Сколько стоит интернет-эквайринг и нужно ли бизнесу тратить на него деньги

Скрытые комиссии

Некоторые провайдеры могут взимать дополнительные платежи, о которых клиент узнает только после подключения. Это могут быть платы за неактивность аккаунта, плата за дополнительные модули интеграции, повышенные тарифы за прием определенных типов карт или валют. Важно внимательно изучать договор перед подписанием, чтобы избежать неожиданных расходов.

Тарифные планы

Почти у каждого банка или сервиса есть несколько вариантов тарифов. Они отличаются по цене, условиям и дополнительным возможностям. Вот как это обычно устроено:

Стандартный тариф — это базовый вариант для тех, кто только начинает принимать платежи онлайн. Здесь комиссия за транзакции чуть выше, около 2,5–3,5%, зато нет ежемесячной платы за обслуживание. Такой вариант подойдет небольшим магазинам, фрилансерам или стартапам, у которых пока не очень большие обороты. Минус в том, что аналитики платежей может не быть, а техподдержка работает только в базовом режиме.

Расширенный тариф — для тех, у кого бизнес растет и нужно больше возможностей. Платят здесь обычно меньше, около 1,8–2,5%. Но зато есть абонентская плата — например, 1000–3000 рублей в месяц. За эти деньги компания или предприниматель получает подробную статистику по платежам, быструю поддержку и иногда дополнительные функции, например, мультивалютные счета или настройку рекуррентных списаний. Это хороший выбор, если у бизнеса стабильные продажи и нужно больше контроля над финансами.

Индивидуальный тариф — это специальные условия для крупных компаний с оборотами от десятков миллионов рублей в месяц. Здесь комиссия может быть совсем низкой — 1,2–1,8%, — а условия обсуждаются отдельно. К таким обсуждаемым факторам относятся, например, скорость вывода денег или лимиты. Чтобы получить индивидуальный тариф, нужно договариваться для ипс менеджером банка или платежной системы. Часто его предлагают только после того, как ваш бизнес покажет стабильно высокие обороты.

Новичкам хватает стартового тарифа. Когда продажи вырастают, можно переходить на расширенный. А если бизнес масштабируется — договариваться об индивидуальных условиях. Главное — следить, чтобы доплаты не «съедали» прибыль, а дополнительные услуги приносили пользу.