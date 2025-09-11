Сколько стоит интернет-эквайринг и нужно ли бизнесу тратить на него деньги

Представьте: потенциальный клиент заходит на сайт интернет-магазина, кладет товар в корзину, а дальше выясняется что оплата возможна только наличными курьеру. Далеко не все посетители сайта согласятся с такими условиями. Многие разочаруются, уйдут к конкурентам, а бизнес потеряет часть прибыли.
Чтобы покупатели могли платить по карте онлайн, нужно подключать интернет-эквайринг. Это технология, которая позволяет принимать платежи прямо на сайте. Покупатель вводит данные карты, банк проверяет операцию, и деньги поступают на счет компании или предпринимателя.
Бизнесу важно подключать интернет-эквайринг по нескольким причинам:
у компании появляется больше клиентов. Многим удобно расплачиваться не наличными курьеру или переводом с карты на карту, а через официальную, защищенную от мошенников форму;
снижается нагрузка на бухгалтерию, так как автоматизируется ряд процессов. Например, эквайринг можно интегрировать в CRM-систему. Тогда операции фиксируются в системе, исключая ошибки из-за человеческого фактора. Таже не нужно вручную сверять поступления по реквизитам — все платежи сразу видны в базе. А еще эквайер автоматически формирует чеки и отправляет в налоговую;
ускоряется зачисление денег. Деньги, поступившие через интернет-эквайринг, зачисляются на счет компании в течение 1—3 дней. А средства, которые покупатели переводят по реквизитам — в течение недели.
Но за любую технологию нужно платить. В статье разберем, сколько стоит интернет-эквайринг, какие факторы влияют на тарифы и как подобрать оптимальный вариант для бизнеса.
Как работает интернет-эквайринг
Визуально онлайн-платеж при стабильном интернет-соединении проводится за несколько секунд. Кажется, покупатель только вводит данные карты, нажимает на кнопку «Оплатить», а компания получает деньги. На деле интернет-эквайринг — это многоэтапный процесс, в котором участвует целых пять сторон. Вот эти этапы:
1. Покупатель инициирует оплату
Клиент выбирает товар и нажимает кнопку «Оплатить». Система перенаправляет его на защищенную платежную страницу, где тот должен ввести реквизиты карты.
2. Покупатель вводит данные банковской карты
На платежной странице клиент вводит номер карты, срок действия, имя держателя и CVV-код. Все данные передаются через зашифрованное соединение SSL/TLS-протокол. Некоторые системы дополнительно используют токенизацию — замену реальных данных карты на уникальные токены, что повышает безопасность транзакций.
Здесь важно, чтобы перед покупателем появилась визуально понятная форма, без лишних элементов и запросов не нужных для покупки данных. Также не должно быть технических сбоев. А еще людям подсознательно приятно, если у формы современный дизайн, соответствующий дизайну сайта.
Все это влияет на конверсию в покупку на последнем этапе продаж. И перечисленные параметры зависят от эквайера, предоставляющего услугу.
3. Банк-эмитент авторизует платеж
Платежный шлюз отправляет запрос в банк, выпустивший карту клиента, то есть банк-эмитент. Тот проводит несколько проверок: достаточно ли средств на оплату, не заблокирована ли карта. Также банк запрашивает подтверждение через 3D-Secure если оно подключено.
4. Банк-эмитент подтверждает или отклоняет операцию
Принимает решение и отправляет ответ платежной системе. Если все хорошо, средства временно блокируются на счете покупателя. Если решение отрицательное, клиент видит соответствующее уведомление с указанием причины, например, «Недостаточно средств» или «Карта заблокирована».
Современные системы могут предлагать альтернативные способы оплаты при отказе. Например, покупку в рассрочку или через выставление счета. Так, увеличивается возможность удержать клиента и довести оплату до конца, даже если денег на карте недостаточно.
5. Средства поступают эквайеру
Когда платеж подтвержден, деньги поступают в банк-эквайер, который обслуживает интернет-магазин. На этом этапе списывается комиссия за обработку транзакции в пользу эквайера. Но пока средства не зачисляются — они проходят процедуру взаиморасчета между банками.
