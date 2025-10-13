КПП Старт потока 13.10 Мобильная
Какой эквайринг выгоднее для ИП и юрлиц: топ-11 сервисов

Руководство по выбору сервиса эквайринга для бизнеса: 8 ключевых критериев, анализ 11 популярных платформ и советы по подбору. 

Эквайринг нужен бизнесу, чтобы безопасно и законно принимать платежи с карт и кошельков от физических лиц. Сервис убедится, что оплата не похожа на мошенническую, свяжет банк покупателя с банком продавца, перечислит деньги, передаст кассе информацию о платеже, чтобы получить чек по № 54-ФЗ.

Есть много сервисов, которые предлагают эквайринг. У них разные тарифы, способы приема оплаты, дополнительные функции. В статье мы рассмотрим критерии выбора и 11 платформ, чтобы понять, какой эквайринг выгоднее для ИП и юрлиц. 

Основные критерии при выборе эквайринга для ИП и юрлиц

Бизнесу важно обеспечить бесперебойный прием платежей и предлагать клиентам все популярные способы оплаты. По статистике, 27% пользователей отказываются от покупки, если оформление заказа слишком долгое, сложное или недостаточно вариантов оплаты. Чтобы не столкнуться с этими и другими проблемами, следует тщательно подойти к выбору эквайринга. Рассмотрим основные критерии, которые помогут не ошибиться с решением:

1. Организация, которая предоставляет услугу. Подключить эквайринг можно через банк или платежный сервис. У каждого есть свои особенности:

  • Банки чаще всего предлагают эквайринг вместе с расчетно-кассовым обслуживанием. Это удобно, ведь бизнес может получить комплексную услугу, включая помощь с бухгалтерией, юридическую поддержку и т. д. Однако банковские сервисы обычно негибкие и не позволяют использовать часть популярных способов оплаты, например электронными кошельками.

  • Платежные сервисы связывают бизнес и банки и помогают принимать оплату самыми разными методами. Часто подключение у них проходит быстро, есть готовые интеграции с сайтами и индивидуальные тарифы.

2. Тарифы. Сервисы могут предлагать разные условия: одни берут повышенную комиссию за транзакцию, но зато у них часто бесплатное подключение и обслуживание онлайн-кассы. Другие могут завлекать низкими комиссиями, но брать больше за дополнительные услуги. Кроме того, у эквайрингов бывает своя тарифная сетка для бизнесов с разным оборотом и из различных сфер. Важно выяснить, за что именно и в каком размере сервис берет оплату, чтобы понять, какой эквайринг будет выгоднее для ИП.

3. Способы приема оплаты. Чем их больше, тем лучше. Так снижается риск, что пользователь не найдет нужный вариант и уйдет без покупки. Идеально, если эквайринг поддерживает банковские карты, СБП, электронные кошельки, Pay-методы, зарубежные карты.

4. Скорость зачисления денег. Стандартный срок выплат на расчетный счет — 1–3 дня, а некоторые сервисы предлагают моментальное зачисление средств. Для малого бизнеса с небольшой оборачиваемостью это будет полезно. Главное — проверять, нет ли комиссии за такие быстрые выплаты.

5. Сроки подключения. От них зависит, как быстро бизнес сможет начать зарабатывать. Обычно подключают в течение нескольких суток, но есть сервисы с активацией в день заявки. Особенно удобно, если оформление проходит онлайн и не нужно тратить время на визит в отделение банка.

6. Техподдержка. Желательно, чтобы она была круглосуточная и можно было быстро связаться с живыми менеджерами, а не с роботами. Ведь если не получится оперативно устранить возникшие проблемы, бизнес начнет терпеть убытки. 

7. Безопасность. Чтобы бизнес и покупатели были защищены от мошенничества, сервисы эквайринга должны соответствовать стандартам безопасности:

  • PSI DSS — международный стандарт защиты данных банковских карт.

  • 3D Secure — дополнительная проверка платежей через СМС или приложение банка.

  • Антифрод-системы — автоматические алгоритмы, которые отслеживают подозрительные операции и блокируют мошеннические транзакции.

  • Шифрование данных — вся передача должна происходить через защищенные протоколы.

