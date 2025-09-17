Эквайринг без счета в банке: выгодные альтернативы для бизнеса

Если вы самозанятый, фрилансер или индивидуальный предприниматель, стремящийся принимать платежи по картам, QR-кодам и электронным кошелькам без лишней банковской бюрократии, то эта статья для вас.
Когда и как можно подключить эквайринг без открытия расчетного счета в банке
Эквайринг — услуга от банка или платежного сервиса, которая позволяет принимать безналичную оплату от покупателей по банковским картам, QR-кодам, с электронных кошельков и другими способами. Это может быть торговый эквайринг (для офлайн-точек через POS-терминалы) или интернет-эквайринг (для онлайн-магазинов, сайтов, приложений).
Для чего нужен расчетный счет? Банк-эквайер после получения средств от покупателя переводит их на расчетный счет продавца за вычетом своей комиссии.
Это требование закреплено для юридических лиц:
Законодательством. Без расчетного счета юрлица не имеют права вести предпринимательскую деятельность, так как не могут принимать оплату на личную карту.
Банками. Так проще контролировать денежные потоки компаний, не допускать преступной деятельности и отмывания денег.
Эквайринг можно оформить не только через банк. Платежные сервисы предлагают эквайринг без открытия расчетного счета. Разберем, кому это доступно и как пользоваться.
Подробно об эквайринге рассказываем в нашем блоге: например, в статье «Банк-эквайер и банк-эмитент: что это, в чем разница и как выбрать».
Эквайринг для ООО
ООО и любое другое юридическое лицо по закону обязано открыть расчетный счет для ведения любой предпринимательской деятельности. Без счета юрлицо не может:
заключать договоры эквайринга;
принимать платежи от клиентов (кроме наличных в строго ограниченных рамках);
оплачивать налоги, аренду, зарплату сотрудникам;
рассчитываться с поставщиками и партнерами.
Любые попытки обойти это требование закона могут привести к серьезным юридическим и налоговым последствиям, вплоть до штрафов (от 30 000 до 50 000 ₽ за каждый факт приема оплаты без расчетного счета), блокировки деятельности на срок до 90 дней и проверок со стороны контролирующих органов.
Эквайринг для ИП и физических лиц
По закону индивидуальный предприниматель может вести бизнес и подключать эквайринг без расчетного счета, в отличие от юридического лица, и принимать платежи на личную карту при работе через сервисы.
Преимущества:
Не нужно открывать расчетный счет.
Можно пользоваться личной картой для приема платежей.
Упрощенная система налогообложения.
Легальная работа.
Через интернет-эквайринг ИП и самозанятый могут принимать оплату на сайтах, в соцсетях, приложениях и мессенджерах без терминалов и другого оборудования. Поставщик эквайринга обычно предлагает два варианта интеграции:
Через готовые модули для популярных CMS.
API.
Регистрация в качестве самозанятого — единственный легальный способ для физлиц принимать плату за свои услуги или товары без открытия ИП, ООО и расчетного счета.
Физическое лицо без статуса ИП или открытой самозанятости официально не может подключить эквайринг даже в платежных сервисах.
Прием платежей от клиентов за товары или услуги на личную карту физлица считается предпринимательской деятельностью без регистрации, что влечет за собой налоговые риски и штрафы.
Важно. Если самозанятый принимает платежи на карту, его годовой доход не должен превысить 2,4 миллиона ₽. Если доходы будут больше, то придется приостанавливать деятельность до начала следующего года или открывать ИП.
Подробнее о том, как ИП может получать деньги от клиентов, читайте в статье «Как ИП принимать оплату от физических лиц: выбираем способ приема платежей и подключаем эквайринг».
Виды эквайринга без открытия расчетного счета
Есть несколько видов эквайринга, которые позволяют бизнесу принимать платежи от клиентов. Давайте разберем подробнее, как они работают и какой из них лучше выбрать, если у вас нет счета.
Интернет-эквайринг без расчетного счета в банке
Интернет-эквайринг — это способ приема онлайн-платежей на сайтах, в приложениях или через платежные ссылки. Эту услугу предлагают разные платежные сервисы и агрегаторы.
Как это работает. Клиент оплачивает товар или услугу на сайте, через платежную форму или по специальной ссылке, вводит данные своей карты. Платежный сервис обрабатывает транзакцию, удерживает свою комиссию и затем переводит средства на личную банковскую карту или электронный кошелек продавца.
