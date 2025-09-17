ЦОК ОК БСН 16.09 Мобильная
🔴 Бесплатный вебинар: Как работать с импортом и экспортом без штрафов →
Монета
Эквайринг
Эквайринг без счета в банке: выгодные альтернативы для бизнеса

Эквайринг без счета в банке: выгодные альтернативы для бизнеса

Разберем, когда и как можно подключить эквайринг без расчетного счета, какие платежные сервисы предлагают такие решения и как правильно выбрать эквайера.

Если вы самозанятый, фрилансер или индивидуальный предприниматель, стремящийся принимать платежи по картам, QR-кодам и электронным кошелькам без лишней банковской бюрократии, то эта статья для вас.

Когда и как можно подключить эквайринг без открытия расчетного счета в банке

Эквайринг — услуга от банка или платежного сервиса, которая позволяет принимать безналичную оплату от покупателей по банковским картам, QR-кодам, с электронных кошельков и другими способами. Это может быть торговый эквайринг (для офлайн-точек через POS-терминалы) или интернет-эквайринг (для онлайн-магазинов, сайтов, приложений).

Для чего нужен расчетный счет? Банк-эквайер после получения средств от покупателя переводит их на расчетный счет продавца за вычетом своей комиссии. 

Это требование закреплено для юридических лиц: 

  • Законодательством. Без расчетного счета юрлица не имеют права вести предпринимательскую деятельность, так как не могут принимать оплату на личную карту. 

  • Банками. Так проще контролировать денежные потоки компаний, не допускать преступной деятельности и отмывания денег.

Эквайринг можно оформить не только через банк. Платежные сервисы предлагают эквайринг без открытия расчетного счета. Разберем, кому это доступно и как пользоваться.

Подробно об эквайринге рассказываем в нашем блоге: например, в статье «Банк-эквайер и банк-эмитент: что это, в чем разница и как выбрать».

Эквайринг для ООО

ООО и любое другое юридическое лицо по закону обязано открыть расчетный счет для ведения любой предпринимательской деятельности. Без счета юрлицо не может:

  • заключать договоры эквайринга;

  • принимать платежи от клиентов (кроме наличных в строго ограниченных рамках);

  • оплачивать налоги, аренду, зарплату сотрудникам;

  • рассчитываться с поставщиками и партнерами.

Любые попытки обойти это требование закона могут привести к серьезным юридическим и налоговым последствиям, вплоть до штрафов (от 30 000 до 50 000 ₽ за каждый факт приема оплаты без расчетного счета), блокировки деятельности на срок до 90 дней и проверок со стороны контролирующих органов.

Эквайринг для ИП и физических лиц

По закону индивидуальный предприниматель может вести бизнес и подключать эквайринг без расчетного счета, в отличие от юридического лица, и принимать платежи на личную карту при работе через сервисы.

Преимущества:

  • Не нужно открывать расчетный счет.

  • Можно пользоваться личной картой для приема платежей.

  • Упрощенная система налогообложения.

  • Легальная работа. 

Через интернет-эквайринг ИП и самозанятый могут принимать оплату на сайтах, в соцсетях, приложениях и мессенджерах без терминалов и другого оборудования. Поставщик эквайринга обычно предлагает два варианта интеграции:

  • Через готовые модули для популярных CMS.

  • API.

Регистрация в качестве самозанятого — единственный легальный способ для физлиц принимать плату за свои услуги или товары без открытия ИП, ООО и расчетного счета.

Физическое лицо без статуса ИП или открытой самозанятости официально не может подключить эквайринг даже в платежных сервисах. 

Прием платежей от клиентов за товары или услуги на личную карту физлица считается предпринимательской деятельностью без регистрации, что влечет за собой налоговые риски и штрафы.

Важно. Если самозанятый принимает платежи на карту, его годовой доход не должен превысить 2,4 миллиона ₽. Если доходы будут больше, то придется приостанавливать деятельность до начала следующего года или открывать ИП. 

Подробнее о том, как ИП может получать деньги от клиентов, читайте в статье «Как ИП принимать оплату от физических лиц: выбираем способ приема платежей и подключаем эквайринг».

Виды эквайринга без открытия расчетного счета

Есть несколько видов эквайринга, которые позволяют бизнесу принимать платежи от клиентов. Давайте разберем подробнее, как они работают и какой из них лучше выбрать, если у вас нет счета. 

Интернет-эквайринг без расчетного счета в банке

Интернет-эквайринг — это способ приема онлайн-платежей на сайтах, в приложениях или через платежные ссылки. Эту услугу предлагают разные платежные сервисы и агрегаторы.