6. Деньги зачисляются на счет продавца
Финальный этап занимает 1—3 рабочих дня. Банк-эквайер переводит сумму за вычетом комиссии на расчетный счет магазина. В современных системах можно настроить график выплат — ежедневный, еженедельный или по достижении определенной суммы. Одновременно формируется платежное поручение с детализацией по заказу.
То есть, помимо покупателя и продавца, в расчетах через интернет-эквайринг участвуют:
Банк-эмитент — выпустил карту покупателя.
Банк-эквайер — обслуживает бизнес.
Платежный шлюз — технологический посредник. Им может быть специализированная платформа, например, PayAnyWay. Или технологию можно подключить через банк-эквайер, если он предоставляет такую услугу.
Конкретный пример. Человек покупает смартфон за 35 000 рублей в интернет-магазине электроники. Он оформляет заказ — кладет товар в корзину и жмет кнопку «Оплатить». Система перенаправляет клиента на платежную страницу, где он вводит данные карты, например, у него «Альфа-Банк». Это банк-эмитент, который проверяет баланс и запрашивает подтверждение через СМС. После ввода кода операция одобряется.
Сумма в 35 000 рублей временно блокируется на счете покупателя. Платежный агрегатор передает транзакцию в банк-эквайер, допустим, «Модульбанк».
Через два рабочих дня магазин получает на счет 34 055 рублей, если он платит комиссию 2,7%. В бухгалтерской системе автоматически создается проводка с привязкой к конкретному заказу.
Из чего складывается стоимость интернет-эквайринга
Чтобы понимать, сколько стоит обслуживание эквайринга, надо понимать структуру затрат. Разберем главные составляющие.
Комиссия за транзакцию
Это основной вид расходов при приеме онлайн-платежей. Комиссия может взиматься как процент от суммы платежа или как фиксированная сумма за операцию. В первом случае процент варьируется от 1,5% до 5%, во втором — взимается в конкретной сумме, например, 10 рублей.
Размер комиссии зависит от нескольких факторов. Об этом подробно расскажем в следующем разделе.
Абонентская плата
Некоторые провайдеры могут брать не только процент с операции, но и фиксированные платежи — например, ежемесячную абонентскую плату или сумму за каждый чек. Поэтому, чтобы точно посчитать, сколько эквайринг стоит в месяц, учитывайте не только комиссию с продаж, но и дополнительные расходы — от 500 до 5000 рублей в зависимости от тарифа.
В эту стоимость могут входить различные услуги: техническая поддержка, доступ к аналитике платежей, интеграция с CRM-системами, мультивалютные счета и индивидуальные отчеты. Некоторые провайдеры предлагают скидки при оплате за квартал или год вперед.
Дополнительные расходы
К этой категории относятся разовые и ситуационные платежи. Например:
подключение эквайринга. При больших оборотах или акционных предложениях может быть бесплатным, а может стоить до 20 000 рублей за индивидуальную настройку. Поэтому нужно уточнять у провайдера, сколько стоит установить эквайринг на сайт, сколько это займет времени и какие ресурсы нужны с вашей стороны;
чарджбеки, то есть оспоренные платежи, влекут штрафы в размере 100-300% от суммы транзакции и дополнительную комиссию;
за вывод средств на расчетный счет могут потребовать дополнительную плату, особенно если требуется срочный перевод;
интеграции. Подключение платежей может быть как бесплатным, так и довольно дорогим: все зависит от того, что именно вам нужно. За самые простые варианты — готовые платежные кнопки или модули для популярных CMS — обычно не нужно платить. Но если нужна сложная интеграция с вашей уникальной системой — будьте готовы заплатить 20 000 рублей и больше;
СМС-информирование;
добавление дополнительных пользователей в систему;
хранение данных.
От чего зависит размер комиссии
Цена за прием платежей онлайн — не универсальная для всех. Она складывается из нескольких факторов, и зная их, можно примерно понять, сколько стоит эквайринг для ИП, ООО, маркетплейсов и других держателей бизнеса.
