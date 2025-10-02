Как подключить оплату на сайт без программистов: гайд для предпринимателей

Онлайн-оплата на сайте — это не просто удобство, это способ увеличить продажи и расширить базу клиентов, даже если у вас нет программистов. Этот гайд покажет, как легко и быстро подключить оплату картой и другими способами, чтобы начать зарабатывать больше.
Какие платежные системы бывают для приема онлайн-платежей
Выбор подходящего сервиса — важное решение, от которого зависит удобство ваших клиентов, скорость обработки транзакций и прибыль бизнеса. Давайте рассмотрим основные типы систем, через которые можно принимать онлайн-платежи.
Интернет-эквайринг через банки-эквайеры
Интернет-эквайринг — это банковская услуга, которая позволяет сайтам принимать платежи по банковским картам (Visa, Mastercard, «Мир» и другие) напрямую.
Подробно об онлайн-платежах и подключении услуги рассказывали в нашем блоге в статье «Что такое эквайринг и как его подключить».
Как это работает:
Инициация платежа. Клиент на сайте выбирает товар, переходит к оплате и вводит данные своей банковской карты на защищенной странице для оплаты.
Авторизация. Банк-эквайер отправляет запрос в платежную систему (например, Visa), которая затем перенаправляет его в банк-эмитент (банк, выпустивший карту клиента). Банк-эмитент проверяет наличие средств и подтверждает транзакцию.
Подтверждение. Информация об успешной или неуспешной авторизации возвращается по цепочке обратно на сайт.
Зачисление средств. После успешной авторизации средства блокируются на счете клиента, а затем переводятся банком-эквайером на ваш расчетный счет.
Банки строго соблюдают международные стандарты безопасности (например, PCI DSS) и всегда обеспечивают высокий уровень защиты данных.
Но в таком эквайринге есть существенные минусы:
Ограничен в способах оплаты. В основном интернет-эквайринг ориентирован на прием банковских карт. Подключение других способов (электронные кошельки, мобильные платежи) может потребовать отдельных договоров или использования платежного агрегатора.
Сложно и долго. Процесс оформления документов и проверки может быть более бюрократическим и занимать больше времени по сравнению с агрегаторами.
Выше требования. Банки могут предъявлять более строгие требования к бизнесу (например, к обороту, юридическому статусу).
Если хотите остановиться на этом варианте — почитайте нашу статью «Лучшие сервисы эквайринга для малого бизнеса: топ-10 решений». В ней мы рассказываем, как выбрать эквайера и на какие критерии ориентироваться.
Платежные агрегаторы
Агрегатор — это сторонний сервис, который выступает посредником между вашим бизнесом и множеством различных платежных систем (банков-эквайеров, операторов электронных кошельков, мобильных платежей и т. д.).
Работает почти так же, как в предыдущем случае с разницей в том, что агрегатор зачисляет средства за вычетом комиссии на ваш баланс в своей системе, откуда их нужно вывести на счет.
Главное преимущество — возможность принимать все популярные способы оплаты на сайте через один договор и одну интеграцию. Это повышает конверсию, так как клиенты могут выбрать удобный для них вариант. Сам процесс подключения быстрее и проще: нужно меньше документов, и требования к бизнесу ниже.
Многие агрегаторы предлагают расширенный функционал: фрод-мониторинг, автоматическую фискализацию по № 54-ФЗ (аренда онлайн-кассы), аналитику, массовые выплаты, инструменты для подписок и рекуррентных платежей.
Если хотите подробнее узнать о возможностях бизнеса с подключенной онлайн-кассой — читайте нашу статью «Нужна ли касса, если есть эквайринг: когда ККТ обязательна и как избежать штрафов».
Электронные кошельки
Это онлайн-сервисы («ЮMoney», WebMoney, PayPal), которые позволяют пользователям хранить электронные деньги и совершать платежи через интернет. В контексте приема платежей на сайте они могут быть как частью предложения агрегатора, так и подключаться напрямую.
Механизм работы такой же, как в предыдущих вариантах, но вырученные средства зачисляются на виртуальный счет кошелька, откуда нужно их выводить.
Из плюсов — транзакции с кошельков могут обрабатываться моментально, но есть и недостаток. Только пользователи конкретного кошелька могут им воспользоваться. Вам потребуется подключать несколько кошельков, чтобы охватить более широкую аудиторию.