Преимущества:
Быстрое подключение без бюрократических сложностей.
Нет затрат на кассовое оборудование.
Некоторые эквайеры также предлагают формирование и отправку чеков в соответствии с № 54-ФЗ.
Возможность принимать платежи из любой точки мира.
Эквайринг без счета в банке.
Больше о поставщиках услуги и о том, кого стоит выбрать, рассказали в статье «Лучшие сервисы эквайринга для малого бизнеса: топ-10 решений».
Мобильный эквайринг
Мобильный эквайринг позволяет принимать безналичные платежи с помощью компактных мобильных терминалов (mPOS-терминалов) или даже обычного смартфона со специальным приложением (SoftPOS). Этот вид эквайринга подходит для ярмарочной торговли, курьерских служб, такси, небольших кафе и услуг на дому.
Как это работает. Покупатель прикладывает карту к мобильному терминалу либо сканирует QR-код, сгенерированный в приложении на смартфоне продавца. Средства также зачисляются через платежный сервис на личную карту или электронный кошелек.
Преимущества:
Низкая стоимость оборудования (или его отсутствие при использовании SoftPOS).
Возможность приема платежей в любом месте.
Портативность.
Торговый эквайринг: почему нельзя подключить без расчетного счета
Торговый эквайринг — это способ приема безналичных платежей в стационарных торговых точках с использованием POS-терминалов. В отличие от интернет- и мобильного эквайринга, подключение торгового эквайринга возможно только вместе с оформлением расчетного счета.
Внимание. Некоторые банки могут предложить торговый эквайринг без открытия счета, но это не значит, что расчетный счет не требуется. В этом случае средства будут перечисляться на уже существующий расчетный счет в другом банке.
Как работает интернет-эквайринг без расчетного счета
Интернет-эквайринг, который позволяет принимать платежи онлайн без расчетного счета, основан на сотрудничестве с платежными сервисами.
Во всех сценариях, которые мы разберем ниже, нужно заключить договор с сервисом или агрегатором. Поставщик услуги станет посредником между бизнесменом и банком-эквайером. Он будет обрабатывать поступающие платежи, формировать чеки (если это предусмотрено) и перечислять деньги на личную карту владельца бизнеса. Рассмотрим основные способы, с помощью которых осуществляется такой интернет-эквайринг.
Выставление счетов
Один из самых простых и быстрых способов начать принимать онлайн-платежи без расчетного счета — это использование платежных ссылок или выставление электронных счетов через сервисы.
Как это работает. Продавец (например, самозанятый дизайнер или репетитор) регистрируется на платформе, которая работает с самозанятыми. В личном кабинете он создает счет или генерирует уникальную ссылку для конкретной услуги или товара. Эту ссылку можно отправить клиенту любым удобным способом: по электронной почте, в мессенджере, СМС или разместить в социальных сетях.
Затем клиент переходит по ссылке, попадает на защищенную страницу платежной системы, вводит данные карты и оплачивает покупку. Сервис автоматически формирует чек и фиксирует оплату для отчетности.
Интеграция CMS
Для тех, кто уже имеет свой сайт, созданный на популярной CMS-платформе, многие платежные сервисы предлагают готовые модули и плагины для интеграции. Это значительно упрощает процесс подключения интернет-эквайринга.
Как это работает. После регистрации на платежной платформе и получения необходимых ключей доступа (API keys) продавец устанавливает соответствующий плагин или модуль на свою CMS (например, WordPress, Tilda, OpenCart, Shopify и т. д.). Затем он настраивает его и указывает данные для выплат (личная карта или электронный кошелек). Когда покупатель оформляет заказ на сайте, он выбирает способ оплаты, и платеж проходит через интегрированный модуль.
Вставка платежной формы
Если нет необходимости в полноценной интеграции с CMS или сайт создан на самописной платформе, можно вставить готовую платежную форму от сервиса на страницу оплаты.
Как это работает. Агрегатор генерирует HTML-код для формы, который продавец может скопировать и вставить в нужное место на своем сайте. Когда клиент заполняет форму и нажимает кнопку «Оплатить», данные отправляются в банк для обработки и списания нужной суммы.