8. Дополнительные возможности, которые сделают прием оплаты еще более удобным и функциональным:

  • Рекуррентные платежи — автоматическое списание средств с карты клиента с определенной периодичностью. Функция незаменима для сервисов подписки, онлайн-кинотеатров, образовательных платформ, телеком-операторов и многих других.

  • Холдирование средств — заморозка определенной суммы на карте клиента до момента подтверждения операции. Деньги резервируются, но сразу не списываются — средства как бы заблокированы: клиент не может ими пользоваться, но фактически деньги еще остаются на счете и не уходят бизнесу, в отличие от обычного списания. Это удобно, например, в такси: при заказе сразу блокируется примерная сумма поездки. Когда он завершится и система рассчитает точную стоимость, с карты спишется уже итоговая сумма. Если выйдет дешевле, разница автоматически разморозится и снова станет доступной клиенту.

  • Интеграции с внешними сервисами — CRM, системами учета, платформами аналитики. 

  • Готовые модули для CMS, сайтов на конструкторах, мобильных приложений, чтобы быстро подключать прием оплаты.

Топ-11 сервисов эквайринга для ИП: сравнение

Мы отобрали 11 сервисов эквайринга, которые можно выбирать для ИП. Сервисы давно на рынке и предлагают безопасную оплату. Рассмотрим, чем у них отличается процесс подключения, способы оплат, какие есть дополнительные функции, сравним тарифы. Это поможет понять, какой эквайринг выгоднее для ИП и юрлиц.

PayAnyWay

Это платежное решение от Монеты — небанковской кредитной организации (НКО). Интернет-эквайринг PayAnyWay предоставляет большой набор способов приема платежей, подключение онлайн за один рабочий день и возможность вывода денег в любое время. 

Сервис взимает комиссию только за успешно проведенные платежи. Размер вознаграждения зависит от объема операций: чем больше оборот компании, тем ниже комиссия. Кроме того, доступна интеграция с 17 онлайн-кассами: «Эвотор», «АТОЛ», «БухСофт» и т. д., в том числе с собственной кассой от Монеты. 

Ссылка: PayAnyWay

В личном кабинете PayAnyWay можно отслеживать историю операций

Процесс подключения. Необходимо создать личный кабинет, заполнить поля анкеты, а затем подключить форму оплаты на сайте или в приложении. Это все можно сделать за один день и сразу же начать принимать оплату от клиентов.

Тарифы. Сервис берет комиссию только за успешные платежи:

  • 3,4% при оплате банковской картой или платежными сервисами при обороте до 1 млн рублей в месяц.

  • 2,7% при оплате банковской картой или платежными сервисами при обороте более 1 млн рублей в месяц.

  • 0,4% при оплате через СБП для некоторых категорий: ЖКХ, телевидения, городской инфраструктуры, товаров ежедневного спроса, медицины.

  • 0,7% через СБП для всех других категорий.

Способы приема платежей: Visa, Mastercard, «Мир», СБП, электронные кошельки «Монета» и Pay-сервисы. Выводить деньги на расчетный счет можно в любой момент.

Безопасность. PayAnyWay соответствует международному стандарту безопасности PSI DSS, использует технологии 3D Secure, проходит сканирование уязвимостей и тестирование на проникновение злоумышленников в систему.

Техподдержка работает круглосуточно, связаться с ней можно по email, телефону или через форму на сайте.

Дополнительные возможности:

  • Рекуррентные платежи.

  • Холдирование средств.

  • Готовые интеграции с CMS, CRM, мобильными приложениями.

  • Личный кабинет, в котором удобно смотреть историю операций, создавать шаблоны для автоматического вывода денег и проводить возвраты в один клик.

Т-Бизнес

Т-Бизнес — это сервис приема онлайн-платежей от «Т-Банка». Это целая экосистема с банковскими продуктами для предпринимателей: есть расчетно-кассовое обслуживание, кредитные продукты и т. д. Однако, чтобы подключиться к эквайрингу, необязательно открывать счет именно в «Т-Банке».

Ссылка: Т-Бизнес

Процесс подключения. Если расчетный счет открыт в «Т-Банке», нужно только оставить заявку на подключение эквайринга в личном кабинете. Если счет в другом банке — следует отправить заявку для доступа к кабинету, заполнить в нем все данные, прикрепить необходимые документы. В обоих случаях оформление бесплатное и занимает около двух дней.

