Эту проблему решает интернет-эквайринг: он позволяет принимать онлайн-платежи так, как удобно клиенту, а не как «получилось настроить». В статье разберем, что такое интернет-эквайринг, какие виды существуют, как подключить несколько способов оплаты на сайт и как выбрать платежного партнера без лишних рисков — на примере PayAnyWay от Монеты. В конце — пошаговый алгоритм, который поможет запустить прием платежей и перестать терять выручку на этапе оплаты.

Прямой перевод по реквизитам, один-единственный способ оплаты или редирект на непонятную страницу — и пользователь просто закрывает вкладку. Современный покупатель ждет, что сможет сделать это быстро, привычным способом и без лишних шагов. Если этого нет — продажа вряд ли состоится.

Онлайн-бизнес может вкладываться в рекламу, приводить трафик и получать заявки — и все равно терять деньги. Причем в самом конце воронки — когда клиент уже готов купить, но упирается в неудобную оплату.

Чтобы было проще сравнить разные способы, мы собрали основные характеристики в таблицу:

Некоторые предприниматели путают интернет-эквайринг с другими финансовыми услугами, которые также позволяют принимать безналичные платежи. Важно понимать, чем они отличаются, чтобы подобрать правильный способ приема оплат для своего бизнеса.

После этого продавец должен отправить чек клиенту и в налоговую. Через некоторые платежные сервисы, например через PayAnyWay , можно настроить автоматическую отправку чеков в полном соответствии с №54-ФЗ .

Зачисление . При успешном списании средств банк-эквайер зачисляет деньги на расчетный счет продавца за вычетом своей комиссии. Интернет-магазин отображает покупателю страницу «Оплата прошла успешно» или «Оплата отклонена».

Подтверждение . Эмитент проверяет подлинность карты и баланс, затем резервирует сумму покупки на счете покупателя и отправляет код «Одобрено» (Approved) либо отправляет код «Отклонено» (Declined).

Авторизация . Эквайер запрашивает у банка-эмитента (который выпустил карту клиента) разрешение на списание средств.

Ввод данных . Интернет-магазин перенаправляет покупателя на защищенную платежную страницу, предоставляемую агрегатором, например PayAnyWay . Здесь пользователь выбирает способ оплаты и вводит свои платежные данные.

Инициирование . Покупатель выбирает товар или услугу и нажимает кнопку «Оплатить» на сайте продавца.

Процесс совершения покупки в интернете можно свести к следующим шагам:

Безопасность — обеспечивает шифрование и защиту конфиденциальных данных карты клиента, передавая их в банк в защищенном виде и сохраняя их зашифрованными в виде токена.

Платежный шлюз — это высокотехнологичный безопасный посредник, который служит «мостом» между интернет-магазином и банком-эквайером. Такие услуги предоставляют некоторые платежные агрегаторы, например PayAnyWay .

зачисление средств — переводит средства с карты покупателя на расчетный счет продавца (после получения денег от банка-эмитента);

обработка транзакций — получает запрос на списание и взаимодействует с платежными системами;

Банк-эквайер — организация обслуживает продавца, заключает с ним договор на оказание услуг эквайринга и берет на себя финансовую ответственность за техническое проведение платежей.

Для корректной работы системы важны все участники, но ключевая роль у двух сторон, которые часто путают:

Интернет-эквайринг — это банковская услуга, которая позволяет продавцам (интернет-магазинам, онлайн-сервисам) принимать безналичную плату за товары или услуги от своих клиентов с использованием банковских карт (Visa, Mastercard, «Мир» и т. д.) и других электронных средств непосредственно на своем сайте.

Что такое интернет-эквайринг и как он работает

Критерии выбора интернет-эквайринга

От правильного выбора платежного сервиса может зависеть прибыль бизнеса, его стабильность и даже репутация. Именно поэтому так важно не торопиться и изучить все доступные характеристики разных платформ, прежде чем подписывать договор с одной из них. Давайте разберем, на что нужно обращать внимание при сравнении сервисов и что может повлиять на ваш выбор.

Комиссии и скрытые платежи

Комиссия за эквайринг — один из основных расходов после подключения онлайн-платежей к любому сайту. Именно поэтому структура тарифов и списаний должна быть прозрачной и понятной. Из чего обычно состоят расходы в этой категории: Процент . Это небольшая доля от суммы покупки, которую банк берет с продавца за проведение безналичной оплаты. Размер этой комиссии зависит от вида эквайринга, типа карты и оборота.

Фиксированная плата за каждую транзакцию . Некоторые агрегаторы берут конкретную сумму за каждую операцию вне зависимости от того, успешна ли она и на какую сумму была проведена.

Дифференциация. Заранее уточните, какие условия по транзакциям с карт, кошельков, СБП и других способов, есть ли разница в комиссии для видов карт (дебетовая или кредитная, обычная или корпоративная) и типов платежей (полная оплата, холдирование, рекуррентные платежи). Не все, но некоторые платежные агрегаторы добавляют «скрытые платежи». Каждая такая плата указана в договоре, но при обсуждении условий о них не упоминают. Подробно обо всех платежах, комиссиях и способах оплаты на сайте читайте в другой нашей статье. Какие дополнительные платные услуги стоит проверить в договоре: Подключение . Единоразовый сбор за настройку услуги (у многих современных агрегаторов он отсутствует).

Абонентская плата . Ежемесячный фиксированный платеж за обслуживание, независимо от объема транзакций. Важна для магазинов с низким оборотом.

Возвраты . Плата за каждую операцию возврата средств покупателю.

Плата за техническую поддержку/обслуживание . Некоторые провайдеры могут брать деньги за обращение к технической поддержке и решение проблем.

Штрафы. Комиссии за обработку чарджбэков (оспариваемых операций). Совет от команды PayAnyWay. Выбирайте партнера, который предлагает гибкие тарифы (чем выше ваш оборот, тем ниже процент) и максимально прозрачную систему расчетов без ежемесячных или скрытых сборов. Если хотите не только подключить, но и снизить ставку эквайринга, посмотрите нашу статью «Как сэкономить на эквайринге: выбираем сервис».

Надежность и безопасность

Поскольку эквайринг связан с обработкой конфиденциальных финансовых данных, безопасность является не просто полезной опцией, а обязательным условием работы сервиса. В основном безопасность опирается на два параметра, о которых мы расскажем в этом разделе. Стандарт PCI DSS. PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) — международный стандарт безопасности данных индустрии платежных карт. Он устанавливает требования к защите информации держателей карт. Согласно стандарту, каждый платежный шлюз должен иметь действующий сертификат PCI DSS. Это подтверждает, что он прошел аудит и обеспечивает наивысший уровень защиты платежных данных (шифрование, изоляция серверов и т. д.). Если продавец работает с сертифицированным платежным агрегатором, то продавцу не нужно самому проходить сертификацию PCI DSS, если он не собирается хранить и обрабатывать данные карт. При работе по стандарту эти данные вводятся и обрабатываются исключительно на стороне шлюза. Технологии защиты данных. Убедитесь, что партнер использует дополнительные механизмы безопасности: Протоколы шифрования . Использование современных протоколов TLS/SSL для передачи данных.

3D Secure . Технология, которая требует от покупателя дополнительного подтверждения платежа (например, одноразовым паролем из СМС), что существенно снижает риск мошенничества и перекладывает финансовую ответственность за транзакцию на банк-эмитент.

Антифрод-мониторинг. У платежного сервиса должна быть собственная или интегрированная система, которая в режиме реального времени анализирует каждую транзакцию на предмет подозрительной активности и автоматически блокирует мошеннические операции (например, с подозрительных IP-адресов, с необычно большим количеством попыток оплаты и т. д.). Помните о том, что эти требования — не опции, а базовые условия работы. Всегда выбирайте партнеров, которые могут предложить многоуровневую систему защиты.

Скорость подключения

Скорость, с которой вы сможете начать принимать платежи, — важное конкурентное преимущество. От чего будет зависеть этот параметр: Подача заявки . Обычно это происходит онлайн, но иногда — в отделении.

Рассмотрение . Уточните, сколько времени занимает предварительное рассмотрение вашей заявки и бизнеса (с учетом специфики). У большинства агрегаторов этот срок составляет от одного часа до одного рабочего дня.

Требование к документам. Оцените список необходимых документов. Для ИП и ООО он должен быть стандартным. Чрезмерно долгий и сложный сбор документов может быть признаком устаревших процедур. Процедура заключения договора. Узнайте, в каком виде нужно подписать договор: Бумажный — самый медленный вариант, занимает много дней на почтовую пересылку.

ЭДО (электронный) — оптимальный и быстрый способ с использованием электронной цифровой подписи (ЭЦП).