Разберем основные моменты, которые влияют на стоимость.
Чем занимается компания или предприниматель
Банки делят бизнес на «рискованный» и «спокойный». Чем спокойнее дело — тем ниже процент.
Степень риска
Примеры сфер деятельности
Комиссия в среднем
Высокий риск
Азартные игры и ставки
Букмекерские конторы
Фармацевтика
Товары для взрослых
Финансовые услуги
5–10%
Средний риск
Интернет-магазины (электроника, одежда)
Цифровые товары (софт, игры)
Услуги (доставка, ремонт)
Подписки (стриминги, софт)
2–4%
Низкий риск
Образование (курсы, вебинары)
Государственные услуги
ЖКХ и коммунальные платежи
Официальные СМИ и печать
1,5–2.5%
Высокорисковые сегменты платят больше, потому что в этих сферах большой процент чарджбеков, а еще высокие требования к безопасности платежей и конфиденциальности покупателей.
Среднерисковые ниши работают по стандартным тарифам 2–4% и это большинство бизнесов. Минимальные комиссии берут за надежные и предсказуемые платежи.
Какой у компании оборот
Чем больше денег проходит через эквайринг, тем меньше процент комиссии. Это работает так:
маленькие магазины с оборотом до 300 тысяч рублей в месяц, платят 3–4%;
средние (300 тысяч — 1 миллион) — 2–3%;
крупные (от 1 миллиона) — всего 1,5–2,5%.
Если у бизнеса очень большие обороты — от 5 миллионов в месяц — можно договориться об особых условиях. Например, о бесплатном подключении или скидках на дополнительные услуги.
Какая география платежей
Принимать платежи из-за границы всегда дороже, чем внутри страны. Когда клиент платит иностранной картой, комиссия вырастает до 5–7%, потому что банкам приходится конвертировать валюту, а это еще +1—3%, и соблюдать международные правила. Зато российские карты «МИР» обходятся дешевле — всего 1–2%.
Как выбрать подходящий вариант интернет-эквайринга
Чтобы рассчитать, сколько стоит эквайринг, нужно учитывать несколько важных факторов, которые в итоге повлияют на удобство работы и прибыль. Обращайте внимание на них, когда выбирайте эквайера и читаете договор.
Комиссии за транзакции
Можно подобрать выгодного провайдера по комиссии за транзакции. Сравнивая тарифы, смотрите, берется ли только процент от суммы или есть фиксированная сумма.
Маленьким магазинам выгоднее процент без фиксированной платы, а крупным — наоборот. Главное — заранее посчитать, какой вариант лучше для среднего чека.
Скрытые комиссии
Некоторые провайдеры могут взимать дополнительные платежи, о которых клиент узнает только после подключения. Это могут быть платы за неактивность аккаунта, плата за дополнительные модули интеграции, повышенные тарифы за прием определенных типов карт или валют. Важно внимательно изучать договор перед подписанием, чтобы избежать неожиданных расходов.
Тарифные планы
Почти у каждого банка или сервиса есть несколько вариантов тарифов. Они отличаются по цене, условиям и дополнительным возможностям. Вот как это обычно устроено:
Стандартный тариф — это базовый вариант для тех, кто только начинает принимать платежи онлайн. Здесь комиссия за транзакции чуть выше, около 2,5–3,5%, зато нет ежемесячной платы за обслуживание. Такой вариант подойдет небольшим магазинам, фрилансерам или стартапам, у которых пока не очень большие обороты. Минус в том, что аналитики платежей может не быть, а техподдержка работает только в базовом режиме.
Расширенный тариф — для тех, у кого бизнес растет и нужно больше возможностей. Платят здесь обычно меньше, около 1,8–2,5%. Но зато есть абонентская плата — например, 1000–3000 рублей в месяц. За эти деньги компания или предприниматель получает подробную статистику по платежам, быструю поддержку и иногда дополнительные функции, например, мультивалютные счета или настройку рекуррентных списаний. Это хороший выбор, если у бизнеса стабильные продажи и нужно больше контроля над финансами.