API для всех
Кроме того, агрегаторы предлагают интеграцию по API (Application Programming Interface), который позволяет глубоко встроить платежные функции в собственные веб-сервисы и мобильные приложения.
Как это работает. С API разработчик может запрограммировать весь процесс оплаты — от создания заказа до обработки платежа и получения уведомлений о его статусе. Это дает полный контроль над платежным процессом, бизнес может настроить все процессы под задачи компании.
Как подключить интернет-эквайринг
Для любого бизнеса, вне зависимости от его сферы и объема продаж, подключение эквайринга без открытия расчетного счета проходит через несколько шагов.
Шаг 1. Сравнение условий нескольких эквайеров
Стоит изучить и сравнить предложения разных платежных сервисов, чтобы выбрать подходящий для вашего бизнеса. Абсолютное большинство банков не подключает к интернет-эквайрингу без расчетного счета или делает это на крайне невыгодных условиях, поэтому в статье разбираем только платежные сервисы.
Какие параметры нужно сравнить:
Тарифы и комиссии. Размер комиссии за каждую транзакцию (обычно в процентах от суммы платежа), наличие фиксированной абонентской платы, комиссии за вывод средств, а также возможные скрытые платежи.
Поддерживаемые способы оплаты. Убедитесь, что эквайер поддерживает все необходимые вам платежные методы (банковские карты, электронные кошельки, СБП, оплата по частям, мобильные платежи и т. д.).
Скорость зачисления средств. Уточните, как быстро средства поступают на ваш расчетный счет после успешной транзакции.
Технические возможности и интеграция. Наличие готовых модулей для вашей CMS (например, WordPress, Tilda, OpenCart), удобство API для кастомной интеграции.
Безопасность. Это могут быть сертификаты PCI DSS, система защиты от мошенничества (фрод-мониторинг), двухфакторная аутентификация.
Качество технической поддержки. Доступность, оперативность и компетентность службы поддержки.
Дополнительные возможности. Формирования онлайн-чеков по № 54-ФЗ, холдирование средств, рекуррентные платежи, массовые выплаты, инструменты для повышения конверсии.
Шаг 2. Подача заявки и получение информации по сотрудничеству
После выбора подходящего эквайера нужно связаться с ним и подать заявку на подключение. Обычно этот процесс включает:
Заполнение онлайн-формы. На сайтах поставщиков услуги обычно есть формы для предварительной заявки, где вы указываете данные о вашем бизнесе (название, ИНН, контакты, ожидаемый оборот) и отправляете.
Предоставление документов. Точный список документов зависит от эквайера и формы собственности вашего бизнеса. Обычно среди бумаг есть учредительные документы, паспорт ИП / руководителя организации, заявление на подключение.
Предварительное одобрение и консультация. После рассмотрения заявки менеджер эквайера свяжется с вами, чтобы обсудить условия, уточнить детали, предложить индивидуальные тарифы и ответить на ваши вопросы.
Шаг 3. Заключение договора
Договор является основным юридическим документом, который регулирует взаимоотношения между вашим бизнесом и поставщиком эквайринга. В нем будут прописаны:
Права и обязанности сторон. Что должен предоставить поставщик и какие обязательства несет бизнес.
Условия оказания услуг. Перечень поддерживаемых платежных методов, порядок обработки платежей.
Тарифы и порядок расчетов. Подробное описание комиссий, сроки зачисления средств, правила возврата и отмены платежей.
Требования к безопасности. Обязательства по соблюдению стандартов безопасности данных.
Порядок разрешения споров. Механизмы урегулирования конфликтных ситуаций.
Условия конфиденциальности. Защита персональных данных и информации о транзакциях.
Обязательно внимательно изучите все пункты договора перед тем, как подписывать документ и начинать сотрудничество.
Шаг 4. Техническая интеграция
Насколько сложно будет внедрить сервис, зависит от выбранного партнера. У некоторых сервисов, например у Монеты, есть уже готовые модули и плагины, которые легко интегрируются с большинством CMS. В этом случае вам не потребуется разработчик, а весь процесс займет не больше часа.
Что нужно будет сделать:
Установить плагин.
Ввести полученные ключи доступа.
Настроить форму оплаты под ваш бренд.
API. Если у вас уникальный самописный сайт или сложное решение, потребуется прямая интеграция через API. Разработчики вашего сайта будут использовать предоставленную документацию API для встраивания формы оплаты, обработки запросов и получения ответов от платежной системы.