Тарифы. Рассчитываются индивидуально для каждой компании и ИП во время подключения. Размер комиссий зависит от оборота бизнеса и вида деятельности.

Способы приема платежей: Visa, Mastercard российских банков, «Мир» любых банков, T-Pay, SberPay, Mir Pay, СБП. На расчетный счет бизнеса деньги поступают на следующий день после получения оплаты от клиента.

Безопасность. Сервис соответствует стандартам PCI DSS, использует технологии 3D Secure.

Техподдержка: круглосуточная.

Дополнительные возможности: 

  • Рекуррентные платежи.

  • Холдирование средств.

  • Сплитование для автоматического разделения денег от покупателя между счетами нескольких поставщиков, так бухгалтерам не придется оформлять каждый платеж вручную.

  • Интеграция с самописными сайтами, мобильными приложениями, CMS, CRM.

  • Личный кабинет для просмотра аналитики, оформления возвратов в один клик.

  • Возможность брендирования платежной формы.

Best2Pay

Best2Pay — небанковский платежный провайдер. Предлагает сервис интернет-эквайринга для e-commerce-проектов, включая интернет-магазины, мобильные приложения и онлайн-сервисы. Платформа не взимает абонентскую плату, а берет только фиксированный процент с каждой операции.

Ссылка: Best2Pay

Процесс подключения. Нужно оставить заявку, чтобы менеджеры вышли на связь и помогли все оформить. Подключение проходит бесплатно и онлайн, точные сроки на сайте сервиса не указаны. 

Тарифы. Начинаются с 1,2% при оплате через СБП. Конкретные комиссии нужно уточнять у менеджеров. Для бизнеса с оборотом более 15 млн рублей в месяц есть специальные условия.

Способы приема платежей: «Мир», Visa, Mastercard, Яндекс Pay, СБП. Принимаются только карты, выпущенные в России. Деньги приходят на расчетный счет бизнеса в течение трех дней.

Безопасность. Все транзакции совершаются в соответствии со стандартом PCI DSS.

Техподдержка: работает с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00.

Дополнительные возможности:

  • Рекуррентные платежи.

  • Холдирование средств.

  • Готовые интеграции с облачными кассами, CMS.

  • Возможность кастомизации форм оплаты.

  • Личный кабинет с наглядной аналитикой.

ЮKassa

«ЮKassa» — это небанковский платежный агрегатор, принадлежит «ЮMoney», которым владеет СберБанк. Подключиться смогут даже самозанятые. Если планируете получать только онлайн-платежи, можно оформить чеки от «ЮKassa», и не придется разбираться с фискальным накопителем. Процесс приема оплат будет соответствовать № 54-ФЗ.

Ссылка: ЮKassa

Пример страницы оплаты в «ЮKassa»

Процесс подключения. Необходимо заполнить анкету, заключить договор и настроить прием оплаты. Оформление бесплатно и проходит онлайн, занимает от одного дня.

Тарифы. Зависят от категории бизнеса и оборота, например:

  • 3,5% при оплате банковскими картами и платежными системами в категории «Услуги и цифровой контент» при обороте до 1 млн рублей в месяц.

  • 2,8% при оплате банковскими картами и платежными системами в категории «Товары с доставкой» при обороте 3–5 млн рублей в месяц.

  • 0,7% при оплате через СБП в категории «Игры» при обороте 1–3 млн рублей в месяц.

Способы приема платежей: банковские карты, SberPay, СБП, T-Pay. Выплаты поступают на расчетный счет бизнеса на следующий рабочий день после оплаты клиентом.

Безопасность. Сервис соответствует стандарту PCI DSS, работает по HTTPS, который шифрует все данные.

Техподдержка: круглосуточная.

Дополнительные возможности:

  • Рекуррентные платежи.

  • Холдирование средств.

  • Кредитование покупателей.

  • Готовые модули для интеграции с CMS, CRM, мессенджеров.

  • Личный кабинет с аналитикой продаж.

CloudPayments

CloudPayments — сервис интернет-эквайринга. Обрабатывает платежи в более чем 30 валютах, включая международные карты. Предлагает быстрое подключение и прием оплаты в рассрочку, кредитом или долями.

Ссылка: CloudPayments

Интерфейс личного кабинета CloudPayments

Процесс подключения. Проходит онлайн в течение одного дня, для этого нужно оставить заявку на сайте. Подключение платное, точную стоимость уточняйте у менеджеров.

