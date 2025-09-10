Эквайринг для доставки: виды решений, критерии выбора и сервисы для подключения

Если бизнес доставляет свою продукцию, ему нужно решить, какой эквайринг использовать для доставки. Самый простой и выгодный — интернет-эквайринг, при котором клиент оплачивает заказ на сайте сразу после оформления. Если нужно, чтобы клиент расплатился при получении, можно подключить мобильные терминалы или установить приложение в телефон.
В этой статье мы расскажем, какой эквайринг можно быстро подключить и в чем особенности разных видов, а еще:
какие сервисы предлагают выгодные решения;
может ли курьер доставлять товар без кассы и терминала;
что нужно, чтобы подключить эквайринг.
Виды платежных решений для доставки
Конкретный вид может быть сложно выбрать из-за специфики бизнеса или предпочтений целевой аудитории. Мы расскажем, как интернет-магазин или кафе с доставкой может принимать оплату, а вы решите, какой способ вам удобнее.
Интернет-эквайринг для доставки
Интернет-эквайринг — это технология, которая позволяет принимать оплату банковскими картами и другими безналичными способами на вашем сайте или в мобильном приложении. Предоплата упрощает работу бизнеса: клиент может оплатить свой заказ заранее, а курьеру нужно вовремя и в целости доставить товар.
При выборе этого варианта курьеру не придется возить с собой терминал или искать сдачу для покупателя. Бизнесу не потребуется покупать или арендовать терминал, а также вести учет наличных.
Как это работает:
Вы подключаете к сайту платежный сервис или банк.
Клиент выбирает товары, складывает их в корзину и переходит к оплате, определяет способ оплаты (например, банковская карта или электронный кошелек), затем вводит реквизиты и подтверждает платеж.
Деньги поступают продавцу.
Подробно о том, как проходит финансовая операция, рассказали в статье «Банк-эквайер и банк-эмитент: что это, в чем разница и как выбрать».
Основные преимущества этого варианта:
Выше средний чек. Клиенты, которые расплачиваются картой, а не наличными, часто больше тратят — им психологически проще расстаться с суммой на карте.
Гарантия оплаты. Бизнес получит деньги еще до того, как товар окажется у клиента.
Выше продажи. Предоплаченный товар психологически сложнее вернуть — это снижает риск отказа от покупки в момент доставки.
Автоматизация учета. Система фиксирует каждую поступившую оплату — это упрощает ведение бухгалтерии.
Продавец может подключить интернет-эквайринг через банк или платежный сервис. Для этого понадобится подписать договор с выбранным эквайером. Комиссия в среднем ниже — от 0,4 до 3% за каждую транзакцию или только за успешные, как у сервиса PayAnyWay.
Принимать оплату от покупателей через интернет-эквайринг можно на сайте, в приложении или мессенджере. Это основной, но не единственный способ продать товар и получить за него деньги.
Мобильные терминалы (mPOS) и их использование
Обычно это небольшое автономное устройство, которое курьер берет с собой на адрес доставки. Доступ к интернету терминал получает через сим-карту или подключение к телефону курьера. В устройстве есть картридер, который считывает данные с банковских карт.
Для использования этого способа приема безналичных не нужен полноценный POS-терминал, который используют в торговых точках офлайн. Но понадобится зарегистрироваться в платежном сервисе и настроить оплату, когда активируется аккаунт.
Некоторые клиенты все еще хотят сначала увидеть товар, а потом за него заплатить. Вот как проводится операция в таких случаях:
Продавец или курьер доставляет товар, а затем вводит сумму платежа в терминал.
Покупатель прикладывает банковскую карту или свой телефон к mPOS-терминалу.
Устройство считывает информацию и отправляет запрос на списание банку клиента.
Если у покупателя достаточно средств, то деньги за покупку списываются.
Система формирует и отправляет клиенту электронный кассовый чек, передает данные в налоговую.
Обратите внимание. По закону № 54-ФЗ продавец должен использовать онлайн-кассу и выдавать чеки. Документ, который выдает после оплаты mPOS-терминал, — слип, он только подтверждает списание суммы.
Для чеков понадобится специальное приложение, в котором можно вводить суммы к оплате, подтверждать платежи и формировать чеки.
Терминалы в телефоне (SoftPOS)
Это «эквайринг в смартфоне» для курьера — технология или мобильное приложение, которое превращает телефон с NFC-модулем в устройство для приема бесконтактных платежей для любого юридического лица или ИП.
Как это работает:
Продавец или курьер скачивает специальное приложение от платежного сервиса или банка.
Регистрируется в приложении и подписывает с эквайером договор.