Обратите внимание. Прямое подключение каждого кошелька требует отдельной интеграции на сайте и отдельного договора, что может быть неэффективно. Именно поэтому чаще электронные кошельки подключаются через платежные агрегаторы.
Чем интернет-эквайринг отличается от платежных агрегаторов
Интернет-эквайринг и платежные агрегаторы — инструменты для приема платежей с одинаковой целью, но с разной сутью и функционалом.
Сходства
Бизнес использует оба инструмента, чтобы принимать безналичные платежи в интернете.
В чем еще сходства:
Безопасность — высокий уровень защиты данных и транзакций, зашифрованные каналы для передачи информации.
Автоматизация — с помощью сервисов бизнес сокращает ручные затраты труда и упрощает процесс приема платежей.
Интеграции с сайтом — чтобы принимать деньги через любой из этих инструментов, нужно внедрить его на сайт или в мобильное приложение.
Различия
Чтобы вам было проще разобраться в различиях сервисов, мы собрали информацию в таблицу:
Критерий
Интернет-эквайринг
Платежный агрегатор
Процесс
Участник — это прямая услуга от банка-эквайера с минимальным количеством посредников
Посредник — объединяет сразу несколько платежных решений, становится «единым окном» для платежных систем и банков
Методы оплаты
В первую очередь банковские карты и счета, иногда СБП или электронные кошельки
Множество способов: карты, эл. кошельки, мобильные платежи, интернет-банкинг, СБП, BNPL-сервисы и даже иногда криптовалюты
Сложность подключения
Договор занимает время и может включать специфические требования
Простой процесс, интеграция всех сервисов через одну платформу и один договор
Тарифы и комиссии
Зависят от выбранного тарифа
Зависят от выбранных способов оплаты и нужных инструментов
Требования к бизнесу
Средние, работают в основном с юрлицами и иногда ИП
Минимальные, работают с юрлицами, ИП и самозанятыми
Разбираем подключение эквайринга на примере Монеты
Рассказываем, как просто подключить оплату, на примере платежного сервиса Moneta.ru. Так же проходит регистрация в других аналогичных агрегаторах. Это поможет вам разобраться в этапах подключения и увидеть, что справиться можно даже без разработчиков. Обычно процесс состоит из трех основных этапов.
Регистрация и договор:
Регистрируетесь на сайте и подаете заявку на подключение.
Предоставляете необходимые документы о вашем бизнесе (ИП, ООО, самозанятый) и сайте.
После проверки документов подписываете договор и получаете доступ к личному кабинету.
Настройки и интеграция:
В личном кабинете выбираете нужные способы оплаты (карты, СБП, кошельки).
Интегрируете платежный функционал на ваш сайт: используете готовый модуль для вашей CMS, настраиваете через API или генерируете платежные ссылки.
Подключаете онлайн-кассу PayAnyWay на выгодных условиях или любую другую из 17 доступных через Moneta.ru.
После подключения тестируете платежи — сначала в «песочнице», затем на реальных картах. Проверяете прохождение платежей, формирование чеков и их отображение в личном кабинете. Готово — можно принимать деньги от клиентов. Теперь вы знаете весь процесс, как можно быстро подключить оплату на сайте.
Как выбрать платежный сервис для сайта
На рынке есть десятки разных сервисов, в которых можно подключить онлайн-оплату на сайт. Как сделать правильный выбор и подключить оплату: не только подумать об удобстве, но и учесть возможную прибыль, конверсию продаж и даже юридическую безопасность. В этом разделе мы подробно рассмотрим, на что необходимо обратить внимание при выборе партнера для приема онлайн-платежей.
Комиссия при оплате дополнительными способами
Большинство сервисов снимает комиссию за каждую транзакцию. Важно понимать, что вознаграждение, которое платформы берут за свою работу, может варьироваться не только от сервиса к сервису, но и внутри одного провайдера в зависимости от выбранного способа оплаты, например:
Банковские карты. Обычно имеют относительно стабильную комиссию, которая может составлять от 1,5 до 3,5% за транзакцию.
Электронные кошельки. Комиссии за эти методы оплаты могут быть немного выше, иногда до 4–5%, так как агрегатор должен взаимодействовать с дополнительными системами.
Система быстрых платежей (СБП). Сейчас в России это один из самых выгодных способов оплаты для бизнеса, так как Центральный банк установил лимиты на комиссии: 0,4% для некоторых категорий товаров/услуг (ЖКХ, медицина, образование) и 0,7% для всех остальных.