Тарифы. Рассчитывают индивидуально для каждого бизнеса.

Способы приема платежей: банковские карты, СБП, T‑Pay, Mir Pay. Скорость выплат на расчетный счет может занимать до нескольких дней в зависимости от банка.

Безопасность. Платформа сертифицирована по международному стандарту безопасности платежных систем PCI DSS Level 1 версии 4.0. Использует технологии защиты 3D Secure, шифрует данные по протоколам TLS 1.2, RSA.

Техподдержка: круглосуточная.

Дополнительные возможности:

  • Рекуррентные платежи.

  • Холдирование средств.

  • Облачная онлайн-касса для фискализации и формирования чеков без отдельного оборудования, подключается за дополнительную плату.

  • Возможность предлагать оплату в кредит, рассрочку или долями.

  • Возможность подключить сервис приема чаевых.

  • Готовые модули для CMS, CRM, мобильных приложений и других сервисов, например ВК, GetCourse и т. д.

  • Личный кабинет с подробной аналитикой продаж.

Robokassa

Robokassa — небанковский платежный сервис. Предлагает не только эквайринг, но и облачную кассу, работу с маркированными товарами, возможность оплаты в рассрочку или кредит. Подключиться смогут даже самозанятые.

Ссылка: Robokassa

Управлять платежами можно в личном кабинете Robokassa

Процесс подключения. Бесплатный, проходит онлайн за один день. Для подключения нужно зарегистрироваться на сайте, добавить магазин и подать заявку на активацию приема оплаты от клиентов.

Тарифы. Зависят от типа компании, оборота в месяц и способа оплаты. Например, тарифы для юридических лиц и ИП:

  • От 3,9% при оплате банковскими картами и Pay-методами при обороте до 300 000 рублей в месяц.

  • 2,3% при оплате через СБП при обороте от 700 000 рублей в месяц.

  • 2,5% при оплате банковскими картами и 1,8% при оплате через СБП при обороте от 7 млн рублей в месяц.

  • 9,9% при оплате иностранными картами при любом обороте.

Для самозанятых комиссии начинаются с 3%. 

Способы приема платежей: российские и иностранные банковские карты, СБП, Pay-методы. Деньги зачисляются на счет бизнеса в течение 1–3 дней.

Безопасность. Соответствует стандартам PCI DSS, использует антифрод-системы.

Техподдержка: круглосуточная.

Дополнительные возможности:

  • Рекуррентные платежи.

  • Холдирование средств.

  • Готовые модули для CMS, CRM, мобильных приложений, ботов, разных сервисов.

  • Возможность для покупателей оформлять кредит, рассрочку или оплату частями.

  • Личный кабинет для управления платежами, просмотра статистики.

PayOnline

PayOnline — процессинговый центр, который предлагает бесплатное подключение эквайринга и быстрое зачисление денег на счет.

Ссылка: РayOnline

Процесс подключения. Бесплатный, проходит онлайн, нужно только оставить заявку на сайте, чтобы менеджеры связались с вами в рабочее время.

Тарифы. Комиссии начинаются с 0,3%, конкретные ставки рассчитывают индивидуально. Есть кэшбэк на эквайринг, условия нужно уточнять у менеджеров.

Способы приема платежей: банковские карты, СБП, Pay-методы. Получать деньги на расчетный счет можно день в день.

Безопасность. Соответствует стандартам PCI DSS, использует технологии 3D Secure, антифрод-системы.

Техподдержка: круглосуточная.

Дополнительные возможности:

  • Рекуррентные платежи.

  • Холдирование средств.

  • Возможность кастомизации платежной формы.

  • Интеграции с CMS, CRM, конструкторами сайтов, мобильными приложениями.

  • Личный кабинет с подробной статистикой.

Твои платежи

«Твои платежи» — сервис для работы с электронными платежами. Позволяет принимать оплату на сайтах, в приложениях, мессенджерах. Сервис предлагает функцию «сплитование», когда клиент делает один платеж, а платформа разделяет его между несколькими получателями. Например, между IT-платформой, службой доставки, поставщиками.