Кроме того, вы сможете настроить внешний вид страницы, чтобы она соответствовала дизайну вашего сайта, и выбрать опции отображения (например, редирект на страницу эквайера или виджет на вашем сайте).
Шаг 5. Тестовый платеж
Последний и очень важный шаг, чтобы убедиться в корректной работе всей системы.
Стоит выполнить несколько тестовых операций с помощью разных платежных методов и проверить весь цикл — от выбора товара до успешной оплаты и получения подтверждения.
Важно. Убедитесь, что онлайн-касса (если она подключена через эквайера или интегрирована вами) формирует и отправляет чеки в соответствии с № 54-ФЗ.
После успешного тестового платежа ваш интернет-эквайринг готов к полноценной работе. Не забывайте о регулярном мониторинге и своевременной отчетности, особенно для самозанятых.
Сервисы по подключению эквайринга без расчетного счета
Действует много разных сервисов с подходящими предложениями для ИП и самозанятых. Мы разобрали три надежных платежных сервиса и их особенности.
Монета — платформа электронных расчетов с платежным агрегатором PayAnyWay. Подключение доступно для юрлиц, ИП и самозанятых. Сервис сотрудничает с крупными маркетплейсами, онлайн-ретейлерами, торговыми площадками, ведущими банками, обучающими платформами и другими компаниями. Уже сейчас это более 10 000 клиентов. Например, среди них — «Регард», Bonprix, «Леонардо», Boxberry, Mascotte, «Ростелеком Бизнес», Skyeng, «Росдистант», Prodamus, «Россельхозбанк».
Чтобы начать пользоваться всеми способами оплаты, доступными у сервиса, и подключить эквайринг без счета, доступными у сервиса, нужно подписать один договор. Кроме того, станет доступна отложенная оплата (холдирование) и автоплатежи (рекуррентные платежи).
У сервиса есть «Мультиэквайринг» для подключения сразу нескольких поставщиков для расчетов. Так, если один из поставщиков услуги будет недоступен в момент оплаты, то сервис переключается на другой.
Особенности:
Личный кабинет. Позволяет отслеживать все операции и чеки, настраивать уведомления о платежах и оформлять возвраты в один клик.
Комиссия и обслуживание. Комиссия только за успешно проведенные платежи, платы за обслуживание или дополнительной комиссии нет.
Гибкие способы оплаты. Платежная форма открывается во всплывающем окне на той же странице, а также можно создавать и отправлять ссылки на оплату через соцсети, мессенджеры и электронную почту.
Онлайн-кассы. Обеспечивает интеграции с онлайн-кассами по № 54-ФЗ, формирует запросы для фискализации чеков, поддерживает чеки для предоплаты и возвратов.
API/CMS. Предоставляет подробную документацию API для интеграции на сайт любой сложности и готовые модули CMS для быстрого внедрения сразу всех способов оплаты на сайт, в приложение или соцсети.
Вывод средств. Деньги можно вывести на личный счет уже на следующий день после регистрации. Автоматический вывод осуществляется по вторникам и пятницам, но можно настроить собственные шаблоны для вывода в любое время.
Поддержка. Круглосуточная квалифицированная поддержка.
В среднем комиссия начинается от 0,4% при переводе через СБП и 3,4% при оплате Pay-сервисами или картой. При обороте свыше 1 миллиона ₽ в месяц ставка уменьшается до 2,7% от суммы платежей.
Robokassa — крупная система онлайн-платежей, работает с юрлицами, ИП и самозанятыми. У платформы есть свой инструмент «Мультибанк» (по аналогии с мультиэквайером у других сервисов).
Особенности:
Прием платежей. Поддерживает оплату картами РФ и иностранных банков, Pay-сервисы, рассрочку, кредит, СБП, электронные кошельки и платежные ссылки. Комиссия взимается только за успешные платежи.
Онлайн-чеки. Предоставляет решения для фискализации чеков в соответствии с № 54-ФЗ и бесплатные сервисы «Робочеки СМЗ» для самозанятых и ИП на НПД.
Инструменты оплаты. Предлагает решения для приема платежей на сайте, в социальных сетях, приложениях и офлайн.
Поддержка. Круглосуточная техподдержка.