В телефоне появляется приложение, которое позволяет считывать данные с карт и других устройств, а затем передавать их для авторизации в банк.
Клиент прикладывает карту или телефон к смартфону продавца, сумма списывается с карты.
Чеки в соответствии с требованиями № 54-ФЗ направляют на электронную почту покупателя через клик на кнопку «Отправить данные операции».
Плюсы. SoftPOS позволяет не тратить деньги на покупку и обслуживание терминалов, упрощает сам процесс оплаты.
Кажется, что этот вариант — самый удобный и выгодный, но это не совсем так. У платежного решения SoftPOS есть существенные недостатки:
Уязвимость смартфона — телефон намного легче взломать или сломать, загрузить вредоносное ПО и потерять данные клиентов.
Ограничение в выборе эквайеров — не все поставщики предоставляют такую услугу.
Ограничение в методах оплаты — например, приложения от некоторых эквайеров не поддерживают оплату по QR-коду или кредитными картами.
Зависимость от интернета — приложение не будет работать без стабильной связи с сетью, оплаты не будут проходить.
Низкая устойчивость к нагрузкам — SoftPOS не рассчитан на большой поток продаж и клиентов, долго обрабатывает каждую операцию, а при перегрузке или перегреве приложение может начать зависать.
Возможные сложности при интеграции — «терминал в телефоне» можно интегрировать не со всем кассовым оборудованием и товароучетными программами.
Ограничения по сумме транзакции — в некоторых приложениях банк лимитирует максимально возможную сумму оплаты.
Этот способ приема оплат больше подходит, если вы только планируете запускать продажи и пока тестируете процессы. Например, если планируется 1–10 оплат в неделю, то можно попробовать SoftPOS. Для среднего и даже малого бизнеса мощности такого «терминала» может не хватить.
Может ли курьер доставить товар без онлайн-кассы и терминала
В обязанности курьера может входить только доставка товара без расчетов и печати чеков. Если клиент оплатил покупку на сайте, то курьеру не понадобится сдача или терминал.
Еще продавцу не нужна касса, если оплата проводится через стороннюю курьерскую службу (специального платежного агента). Тогда заключается агентский договор, и онлайн-касса нужна самой службе, а не продавцу. Так работает наложенный платеж при доставке Почтой России.
Критерии для выбора поставщика эквайринга
Малому бизнесу с небольшим оборотом важнее минимальные комиссии, возможность быстро подключиться и мобильно принимать оплату — через QR-коды или mPOS-терминалы. Среднему бизнесу, наоборот, чаще важна стабильность и скорость зачисления. Крупные корпорации часто ориентируются на гибкость и масштабируемость.
Поэтому не существует универсального эквайринга для доставки, который подойдет всем видам бизнеса одновременно. Каждой компании или предпринимателю стоит оценить свои потребности и сравнить разных поставщиков услуги по разным критериям. На основе результатов оценки будет проще выбрать выгодный эквайринг для работы.
Мы собрали несколько общих критериев, на которые стоит обратить внимание в первую очередь:
Комиссии за транзакции. Меняются в зависимости от провайдера услуги, оборота бизнеса и способа подключения. Продумайте, в каких объемах ожидаются ежемесячные платежи, и выберите выгодного провайдера.
Скорость зачисления средств. Чем скорее приходят деньги на счет, тем меньше задержка и быстрее попадание средств в оборот бизнеса. Например, при работе с PayAnyWay деньги можно выводить уже на следующий день, а каждый вторник и пятницу автоматически выводятся все деньги на счет продавца. Шаблон также можно настроить под нужды бизнеса, например только каждую среду или ежедневно.
Условия подключения и обслуживания. Может быть от одного дня до нескольких недель. При выборе учитывайте, насколько срочно вам нужно начать принимать оплату.
Возможность работы с интернет-эквайрингом, mPOS- или мобильными терминалами. Не обязательно искать поставщика услуги со всеми возможными решениями. Определитесь, как вы будете принимать оплату, и в зависимости от этого выберите эквайера с выгодными условиями по нужной вам услуге.
Техподдержка. Особенно важна в первые недели после подключения. Бизнес отлаживает процессы, сотрудники учатся работать. Отлично, если техподдержка работает круглосуточно, как у PayAnyWay.
Требования к сайту. У некоторых эквайеров есть условия, которые сайт должен соблюдать для подключения оплат. Обычно это стандартный набор: юридический адрес, контактная информация, условия оплаты и доставки. Изучите этот раздел у выбранного поставщика и проверьте, по всем ли пунктам вы соответствуете.
