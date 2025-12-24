Онлайн-бизнес может вкладываться в рекламу, приводить трафик и получать заявки — и все равно терять деньги. Причем в самом конце воронки — когда клиент уже готов купить, но упирается в неудобную оплату.
Прямой перевод по реквизитам, один-единственный способ оплаты или редирект на непонятную страницу — и пользователь просто закрывает вкладку. Современный покупатель ждет, что сможет сделать это быстро, привычным способом и без лишних шагов. Если этого нет — продажа вряд ли состоится.
Эту проблему решает интернет-эквайринг: он позволяет принимать онлайн-платежи так, как удобно клиенту, а не как «получилось настроить». В статье разберем, что такое интернет-эквайринг, какие виды существуют, как подключить несколько способов оплаты на сайт и как выбрать платежного партнера без лишних рисков — на примере PayAnyWay от Монеты. В конце — пошаговый алгоритм, который поможет запустить прием платежей и перестать терять выручку на этапе оплаты.
Что такое интернет-эквайринг и как он работает
Интернет-эквайринг — это банковская услуга, которая позволяет продавцам (интернет-магазинам, онлайн-сервисам) принимать безналичную плату за товары или услуги от своих клиентов с использованием банковских карт (Visa, Mastercard, «Мир» и т. д.) и других электронных средств непосредственно на своем сайте.
Для корректной работы системы важны все участники, но ключевая роль у двух сторон, которые часто путают:
Банк-эквайер — организация обслуживает продавца, заключает с ним договор на оказание услуг эквайринга и берет на себя финансовую ответственность за техническое проведение платежей.
В его задачи входит:
обслуживание — предоставляет услугу эквайринга бизнесу;
обработка транзакций — получает запрос на списание и взаимодействует с платежными системами;
зачисление средств — переводит средства с карты покупателя на расчетный счет продавца (после получения денег от банка-эмитента);
расчеты — устанавливает и берет комиссию за проведение каждой операции.
Платежный шлюз — это высокотехнологичный безопасный посредник, который служит «мостом» между интернет-магазином и банком-эквайером. Такие услуги предоставляют некоторые платежные агрегаторы, например PayAnyWay.
Что входит в задачи шлюза:
Безопасность — обеспечивает шифрование и защиту конфиденциальных данных карты клиента, передавая их в банк в защищенном виде и сохраняя их зашифрованными в виде токена.
Интерфейс — позволяет использовать удобную и безопасную платежную страницу (форму ввода данных карты) для покупателя.
Маршрутизация — перенаправляет запрос на авторизацию и возвращает магазину ответ.
Агрегация — позволяет продавцу работать сразу с несколькими эквайерами через единый API.
Как проходит процесс оплаты
Процесс совершения покупки в интернете можно свести к следующим шагам:
Инициирование. Покупатель выбирает товар или услугу и нажимает кнопку «Оплатить» на сайте продавца.
Ввод данных. Интернет-магазин перенаправляет покупателя на защищенную платежную страницу, предоставляемую агрегатором, например PayAnyWay. Здесь пользователь выбирает способ оплаты и вводит свои платежные данные.
Передача данных. Платежный шлюз (технический посредник) шифрует и отправляет данные эквайеру (банку, который обслуживает продавца).
Авторизация. Эквайер запрашивает у банка-эмитента (который выпустил карту клиента) разрешение на списание средств.
Подтверждение. Эмитент проверяет подлинность карты и баланс, затем резервирует сумму покупки на счете покупателя и отправляет код «Одобрено» (Approved) либо отправляет код «Отклонено» (Declined).
Зачисление. При успешном списании средств банк-эквайер зачисляет деньги на расчетный счет продавца за вычетом своей комиссии. Интернет-магазин отображает покупателю страницу «Оплата прошла успешно» или «Оплата отклонена».
После этого продавец должен отправить чек клиенту и в налоговую. Через некоторые платежные сервисы, например через PayAnyWay, можно настроить автоматическую отправку чеков в полном соответствии с №54-ФЗ.
Разница между интернет-эквайрингом и другими способами приема платежей
Некоторые предприниматели путают интернет-эквайринг с другими финансовыми услугами, которые также позволяют принимать безналичные платежи. Важно понимать, чем они отличаются, чтобы подобрать правильный способ приема оплат для своего бизнеса.
