Как подключить оплату на сайт без программистов: гайд для предпринимателей

Онлайн-оплата на сайте — это не просто удобство, это способ увеличить продажи и расширить базу клиентов, даже если у вас нет программистов. Этот гайд покажет, как легко и быстро подключить оплату картой и другими способами, чтобы начать зарабатывать больше.

Какие платежные системы бывают для приема онлайн-платежей

Выбор подходящего сервиса — важное решение, от которого зависит удобство ваших клиентов, скорость обработки транзакций и прибыль бизнеса. Давайте рассмотрим основные типы систем, через которые можно принимать онлайн-платежи.

Интернет-эквайринг через банки-эквайеры

Интернет-эквайринг — это банковская услуга, которая позволяет сайтам принимать платежи по банковским картам (Visa, Mastercard, «Мир» и другие) напрямую. Подробно об онлайн-платежах и подключении услуги рассказывали в нашем блоге в статье «Что такое эквайринг и как его подключить». Как это работает: Инициация платежа. Клиент на сайте выбирает товар, переходит к оплате и вводит данные своей банковской карты на защищенной странице для оплаты. Авторизация. Банк-эквайер отправляет запрос в платежную систему (например, Visa), которая затем перенаправляет его в банк-эмитент (банк, выпустивший карту клиента). Банк-эмитент проверяет наличие средств и подтверждает транзакцию. Подтверждение. Информация об успешной или неуспешной авторизации возвращается по цепочке обратно на сайт. Зачисление средств. После успешной авторизации средства блокируются на счете клиента, а затем переводятся банком-эквайером на ваш расчетный счет. Банки строго соблюдают международные стандарты безопасности (например, PCI DSS) и всегда обеспечивают высокий уровень защиты данных. Но в таком эквайринге есть существенные минусы: Ограничен в способах оплаты . В основном интернет-эквайринг ориентирован на прием банковских карт. Подключение других способов (электронные кошельки, мобильные платежи) может потребовать отдельных договоров или использования платежного агрегатора.

Сложно и долго . Процесс оформления документов и проверки может быть более бюрократическим и занимать больше времени по сравнению с агрегаторами.

Выше требования. Банки могут предъявлять более строгие требования к бизнесу (например, к обороту, юридическому статусу). Если хотите остановиться на этом варианте — почитайте нашу статью «Лучшие сервисы эквайринга для малого бизнеса: топ-10 решений». В ней мы рассказываем, как выбрать эквайера и на какие критерии ориентироваться.

Платежные агрегаторы

Агрегатор — это сторонний сервис, который выступает посредником между вашим бизнесом и множеством различных платежных систем (банков-эквайеров, операторов электронных кошельков, мобильных платежей и т. д.). Работает почти так же, как в предыдущем случае с разницей в том, что агрегатор зачисляет средства за вычетом комиссии на ваш баланс в своей системе, откуда их нужно вывести на счет. Главное преимущество — возможность принимать все популярные способы оплаты на сайте через один договор и одну интеграцию. Это повышает конверсию, так как клиенты могут выбрать удобный для них вариант. Сам процесс подключения быстрее и проще: нужно меньше документов, и требования к бизнесу ниже. Многие агрегаторы предлагают расширенный функционал: фрод-мониторинг, автоматическую фискализацию по № 54-ФЗ (аренда онлайн-кассы), аналитику, массовые выплаты, инструменты для подписок и рекуррентных платежей. Если хотите подробнее узнать о возможностях бизнеса с подключенной онлайн-кассой — читайте нашу статью «Нужна ли касса, если есть эквайринг: когда ККТ обязательна и как избежать штрафов».

Электронные кошельки