Как настроить модуль оплаты Битрикс за 6 шагов

Чем больше вариантов оплаты вы предлагаете, тем выше шанс, что клиент завершит покупку. Для магазинов и площадок на Битрикс это особенно актуально: платформа поддерживает интеграцию с десятками платежных систем — от привычных карт до цифровых кошельков. Причем настроить их можно буквально за несколько шагов, без привлечения программистов и лишних затрат.

Представьте: клиент уже выбрал товар на вашем сайте, хочет оформить заказ, но в последний момент передумывает. Одна из частых причин такого поведения — неудобные или неподходящие способы оплаты. Качественный товар и реклама привлекают покупателей, но если они не могут легко и быстро заплатить — клиенты уходят.

Шифрование и защита данных . Битрикс вместе с платежной системой обеспечивают защиту от несанкционированного доступа благодаря специально разработанным сертификатам защиты.

Хранение данных о финансовых операциях . Вы можете отслеживать поступления, формировать отчеты, прогнозировать будущие продажи и анализировать прошедшие.

Синхронизация остатков и статусов заказов . Интеграция CRM и платежной системы позволяет автоматизировать смену статусов, моментальное их отображение в карточках сделок и на остатках товароучетной программы. Так вы будете видеть, сколько осталось товаров каждого артикула, и сможете своевременно пополнять остатки на складе.

Автоматизация рассрочки . Внутри системы общая сумма покупки разбивается на несколько периодов с равными платежами, при этом общая сумма не меняется, а клиент может сам выбрать, как ему комфортно оплачивать.

Отслеживание движения финансовых потоков в реальном времени . Весь процесс и изменения отражаются в карточке сделки — будет видно, ушла ли клиенту ссылка, переходил ли он по ней, оплачивал ли товар. Например, если покупатель открыл ссылку, но не оплатил товар, то можно отправить ему напоминание о его планах на покупку.

Универсальность . Битрикс подходит любому бизнесу — от крупных корпораций до малого бизнеса, фрилансерам и самозанятым. Любой бизнес может использовать сервис, вне зависимости от размера организации и объема ассортимента.

Отправка ссылки на оплату в мессенджер . Внутри карточки сделки есть контакты клиента. Битрикс формирует ссылку для оплаты и отправляет в WhatsApp 1 или СМС. Пользователь переходит по ней и оплачивает покупку.

Поддержка разных способов оплаты . Внутри Битрикс есть готовые модули для интеграции с разными платежными системами. Чем больше способов оплат, тем больше возможностей получить товар удобным способом у клиентов. Можно принимать карты разных банков, средства с электронных кошельков или наличные при вручении товара покупателю.

В чем преимущества Битрикс и оплат на сайте:

С помощью Битрикс вы можете наладить интернет-эквайринг или онлайн-перевод денег от клиента продавцу. Также инструменты в Битрикс помогают автоматизировать продажи и упростить учет транзакций.

Все стадии — от заказа до доставки — фиксируются в карточке сделки в Битрикс24.

После этого сделка переходит в статус «Оплачено», а внутри карточки появляется кассовый чек. Он будет доступен для скачивания. Также можно настроить, чтобы он автоматически отправлялся клиенту по email, ВКонтакте или СМС.

Покупатель нажимает на ссылку, проверяет информацию о заказанном товаре и выбранном способе, подтверждает списание суммы.

Сервис генерирует сообщение, в котором будет ссылка на оплату, — оно автоматически отправляется клиенту в WhatsApp 1 или по СМС.

Менеджер оформляет заказ: удаляет или добавляет товары, выбирает платежную систему, виды доставки, действия после доставки, затем нажимает на кнопку «Отправить».

Мы уже рассказывали, как сделать ссылку для оплаты и принимать платежи . Вы можете создать такую ссылку за несколько минут и вести торговлю даже без сайта.

Для подключения платежей в Битрикс24 откройте: раздел «Сайты и Магазины» → «Платежи и Доставка» → «Платежные системы».