Чтобы было проще сравнить разные способы, мы собрали основные характеристики в таблицу:
Критерий
Интернет-эквайринг через банк
Интернет-эквайринг через платежный агрегатор
Торговый (POS) эквайринг
Электронные кошельки
Банковский перевод (по счету)
Место оплаты
Онлайн (сайт, приложение)
Онлайн (сайт, приложение, ссылка)
Офлайн (физическая точка продаж)
Онлайн
Офлайн/онлайн (через банковское ПО)
Основной инструмент
Платежный шлюз + банк-эквайер
Единый API для множества методов
POS-терминал
Внутренняя система кошелька
Реквизиты счета
Источник средств
Любая банковская карта
Любая карта, кошелек, интернет-банкинг
Банковская карта
Только счет в конкретной системе
Счет отправителя (юр- или физлица)
Взаимодействие с картой
Ввод данных карты / Pay-сервисы
Ввод данных карты / Pay-сервисы / переход в банк клиента
Физическое использование (чип, NFC)
Перевод с баланса кошелька
Ручной ввод реквизитов
Случай применения
Основной способ оплаты B2C в e-commerce
B2C в e-commerce, розничная торговля, сфера услуг, охват всех онлайн-методов
Розничная торговля, сфера услуг в офлайне
Оплата микротранзакций, цифровых товаров
B2B (юрлица) или крупные B2C-покупки
Критерии выбора интернет-эквайринга
От правильного выбора платежного сервиса может зависеть прибыль бизнеса, его стабильность и даже репутация. Именно поэтому так важно не торопиться и изучить все доступные характеристики разных платформ, прежде чем подписывать договор с одной из них. Давайте разберем, на что нужно обращать внимание при сравнении сервисов и что может повлиять на ваш выбор.
Комиссии и скрытые платежи
Комиссия за эквайринг — один из основных расходов после подключения онлайн-платежей к любому сайту. Именно поэтому структура тарифов и списаний должна быть прозрачной и понятной.
Из чего обычно состоят расходы в этой категории:
Процент. Это небольшая доля от суммы покупки, которую банк берет с продавца за проведение безналичной оплаты. Размер этой комиссии зависит от вида эквайринга, типа карты и оборота.
Фиксированная плата за каждую транзакцию. Некоторые агрегаторы берут конкретную сумму за каждую операцию вне зависимости от того, успешна ли она и на какую сумму была проведена.
Дифференциация. Заранее уточните, какие условия по транзакциям с карт, кошельков, СБП и других способов, есть ли разница в комиссии для видов карт (дебетовая или кредитная, обычная или корпоративная) и типов платежей (полная оплата, холдирование, рекуррентные платежи).
Не все, но некоторые платежные агрегаторы добавляют «скрытые платежи». Каждая такая плата указана в договоре, но при обсуждении условий о них не упоминают.
Подробно обо всех платежах, комиссиях и способах оплаты на сайте читайте в другой нашей статье.
Какие дополнительные платные услуги стоит проверить в договоре:
Подключение. Единоразовый сбор за настройку услуги (у многих современных агрегаторов он отсутствует).
Абонентская плата. Ежемесячный фиксированный платеж за обслуживание, независимо от объема транзакций. Важна для магазинов с низким оборотом.
Возвраты. Плата за каждую операцию возврата средств покупателю.
Плата за техническую поддержку/обслуживание. Некоторые провайдеры могут брать деньги за обращение к технической поддержке и решение проблем.
Штрафы. Комиссии за обработку чарджбэков (оспариваемых операций).
Совет от команды PayAnyWay. Выбирайте партнера, который предлагает гибкие тарифы (чем выше ваш оборот, тем ниже процент) и максимально прозрачную систему расчетов без ежемесячных или скрытых сборов.
Если хотите не только подключить, но и снизить ставку эквайринга, посмотрите нашу статью «Как сэкономить на эквайринге: выбираем сервис».
Надежность и безопасность
Поскольку эквайринг связан с обработкой конфиденциальных финансовых данных, безопасность является не просто полезной опцией, а обязательным условием работы сервиса. В основном безопасность опирается на два параметра, о которых мы расскажем в этом разделе.
Стандарт PCI DSS. PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) — международный стандарт безопасности данных индустрии платежных карт. Он устанавливает требования к защите информации держателей карт.
Согласно стандарту, каждый платежный шлюз должен иметь действующий сертификат PCI DSS. Это подтверждает, что он прошел аудит и обеспечивает наивысший уровень защиты платежных данных (шифрование, изоляция серверов и т. д.).