Топ-5 сервисов для приема платежей
После того как вы определились, какие способы будете предлагать клиентам, стоит решить, с какими платежными сервисами сотрудничать. Мы разобрали пять наиболее надежных и популярных платформ, по нашему мнению.
PayAnyWay
Сервис для приема платежей PayAnyWay предлагает бесплатное подключение в течение суток без абонентской платы. Подключить и использовать его может любой бизнес, особенно служба доставки интернет-магазинов. Например, можно использовать холдирование, чтобы деньги замораживались до момента, когда клиент заберет свою покупку. А если покупатель откажется от заказа — деньги вернутся мгновенно.
Онлайн-оплата проходит прямо на сайте во всплывающем окне, клиента не перебрасывает на другие страницы — это упрощает взаимодействие пользователей с сервисом.
Интернет-эквайринг работает с 17 онлайн-кассами. Это значит, что вы сможете принимать оплату:
через банковские карты — VISA, Mastercard, «Мир», UnionPay;
СБП, SberPay, T-Pay, Яндекс Пэй, Mir Pay;
оплата по прямой ссылке;
paylate рассрочка и кредит;
электронные кошельки;
регулярные платежи для подписок.
Использование платежного сервиса удобно тем, что не придется заключать отдельные договоры с представителями каждого способа оплаты. Достаточно подписать один договор с сервисом и можно начинать принимать оплату всеми способами сразу.
С помощью PayAnyWay можно принимать оплату на сайте, выставлять счета для клиентов, получать деньги через приложения и продавать товары в кредит через дополнительные сервисы.
Преимущества использования:
Комиссия только за успешные транзакции — не придется платить, если у покупателя недостаточно средств или заблокирована карта.
Запоминание реквизитов — последующие покупки посетители смогут делать в один клик.
Личный кабинет — полная история операций и контакты клиентов.
Простая интеграция — платежную форму можно добавить на сайт без программистов с помощью подробных инструкций.
Рассылка счетов на оплату — отправляйте их клиентам в мессенджеры, на электронную почту или в соцсети.
Холдирование платежей — система заморозит средства на карте клиента до момента, когда он подтвердит заказ, чтобы не платить комиссию в случае оформления возврата.
Чтобы начать принимать платежи в PayAnyWay, нужно заполнить короткую анкету, зарегистрироваться и оставить заявку. Затем сервис проверит ваши данные и направление деятельности бизнеса. После этого перезвонит менеджер, ответит на все вопросы, поможет подключить платежи к бизнесу и настроить их.
CloudPayments
Платежный сервис CloudPayments подходит для работы интернет-магазинов, микрофинансовых организаций и бизнеса в разных направлениях на сайтах и в приложениях.
Есть готовые модули для популярных CMS (систем управления контента), виджет для установки на сайт.
Принимать оплату можно:
через банковские карты;
СБП, Яндекс Пэй, T-Pay, Mir Pay;
оплату по прямой ссылке;
оплату по частям и в рассрочку;
холдирование;
безопасную сделку.
Преимущества сервиса:
Оформление платежей по подписке.
Интеграции с платежными виджетами.
Личный кабинет с указанием популярных способов оплаты, но только помесячно.
Облачная касса и Cloud-чеки.
Обратите внимание. Если у бизнеса маленький оборот (до 50 000 рублей в месяц), то предусмотрена плата за обслуживание — 900 рублей. Сервис не принимает карты зарубежных банков.
«ЮKassa»
Платежный сервис «ЮKassa» поддерживает работу магазинов с онлайн-кассами и не уступает аналогам — покупатели могут оплатить товары прямо на сайте без перехода на сторонние сервисы.
Принимать оплату можно:
через банковские карты VISA, Mastercard, «Мир», Maestro, JCB, UnionPay;
электронные кошельки «ЮMoney»;
СБП, SberPay, Mir Pay и T-Pay;
QR-код;
баланс мобильного телефона;
регулярные платежи для подписок;
оформление кредита или рассрочки.
Преимущества сервиса:
Массовые выплаты — пригодится, если бизнес выплачивает деньги фрилансерам, выдает займы, устраивает акции с денежными призами.
Выставление счетов по электронной почте, СМС, в чатах и мессенджерах.
Возможность выставить платежи по электронному сертификату, который привязан к карте «Мир».
Работа с некоторыми зарубежными картами.
Поддерживает инвойсинг — сервис выставляет счет, клиент оплачивает его в своем интернет-банке.
Есть тарифный план без абонентской платы.
Robokassa
Платежный сервис Robokassa с готовыми модулями для подключения ко всем популярным CMS и без скрытых комиссий. Можно отправлять и принимать платежи по России и странам СНГ, задействовать внутреннюю разработку Robo.Market для продвижения интернет-магазина.