Главное — подобрать такую платежную систему для интеграции, которая будет соответствовать № 54-ФЗ , иначе можно получить штраф от регулирующих органов. Одна из таких систем — PayAnyWay от Монеты. Ее можно подключить к сайту без программистов по детальной инструкции, а форма оплаты будет появляться перед покупателем в том же окне.

Клиент попадает обратно на сайт и видит сообщение об успешном завершении транзакции или отказе.

Для покупателя открывается сайт платежной системы, где он вводит данные карты или другого платежного средства и подтверждает их.

Система отправляет в платежный сервис информацию о заказе и присваивает ей уникальный номер.

1С-Битрикс — система управления контентом ( CMS ), помогает создавать сайты из блоков, как конструктор, а также управлять контентом на них без программистов. Детали в этом «конструкторе» — плагины, темы, модули и страницы. Для бизнеса сайт на Битрикс работает как «виртуальная витрина»: показывать, продвигать и продавать свои товары и услуги, привлекать клиентов и рассказывать о бренде.

Принимать платежи можно через интернет-магазин в 1С-Битрикс и напрямую в CRM Битрикс24. Основная разница способов — в наборе доступных инструментов. Рассказываем, как это работает и как подключить.

6 этапов для подключения оплаты

Подключение онлайн-оплат — обязательный этап для организации продаж в интернет-магазине. Для этого не потребуется программист: все действия легко выполнить самому. Рассказываем, как это сделать за шесть этапов.

Этап 1. Выбор способов оплаты

Стандартный сценарий. Покупатель зашел на сайт, выбрал товар и готов его купить. Затем есть два варианта, где клиент: оплачивает заказ прямо на сайте во всплывающем окне;

переходит по ссылке и оплачивает покупку там. По закону «О защите прав потребителей» у каждого клиента должна быть возможность оплатить заказ так, как ему удобно: банковской картой, по СБП, электронным кошельком, наличными или другим способом. Заранее определите целевую аудиторию своей продукции и отталкивайтесь от их потребностей. Учитывайте, что приоритетные для клиентов способы оплаты могут меняться в зависимости: от пола и возраста;

страны и региона проживания;

поведения и интересов;

уровня дохода и образования. Также стоит учитывать вид товара — например, за товары, которые можно потрогать и увидеть (техника, вещи, еда, мебель и подобные), чаще платят наличными при получении, а за цифровые товары (подписки, доступ к сервисам и играм) — почти всегда картой. Обратите внимание. Если товары магазина доставляет курьер вашей компании, то у вас обязательно должна быть касса нового образца или POS-терминал по № 54-ФЗ. Также важно, чтобы у сотрудника были наличные деньги для сдачи. О нюансах и различиях онлайн-касс рассказали в статье «Какую онлайн-кассу выбрать для бизнеса и как подключить ее за 5 шагов». Читайте и выбирайте, какая больше других подходит вашему бизнесу.

Этап 2. Выбор платежного сервиса

В офлайн-магазинах обычно используют кассовый аппарат или терминал. В интернет-магазинах — платежный сервис, где пользователь может ввести данные карты или перейти по ссылке, чтобы расплатиться. На что стоит обратить внимание при выборе сервиса: Комиссия . Сервис может запрашивать процент от каждого платежа или только от успешных транзакций. Также на размер комиссии может повлиять тип бизнеса и его оборот. Обязательно проверяйте договор на возможные скрытые комиссии — например, за неактивность или возвраты.

Подключение . Процесс может занимать от суток до нескольких дней в зависимости от возможностей сервиса и вашего сайта.

Соответствие . Чтобы интегрировать на сайт способы оплат, сервис должен соответствовать техническим и юридическим требованиям. Например, важно указать фактический адрес компании, цены в национальной валюте и фото продукции.