Ссылка: «Твои платежи»

Личный кабинет эквайринга «Твои платежи» 

Процесс подключения. Нужно оставить заявку на сайте, чтобы менеджеры проконсультировали и отправили онлайн-анкету, пакет документов. После можно будет подключить прием оплаты.

Тарифы. Комиссии на сайте сервиса не указаны, нужно уточнять у менеджеров.

Способы приема платежей: «Мир», VISA, Mastercard, UnionPay, СБП, «ЮMoney», MirPay, Alfa Pay. 

Безопасность. Соответствуют стандартам PCI DSS, используют антифрод-систему.

Техподдержка: точный график не указан.

Дополнительные возможности:

  • Рекуррентные платежи.

  • Холдирование средств.

  • Интеграция с CMS, CRM, онлайн-кассами, мобильными приложениями и другими сервисами, есть API для кастомных разработок.

  • Личный кабинет с отчетами, возвратами и шаблонами платежей.

Ckassa

Ckassa — сервис для приема платежей в интернете и офлайне. Предлагает быстрое подключение и бесплатную фискализацию. Платформа подходит не только для ИП и юридических лиц, но и для самозанятых.

Ссылка: Ckassa

Платежная форма Ckassa

Процесс подключения. Необходимо оставить заявку на сайте, и в рабочее время в будний день на связь выйдет менеджер: уточнит все детали, проконсультирует и отправит онлайн документы. После останется настроить прием платежей самостоятельно или с помощью специалистов сервиса. Подключение эквайринга Ckassa бесплатное.

Тарифы. Комиссии начинаются от 2,4%, для самозанятых — от 3,5%. Подробности уточняйте у менеджеров.

Способы приема платежей: «Мир», VISA, Mastercard, UnionPay, СБП, Mir Pay.

Безопасность сертифицирована ОУД 4 и ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-3-2013, согласно требованиям ЦБ РФ. Кроме того, сервис использует антифрод-системы и соответствует стандартам PCI DSS.

Техподдержка: круглосуточная.

Дополнительные возможности:

  • Рекуррентные платежи.

  • Холдирование средств.

  • Интеграции с CMS, мобильными приложениями.

  • Личный кабинет со статистикой по оплатам.

Payture

Payture — международный интернет-эквайринг. Обеспечивает прием платежей на сайтах и в мобильных приложениях в странах СНГ, Европе, на Ближнем Востоке. Сервис обещает согласовать подключение эквайринга за 30 минут.

Ссылка: Payture

Аналитика платежей в Payture

Процесс подключения. Проходит онлайн, бесплатно и в течение одного дня. Для этого следует зарегистрироваться на сайте, заполнить анкету и подождать одобрения заявки.

Тарифы:

  • Lite со ставкой 3,2% для бизнеса с оборотом до 3 млн рублей в месяц.

  • Lite mini со ставкой 2,8% для бизнеса с оборотом от 3 до 5 млн рублей в месяц.

  • Lite ∞ с индивидуальной ставкой для бизнеса с оборотом более 5 млн рублей в месяц.

Способы приема платежей: банковские карты, СБП, Mir Pay, T-Pay, SberPay.

Безопасность. Соответствует стандарту PCI DSS, использует антифрод-систему, 3D Secure.

Техподдержка: точный график не указан.

Дополнительные возможности:

  • Рекуррентные платежи.

  • Холдирование средств.

  • Интеграции с CMS.

  • Готовый платежный виджет — всплывающее окно, которое быстро интегрируется в сайт.

  • Личный кабинет с наглядной статистикой.

ArsenalPay

ArsenalPay — платежная система для ИП, юрлиц и самозанятых. Сервис предлагает вместе с эквайрингом бесплатную кассу. Для бизнеса с оборотом до 1 млн рублей в месяц касса ArsenalPay обойдется дешевле на 30 000–40 000 ₽ в год, по сравнению с покупкой или арендой своей онлайн-кассы.

Ссылка: ArsenalPay

Платежный виджет ArsenalPay

Процесс подключения. Нужно зарегистрироваться на сайте и заполнить анкету. В личном кабинете будут доступны настройки для интеграции платежного виджета и список документов для заключения договора. Все проходит дистанционно и бесплатно. 

Тарифы:

  • 2,6% за каждый успешный платеж.

  • 0,2% за онлайн-чек платежа.

Для турфирм, ЖКХ, провайдеров, кафе, ресторанов, фастфуда действуют сниженные тарифы — от 1,4% за транзакцию.