Договор оферты — самый быстрый вариант, часто используется агрегаторами (вы присоединяетесь к публичной оферте после верификации). Заранее уточните срок подписания. От момента предоставления всех документов до подписания договора не должно пройти более 1–2 дней, если используется ЭДО или оферта. Уточните, предоставляет ли партнер услугу аренды онлайн-кассы (в соответствии с №54-ФЗ) или имеет ли удобную интеграцию с вашим сервисом фискализации. Запуск фискализации часто является самым долгим этапом. На сайте PayAnyWay можно узнать информацию о его соответствии №54-ФЗ

Простота интеграции (API, CMS)

Простота запуска и легкость обслуживания платежного решения напрямую влияют на время выхода вашего продукта на рынок и расходы на техническую поддержку. Подключить сайт к интернет-эквайрингу можно через готовый модуль CMS или через API. На что обратить внимание при подключении по API: Документация . Платежный шлюз должен предоставлять полную, понятную и актуальную документацию по своему API. Разработчики должны иметь возможность быстро разобраться, как интегрировать платежную систему в ваш сайт или мобильное приложение.

Гибкость . Сервис должен поддерживать все нужные инструменты: холдирование, рекуррентные платежи, возвраты и отмены.

Тестовый режим. Желательно, чтобы у агрегатора был тестовый контур, где разработчики смогут тестировать все функции интеграции без риска реального списания средств. Это значительно ускорит подключение. Если ваш сайт создан на одной из популярных CMS, то можно быстро подключить интернет-эквайринг с помощью готового модуля от провайдера. У платежных агрегаторов могут быть разные готовые модули для подключения — у PayAnyWay от Монеты их более 70 для разных конструкторов и площадок. На что обратить внимание: Актуальность — проверьте дату обновления плагина, потому что устаревший модуль может стать источником проблем с безопасностью или совместимостью.

Основные платформы — убедитесь, что сервис поддерживает интеграцию с CMS, на которой построен ваш сайт. С помощью готового модуля можно запустить прием платежей в течение часа без программистов.

Поддерживаемые способы оплаты на сайте

В большинстве сфер бизнеса недостаточно оплаты только картой, нужны и другие способы. Основные виды оплаты, которые стоит подключить: банковские карты;

Pay-сервисы;

оплата в рассрочку и кредит;

СБП. При выборе любого из этих методов перед клиентом откроется форма оплаты прямо на сайте, без переадресации на другие ресурсы. Дополнительно бизнес подключает менее популярные способы в зависимости от предпочтений своей целевой аудитории, например электронные кошельки или оплату со счета мобильного телефона. Чем больше методов оплаты предлагает ваш партнер, тем выше может оказаться ваша конверсия и охват аудитории. Подробнее об этом читайте в нашей статье «Топ-10 сервисов эквайринга для интернет-магазина: как выбрать лучший сервис и увеличить конверсию платежей». Способы оплаты, которые подключают чаще других Большой выбор способов оплаты на сайте — одно из преимуществ платежных агрегаторов. Через один договор и одну интеграцию вы сможете подключить сразу все вышеперечисленные способы оплаты. Если выбрать прямой договор с банком-эквайером, то для каждого дополнительного метода оплаты придется заключать отдельный договор и проводить отдельную интеграцию.

Техническая поддержка и SLA

В работе с платежами важно, чтобы техподдержка была на связи. Любой сбой в приеме оплаты ведет к прямым потерям продаж. Качество и скорость технической поддержки определяют, как быстро ваш бизнес оправится от проблем. На что обратить внимание: Режим работы . Хорошо, если поддержка работает 24/7/365. Онлайн-бизнес не останавливается в выходные, и проблемы могут возникнуть в любое время.

Каналы связи . Желательно, чтобы связаться с техподдержкой можно было по нескольким каналам (телефон, email, чат в личном кабинете), чтобы можно было оперативно связаться с сотрудником.

Компетентность . Уточните, кто обеспечивает поддержку — только менеджеры или также технические специалисты, способные решить проблему на стороне API.

Время реагирования. Уточните, как быстро (в минутах или часах) провайдер обязуется начать работу над критическим инцидентом (например, при полном отказе приема платежей). Запросите данные SLA — это соглашение об уровне обслуживания, в котором указан минимально гарантированный уровень доступности сервиса и скорость реакции на инциденты. Так вы будете знать, какой процент времени работы гарантирует платежный шлюз (например, 99,9%), и как быстро реагирует команда на проблемы клиента.

Отчетность и аналитика