Техническая интеграция. Уровень сложности зависит от наличия плагинов. Например, подключить к сайту систему PayAnyWay можно без сложных настроек. А для подключения онлайн-оплат к самописным сайтам потребуется помощь программиста. Чтобы использовать платежную систему, нужно зарегистрироваться в ней и заполнить данные о своей компании. Например, так выглядит короткая инструкция для регистрации в PayAnyWay: Пройдите регистрацию, заполните все данные о своей компании. Изучите правила и условия, подтвердите свое согласие, чтобы использовать сервис. После завершения проверки аккаунта создайте бизнес-счет. От выбора платежной системы зависит, какие способы оплаты будут доступны клиенту. Например, вы можете подключить интернет-эквайринг PayAnyWay и принимать платежи так, как вам удобно: прямо на сайте или по ссылке. Сервис поддерживает более 20 способов оплаты — вы сможете принимать деньги даже через социальные сети или маркетплейсы. Когда клиент оформляет заказ, платежная система выполняет несколько задач, чтобы завершить транзакцию: Шифрует данные между браузером и веб-сервером.

Запрашивает авторизацию у банка-эмитента на одобрение платежа.

Авторизуется у платежного шлюза (связанная с платежным сервисом программа для безопасного шифрованного перевода денег от покупателя продавцу). После этого, если все в порядке, эмитент отправляет подтверждение транзакции, а деньги отправляются продавцу с карты клиента. Подробнее о том, как проходит финансовая операция, читайте в статье «Банк-эквайер и банк-эмитент».

Этап 3. Установка модуля оплаты в Битрикс

Когда вы выбрали платежную систему, нужно установить модуль оплаты. Подробно об этом рассказываем в инструкции, а здесь коротко пройдем по основным шагам: Нажмите на «Настроить счет» в разделе «Счета», заполните данные и сохраните изменения. Установите модуль оплаты в Битрикс из каталога Marketplace → «Каталог решений» → PayAnyWay Enter → далее «Установить». В меню «Обновление решений» нажмите кнопку «Загрузить» и согласитесь с лицензионным соглашением. После завершения скачивания нажмите кнопку «Установить». С этого момента модуль «Платежная система PayAnyWay» готов к работе на вашем сайте.

Этап 4. Интеграция оплаты на сайте

Чтобы платежи заработали, нужно настроить интеграцию и встроить платежные формы на сайт. Перейдите в раздел администрирования, затем нажмите на «Магазин» → «Настройки» → «Платежные системы» и «Добавить платежную систему». Укажите настройки для обработчика по той же инструкции и сохраните изменения. Важно. Платежная система PayAnyWay соответствует требованиям закона № 54-ФЗ, платежный сервис может формировать чеки для отправки клиентам. Также вы сами можете создать инструкцию для клиентов с пошаговым алгоритмом оплаты, чтобы помочь людям разобраться, и разместить ее: в карточках товаров;

на странице оплаты;

в подвале сайта;

в рассылке по email;

в соцсетях;

в качестве ответов на вопросы пользователей.

Этап 5. Тестирование

Когда модуль оплаты в Битрикс настроен и готов к работе — стоит его проверить. Так вы будете уверены, что клиенты могут расплачиваться за покупки. Просто выполните первый платеж на незначительную сумму до 20 ₽. Если деньги поступают на счет, а продажа отражается в Битрикс — все работает корректно и без сбоев. Частая ошибка, на которую нужно обратить особое внимание, — неполная настройка уведомлений в Битрикс. Если интеграция не работает полноценно, то вы не будете получать уведомления о заказах, а покупатели — чеки. Если у клиента будут возникать сложности с оформлением или покупкой, он потеряет лояльность. В лучшем случае начнет писать негативные сообщения вам с требованием вернуть деньги. В худшем — будет комментировать в негативном ключе и отговаривать людей использовать вашу продукцию везде, где сможет. Еще одна частая проблема, которую можно заметить на тестировании, — работа модуля «через раз». Чтобы ее выявить, достаточно протестировать систему 2–3 раза на минимальную сумму самому или попросить об этом друзей и знакомых.

Этап 6. Запуск