Какой эквайринг выгоднее для ИП и юрлиц: топ-11 сервисов

Основные критерии при выборе эквайринга для ИП и юрлиц

Бизнесу важно обеспечить бесперебойный прием платежей и предлагать клиентам все популярные способы оплаты. По статистике, 27% пользователей отказываются от покупки, если оформление заказа слишком долгое, сложное или недостаточно вариантов оплаты. Чтобы не столкнуться с этими и другими проблемами, следует тщательно подойти к выбору эквайринга. Рассмотрим основные критерии, которые помогут не ошибиться с решением:

1. Организация, которая предоставляет услугу. Подключить эквайринг можно через банк или платежный сервис. У каждого есть свои особенности:

Банки чаще всего предлагают эквайринг вместе с расчетно-кассовым обслуживанием. Это удобно, ведь бизнес может получить комплексную услугу, включая помощь с бухгалтерией, юридическую поддержку и т. д. Однако банковские сервисы обычно негибкие и не позволяют использовать часть популярных способов оплаты, например электронными кошельками.

Платежные сервисы связывают бизнес и банки и помогают принимать оплату самыми разными методами. Часто подключение у них проходит быстро, есть готовые интеграции с сайтами и индивидуальные тарифы.

2. Тарифы. Сервисы могут предлагать разные условия: одни берут повышенную комиссию за транзакцию, но зато у них часто бесплатное подключение и обслуживание онлайн-кассы. Другие могут завлекать низкими комиссиями, но брать больше за дополнительные услуги. Кроме того, у эквайрингов бывает своя тарифная сетка для бизнесов с разным оборотом и из различных сфер. Важно выяснить, за что именно и в каком размере сервис берет оплату, чтобы понять, какой эквайринг будет выгоднее для ИП.

Еще по теме:

3. Способы приема оплаты. Чем их больше, тем лучше. Так снижается риск, что пользователь не найдет нужный вариант и уйдет без покупки. Идеально, если эквайринг поддерживает банковские карты, СБП, электронные кошельки, Pay-методы, зарубежные карты.

4. Скорость зачисления денег. Стандартный срок выплат на расчетный счет — 1–3 дня, а некоторые сервисы предлагают моментальное зачисление средств. Для малого бизнеса с небольшой оборачиваемостью это будет полезно. Главное — проверять, нет ли комиссии за такие быстрые выплаты.

5. Сроки подключения. От них зависит, как быстро бизнес сможет начать зарабатывать. Обычно подключают в течение нескольких суток, но есть сервисы с активацией в день заявки. Особенно удобно, если оформление проходит онлайн и не нужно тратить время на визит в отделение банка.

6. Техподдержка. Желательно, чтобы она была круглосуточная и можно было быстро связаться с живыми менеджерами, а не с роботами. Ведь если не получится оперативно устранить возникшие проблемы, бизнес начнет терпеть убытки.

7. Безопасность. Чтобы бизнес и покупатели были защищены от мошенничества, сервисы эквайринга должны соответствовать стандартам безопасности:

PSI DSS — международный стандарт защиты данных банковских карт.

3D Secure — дополнительная проверка платежей через СМС или приложение банка.

Антифрод-системы — автоматические алгоритмы, которые отслеживают подозрительные операции и блокируют мошеннические транзакции.

Шифрование данных — вся передача должна происходить через защищенные протоколы.

8. Дополнительные возможности, которые сделают прием оплаты еще более удобным и функциональным: