Эквайринг без счета в банке: выгодные альтернативы для бизнеса

Если вы самозанятый, фрилансер или индивидуальный предприниматель, стремящийся принимать платежи по картам, QR-кодам и электронным кошелькам без лишней банковской бюрократии, то эта статья для вас.

Когда и как можно подключить эквайринг без открытия расчетного счета в банке

Эквайринг — услуга от банка или платежного сервиса, которая позволяет принимать безналичную оплату от покупателей по банковским картам, QR-кодам, с электронных кошельков и другими способами. Это может быть торговый эквайринг (для офлайн-точек через POS-терминалы) или интернет-эквайринг (для онлайн-магазинов, сайтов, приложений). Для чего нужен расчетный счет? Банк-эквайер после получения средств от покупателя переводит их на расчетный счет продавца за вычетом своей комиссии. Это требование закреплено для юридических лиц: Законодательством. Без расчетного счета юрлица не имеют права вести предпринимательскую деятельность, так как не могут принимать оплату на личную карту.

Банками. Так проще контролировать денежные потоки компаний, не допускать преступной деятельности и отмывания денег. Эквайринг можно оформить не только через банк. Платежные сервисы предлагают эквайринг без открытия расчетного счета. Разберем, кому это доступно и как пользоваться. Подробно об эквайринге рассказываем в нашем блоге: например, в статье «Банк-эквайер и банк-эмитент: что это, в чем разница и как выбрать».

Эквайринг для ООО

ООО и любое другое юридическое лицо по закону обязано открыть расчетный счет для ведения любой предпринимательской деятельности. Без счета юрлицо не может: заключать договоры эквайринга;

принимать платежи от клиентов (кроме наличных в строго ограниченных рамках);

оплачивать налоги, аренду, зарплату сотрудникам;

рассчитываться с поставщиками и партнерами. Любые попытки обойти это требование закона могут привести к серьезным юридическим и налоговым последствиям, вплоть до штрафов (от 30 000 до 50 000 ₽ за каждый факт приема оплаты без расчетного счета), блокировки деятельности на срок до 90 дней и проверок со стороны контролирующих органов.

Эквайринг для ИП и физических лиц