Индивидуальный тариф — это специальные условия для крупных компаний с оборотами от десятков миллионов рублей в месяц. Здесь комиссия может быть совсем низкой — 1,2–1,8%, — а условия обсуждаются отдельно. К таким обсуждаемым факторам относятся, например, скорость вывода денег или лимиты. Чтобы получить индивидуальный тариф, нужно договариваться для ипс менеджером банка или платежной системы. Часто его предлагают только после того, как ваш бизнес покажет стабильно высокие обороты.
Новичкам хватает стартового тарифа. Когда продажи вырастают, можно переходить на расширенный. А если бизнес масштабируется — договариваться об индивидуальных условиях. Главное — следить, чтобы доплаты не «съедали» прибыль, а дополнительные услуги приносили пользу.
Интернет-эквайринг без лишних расходов
Никаких абонентских плат — PayAnyWay берет комиссию только за успешные платежи. Для ИП, ООО и самозанятых
Объем продаж
О разнице в комиссии для компаний с разным оборотом мы написали выше. Но у разных эквайеров она может разниться для бизнесов одного и того же размера.
Здесь нужно учитывать, что если компания планирует расти, сразу нужно уточнять у эквайера, как будут меняться тарифы при увеличении оборотов.
Дополнительные услуги
Набор дополнительных услуг может довольно значительно различаться у разных эквайеров и не всегда их можно отключить. Часто они входят по умолчанию в стоимость эквайринга.
Нужно смотреть, что предлагает банк или сервис и тщательно выбирать, нужны ли эти предложения бизнесу, или это будет пустая трата денег, и стоит просто выбрать другую платформу.
Вот несколько примеров что может входить в такой перечень дополнительных услуг:
Рекуррентные платежи. Позволяют автоматически списывать деньги с карты клиента для подписок и регулярных платежей.
Мультивалютные счета. Нужны для приема платежей в разных валютах от зарубежных покупателей.
Интеграция с CRM и 1С. Автоматически передает данные о платежах в системы учета, экономя время на ручном вводе.
Расширенная аналитика. Показывает статистику по платежам, конверсии и среднему чеку в удобных отчетах.
Кастомизация платежных форм. Позволяет изменить дизайн страницы под бренд компании.
Защита от мошенничества. Включает антифрод-системы и проверку подозрительных транзакций.
Мобильные платежи. Дает возможность принимать оплату через мобильное приложение или QR-коды.
Платежи для маркетплейсов. Специальные тарифы и быстрый вывод средств для продавцов на Wildberries, Ozon и других площадках.
Альтернативные способы оплаты. Подключение электронных кошельков, криптовалют или оплаты в рассрочку.
Приоритетная поддержка. Выделенный менеджер и быстрое решение проблем для важных клиентов.
Отзывы и репутация
Почитайте, что пишут другие предприниматели. Обращайте внимание на то, что говорят о том, сколько стоит установить эквайринг, о скорости вывода денег, работе техподдержки, технических сбоях. Особенно полезно посмотреть отзывы бизнесов из вашей сферы — у них будут потребности, схожие с вашими.
А также оценивайте, что пишут в негативных комментариях. Нередко плохую оценку ставят из-за личной обиды, частного случая. При выборе эквайера важнее смотреть на более глобальные вопросы. Также обращайте внимание, насколько часто пользователи жалуются на одни и те же недостатки, а еще — как давно разместили отзыв. Возможно, у эквайера когда-то были технические проблемы, но со временем они устранили неполадки и в последнее время подобных жалоб нет.
Как сравнить провайдеров
Параметров для выбора поставщика интернет-эквайринга много. Чтобы не запутаться в них и выбрать выгодного, стоит действовать по шагам.
Шаг 1. Определите потребности бизнеса
Выпишите:
ваш средний чек и месячный оборот;
необходимые вам способы оплаты (карты, электронные кошельки, наличные);
нужны ли рекуррентные платежи или мультивалютность;
какие нужны интеграции (CRM, 1С, API).