Как это работает. Клиент оплачивает товар или услугу на сайте, через платежную форму или по специальной ссылке, вводит данные своей карты. Платежный сервис обрабатывает транзакцию, удерживает свою комиссию и затем переводит средства на личную банковскую карту или электронный кошелек продавца.

Преимущества:

  • Быстрое подключение без бюрократических сложностей.

  • Нет затрат на кассовое оборудование.

  • Некоторые эквайеры также предлагают формирование и отправку чеков в соответствии с № 54-ФЗ.

  • Возможность принимать платежи из любой точки мира.

  • Эквайринг без счета в банке.

Больше о поставщиках услуги и о том, кого стоит выбрать, рассказали в статье «Лучшие сервисы эквайринга для малого бизнеса: топ-10 решений».

Мобильный эквайринг

Мобильный эквайринг позволяет принимать безналичные платежи с помощью компактных мобильных терминалов (mPOS-терминалов) или даже обычного смартфона со специальным приложением (SoftPOS). Этот вид эквайринга подходит для ярмарочной торговли, курьерских служб, такси, небольших кафе и услуг на дому. 

Как это работает. Покупатель прикладывает карту к мобильному терминалу либо сканирует QR-код, сгенерированный в приложении на смартфоне продавца. Средства также зачисляются через платежный сервис на личную карту или электронный кошелек.

Преимущества:

  • Низкая стоимость оборудования (или его отсутствие при использовании SoftPOS).

  • Возможность приема платежей в любом месте.

  • Портативность.

Торговый эквайринг: почему нельзя подключить без расчетного счета

Торговый эквайринг — это способ приема безналичных платежей в стационарных торговых точках с использованием POS-терминалов. В отличие от интернет- и мобильного эквайринга, подключение торгового эквайринга возможно только вместе с оформлением расчетного счета.

Внимание. Некоторые банки могут предложить торговый эквайринг без открытия счета, но это не значит, что расчетный счет не требуется. В этом случае средства будут перечисляться на уже существующий расчетный счет в другом банке.

Как работает интернет-эквайринг без расчетного счета

Интернет-эквайринг, который позволяет принимать платежи онлайн без расчетного счета, основан на сотрудничестве с платежными сервисами. 

Во всех сценариях, которые мы разберем ниже, нужно заключить договор с сервисом или агрегатором. Поставщик услуги станет посредником между бизнесменом и банком-эквайером. Он будет обрабатывать поступающие платежи, формировать чеки (если это предусмотрено) и перечислять деньги на личную карту владельца бизнеса. Рассмотрим основные способы, с помощью которых осуществляется такой интернет-эквайринг. 

Выставление счетов

Один из самых простых и быстрых способов начать принимать онлайн-платежи без расчетного счета — это использование платежных ссылок или выставление электронных счетов через сервисы.

Как это работает. Продавец (например, самозанятый дизайнер или репетитор) регистрируется на платформе, которая работает с самозанятыми. В личном кабинете он создает счет или генерирует уникальную ссылку для конкретной услуги или товара. Эту ссылку можно отправить клиенту любым удобным способом: по электронной почте, в мессенджере, СМС или разместить в социальных сетях.

Затем клиент переходит по ссылке, попадает на защищенную страницу платежной системы, вводит данные карты и оплачивает покупку. Сервис автоматически формирует чек и фиксирует оплату для отчетности.

Интеграция CMS

Для тех, кто уже имеет свой сайт, созданный на популярной CMS-платформе, многие платежные сервисы предлагают готовые модули и плагины для интеграции. Это значительно упрощает процесс подключения интернет-эквайринга.

Как это работает. После регистрации на платежной платформе и получения необходимых ключей доступа (API keys) продавец устанавливает соответствующий плагин или модуль на свою CMS (например, WordPress, Tilda, OpenCart, Shopify и т. д.). Затем он настраивает его и указывает данные для выплат (личная карта или электронный кошелек). Когда покупатель оформляет заказ на сайте, он выбирает способ оплаты, и платеж проходит через интегрированный модуль.

Вставка платежной формы

Если нет необходимости в полноценной интеграции с CMS или сайт создан на самописной платформе, можно вставить готовую платежную форму от сервиса на страницу оплаты.

Как это работает. Агрегатор генерирует HTML-код для формы, который продавец может скопировать и вставить в нужное место на своем сайте. Когда клиент заполняет форму и нажимает кнопку «Оплатить», данные отправляются в банк для обработки и списания нужной суммы. 

