к Битрикс: какие варианты лучше выбрать, как избежать типичных ошибок и как все настроить за шесть шагов.

Представьте: клиент уже выбрал товар на вашем сайте, хочет оформить заказ, но в последний момент передумывает. Одна из частых причин такого поведения — неудобные или неподходящие способы оплаты. Качественный товар и реклама привлекают покупателей, но если они не могут легко и быстро заплатить — клиенты уходят.

Чем больше вариантов оплаты вы предлагаете, тем выше шанс, что клиент завершит покупку. Для магазинов и площадок на Битрикс это особенно актуально: платформа поддерживает интеграцию с десятками платежных систем — от привычных карт до цифровых кошельков. Причем настроить их можно буквально за несколько шагов, без привлечения программистов и лишних затрат.

Преимущества оплаты через Битрикс

С помощью Битрикс вы можете наладить интернет-эквайринг или онлайн-перевод денег от клиента продавцу. Также инструменты в Битрикс помогают автоматизировать продажи и упростить учет транзакций.

В чем преимущества Битрикс и оплат на сайте:

  • Поддержка разных способов оплаты. Внутри Битрикс есть готовые модули для интеграции с разными платежными системами. Чем больше способов оплат, тем больше возможностей получить товар удобным способом у клиентов. Можно принимать карты разных банков, средства с электронных кошельков или наличные при вручении товара покупателю. 

  • Отправка ссылки на оплату в мессенджер. Внутри карточки сделки есть контакты клиента. Битрикс формирует ссылку для оплаты и отправляет в WhatsApp1 или СМС. Пользователь переходит по ней и оплачивает покупку.

  • Универсальность. Битрикс подходит любому бизнесу — от крупных корпораций до малого бизнеса, фрилансерам и самозанятым. Любой бизнес может использовать сервис, вне зависимости от размера организации и объема ассортимента.

  • Отслеживание движения финансовых потоков в реальном времени. Весь процесс и изменения отражаются в карточке сделки — будет видно, ушла ли клиенту ссылка, переходил ли он по ней, оплачивал ли товар. Например, если покупатель открыл ссылку, но не оплатил товар, то можно отправить ему напоминание о его планах на покупку.

  • Автоматизация процессов. Система автоматически фиксирует платеж, обновляет статусы сделки, формирует документы и отправляет уведомления покупателю.

  • Автоматизация рассрочки. Внутри системы общая сумма покупки разбивается на несколько периодов с равными платежами, при этом общая сумма не меняется, а клиент может сам выбрать, как ему комфортно оплачивать. 

  • Синхронизация остатков и статусов заказов. Интеграция CRM и платежной системы позволяет автоматизировать смену статусов, моментальное их отображение в карточках сделок и на остатках товароучетной программы. Так вы будете видеть, сколько осталось товаров каждого артикула, и сможете своевременно пополнять остатки на складе.

  • Хранение данных о финансовых операциях. Вы можете отслеживать поступления, формировать отчеты, прогнозировать будущие продажи и анализировать прошедшие. 

  • Шифрование и защита данных. Битрикс вместе с платежной системой обеспечивают защиту от несанкционированного доступа благодаря специально разработанным сертификатам защиты. 

2 способа оплаты в Битрикс

Принимать платежи можно через интернет-магазин в 1С-Битрикс и напрямую в CRM Битрикс24. Основная разница способов — в наборе доступных инструментов. Рассказываем, как это работает и как подключить. 

Прием платежей в 1С-Битрикс

1С-Битрикс — система управления контентом (CMS), помогает создавать сайты из блоков, как конструктор, а также управлять контентом на них без программистов. Детали в этом «конструкторе» — плагины, темы, модули и страницы. Для бизнеса сайт на Битрикс работает как «виртуальная витрина»: показывать, продвигать и продавать свои товары и услуги, привлекать клиентов и рассказывать о бренде. 

С помощью 1C-Битрикс вы сможете:

  • управлять позициями каталога;

  • настраивать цены и скидки;

  • общаться с покупателями;

  • формировать страницы заказов покупателей. 

