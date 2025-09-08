Как настроить модуль оплаты Битрикс за 6 шагов

Представьте: клиент уже выбрал товар на вашем сайте, хочет оформить заказ, но в последний момент передумывает. Одна из частых причин такого поведения — неудобные или неподходящие способы оплаты. Качественный товар и реклама привлекают покупателей, но если они не могут легко и быстро заплатить — клиенты уходят.
Чем больше вариантов оплаты вы предлагаете, тем выше шанс, что клиент завершит покупку. Для магазинов и площадок на Битрикс это особенно актуально: платформа поддерживает интеграцию с десятками платежных систем — от привычных карт до цифровых кошельков. Причем настроить их можно буквально за несколько шагов, без привлечения программистов и лишних затрат.
Преимущества оплаты через Битрикс
С помощью Битрикс вы можете наладить интернет-эквайринг или онлайн-перевод денег от клиента продавцу. Также инструменты в Битрикс помогают автоматизировать продажи и упростить учет транзакций.
В чем преимущества Битрикс и оплат на сайте:
Поддержка разных способов оплаты. Внутри Битрикс есть готовые модули для интеграции с разными платежными системами. Чем больше способов оплат, тем больше возможностей получить товар удобным способом у клиентов. Можно принимать карты разных банков, средства с электронных кошельков или наличные при вручении товара покупателю.
Отправка ссылки на оплату в мессенджер. Внутри карточки сделки есть контакты клиента. Битрикс формирует ссылку для оплаты и отправляет в WhatsApp1 или СМС. Пользователь переходит по ней и оплачивает покупку.
Универсальность. Битрикс подходит любому бизнесу — от крупных корпораций до малого бизнеса, фрилансерам и самозанятым. Любой бизнес может использовать сервис, вне зависимости от размера организации и объема ассортимента.
Отслеживание движения финансовых потоков в реальном времени. Весь процесс и изменения отражаются в карточке сделки — будет видно, ушла ли клиенту ссылка, переходил ли он по ней, оплачивал ли товар. Например, если покупатель открыл ссылку, но не оплатил товар, то можно отправить ему напоминание о его планах на покупку.
Автоматизация процессов. Система автоматически фиксирует платеж, обновляет статусы сделки, формирует документы и отправляет уведомления покупателю.
Автоматизация рассрочки. Внутри системы общая сумма покупки разбивается на несколько периодов с равными платежами, при этом общая сумма не меняется, а клиент может сам выбрать, как ему комфортно оплачивать.
Синхронизация остатков и статусов заказов. Интеграция CRM и платежной системы позволяет автоматизировать смену статусов, моментальное их отображение в карточках сделок и на остатках товароучетной программы. Так вы будете видеть, сколько осталось товаров каждого артикула, и сможете своевременно пополнять остатки на складе.
Хранение данных о финансовых операциях. Вы можете отслеживать поступления, формировать отчеты, прогнозировать будущие продажи и анализировать прошедшие.
Шифрование и защита данных. Битрикс вместе с платежной системой обеспечивают защиту от несанкционированного доступа благодаря специально разработанным сертификатам защиты.
2 способа оплаты в Битрикс
Принимать платежи можно через интернет-магазин в 1С-Битрикс и напрямую в CRM Битрикс24. Основная разница способов — в наборе доступных инструментов. Рассказываем, как это работает и как подключить.
Прием платежей в 1С-Битрикс
1С-Битрикс — система управления контентом (CMS), помогает создавать сайты из блоков, как конструктор, а также управлять контентом на них без программистов. Детали в этом «конструкторе» — плагины, темы, модули и страницы. Для бизнеса сайт на Битрикс работает как «виртуальная витрина»: показывать, продвигать и продавать свои товары и услуги, привлекать клиентов и рассказывать о бренде.
С помощью 1C-Битрикс вы сможете:
управлять позициями каталога;
настраивать цены и скидки;
общаться с покупателями;
формировать страницы заказов покупателей.
Оплата работает через платежный сервис по алгоритму:
Покупатель выбирает удобный для него способ.
Система отправляет в платежный сервис информацию о заказе и присваивает ей уникальный номер.
Для покупателя открывается сайт платежной системы, где он вводит данные карты или другого платежного средства и подтверждает их.
Платежный сервис проверяет информацию и проводит платеж.
Платежная система отправляет результат транзакции на сервер.
Клиент попадает обратно на сайт и видит сообщение об успешном завершении транзакции или отказе.
Главное — подобрать такую платежную систему для интеграции, которая будет соответствовать № 54-ФЗ, иначе можно получить штраф от регулирующих органов. Одна из таких систем — PayAnyWay от Монеты. Ее можно подключить к сайту без программистов по детальной инструкции, а форма оплаты будет появляться перед покупателем в том же окне.
Подключение оплат в CRM Битрикс24
Для подключения платежей в Битрикс24 откройте: раздел «Сайты и Магазины» → «Платежи и Доставка» → «Платежные системы».
Мы уже рассказывали, как сделать ссылку для оплаты и принимать платежи. Вы можете создать такую ссылку за несколько минут и вести торговлю даже без сайта.