Если продавец работает с сертифицированным платежным агрегатором, то продавцу не нужно самому проходить сертификацию PCI DSS, если он не собирается хранить и обрабатывать данные карт. При работе по стандарту эти данные вводятся и обрабатываются исключительно на стороне шлюза.
Технологии защиты данных. Убедитесь, что партнер использует дополнительные механизмы безопасности:
Протоколы шифрования. Использование современных протоколов TLS/SSL для передачи данных.
3D Secure. Технология, которая требует от покупателя дополнительного подтверждения платежа (например, одноразовым паролем из СМС), что существенно снижает риск мошенничества и перекладывает финансовую ответственность за транзакцию на банк-эмитент.
Антифрод-мониторинг. У платежного сервиса должна быть собственная или интегрированная система, которая в режиме реального времени анализирует каждую транзакцию на предмет подозрительной активности и автоматически блокирует мошеннические операции (например, с подозрительных IP-адресов, с необычно большим количеством попыток оплаты и т. д.).
Помните о том, что эти требования — не опции, а базовые условия работы. Всегда выбирайте партнеров, которые могут предложить многоуровневую систему защиты.
Скорость подключения
Скорость, с которой вы сможете начать принимать платежи, — важное конкурентное преимущество.
От чего будет зависеть этот параметр:
Подача заявки. Обычно это происходит онлайн, но иногда — в отделении.
Рассмотрение. Уточните, сколько времени занимает предварительное рассмотрение вашей заявки и бизнеса (с учетом специфики). У большинства агрегаторов этот срок составляет от одного часа до одного рабочего дня.
Требование к документам. Оцените список необходимых документов. Для ИП и ООО он должен быть стандартным. Чрезмерно долгий и сложный сбор документов может быть признаком устаревших процедур.
Процедура заключения договора. Узнайте, в каком виде нужно подписать договор:
Бумажный — самый медленный вариант, занимает много дней на почтовую пересылку.
ЭДО (электронный) — оптимальный и быстрый способ с использованием электронной цифровой подписи (ЭЦП).
Договор оферты — самый быстрый вариант, часто используется агрегаторами (вы присоединяетесь к публичной оферте после верификации).
Заранее уточните срок подписания. От момента предоставления всех документов до подписания договора не должно пройти более 1–2 дней, если используется ЭДО или оферта.
Уточните, предоставляет ли партнер услугу аренды онлайн-кассы (в соответствии с №54-ФЗ) или имеет ли удобную интеграцию с вашим сервисом фискализации. Запуск фискализации часто является самым долгим этапом.
Простота интеграции (API, CMS)
Простота запуска и легкость обслуживания платежного решения напрямую влияют на время выхода вашего продукта на рынок и расходы на техническую поддержку.
Подключить сайт к интернет-эквайрингу можно через готовый модуль CMS или через API.
На что обратить внимание при подключении по API:
Документация. Платежный шлюз должен предоставлять полную, понятную и актуальную документацию по своему API. Разработчики должны иметь возможность быстро разобраться, как интегрировать платежную систему в ваш сайт или мобильное приложение.
Гибкость. Сервис должен поддерживать все нужные инструменты: холдирование, рекуррентные платежи, возвраты и отмены.
Тестовый режим. Желательно, чтобы у агрегатора был тестовый контур, где разработчики смогут тестировать все функции интеграции без риска реального списания средств. Это значительно ускорит подключение.
Если ваш сайт создан на одной из популярных CMS, то можно быстро подключить интернет-эквайринг с помощью готового модуля от провайдера. У платежных агрегаторов могут быть разные готовые модули для подключения — у PayAnyWay от Монеты их более 70 для разных конструкторов и площадок.
На что обратить внимание:
Актуальность — проверьте дату обновления плагина, потому что устаревший модуль может стать источником проблем с безопасностью или совместимостью.
Основные платформы — убедитесь, что сервис поддерживает интеграцию с CMS, на которой построен ваш сайт.
С помощью готового модуля можно запустить прием платежей в течение часа без программистов.
Поддерживаемые способы оплаты на сайте
В большинстве сфер бизнеса недостаточно оплаты только картой, нужны и другие способы.
Основные виды оплаты, которые стоит подключить:
банковские карты;
Pay-сервисы;
оплата в рассрочку и кредит;
СБП.
При выборе любого из этих методов перед клиентом откроется форма оплаты прямо на сайте, без переадресации на другие ресурсы.