Со счетов мобильных операторов. Часто имеют самые высокие комиссии, которые могут достигать 5–10% и более, из-за участия мобильных операторов.
Интернет-банкинг. Такие же комиссии, как при оплате картой, или немного выше.
Совет. Выбирайте то, чем чаще пользуются ваши клиенты и где будут ниже комиссии. Сравните общие затраты по каждому из этих каналов у разных провайдеров.
Начало тарификации
Платежные сервисы предлагают разные модели тарификации:
Фиксированная ежемесячная плата. Некоторые провайдеры предпочитают брать фиксированный платеж вместо комиссии или вместе с ней. Это может быть выгодно бизнесу с маленьким оборотом.
Тестовый период. Некоторые агрегаторы предлагают бесплатный доступ к сервису на время или до определенного объема транзакций для тестирования функционала.
С первой транзакции. Большинство сервисов начинает брать комиссию с первого успешного платежа.
Совет. Проверьте договор на наличие скрытых платежей, дополнительной абонентской платы или минимального ежемесячного платежа, если транзакций не было.
Процентная ставка зависит от вашего оборота
Многие сервисы применяют дифференцированную систему тарифов:
Чем выше оборот, тем ниже ставка. Для крупных интернет-магазинов с большим объемом ежемесячных транзакций процентная ставка комиссии будет ниже, чем для небольших проектов.
Индивидуальные условия. При очень больших оборотах можно договориться об индивидуальных условиях с провайдером.
Совет. Предоставьте провайдеру информацию о вашем текущем или планируемом обороте, чтобы узнать будущие условия сотрудничества и о возможных скидках.
Комиссия за неуспешные платежи
Платежный сервис может брать комиссию:
только за успешные платежи;
за каждый платеж.
Совет. Обязательно проверьте в договоре или уточните у провайдера, будет ли комиссия за неуспешные транзакции (например, при сбое, нехватке денег на карте клиента, введенных неверных данных).
Комиссия за вывод средств
Все средства, полученные от клиентов с помощью агрегатора, зачисляются на внутренний счет в системе. Чтобы их использовать, их нужно вывести на банковский счет или карту.
За вывод может быть установлена комиссия:
Агрегатором. В договоре сотрудничества с некоторыми сервисами указана небольшая комиссия за вывод на счет в банке.
Банком-получателем. Тоже может устанавливать свою комиссию за входящие платежи в соответствии с вашим тарифным планом.
Кроме того, комиссии может вообще не быть, если сервис и банк включают эти расходы в общую комиссию за транзакции.
Совет. Заранее уточните условия, на которых можно вывести деньги, и периодичность:
ежедневно,
раз в неделю,
по запросу,
автоматически.
Нужно ИП или ООО
Для части сервисов обязательно наличие у бизнеса официального юридического лица или ИП. Для других агрегаторов достаточно самозанятости у бизнесмена, но могут возникнуть ограничения по видам деятельности или обороту.
С физическими лицами без образования самозанятости или ИП агрегаторы обычно не работают. В отдельных случаях могут быть доступны платежи через P2P-переводы, которые не подходят для бизнеса.
Совет. Проверьте требования сервиса к юридическим статусам и возможные ограничения, связанные с самозанятостью или ИП.
Расчетный счет в определенном банке для подключения СБП
Для подключения вашего бизнеса, важно, чтобы счет был открыт в любом банке, который является участником СБП или с которым агрегатор имеет партнерские отношения для проведения таких платежей.
СБП позволяет принимать платежи по QR-коду или ссылке, средства поступают практически мгновенно, а комиссии для бизнеса значительно ниже.
Интеграция платежной системы на сайт
Как принимать оплату на сайте — выбрать и интегрировать один из двух основных способов оплаты:
Готовые модули/плагины. У многих сервисов есть готовые модули для популярных CMS. Вам останется только распаковать и интегрировать модуль на сайт. Это можно сделать без программиста, но, если у вас нет времени на это, специалист выполнит задачу гораздо быстрее.
API (Application Programming Interface). Для разработчиков и сложных проектов есть API, которое позволяет максимально гибко встраивать платежные формы на сайт. Здесь потребуется программист или глубокие технические знания.
Для простых продаж или без сайта можно пойти другим путем: генерировать в личном кабинете сервиса платежные ссылки или QR-коды, отправлять их напрямую в мессенджеры или на почту клиентам.
Вне зависимости от выбранных способов важно, чтобы платежная страница была безопасной — с SSL-сертификатом.