Шаг 2. Соберите предложения минимум от трех провайдеров
Смотрите предложения:
банков (например, «Т-Банка», «Сбера», «Альфа-Банка»);
платежных агрегаторов (PayAnyWay, «ЮKassa»).
Шаг 3. Сравните основные условия
Составьте таблицу с параметрами:
Комиссия за транзакции.
Абонентская плата.
Сроки зачисления средств.
Лимиты на вывод.
Сколько стоит подключить эквайринг.
Замечания в отзывах и стоит ли внимания то, что негативного пишут о провайдере.
Добавьте дополнительные параметры, которые нужны вашему бизнесу, и отмечайте, есть ли они у провайдеров.
Шаг 4. Проверьте скрытые платежи
Уточните:
Процент за чарджбеки.
Плату за неактивность.
Стоимость вывода средств.
Доплаты за дополнительные услуги.
Шаг 5. Запросите тестовый период
Попросите:
Демо-доступ к личному кабинету.
Возможность сделать тестовые платежи.
Пробную интеграцию.
Шаг 6. Оцените технические возможности провайдера
По возможности проверьте:
Время интеграции.
Доступные способы подключения.
Наличие готовых модулей для вашей CMS.
Стабильность работы системы.
Шаг 7. Изучите качество поддержки
Протестируйте:
Скорость ответа службы поддержки.
Каналы для ответа (встроенный чат на сайте, мессенджеры, email, телефон).
Наличие выделенного менеджера.
Часы работы техподдержки.
Возможность оперативной помощи, например, в воскресенье.
Шаг 8. Проверьте репутацию
Смотрите отзывы на независимых площадках. Прочитайте:
Кейсы в вашей нише.
История работы компании на рынке.
Наличие необходимых лицензий.
Шаг 9. Просчитайте экономику
Составьте финансовую модель. В нее как минимум должны входить:
Общие расходы за год.
Экономия при росте оборотов.
Сравнение с текущими затратами.
Шаг 10. Примите решение
Выбирайте провайдера, который:
Предлагает лучшие условия для вашего объема.
Имеет опыт работы с похожими бизнесами.
Дает нужный набор функций.
Обеспечивает надежную поддержку.
Не гонитесь за самой низкой комиссией — иногда надежность и качество сервиса важнее небольшой разницы в процентах. Лучше заплатить немного больше, но получить стабильную работу платежей.
Заключение
Любому бизнесу, который продает онлайн, нужен интернет-эквайринг. Но стоимость этой услуги может сильно различаться в зависимости от типа компании, оборотов и других факторов.
Дешевле услуга обходится:
низкорисковым бизнесам (образование, ЖКХ, госуслуги) — они платят всего 1,5—2,5%, минимум дополнительных платежей;
крупным компаниям с оборотами от 1 млн рублей. Владельцы могут договориться об индивидуальных тарифах от 1,2%;
локальным бизнесам, работающим только с картами «МИР» — комиссия 1–2% без сложных условий.
Больше придется платить:
высокорисковым нишам (ставки, фарма, товары 18+). Они платят 5–10% из-за повышенного числа чарджбеков;
малому бизнеса с небольшими оборотами — стандартные тарифы 3–4% без скидок;
фирмам, принимающим международные платежи. Дополнительные расходы на конвертацию валют составляют до 7%.
Провайдером интернет-эквайринга могут быть банки или специализированные платформы, вроде PayAnyWay. Чтобы выбрать подходящего поставщика услуги, сравнивайте минимум 3–5 провайдеров — разница в комиссиях может быть существенной. Также читайте договор. Скрытые платежи за вывод или возврат средств могут увеличить расходы.
Не переплачивайте за ненужные функции, учитывайте перспективы роста и договаривайтесь о гибких условиях заранее.
Интернет-эквайринг — это не просто расходы, а инвестиция в удобство клиентов и рост продаж. Правильно подобранный провайдер поможет снизить издержки и сделать платежи максимально выгодными для вашего бизнеса.
Реклама: ООО «МОНЕТА ЛАБС», ИНН: 1683001376, erid: 2W5zFGtadhi
Начать дискуссию