API для всех

Кроме того, агрегаторы предлагают интеграцию по API (Application Programming Interface), который позволяет глубоко встроить платежные функции в собственные веб-сервисы и мобильные приложения.

Как это работает. С API разработчик может запрограммировать весь процесс оплаты — от создания заказа до обработки платежа и получения уведомлений о его статусе. Это дает полный контроль над платежным процессом, бизнес может настроить все процессы под задачи компании. 

Как подключить интернет-эквайринг

Для любого бизнеса, вне зависимости от его сферы и объема продаж, подключение эквайринга без открытия расчетного счета проходит через несколько шагов.

Шаг 1. Сравнение условий нескольких эквайеров

Стоит изучить и сравнить предложения разных платежных сервисов, чтобы выбрать подходящий для вашего бизнеса. Абсолютное большинство банков не подключает к интернет-эквайрингу без расчетного счета или делает это на крайне невыгодных условиях, поэтому в статье разбираем только платежные сервисы.

Какие параметры нужно сравнить:

  • Тарифы и комиссии. Размер комиссии за каждую транзакцию (обычно в процентах от суммы платежа), наличие фиксированной абонентской платы, комиссии за вывод средств, а также возможные скрытые платежи.

  • Поддерживаемые способы оплаты. Убедитесь, что эквайер поддерживает все необходимые вам платежные методы (банковские карты, электронные кошельки, СБП, оплата по частям, мобильные платежи и т. д.).

  • Скорость зачисления средств. Уточните, как быстро средства поступают на ваш расчетный счет после успешной транзакции.

  • Технические возможности и интеграция. Наличие готовых модулей для вашей CMS (например, WordPress, Tilda, OpenCart), удобство API для кастомной интеграции.

  • Безопасность. Это могут быть сертификаты PCI DSS, система защиты от мошенничества (фрод-мониторинг), двухфакторная аутентификация.

  • Качество технической поддержки. Доступность, оперативность и компетентность службы поддержки.

  • Дополнительные возможности. Формирования онлайн-чеков по № 54-ФЗ, холдирование средств, рекуррентные платежи, массовые выплаты, инструменты для повышения конверсии. 

Шаг 2. Подача заявки и получение информации по сотрудничеству

После выбора подходящего эквайера нужно связаться с ним и подать заявку на подключение. Обычно этот процесс включает:

  1. Заполнение онлайн-формы. На сайтах поставщиков услуги обычно есть формы для предварительной заявки, где вы указываете данные о вашем бизнесе (название, ИНН, контакты, ожидаемый оборот) и отправляете.

  2. Предоставление документов. Точный список документов зависит от эквайера и формы собственности вашего бизнеса. Обычно среди бумаг есть учредительные документы, паспорт ИП / руководителя организации, заявление на подключение. 

  3. Предварительное одобрение и консультация. После рассмотрения заявки менеджер эквайера свяжется с вами, чтобы обсудить условия, уточнить детали, предложить индивидуальные тарифы и ответить на ваши вопросы.

Шаг 3. Заключение договора

Договор является основным юридическим документом, который регулирует взаимоотношения между вашим бизнесом и поставщиком эквайринга. В нем будут прописаны:

  • Права и обязанности сторон. Что должен предоставить поставщик и какие обязательства несет бизнес.

  • Условия оказания услуг. Перечень поддерживаемых платежных методов, порядок обработки платежей.

  • Тарифы и порядок расчетов. Подробное описание комиссий, сроки зачисления средств, правила возврата и отмены платежей.

  • Требования к безопасности. Обязательства по соблюдению стандартов безопасности данных.

  • Порядок разрешения споров. Механизмы урегулирования конфликтных ситуаций.

  • Условия конфиденциальности. Защита персональных данных и информации о транзакциях.

Обязательно внимательно изучите все пункты договора перед тем, как подписывать документ и начинать сотрудничество. 

Шаг 4. Техническая интеграция

Насколько сложно будет внедрить сервис, зависит от выбранного партнера. У некоторых сервисов, например у Монеты, есть уже готовые модули и плагины, которые легко интегрируются с большинством CMS. В этом случае вам не потребуется разработчик, а весь процесс займет не больше часа.

Что нужно будет сделать:

  1. Установить плагин.

  2. Ввести полученные ключи доступа.

  3. Настроить форму оплаты под ваш бренд. 

API. Если у вас уникальный самописный сайт или сложное решение, потребуется прямая интеграция через API. Разработчики вашего сайта будут использовать предоставленную документацию API для встраивания формы оплаты, обработки запросов и получения ответов от платежной системы.