Оплата работает через платежный сервис по алгоритму:

  1. Покупатель выбирает удобный для него способ.

  2. Система отправляет в платежный сервис информацию о заказе и присваивает ей уникальный номер.

  3. Для покупателя открывается сайт платежной системы, где он вводит данные карты или другого платежного средства и подтверждает их.

  4. Платежный сервис проверяет информацию и проводит платеж.

  5. Платежная система отправляет результат транзакции на сервер.

  6. Клиент попадает обратно на сайт и видит сообщение об успешном завершении транзакции или отказе.

Главное — подобрать такую платежную систему для интеграции, которая будет соответствовать № 54-ФЗ, иначе можно получить штраф от регулирующих органов. Одна из таких систем — PayAnyWay от Монеты. Ее можно подключить к сайту без программистов по детальной инструкции, а форма оплаты будет появляться перед покупателем в том же окне.

Всплывающая форма на сайте при оформлении заказа

Подключение оплат в CRM Битрикс24

Для подключения платежей в Битрикс24 откройте: раздел «Сайты и Магазины» → «Платежи и Доставка» → «Платежные системы».

Мы уже рассказывали, как сделать ссылку для оплаты и принимать платежи. Вы можете создать такую ссылку за несколько минут и вести торговлю даже без сайта. 

Оплата работает через инструмент «CRM.Оплата» по алгоритму:

  1. Менеджер оформляет заказ: удаляет или добавляет товары, выбирает платежную систему, виды доставки, действия после доставки, затем нажимает на кнопку «Отправить».

  2. Сервис генерирует сообщение, в котором будет ссылка на оплату, — оно автоматически отправляется клиенту в WhatsApp1 или по СМС.

  3. Покупатель нажимает на ссылку, проверяет информацию о заказанном товаре и выбранном способе, подтверждает списание суммы. 

После этого сделка переходит в статус «Оплачено», а внутри карточки появляется кассовый чек. Он будет доступен для скачивания. Также можно настроить, чтобы он автоматически отправлялся клиенту по email, ВКонтакте или СМС. 

Все стадии — от заказа до доставки — фиксируются в карточке сделки в Битрикс24.

Так выглядит сообщение от Битрикс и ссылка на оплату 

6 этапов для подключения оплаты

Подключение онлайн-оплат — обязательный этап для организации продаж в интернет-магазине. Для этого не потребуется программист: все действия легко выполнить самому. Рассказываем, как это сделать за шесть этапов.

Этап 1. Выбор способов оплаты

Стандартный сценарий. Покупатель зашел на сайт, выбрал товар и готов его купить. Затем есть два варианта, где клиент:

  • оплачивает заказ прямо на сайте во всплывающем окне;

  • переходит по ссылке и оплачивает покупку там. 

По закону «О защите прав потребителей» у каждого клиента должна быть возможность оплатить заказ так, как ему удобно: банковской картой, по СБП, электронным кошельком, наличными или другим способом. 

Заранее определите целевую аудиторию своей продукции и отталкивайтесь от их потребностей. Учитывайте, что приоритетные для клиентов способы оплаты могут меняться в зависимости:

  • от пола и возраста;

  • страны и региона проживания;

  • поведения и интересов;

  • уровня дохода и образования.

Также стоит учитывать вид товара — например, за товары, которые можно потрогать и увидеть (техника, вещи, еда, мебель и подобные), чаще платят наличными при получении, а за цифровые товары (подписки, доступ к сервисам и играм) — почти всегда картой. 

Обратите внимание. Если товары магазина доставляет курьер вашей компании, то у вас обязательно должна быть касса нового образца или POS-терминал по № 54-ФЗ. Также важно, чтобы у сотрудника были наличные деньги для сдачи.

О нюансах и различиях онлайн-касс рассказали в статье «Какую онлайн-кассу выбрать для бизнеса и как подключить ее за 5 шагов». Читайте и выбирайте, какая больше других подходит вашему бизнесу. 