Для каждого клиента индивидуально рассчитываются тарифы и комиссии, в среднем это от 3,9% при оплате Pay-сервисами и картами, а рассрочка и кредиты — от 5,4 до 25,9%.
«ЮКасса»
«ЮКасса» — платежный сервис от «ЮMoney» (ранее «Яндекс.Деньги»), который помогает бизнесу принимать онлайн-платежи от клиентов. Позволяет принимать деньги на кошелек «ЮMoney» или напрямую на банковскую карту физлица.
Сервис поддерживает регулярные платежи (подписки) и рассрочку, что удобно для бизнеса с подписной моделью или дорогими товарами. Для регистрации в сервисе понадобится минимум документов.
Особенности:
Платежные методы. Поддерживает банковские карты, электронные кошельки, оплату по частям (BNPL), SberPay, СБП и другие. Без сайта тоже можно создать платежную ссылку и отправить ее клиенту через мессенджер или email.
Чеки от «ЮKassa». Встроенное решение для отправки чеков покупателям и в налоговую — это позволяет работать по № 54-ФЗ без аренды онлайн-кассы.
Интеграции. Имеет готовые модули для популярных систем (Tilda, WordPress, Bitrix и др.), API для кастомных решений или готовые платежные формы.
Поддержка. Круглосуточная.
Размер комиссии зависит от категории бизнеса и примерного оборота в месяц. Например, для компаний, которые продают и доставляют товары, средняя комиссия начинается от 3,5% при оплате банковской картой, Pay-сервисом или с помощью электронного кошелька.
Плюсы и минусы подключения эквайринга без расчетного счета
Как и любой другой способ принимать оплату, у эквайринга без открытия счета есть свои достоинства и недостатки. Разберем подробнее, что стоит взвесить и оценить перед принятием решения.
Плюсы
Главное преимущество — быстрый старт. Процесс регистрации и активации в платежных сервисах значительно проще и быстрее, чем открытие счета и подключение к традиционному эквайрингу через банк. Кроме того, не потребуется собирать большой пакет документов для начала сотрудничества.
Есть и другие достоинства:
Экономия на обслуживании. Не нужно платить за расчетно-кассовое обслуживание в банках, что особенно важно для начинающих стартапов и бизнеса с небольшими оборотами.
Без скрытых комиссий. Большинство платежных сервисов предлагает прозрачные тарифы с фиксированной комиссией за транзакцию, без дополнительных платежей за ежемесячное обслуживание или другие банковские операции.
Мобильность. Некоторые способы эквайринга без расчетного счета у ИП подходят для онлайн-продаж, дистанционной работы, ярмарки.
Выплаты на личную карту. Средства могут поступать на личную карту или электронный кошелек.
Автоматизация чеков. Многие платежные сервисы берут на себя формирование и отправку чеков клиентам в соответствии с № 54-ФЗ, что избавляет самозанятых от необходимости покупки и обслуживания онлайн-кассы.
Минусы
Один из главных недостатков — личные финансы и деньги бизнеса могут смешиваться, если владелец бизнеса пользуется одним счетом для всех транзакций.
Есть и другие минусы:
Комиссия сервисов. Поставщики эквайринга берут более высокую комиссию, чем банки. Это связано с рисками и дополнительными услугами (например, формированием чеков по № 54-ФЗ).
Не подходит ООО. Все юрлица обязаны по закону иметь и использовать расчетный счет для предпринимательской деятельности.
Лимиты по обороту. Некоторые эквайеры устанавливают лимиты на сумму принимаемых платежей или количество транзакций в день/месяц для физических лиц и самозанятых.
Риски со стороны банка. Может появиться повышенное внимание к регулярным крупным поступлениям на личный счет, которые расцениваются как предпринимательская деятельность. Это повлечет запросы от банка на предоставление документов о происхождении средств.
Нет банковских продуктов. Без расчетного счета не получится пользоваться корпоративными и бизнес-картами, открывать зарплатные проекты для сотрудников.
Эквайринг без открытия расчетного счета для ИП и самозанятых — отличное решение для стартапов и малого бизнеса, особенно для самозанятых и индивидуальных предпринимателей. Он прост, быстр и экономичен, что важно на первых этапах. С его помощью можно легко принимать безналичные платежи и соответствовать современным требованиям рынка. Вы можете выбрать поставщика услуги, подписать договор и начать принимать платежи от клиентов прямо сейчас.