Принимать оплату можно:
через банковские карты Visa, Mastercard, «Мир»;
электронные кошельки;
оплату через СМС;
платежи с баланса мобильного;
деление стоимости на части, в рассрочку или кредит;
банковские и почтовые переводы.
Преимущества сервиса:
Встроенная защита от мошенничества и блокировка подозрительных операций.
Интеграция с интернет-бухгалтерией для отражения всех операций в отчетностях.
Нет абонентской платы за использование сервиса.
Телеграм-бот для быстрых уведомлений о поступлениях на счет.
Прием платежей в разных валютах.
Быстрое оформление возвратов.
Автоматическая отправка регулярных выплат (например, по партнерской программе).
Аналитика статистики по шкале MegaIndex.
CryptoCloud
Необычный платежный сервис CryptoCloud позволяет клиентам онлайн-бизнеса оплачивать товары основными видами криптовалюты через сайт компании, ботов, в соцсетях и на других платформах. Бесплатная регистрация и интеграция с сервисом, комиссия зависит от оборота бизнеса.
Принимать оплату можно в основных видах криптовалют:
Bitcoin.
Ethereum.
Litecoin.
Tether.
True USD.
USD Coin.
Сервис позволяет генерировать индивидуальные счета для каждого покупателя и формировать платежные ссылки для отправки клиенту. Также через CryptoCloud можно принимать платежи даже без сайта, как и с помощью PayAnyWay.
Преимущества сервиса:
Быстрая регистрация и подключение.
Готовые модули для CMS-платформ.
Партнерская программа.
Обмен, покупка и продажа криптовалют.
Быстрая проверка оплаты прямо на экране.
Фиксация курса криптовалют на время формирования заказа — на срок 3–24 часа.
Автоматизация регулярных платежей.
В настройках сервиса можно выбрать, кто будет оплачивать комиссию за транзакцию — клиент или продавец. В зависимости от выбора система будет добавлять комиссию к стоимости товара или отнимать от суммы перед зачислением продавцу.
Как подключить эквайринг к бизнесу доставки
Когда вы выбрали вид эквайринга для доставки и платежный сервис для работы, пора подключаться. Проверьте, не относится ли ваш товар к тому, что запрещено продавать онлайн — например, алкоголь, сигареты, рецептурные лекарства или вейпы.
Затем подготовьте документы:
ИП потребуется паспорт собственника, выписка из ЕГРИП, ИНН.
ООО нужен стандартный пакет: устав, выписка из ЕГРЮЛ, документы руководителя.
Если это офлайн-точка, то также понадобятся фото самого заведения и договора аренды помещения.
Банк или платежный сервис проверит все бумаги и пришлет договор для подписания. Проверьте все данные и реквизиты, изучите размер комиссии и сроки зачисления средств, а также остальные условия из списка критериев выше, на которых вы будете сотрудничать с эквайером.
После подписания договора с платежным сервисом можно начинать работу — принимать оплату товаров на сайте.
Помните о том, что интернет-эквайринг и онлайн-касса — разные технологии. Когда клиент оплачивает товар, то эквайринг переводит деньги от покупателя продавцу, но он не передает сведения о продаже в ФНС. Онлайн-касса помогает зафиксировать факт продажи для налоговой, сформировать и выдать покупателю чек.
Чтобы вам было удобнее работать и не вводить данные несколько раз, большинство платежных сервисов предлагает интеграцию с онлайн-кассами.
Заключение
Универсального способа принимать оплату не существует — это всегда зависит от клиентов, специфики и оборота бизнеса. Но чаще всего оптимальным подходом становится интернет-эквайринг с предоплатой на сайте. Это самый безопасный и простой для бизнеса способ продать товары, а для клиентов — оплатить их и быстро получить.
Что нужно запомнить:
Все способы оплаты подключаются через поставщика услуги — платежный сервис или банк.
Интернет-эквайринг подходит для доставки, упрощает работу и увеличивает средний чек.
Мобильные mPOS-терминалы используют для проведения оплаты при вручении товара клиенту.
Технология SoftPOS (терминал в смартфоне) позволяет экономить на оборудовании, но пока сильно зависит от интернета и ограничена в большинстве параметров.
При выборе эквайера стоит обратить внимание на размер комиссии, скорость подключения и зачисления средств продавцу, количество способов интеграции с онлайн-кассами и условия подключения.
Эквайринг — это не онлайн-касса, но некоторые платежные сервисы предлагают готовые интеграции с популярными кассами с момента подключения.