Дополнительно бизнес подключает менее популярные способы в зависимости от предпочтений своей целевой аудитории, например электронные кошельки или оплату со счета мобильного телефона.
Чем больше методов оплаты предлагает ваш партнер, тем выше может оказаться ваша конверсия и охват аудитории. Подробнее об этом читайте в нашей статье «Топ-10 сервисов эквайринга для интернет-магазина: как выбрать лучший сервис и увеличить конверсию платежей».
Большой выбор способов оплаты на сайте — одно из преимуществ платежных агрегаторов. Через один договор и одну интеграцию вы сможете подключить сразу все вышеперечисленные способы оплаты. Если выбрать прямой договор с банком-эквайером, то для каждого дополнительного метода оплаты придется заключать отдельный договор и проводить отдельную интеграцию.
Техническая поддержка и SLA
В работе с платежами важно, чтобы техподдержка была на связи. Любой сбой в приеме оплаты ведет к прямым потерям продаж. Качество и скорость технической поддержки определяют, как быстро ваш бизнес оправится от проблем.
На что обратить внимание:
Режим работы. Хорошо, если поддержка работает 24/7/365. Онлайн-бизнес не останавливается в выходные, и проблемы могут возникнуть в любое время.
Каналы связи. Желательно, чтобы связаться с техподдержкой можно было по нескольким каналам (телефон, email, чат в личном кабинете), чтобы можно было оперативно связаться с сотрудником.
Компетентность. Уточните, кто обеспечивает поддержку — только менеджеры или также технические специалисты, способные решить проблему на стороне API.
Время реагирования. Уточните, как быстро (в минутах или часах) провайдер обязуется начать работу над критическим инцидентом (например, при полном отказе приема платежей).
Запросите данные SLA — это соглашение об уровне обслуживания, в котором указан минимально гарантированный уровень доступности сервиса и скорость реакции на инциденты. Так вы будете знать, какой процент времени работы гарантирует платежный шлюз (например, 99,9%), и как быстро реагирует команда на проблемы клиента.
Отчетность и аналитика
Эквайринг — это не только прием денег, но и важный источник данных о поведении покупателей, который необходим для ведения бухгалтерского учета и принятия бизнес-решений.
Желательно, чтобы личный кабинет был интуитивно понятным и обладал всеми нужными инструментами, например:
статистика — наглядные отчеты по оборотам, конверсии, географии продаж;
возвраты и отмены — функция проведения и отражение в отчетах;
управление подписками — управление рекуррентными платежами должно быть доступно из личного кабинета.
Кроме того, может пригодиться выгрузка данных в разных форматах для бухгалтерии, готовые к сверке реестры и выписки. Хорошо, если платежный шлюз (агрегатор) предоставляет инструменты не только для приема, но и для контроля денег. Это позволяет не просто продавать, но и оптимизировать свой бизнес.
О чем еще стоит подумать перед выбором провайдера, рассказываем в статье «Платежные системы и интернет-эквайринг: выбираем решение для приема платежей».
Как подключить интернет-эквайринг на примере Монеты
Подключение к платежному агрегатору PayAnyWay от Монеты позволяет быстро и без сложностей запустить прием платежей. Весь процесс занимает минимум времени и не требует длительных согласований.
Шаг 1. Анализ потребностей бизнеса
Прежде чем оставить заявку, определите, какие функции могут понадобиться, в зависимости:
от оборота — чем больше обороты в месяц, тем меньше может быть ставка по тарифу;
типа бизнеса — отдельные сферы могут получить сниженную ставку уже на старте;
дополнительных инструментов — не каждой компании нужно холдирование, рекуррентные платежи и массовые выплаты;
онлайн-кассы — у бизнеса может быть настроенная касса, или понадобится решение от агрегатора, чтобы фискализировать чеки.
Если вы четко понимаете потребности компании, то менеджер может сразу предложить оптимальный тариф и набор инструментов.
Шаг 2. Подача документов для подключения
Процедура максимально упрощена и проводится полностью онлайн. Обычно занимает три шага:
Подача заявки. Заполните форму на официальном сайте PayAnyWay. Укажите ИНН, контакты и планируемый оборот.
Консультация. С вами свяжется персональный менеджер. Он поможет выбрать подходящий тариф, ответит на вопросы и уточнит информацию о вашем сайте.
Сбор документов. Предоставьте стандартный пакет документов (сканы регистрационных документов ИП или ООО) и убедитесь, что ваш сайт соответствует требованиям (наличие оферты, контактов, политики конфиденциальности).