Кроме того, вы сможете настроить внешний вид страницы, чтобы она соответствовала дизайну вашего сайта, и выбрать опции отображения (например, редирект на страницу эквайера или виджет на вашем сайте).

Шаг 5. Тестовый платеж

Последний и очень важный шаг, чтобы убедиться в корректной работе всей системы.

Стоит выполнить несколько тестовых операций с помощью разных платежных методов и проверить весь цикл — от выбора товара до успешной оплаты и получения подтверждения. 

Важно. Убедитесь, что онлайн-касса (если она подключена через эквайера или интегрирована вами) формирует и отправляет чеки в соответствии с № 54-ФЗ.

После успешного тестового платежа ваш интернет-эквайринг готов к полноценной работе. Не забывайте о регулярном мониторинге и своевременной отчетности, особенно для самозанятых.

Сервисы по подключению эквайринга без расчетного счета

Действует много разных сервисов с подходящими предложениями для ИП и самозанятых. Мы разобрали три надежных платежных сервиса и их особенности.

Монета

Монета — платформа электронных расчетов с платежным агрегатором PayAnyWay. Подключение доступно для юрлиц, ИП и самозанятых. Сервис сотрудничает с крупными маркетплейсами, онлайн-ретейлерами, торговыми площадками, ведущими банками, обучающими платформами и другими компаниями. Уже сейчас это более 10 000 клиентов. Например, среди них — «Регард», Bonprix, «Леонардо», Boxberry, Mascotte, «Ростелеком Бизнес», Skyeng, «Росдистант», Prodamus, «Россельхозбанк».

Чтобы начать пользоваться всеми способами оплаты, доступными у сервиса, и подключить эквайринг без счета, доступными у сервиса, нужно подписать один договор. Кроме того, станет доступна отложенная оплата (холдирование) и автоплатежи (рекуррентные платежи). 

У сервиса есть «Мультиэквайринг» для подключения сразу нескольких поставщиков для расчетов. Так, если один из поставщиков услуги будет недоступен в момент оплаты, то сервис переключается на другой.

Особенности:

  • Личный кабинет. Позволяет отслеживать все операции и чеки, настраивать уведомления о платежах и оформлять возвраты в один клик.

  • Комиссия и обслуживание. Комиссия только за успешно проведенные платежи, платы за обслуживание или дополнительной комиссии нет.

  • Гибкие способы оплаты. Платежная форма открывается во всплывающем окне на той же странице, а также можно создавать и отправлять ссылки на оплату через соцсети, мессенджеры и электронную почту. 

  • Онлайн-кассы. Обеспечивает интеграции с онлайн-кассами по № 54-ФЗ, формирует запросы для фискализации чеков, поддерживает чеки для предоплаты и возвратов.

  • API/CMS. Предоставляет подробную документацию API для интеграции на сайт любой сложности и готовые модули CMS для быстрого внедрения сразу всех способов оплаты на сайт, в приложение или соцсети. 

  • Вывод средств. Деньги можно вывести на личный счет уже на следующий день после регистрации. Автоматический вывод осуществляется по вторникам и пятницам, но можно настроить собственные шаблоны для вывода в любое время.

  • Поддержка. Круглосуточная квалифицированная поддержка. 

В среднем комиссия начинается от 0,4% при переводе через СБП и 3,4% при оплате Pay-сервисами или картой. При обороте свыше 1 миллиона ₽ в месяц ставка уменьшается до 2,7% от суммы платежей. 

Robokassa

Robokassa — крупная система онлайн-платежей, работает с юрлицами, ИП и самозанятыми. У платформы есть свой инструмент «Мультибанк» (по аналогии с мультиэквайером у других сервисов). 

Особенности:

  • Прием платежей. Поддерживает оплату картами РФ и иностранных банков, Pay-сервисы, рассрочку, кредит, СБП, электронные кошельки и платежные ссылки. Комиссия взимается только за успешные платежи.

  • Онлайн-чеки. Предоставляет решения для фискализации чеков в соответствии с № 54-ФЗ и бесплатные сервисы «Робочеки СМЗ» для самозанятых и ИП на НПД.

  • Инструменты оплаты. Предлагает решения для приема платежей на сайте, в социальных сетях, приложениях и офлайн.

  • Поддержка. Круглосуточная техподдержка.

Для каждого клиента индивидуально рассчитываются тарифы и комиссии, в среднем это от 3,9% при оплате Pay-сервисами и картами, а рассрочка и кредиты — от 5,4 до 25,9%.