Оплата работает через инструмент «CRM.Оплата» по алгоритму:
Менеджер оформляет заказ: удаляет или добавляет товары, выбирает платежную систему, виды доставки, действия после доставки, затем нажимает на кнопку «Отправить».
Сервис генерирует сообщение, в котором будет ссылка на оплату, — оно автоматически отправляется клиенту в WhatsApp1 или по СМС.
Покупатель нажимает на ссылку, проверяет информацию о заказанном товаре и выбранном способе, подтверждает списание суммы.
После этого сделка переходит в статус «Оплачено», а внутри карточки появляется кассовый чек. Он будет доступен для скачивания. Также можно настроить, чтобы он автоматически отправлялся клиенту по email, ВКонтакте или СМС.
Все стадии — от заказа до доставки — фиксируются в карточке сделки в Битрикс24.
6 этапов для подключения оплаты
Подключение онлайн-оплат — обязательный этап для организации продаж в интернет-магазине. Для этого не потребуется программист: все действия легко выполнить самому. Рассказываем, как это сделать за шесть этапов.
Этап 1. Выбор способов оплаты
Стандартный сценарий. Покупатель зашел на сайт, выбрал товар и готов его купить. Затем есть два варианта, где клиент:
оплачивает заказ прямо на сайте во всплывающем окне;
переходит по ссылке и оплачивает покупку там.
По закону «О защите прав потребителей» у каждого клиента должна быть возможность оплатить заказ так, как ему удобно: банковской картой, по СБП, электронным кошельком, наличными или другим способом.
Заранее определите целевую аудиторию своей продукции и отталкивайтесь от их потребностей. Учитывайте, что приоритетные для клиентов способы оплаты могут меняться в зависимости:
от пола и возраста;
страны и региона проживания;
поведения и интересов;
уровня дохода и образования.
Также стоит учитывать вид товара — например, за товары, которые можно потрогать и увидеть (техника, вещи, еда, мебель и подобные), чаще платят наличными при получении, а за цифровые товары (подписки, доступ к сервисам и играм) — почти всегда картой.
Обратите внимание. Если товары магазина доставляет курьер вашей компании, то у вас обязательно должна быть касса нового образца или POS-терминал по № 54-ФЗ. Также важно, чтобы у сотрудника были наличные деньги для сдачи.
О нюансах и различиях онлайн-касс рассказали в статье «Какую онлайн-кассу выбрать для бизнеса и как подключить ее за 5 шагов». Читайте и выбирайте, какая больше других подходит вашему бизнесу.
Этап 2. Выбор платежного сервиса
В офлайн-магазинах обычно используют кассовый аппарат или терминал. В интернет-магазинах — платежный сервис, где пользователь может ввести данные карты или перейти по ссылке, чтобы расплатиться.
На что стоит обратить внимание при выборе сервиса:
Комиссия. Сервис может запрашивать процент от каждого платежа или только от успешных транзакций. Также на размер комиссии может повлиять тип бизнеса и его оборот. Обязательно проверяйте договор на возможные скрытые комиссии — например, за неактивность или возвраты.
Подключение. Процесс может занимать от суток до нескольких дней в зависимости от возможностей сервиса и вашего сайта.
Соответствие. Чтобы интегрировать на сайт способы оплат, сервис должен соответствовать техническим и юридическим требованиям. Например, важно указать фактический адрес компании, цены в национальной валюте и фото продукции.
Техническая интеграция. Уровень сложности зависит от наличия плагинов. Например, подключить к сайту систему PayAnyWay можно без сложных настроек. А для подключения онлайн-оплат к самописным сайтам потребуется помощь программиста.
Чтобы использовать платежную систему, нужно зарегистрироваться в ней и заполнить данные о своей компании. Например, так выглядит короткая инструкция для регистрации в PayAnyWay:
Пройдите регистрацию, заполните все данные о своей компании.
Изучите правила и условия, подтвердите свое согласие, чтобы использовать сервис.
После завершения проверки аккаунта создайте бизнес-счет.
От выбора платежной системы зависит, какие способы оплаты будут доступны клиенту. Например, вы можете подключить интернет-эквайринг PayAnyWay и принимать платежи так, как вам удобно: прямо на сайте или по ссылке. Сервис поддерживает более 20 способов оплаты — вы сможете принимать деньги даже через социальные сети или маркетплейсы.
Когда клиент оформляет заказ, платежная система выполняет несколько задач, чтобы завершить транзакцию:
Шифрует данные между браузером и веб-сервером.
Запрашивает авторизацию у банка-эмитента на одобрение платежа.
Авторизуется у платежного шлюза (связанная с платежным сервисом программа для безопасного шифрованного перевода денег от покупателя продавцу).
После этого, если все в порядке, эмитент отправляет подтверждение транзакции, а деньги отправляются продавцу с карты клиента.
Подробнее о том, как проходит финансовая операция, читайте в статье «Банк-эквайер и банк-эмитент».
Этап 3. Установка модуля оплаты в Битрикс
Когда вы выбрали платежную систему, нужно установить модуль оплаты. Подробно об этом рассказываем в инструкции, а здесь коротко пройдем по основным шагам:
Нажмите на «Настроить счет» в разделе «Счета», заполните данные и сохраните изменения.