Способы приема платежей: Visa, Mastercard, «Мир», Apple Pay. Деньги на расчетный счет бизнеса поступают каждый день, доступно также мгновенное зачисление средств.

Безопасность. Соответствует стандарту PCI DSS.

Техподдержка: точный график на сайте не указан.

Дополнительные возможности:

  • Рекуррентные платежи.

  • Холдирование средств.

  • Виджет оплаты, который можно настроить под фирменные цвета бизнеса.

  • Интеграции с CMS.

  • Личный кабинет для контроля платежей.

Какой эквайринг выбрать для ИП и юрлиц: сравнительная таблица

В таблице ниже можно посмотреть, где самый выгодный эквайринг для ИП и какой лучше выбрать. 

Эквайринг для ИП: сравнение тарифов, способов оплат и других условий:

Эквайринги

Тарифы

Способы приема платежей

Скорость подключения

Скорость вывода денег на расчетный счет

Круглосуточная техподдержка

PayAnyWay

От 0,4–0,7%

Visa, Mastercard, «Мир», СБП, электронные кошельки «Монета» и Pay-сервисы

1 день

В любой момент

Да

Т-Бизнес

Рассчитываются индивидуально

Visa, Mastercard российских банков, «Мир» любых банков, T-Pay, SberPay, Mir Pay, СБП

2 дня

На следующий день после транзакции

Да

Best2pay

От 1,2%

«Мир», Visa, Mastercard, Яндекс Pay, СБП

Не указано

В течение трех дней

Нет

ЮKassa

От 0,7%

Банковские карты, SberPay, СБП, T-Pay

От 1 дня

На следующий рабочий день после транзакции

Да

CloudPayments

Рассчитываются индивидуально

Банковские карты, СБП, T‑Pay, Mir Pay

1 день

До нескольких дней в зависимости от банка

Да

Robokassa

От 2,3%

Российские и иностранные банковские карты, СБП, Pay-методы

1 день

В течение 1–3 дней

Да

PayOnline

От 0,3%

Банковские карты, СБП, Pay-методы

Не указано

В день транзакции

Да

Твои платежи

Рассчитываются индивидуально

«Мир», Visa, Mastercard, UnionPay, СБП, «ЮMoney», MirPay, Alfa Pay

Не указано

Не указано

Не указано

Ckassa

От 2,4%

«Мир», Visa, Mastercard, UnionPay, СБП, Mir Pay

1 рабочий день

Не указано

Да

Payture

От 2,8%

Банковские карты, СБП, Mir Pay, T-Pay, SberPay

1 день

Не указано

Не указано

ArsenalPay

От 2,6%

Visa, Mastercard, «Мир», Apple Pay

Не указано

Каждый день

Не указано

Заключение: какой эквайринг лучше для ИП

Мы рассмотрели 11 сервисов, и давайте подытожим, какой эквайринг выгоднее для ИП. Все платформы в подборке позволяют безопасно принимать оплату:

  • Интегрируются с онлайн-кассами или предлагают свои, чтобы проводить платежи по № 54-ФЗ.

  • Соответствуют международному стандарту PCI DSS, дополнительно используют антифрод-систему, 3D Secure.

Кроме того, все рассмотренные сервисы предлагают рекуррентные платежи, чтобы покупателям было удобно оформлять подписку с автопродлением. Есть холдирование, чтобы быстро проводить возвраты и не сталкиваться с недовольством клиентов. Если будете рассматривать другие сервисы, проверяйте эти моменты, потому что их может и не быть. Особенно опасно доверять прием платежей эквайрингам, которые не соблюдают стандарты безопасности.

Главные отличия рассмотренных сервисов — в тарифах, способах приема платежей и дополнительных функциях. Например, некоторые берут высокие комиссии и предлагают качественный сервис, популярные способы оплаты, готовые модули для интеграций. У других тарифы кажутся выгоднее, но может не быть полезных опций. Подумайте, что важно для вашего бизнеса и какой эквайринг будет самым выгодным для ИП и эффективным. 

Менеджеры PayAnyWay готовы проконсультировать и помочь подключить эквайринг дистанционно за один день, в том числе настроят интеграции с вашим сайтом, приложением, кассой. Для этого оставляйте заявку