Прием платежей по № 54-ФЗ
Все агрегаторы, банки и способы оплаты должны работать в соответствии с № 54-ФЗ — законом, который регулирует использование кассовой техники. Чтобы начать принимать платежи, нужно соответствовать требованиям:
Использовать онлайн-кассу. Каждый платеж нужно фиксировать в системе с помощью кассы. Кроме того, онлайн-касса автоматически передает информацию о транзакциях в ФНС через посредника — оператора фискальных данных (ОФД).
Выдавать чек за каждую операцию. Его можно распечатывать, отправлять на почту, в СМС или социальных сетях. Главное — передать его клиенту.
Подписать договор с ОФД. Можно выбрать любого оператора среди организаций в реестре ФНС.
Многие платежные агрегаторы предлагают услугу «Аренда онлайн-кассы» или интеграцию с облачными кассами. Это значительно упрощает соблюдение закона для бизнеса. Агрегатор автоматически передает данные о платеже в онлайн-кассу, которая формирует чек и отправляет его покупателю и в ОФД.
Совет. Выберите сервис, который предоставляет инструменты для соблюдения № 54-ФЗ или интегрируется с онлайн-кассами. Так вам не придется самостоятельно настраивать работу и регистрировать чеки. Например, при подключении агрегатора PayAnyWay вы получите готовое решение для передачи данных в ФНС и сможете использовать готовые интеграции с 17 онлайн-кассами.
Как подключить оплату на сайте в 3 этапа
Чтобы вам было проще представить себе путь от выбора сервиса и юридического оформления до начала приема платежей, рассказываем, как добавить оплату на сайт в три этапа.
Этап 1. Зарегистрироваться и заключить договор
Выберите сервис под задачи бизнеса с учетом критериев, которые мы обсудили выше (комиссии, способы оплаты, требования, поддержка № 54-ФЗ). Лучше сравните предложения нескольких провайдеров, чтобы выбрать тариф с выгодными условиями. Само подключение платежной системы к сайту не займет много времени.
Регистрация. После выбора сервиса нужно зарегистрироваться на его сайте. Обычно этот процесс включает заполнение короткой анкеты или всей базовой информации о вашей компании или о вас как ИП/самозанятом (Ф. И. О., контактные данные, ИНН, ОГРН/ОГРНИП и т. д.).
Подача заявки. Сотрудник выбранного агрегатора свяжется с вами, ответит на вопросы и поможет подать официальную заявку на подключение. Кроме того, обычно требуется передать пакет документов о компании/ИП или самозанятости. Обычно в него входят стандартные бумаги.
Для юрлиц/ИП:
Копии учредительных документов (свидетельство ОГРН/ОГРНИП, ИНН).
Паспортные данные руководителя/ИП.
Реквизиты расчетного счета, на который будут перечисляться средства.
Лицензии (если деятельность лицензируется).
Информация о сайте (домен, описание товаров/услуг).
Выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП.
Для самозанятых список короче:
Паспортные данные.
ИНН.
Справка о постановке на учет в качестве самозанятого (через приложение «Мой налог»).
Реквизиты банковской карты или счета для вывода средств.
Проверка документов и заключение договора. Агрегатор проверяет документы и информацию о предприятии — процесс может занять от нескольких часов до пяти дней. Когда проверка будет успешно завершена, вам нужно подписать договор:
электронно в личном кабинете;
в сканированных копиях;
традиционно отправкой оригиналов по почте.
В договоре обязательно должны быть прописаны все условия сотрудничества и возможные нюансы работы с агрегатором. Еще раз внимательно изучите размер комиссий, сроки выплат, порядок разрешения споров и другие условия.
Доступ к кабинету. После заключения договора вы получите полный доступ к личному кабинету на платформе платежного сервиса, где сможете управлять настройками, просматривать статистику операций, формировать отчеты и получать доступ к инструментам интеграции. Теперь расскажем, как подключить платежную систему.
Этап 2. Добавить платежные решения
На этом этапе нужно интегрировать функционал оплаты на сайт. Выберите способ интеграции:
Плагины/модули. Если сайт работает на популярной CMS (например, WordPress, Joomla, OpenCart, Bitrix, Tilda и т. п.). Это самый простой способ, который не требует глубоких знаний программирования. Вам нужно будет скачать модуль, установить его на сайт и ввести в настройках параметры, полученные в личном кабинете платежного сервиса (API-ключи, ID магазина и т. п.).
