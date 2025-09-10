Эквайринг для доставки: виды решений, критерии выбора и сервисы для подключения

что нужно, чтобы подключить эквайринг.

может ли курьер доставлять товар без кассы и терминала;

В этой статье мы расскажем, какой эквайринг можно быстро подключить и в чем особенности разных видов, а еще:

Если бизнес доставляет свою продукцию, ему нужно решить, какой эквайринг использовать для доставки. Самый простой и выгодный — интернет-эквайринг, при котором клиент оплачивает заказ на сайте сразу после оформления. Если нужно, чтобы клиент расплатился при получении, можно подключить мобильные терминалы или установить приложение в телефон.

Виды платежных решений для доставки

Конкретный вид может быть сложно выбрать из-за специфики бизнеса или предпочтений целевой аудитории. Мы расскажем, как интернет-магазин или кафе с доставкой может принимать оплату, а вы решите, какой способ вам удобнее.

Интернет-эквайринг для доставки

Интернет-эквайринг — это технология, которая позволяет принимать оплату банковскими картами и другими безналичными способами на вашем сайте или в мобильном приложении. Предоплата упрощает работу бизнеса: клиент может оплатить свой заказ заранее, а курьеру нужно вовремя и в целости доставить товар. При выборе этого варианта курьеру не придется возить с собой терминал или искать сдачу для покупателя. Бизнесу не потребуется покупать или арендовать терминал, а также вести учет наличных. Как это работает: Вы подключаете к сайту платежный сервис или банк.

Клиент выбирает товары, складывает их в корзину и переходит к оплате, определяет способ оплаты (например, банковская карта или электронный кошелек), затем вводит реквизиты и подтверждает платеж.

Деньги поступают продавцу. Подробно о том, как проходит финансовая операция, рассказали в статье «Банк-эквайер и банк-эмитент: что это, в чем разница и как выбрать». Основные преимущества этого варианта: Выше средний чек . Клиенты, которые расплачиваются картой, а не наличными, часто больше тратят — им психологически проще расстаться с суммой на карте.

Гарантия оплаты . Бизнес получит деньги еще до того, как товар окажется у клиента.

Выше продажи . Предоплаченный товар психологически сложнее вернуть — это снижает риск отказа от покупки в момент доставки.

Автоматизация учета. Система фиксирует каждую поступившую оплату — это упрощает ведение бухгалтерии. Продавец может подключить интернет-эквайринг через банк или платежный сервис. Для этого понадобится подписать договор с выбранным эквайером. Комиссия в среднем ниже — от 0,4 до 3% за каждую транзакцию или только за успешные, как у сервиса PayAnyWay. Принимать оплату от покупателей через интернет-эквайринг можно на сайте, в приложении или мессенджере. Это основной, но не единственный способ продать товар и получить за него деньги.

Мобильные терминалы (mPOS) и их использование

Обычно это небольшое автономное устройство, которое курьер берет с собой на адрес доставки. Доступ к интернету терминал получает через сим-карту или подключение к телефону курьера. В устройстве есть картридер, который считывает данные с банковских карт. Для использования этого способа приема безналичных не нужен полноценный POS-терминал, который используют в торговых точках офлайн. Но понадобится зарегистрироваться в платежном сервисе и настроить оплату, когда активируется аккаунт. Некоторые клиенты все еще хотят сначала увидеть товар, а потом за него заплатить. Вот как проводится операция в таких случаях: Продавец или курьер доставляет товар, а затем вводит сумму платежа в терминал.

Покупатель прикладывает банковскую карту или свой телефон к mPOS-терминалу.

Устройство считывает информацию и отправляет запрос на списание банку клиента.

Если у покупателя достаточно средств, то деньги за покупку списываются.

Система формирует и отправляет клиенту электронный кассовый чек, передает данные в налоговую. Обратите внимание. По закону № 54-ФЗ продавец должен использовать онлайн-кассу и выдавать чеки. Документ, который выдает после оплаты mPOS-терминал, — слип, он только подтверждает списание суммы. Для чеков понадобится специальное приложение, в котором можно вводить суммы к оплате, подтверждать платежи и формировать чеки.

Терминалы в телефоне (SoftPOS)