Установите модуль оплаты в Битрикс из каталога Marketplace → «Каталог решений» → PayAnyWay Enter → далее «Установить».
В меню «Обновление решений» нажмите кнопку «Загрузить» и согласитесь с лицензионным соглашением.
После завершения скачивания нажмите кнопку «Установить».
С этого момента модуль «Платежная система PayAnyWay» готов к работе на вашем сайте.
Этап 4. Интеграция оплаты на сайте
Чтобы платежи заработали, нужно настроить интеграцию и встроить платежные формы на сайт.
Перейдите в раздел администрирования, затем нажмите на «Магазин» → «Настройки» → «Платежные системы» и «Добавить платежную систему».
Укажите настройки для обработчика по той же инструкции и сохраните изменения.
Важно. Платежная система PayAnyWay соответствует требованиям закона № 54-ФЗ, платежный сервис может формировать чеки для отправки клиентам.
Также вы сами можете создать инструкцию для клиентов с пошаговым алгоритмом оплаты, чтобы помочь людям разобраться, и разместить ее:
в карточках товаров;
на странице оплаты;
в подвале сайта;
в рассылке по email;
в соцсетях;
в качестве ответов на вопросы пользователей.
Этап 5. Тестирование
Когда модуль оплаты в Битрикс настроен и готов к работе — стоит его проверить. Так вы будете уверены, что клиенты могут расплачиваться за покупки.
Просто выполните первый платеж на незначительную сумму до 20 ₽. Если деньги поступают на счет, а продажа отражается в Битрикс — все работает корректно и без сбоев.
Частая ошибка, на которую нужно обратить особое внимание, — неполная настройка уведомлений в Битрикс. Если интеграция не работает полноценно, то вы не будете получать уведомления о заказах, а покупатели — чеки.
Если у клиента будут возникать сложности с оформлением или покупкой, он потеряет лояльность. В лучшем случае начнет писать негативные сообщения вам с требованием вернуть деньги. В худшем — будет комментировать в негативном ключе и отговаривать людей использовать вашу продукцию везде, где сможет.
Еще одна частая проблема, которую можно заметить на тестировании, — работа модуля «через раз». Чтобы ее выявить, достаточно протестировать систему 2–3 раза на минимальную сумму самому или попросить об этом друзей и знакомых.
Этап 6. Запуск
После успешного тестирования платежная система начинает работать. Вам останется внимательно проверять отчеты о транзакциях и следить за тем, чтобы не возникало проблем и сбоев.
Также внимательный контроль за операциями помогает быстрее обнаружить подозрительные действия и принять меры.
Для оптимизации оплат собирайте отзывы от клиентов о процессе и удобстве использования. Это поможет улучшить сервис, а значит, и повысить продажи.
Также можно отслеживать тепловую карту сайта и смотреть, на каких этапах уходят клиенты и что у них не получается. Иногда у магазина могут быть минимальные продажи из-за неудачного UX: пользователь просто не понимает, куда кликать, чтобы оплатить продукцию.
Безопасность при приеме платежей
Любой бизнес, который работает в Битрикс с приемом интернет-платежей, должен обеспечить безопасность транзакций и данных клиентов.
Для этого бизнес должен использовать:
Проверенные платежные сервисы. Например, вы можете использовать PayAnyWay. Сервис прошел испытания и подтвердил высокий уровень безопасности системы и процессов.
Безопасные протоколы HTTPS и 3D Secure, SSL-сертификаты. Это цифровые документы, которые помогают шифровать данные между клиентом и сервером. Регулярно обновляйте сертификаты и проверяйте протоколы.
Двухфакторную аутентификацию (2FA). Клиенту понадобится подтвердить личность двумя способами, но мошенники не смогут взломать его аккаунт и получить доступ к данным.
Шифрование данных. Шифруйте все номера карт, персональные данные и другую личную информацию о клиенте.
Актуальное программное обеспечение. Следите за состоянием и вовремя обновляйте версию Битрикс, плагинов, движка и антивирусных решений.
Лимиты на попытки входа. Если вы ограничите количество доступных попыток ввода пароля, то злоумышленникам будет сложнее подобрать данные и взломать учетную запись клиента.
Также мы рекомендуем предоставлять доступ к данным пользователей только тем сотрудникам, которым действительно это нужно для работы. Такое ограничение поможет снизить риск утечки информации.
Если из-за нарушения безопасности мошенники получат доступ к данным 1–10 тысяч клиентов, то бизнес получит штраф 3–5 миллионов рублей. Если вовремя не сообщить об утечке данных в Роскомнадзор, придется платить еще один штраф — от 1 до 3 миллионов рублей.
Теперь вы знаете, как подключить и наладить прием платежей в Битрикс. Выбирайте и подключайте модуль оплаты для Битрикс, платежный сервис — для каждой операции есть подробные инструкции. Также вы можете доверить задачу специалистам PayAnyWay — мы проконсультируем и поможем в установке, настройке и работе с тестовыми платежами.