Этап 2. Выбор платежного сервиса

В офлайн-магазинах обычно используют кассовый аппарат или терминал. В интернет-магазинах — платежный сервис, где пользователь может ввести данные карты или перейти по ссылке, чтобы расплатиться. 

На что стоит обратить внимание при выборе сервиса:

  • Комиссия. Сервис может запрашивать процент от каждого платежа или только от успешных транзакций. Также на размер комиссии может повлиять тип бизнеса и его оборот. Обязательно проверяйте договор на возможные скрытые комиссии — например, за неактивность или возвраты.

  • Подключение. Процесс может занимать от суток до нескольких дней в зависимости от возможностей сервиса и вашего сайта. 

  • Соответствие. Чтобы интегрировать на сайт способы оплат, сервис должен соответствовать техническим и юридическим требованиям. Например, важно указать фактический адрес компании, цены в национальной валюте и фото продукции.

  • Техническая интеграция. Уровень сложности зависит от наличия плагинов. Например, подключить к сайту систему PayAnyWay можно без сложных настроек. А для подключения онлайн-оплат к самописным сайтам потребуется помощь программиста.

Чтобы использовать платежную систему, нужно зарегистрироваться в ней и заполнить данные о своей компании. Например, так выглядит короткая инструкция для регистрации в PayAnyWay:

  1. Пройдите регистрацию, заполните все данные о своей компании.

  2. Изучите правила и условия, подтвердите свое согласие, чтобы использовать сервис.

  3. После завершения проверки аккаунта создайте бизнес-счет.

От выбора платежной системы зависит, какие способы оплаты будут доступны клиенту. Например, вы можете подключить интернет-эквайринг PayAnyWay и принимать платежи так, как вам удобно: прямо на сайте или по ссылке. Сервис поддерживает более 20 способов оплаты — вы сможете принимать деньги даже через социальные сети или маркетплейсы.

Когда клиент оформляет заказ, платежная система выполняет несколько задач, чтобы завершить транзакцию:

  • Шифрует данные между браузером и веб-сервером.

  • Запрашивает авторизацию у банка-эмитента на одобрение платежа.

  • Авторизуется у платежного шлюза (связанная с платежным сервисом программа для безопасного шифрованного перевода денег от покупателя продавцу).

После этого, если все в порядке, эмитент отправляет подтверждение транзакции, а деньги отправляются продавцу с карты клиента.

Подробнее о том, как проходит финансовая операция, читайте в статье «Банк-эквайер и банк-эмитент»

Этап 3. Установка модуля оплаты в Битрикс

Когда вы выбрали платежную систему, нужно установить модуль оплаты. Подробно об этом рассказываем в инструкции, а здесь коротко пройдем по основным шагам:

  1. Нажмите на «Настроить счет» в разделе «Счета», заполните данные и сохраните изменения.

  2. Установите модуль оплаты в Битрикс из каталога Marketplace → «Каталог решений» → PayAnyWay Enter → далее «Установить».

  3. В меню «Обновление решений» нажмите кнопку «Загрузить» и согласитесь с лицензионным соглашением.

  4. После завершения скачивания нажмите кнопку «Установить».

С этого момента модуль «Платежная система PayAnyWay» готов к работе на вашем сайте. 

Этап 4. Интеграция оплаты на сайте

Чтобы платежи заработали, нужно настроить интеграцию и встроить платежные формы на сайт.

Перейдите в раздел администрирования, затем нажмите на «Магазин» → «Настройки» → «Платежные системы» и «Добавить платежную систему».

Укажите настройки для обработчика по той же инструкции и сохраните изменения. 

Важно. Платежная система PayAnyWay соответствует требованиям закона № 54-ФЗ, платежный сервис может формировать чеки для отправки клиентам.

Также вы сами можете создать инструкцию для клиентов с пошаговым алгоритмом оплаты, чтобы помочь людям разобраться, и разместить ее:

  • в карточках товаров;

  • на странице оплаты;

  • в подвале сайта;

  • в рассылке по email;

  • в соцсетях;

  • в качестве ответов на вопросы пользователей.