API. Для более сложных проектов, кастомных сайтов или мобильных приложений используется API. Это набор протоколов и инструментов, который позволяет вашим разработчикам напрямую взаимодействовать с платежной системой. Интеграция через API дает максимальную гибкость в дизайне платежной формы и логике обработки платежей. Разработчику потребуется изучить документацию API платежного сервиса.
Если у вас нет полноценного сайта, но вы продаете товары или услуги через социальные сети, мессенджеры или просто по телефону, вы можете генерировать платежные ссылки или QR-коды в личном кабинете агрегатора и отправлять их клиентам. Клиент переходит по ссылке или сканирует QR-код и оплачивает заказ.
Настройка платежной формы/страницы. Многие сервисы позволяют настроить внешний вид платежной страницы или формы, чтобы она соответствовала дизайну вашего сайта (логотип, цвета).
Передача параметров. Необходимо настроить передачу данных о заказе (сумма, описание товара, номер заказа, данные клиента) в платежную систему.
Редиректы. Важно указать URL-адреса для успешного и неуспешного завершения оплаты, куда клиент будет перенаправлен после транзакции.
Подключение онлайн-кассы по №54-ФЗ. Если сервис поддерживает интеграции с онлайн-кассами, как PayAnyWay, то вы подключаете облачную кассу через личный кабинет агрегатора, и он автоматически передает данные о платежах для формирования чеков.
Если у вас собственная физическая или облачная касса, нужно настроить ее интеграцию с платежным сервисом, чтобы передавать данные о чеках в ФНС.
Этап 3. Протестировать и запустить оплату
Когда закончите все работы по подключению и интеграции, крайне важно провести тесты и проверить, как работает система.
Тестовый режим. Перед полноценным запуском для клиентов проведите серию тестовых платежей. У некоторых платежных сервисов есть «песочница» (sandbox-среда) — специальный тестовый режим, где можно имитировать платежи без списания реальных денег.
Сценарии. Проверьте все возможные сценарии действий клиента на сайте:
Успешный платеж.
Неуспешный платеж (недостаточно средств, неверные данные).
Платежи с использованием разных способов оплаты (если они подключены).
Корректность перенаправления на страницы успеха/неудачи.
Корректность формирования чека и его отправки (если подключена онлайн-касса).
Отображение платежей в личном кабинете агрегатора.
Получение уведомлений о платежах на вашу сторону (если настроены webhooks).
Тест на реальных картах. После успешного тестирования в «песочнице» стоит провести несколько реальных платежей на минимальные суммы. Это поможет убедиться, что все работает корректно с реальными деньгами и банковскими системами.
Запуск оплаты на сайте. После успешного завершения всех тестов и проверок вы можете активировать платежную систему для всех ваших клиентов. Убедитесь, что платежная кнопка или форма хорошо видна и доступна на вашем сайте.
Как работают платежные сервисы на сайте
Чтобы принимать деньги онлайн без проблем, важно понимать, как устроена эта система, какие документы обязательно должны быть на вашем сайте и как защитить данные клиентов. Рассказываем, что понадобится разместить, чтобы ваш бизнес работал легально.
Какие документы потребуются
Для успешного подключения и работы платежной системы, а также для соблюдения законодательства и повышения доверия клиентов на вашем сайте обязательно должны быть закреплены для изучения документы:
Страница с политикой конфиденциальности (Пользовательское соглашение). В документе нужно четко описывать, какую информацию вы собираете, с какой целью, как долго хранится эта информация и кому она может быть передана. Это обязательное требование закона №152-ФЗ. Кроме того, в документе нужно прописать механизм получения согласия пользователя на обработку его персональных данных (например, чекбокс при регистрации или оформлении заказа).
Публичная оферта (или договор-оферта). Юридический документ с условиями продажи/оказания услуг. Клиент соглашается с этим документом, когда покупает продукт. В нем обязательно должны быть сроки, условия доставки, порядок обмена/возврата, условия расторжения договора, а также цена и порядок проведения оплаты.
Что еще должно быть на сайте
Кроме того, существуют требования к элементам, которые находятся на сайте:
Страница с описанием товаров/услуг. Четкое и полное описание того, что вы продаете, вместе с ценами за штуку или вес.
Корзина и форма оформления заказа. Функционал для выбора товаров, их добавления в корзину и дальнейшего оформления.
Информация о доставке и оплате. Отдельные разделы, где подробно описаны все доступные способы доставки, их стоимость и сроки, а также все доступные способы оплаты.