«ЮКасса»

«ЮКасса» — платежный сервис от «ЮMoney» (ранее «Яндекс.Деньги»), который помогает бизнесу принимать онлайн-платежи от клиентов. Позволяет принимать деньги на кошелек «ЮMoney» или напрямую на банковскую карту физлица. 

Сервис поддерживает регулярные платежи (подписки) и рассрочку, что удобно для бизнеса с подписной моделью или дорогими товарами. Для регистрации в сервисе понадобится минимум документов.

Особенности:

  • Платежные методы. Поддерживает банковские карты, электронные кошельки, оплату по частям (BNPL), SberPay, СБП и другие. Без сайта тоже можно создать платежную ссылку и отправить ее клиенту через мессенджер или email.

  • Чеки от «ЮKassa». Встроенное решение для отправки чеков покупателям и в налоговую — это позволяет работать по № 54-ФЗ без аренды онлайн-кассы.

  • Интеграции. Имеет готовые модули для популярных систем (Tilda, WordPress, Bitrix и др.), API для кастомных решений или готовые платежные формы.

  • Поддержка. Круглосуточная.

Размер комиссии зависит от категории бизнеса и примерного оборота в месяц. Например, для компаний, которые продают и доставляют товары, средняя комиссия начинается от 3,5% при оплате банковской картой, Pay-сервисом или с помощью электронного кошелька.

Плюсы и минусы подключения эквайринга без расчетного счета

Как и любой другой способ принимать оплату, у эквайринга без открытия счета есть свои достоинства и недостатки. Разберем подробнее, что стоит взвесить и оценить перед принятием решения.

Плюсы

Главное преимущество — быстрый старт. Процесс регистрации и активации в платежных сервисах значительно проще и быстрее, чем открытие счета и подключение к традиционному эквайрингу через банк. Кроме того, не потребуется собирать большой пакет документов для начала сотрудничества.

Есть и другие достоинства:

  • Экономия на обслуживании. Не нужно платить за расчетно-кассовое обслуживание в банках, что особенно важно для начинающих стартапов и бизнеса с небольшими оборотами.

  • Без скрытых комиссий. Большинство платежных сервисов предлагает прозрачные тарифы с фиксированной комиссией за транзакцию, без дополнительных платежей за ежемесячное обслуживание или другие банковские операции.

  • Мобильность. Некоторые способы эквайринга без расчетного счета у ИП подходят для онлайн-продаж, дистанционной работы, ярмарки. 

  • Выплаты на личную карту. Средства могут поступать на личную карту или электронный кошелек. 

  • Автоматизация чеков. Многие платежные сервисы берут на себя формирование и отправку чеков клиентам в соответствии с № 54-ФЗ, что избавляет самозанятых от необходимости покупки и обслуживания онлайн-кассы.

Минусы

Один из главных недостатков — личные финансы и деньги бизнеса могут смешиваться, если владелец бизнеса пользуется одним счетом для всех транзакций. 

Есть и другие минусы:

  • Комиссия сервисов. Поставщики эквайринга берут более высокую комиссию, чем банки. Это связано с рисками и дополнительными услугами (например, формированием чеков по № 54-ФЗ).

  • Не подходит ООО. Все юрлица обязаны по закону иметь и использовать расчетный счет для предпринимательской деятельности. 

  • Лимиты по обороту. Некоторые эквайеры устанавливают лимиты на сумму принимаемых платежей или количество транзакций в день/месяц для физических лиц и самозанятых.

  • Риски со стороны банка. Может появиться повышенное внимание к регулярным крупным поступлениям на личный счет, которые расцениваются как предпринимательская деятельность. Это повлечет запросы от банка на предоставление документов о происхождении средств. 

  • Нет банковских продуктов. Без расчетного счета не получится пользоваться корпоративными и бизнес-картами, открывать зарплатные проекты для сотрудников.

Эквайринг без открытия расчетного счета для ИП и самозанятых — отличное решение для стартапов и малого бизнеса, особенно для самозанятых и индивидуальных предпринимателей. Он прост, быстр и экономичен, что важно на первых этапах. С его помощью можно легко принимать безналичные платежи и соответствовать современным требованиям рынка. Вы можете выбрать поставщика услуги, подписать договор и начать принимать платежи от клиентов прямо сейчас.

Реклама: ООО «МОНЕТА ЛАБС», ИНН: 1683001376, erid: 2W5zFJogfmS

Информации об авторе

Монета

Монета

131 подписчик19 постов

Начать дискуссию

Главная Тарифы