Этап 5. Тестирование

Когда модуль оплаты в Битрикс настроен и готов к работе — стоит его проверить. Так вы будете уверены, что клиенты могут расплачиваться за покупки.

Просто выполните первый платеж на незначительную сумму до 20 ₽. Если деньги поступают на счет, а продажа отражается в Битрикс — все работает корректно и без сбоев.

Частая ошибка, на которую нужно обратить особое внимание, — неполная настройка уведомлений в Битрикс. Если интеграция не работает полноценно, то вы не будете получать уведомления о заказах, а покупатели — чеки. 

Если у клиента будут возникать сложности с оформлением или покупкой, он потеряет лояльность. В лучшем случае начнет писать негативные сообщения вам с требованием вернуть деньги. В худшем — будет комментировать в негативном ключе и отговаривать людей использовать вашу продукцию везде, где сможет. 

Еще одна частая проблема, которую можно заметить на тестировании, — работа модуля «через раз». Чтобы ее выявить, достаточно протестировать систему 2–3 раза на минимальную сумму самому или попросить об этом друзей и знакомых. 

Этап 6. Запуск

После успешного тестирования платежная система начинает работать. Вам останется внимательно проверять отчеты о транзакциях и следить за тем, чтобы не возникало проблем и сбоев. 

Также внимательный контроль за операциями помогает быстрее обнаружить подозрительные действия и принять меры. 

Для оптимизации оплат собирайте отзывы от клиентов о процессе и удобстве использования. Это поможет улучшить сервис, а значит, и повысить продажи.

Также можно отслеживать тепловую карту сайта и смотреть, на каких этапах уходят клиенты и что у них не получается. Иногда у магазина могут быть минимальные продажи из-за неудачного UX: пользователь просто не понимает, куда кликать, чтобы оплатить продукцию.

Безопасность при приеме платежей

Любой бизнес, который работает в Битрикс с приемом интернет-платежей, должен обеспечить безопасность транзакций и данных клиентов. 

Для этого бизнес должен использовать:

  • Проверенные платежные сервисы. Например, вы можете использовать PayAnyWay. Сервис прошел испытания и подтвердил высокий уровень безопасности системы и процессов. 

  • Безопасные протоколы HTTPS и 3D Secure, SSL-сертификаты. Это цифровые документы, которые помогают шифровать данные между клиентом и сервером. Регулярно обновляйте сертификаты и проверяйте протоколы.

  • Двухфакторную аутентификацию (2FA). Клиенту понадобится подтвердить личность двумя способами, но мошенники не смогут взломать его аккаунт и получить доступ к данным. 

  • Шифрование данных. Шифруйте все номера карт, персональные данные и другую личную информацию о клиенте.

  • Актуальное программное обеспечение. Следите за состоянием и вовремя обновляйте версию Битрикс, плагинов, движка и антивирусных решений. 

  • Лимиты на попытки входа. Если вы ограничите количество доступных попыток ввода пароля, то злоумышленникам будет сложнее подобрать данные и взломать учетную запись клиента.

Также мы рекомендуем предоставлять доступ к данным пользователей только тем сотрудникам, которым действительно это нужно для работы. Такое ограничение поможет снизить риск утечки информации.

Если из-за нарушения безопасности мошенники получат доступ к данным 1–10 тысяч клиентов, то бизнес получит штраф 3–5 миллионов рублей. Если вовремя не сообщить об утечке данных в Роскомнадзор, придется платить еще один штраф — от 1 до 3 миллионов рублей. 

Теперь вы знаете, как подключить и наладить прием платежей в Битрикс. Выбирайте и подключайте модуль оплаты для Битрикс, платежный сервис — для каждой операции есть подробные инструкции. Также вы можете доверить задачу специалистам PayAnyWay — мы проконсультируем и поможем в установке, настройке и работе с тестовыми платежами.