Логотипы платежных систем (Visa, Mastercard, МИР, логотип СБП, «ЮMoney» и т. д.). Укажите на сайте логотипы систем, которые вы принимаете к оплате.
На сайте должен быть отдельный раздел или дополнительно выделенная контактная информация о компании/ИП. Важно, чтобы ее было легко найти, поэтому для нее часто создают отдельную страницу «Контакты» и добавляют на нее:
Полное наименование юридического лица или Ф. И. О. индивидуального предпринимателя / самозанятого.
Юридический адрес / адрес регистрации.
ИНН (Идентификационный номер налогоплательщика).
ОГРН/ОГРНИП (Основной государственный регистрационный номер).
Телефон (обязательно актуальный).
Адрес электронной почты (актуальный).
Режим работы (если применимо).
Еще один раздел, который не обязательно, но желательно добавить, — «О нас». На этой странице можно рассказать о самой компании, ее миссии, ценностях, истории, команде.
Банки-эквайеры и платежные агрегаторы требуют наличия этих документов на сайте для подтверждения вашей легальной деятельности и обеспечения прозрачности для покупателей. Это снижает риски мошенничества и чарджбэков.
Защита данных и соблюдение требований безопасности
Важно соблюдать международные стандарты и использовать все доступные меры для защиты конфиденциальных данных:
SSL. Базовый уровень защиты. Он шифрует данные, передаваемые между браузером клиента и вашим сайтом, не допускает перехвата информации.
Стандарт PCI DSS. Это международный стандарт безопасности данных индустрии платежных карт, разработанный основными платежными системами (Visa, Mastercard, American Express, Discover, JCB). По стандарту все организации, которые обрабатывают или передают данные платежных карт, обязаны обеспечивать защиту информации.
Технологии 3D Secure. Эти протоколы безопасности разработали платежные системы, чтобы определять держателя карты при онлайн-оплатах.
Фрод-мониторинг. Система анализирует каждую операцию и следит за подозрительной активностью.
На что необходимо обратить внимание при подключении эквайринга
В этом разделе мы кратко разберем основные требования, которые важно соблюсти, если вы думаете, как сделать оплату на сайте.
На соблюдение № 54-ФЗ
Это требование обязательно для подавляющего большинства предприятий и видов онлайн-бизнеса в РФ. Заранее убедитесь, что выбранный платежный сервис (агрегатор или банк-эквайер) предлагает удобные решения для соблюдения № 54-ФЗ. Это может быть:
аренда облачной кассы;
интеграция с вашей онлайн-кассой.
Главное — обеспечить формирование чека после каждой операции: оплаты, возврата, предоплаты.
На стоимость обслуживания и комиссии
Финансовая сторона вопроса — один из главных факторов при выборе эквайринга. Важно не просто посмотреть на заявленную процентную ставку, но и учесть все возможные затраты.
Процентная комиссия с транзакции. Это основной вид комиссии, который взимается за каждый успешный платеж. Ставка может варьироваться от 0,4 (для СБП) до 3,5% и выше для карт и зависит:
От типа платежной системы. Для СБП обычно ниже, чем при оплате картами.
Оборота бизнеса. Чем выше ваш месячный оборот, тем ниже может быть процентная ставка.
Вида деятельности. Для некоторых сфер (например, ЖКХ, образование, медицина) ставки могут быть ниже.
Выбранного сервиса. У каждого агрегатора и банка-эквайера свои тарифы.
Дополнительно в договоре может быть прописана плата:
за подключение;
вывод средств;
использование сервиса;
возврат;
аренду онлайн-кассы.
Расчетный счет
Выбор банка для расчетного счета может иметь значение при подключении эквайринга. Например, если открыть счет в том же банке, который предоставляет эквайринг, можно рассчитывать на более выгодные тарифы и ускоренные сроки перевода средств. Но это не значит, что вы обязаны пользоваться расчетным счетом именно в банке эквайера.
Если понадобится СБП, то убедитесь, что ваш банк-эквайер или платежный агрегатор — участник СБП.
Заключение
Мы разобрались, как подключить оплату на сайт даже без специальных навыков программирования. Главное — разобраться в типах систем, учесть нюансы выбора и следовать простым этапам подключения. Онлайн-платежи помогают расширить базу клиентов и повысить удобство для них, а значит, будет расти прибыль и лояльность пользователей.
Реклама: ООО «МОНЕТА ЛАБС», ИНН: 1683001376, erid: 2W5zFH343mi