ИП и самозанятые могут не открывать расчетный счет для работы с агрегатором. Почему и как работать — рассказываем в статье «Можно ли подключить эквайринг без расчетного счета».
Шаг 3. Проверка данных и заключение договора
Специалисты PayAnyWay проводят проверку вашего бизнеса и сайта на соответствие законодательству и требованиям безопасности.
Вы сможете самостоятельно зарегистрироваться и принять оферту, а затем подписать договор. После этого активируется личный кабинет, в котором вы будете работать.
Шаг 4. Настройка API и тестовые платежи
На этом этапе происходит техническая интеграция. Выберите метод интеграции:
Готовый модуль. Если магазин работает на популярной CMS (Bitrix, Tilda, Opencart и др.), просто скачайте и установите бесплатный модуль PayAnyWay.
API. Если у вас индивидуальная разработка, ваша команда использует документацию и ключи для интеграции через API.
Перед запуском в рабочем режиме проведите тесты на все возможные сценарии работы приема платежей. Убедитесь, что:
платежная форма на сайте корректно отображается;
успешные и неуспешные платежи корректно возвращают покупателя на сайт;
все данные о транзакциях появляются в статистике личного кабинета.
После успешного тестирования можно переключить сервис в рабочий режим и начать принимать платежи.
Шаг 5. Подключение дополнительных функций
После основного запуска по запросу можно подключить дополнительные сервисы, если еще не подключили их, например:
СБП — настройка приема платежей по QR-коду;
рекуррентные платежи — автоматическое списание средств с карты клиента с определенной периодичностью (подписка, абонемент) после первого согласия;
платежи по ссылке/кнопке — возможность создать и отправить клиенту готовую ссылку для оплаты в соцсетях и мессенджерах;
онлайн-рассрочка — интеграция с сервисами, которые предлагают клиенту разбить сумму на несколько частей;
холдирование — средства на карте клиента резервируются (блокируются), но списываются только после того, как магазин подтвердит наличие товара и его готовность к отгрузке.
Совет. Если у вас небольшой бизнес, стоит начать с базового эквайринга и подключать остальные функции по мере роста компании.
Типичные ошибки при подключении эквайринга
Даже при выборе надежного партнера владельцы бизнеса часто совершают ошибки на этапе подключения и запуска, что приводит к задержкам, потере клиентов и дополнительным расходам. Разберем несколько частых ошибок, которых можно избежать:
Ошибка
Суть
Как не допустить
Несоответствие сайта договору
Запуск эквайринга на сайте, который не соответствует требованиям банка/агрегатора (нет публичной оферты, политики конфиденциальности, неполные контактные данные)
До подключения убедитесь, что на сайте есть: 1) ИНН/ОГРН/юрназвание; 2)политика возврата и доставки; 3) политика конфиденциальности; 4) корректные контакты
Неверная категория бизнеса (МСС-код)
Указание в заявке неверного или слишком общего вида деятельности, что может привести к более высокой комиссии или проблемам с обработкой платежей в будущем
Четко опишите свою деятельность и убедитесь, что она соответствует разрешенному списку провайдера
Игнорирование №54-ФЗ
Отсутствие договора с оператором фискальных данных (ОФД) или неверная настройка онлайн-кассы, что влечет за собой штрафы
Заранее решите вопрос с фискализацией: подключитесь к ОФД и убедитесь, что платежный шлюз корректно передает данные о платеже в кассу с формы оплаты
Устаревший API или модуль
Интеграция по устаревшим протоколам или игнорирование рекомендаций провайдера, что снижает безопасность и стабильность работы
Всегда используйте последнюю версию API или актуальный готовый модуль. Проводите интеграцию только на основе официальной документации
Ненастроенный механизм возврата
Запуск приема платежей без настройки функции автоматического или ручного возврата средств. При необходимости возврата приходится тратить время на ручное обращение в поддержку
Протестируйте функцию возврата средств через API или личный кабинет
Сложный/неудобный платежный интерфейс
Неадаптивность платежной формы под мобильные устройства, медленная загрузка страницы, отсутствие понятных подсказок при ошибке
Протестируйте процесс оплаты на всех популярных устройствах и браузерах. Платежная страница должна быть быстрой и интуитивно понятной
Заключение
Подключение интернет-эквайринга важно для любого бизнеса. Чтобы не ошибиться, стоит запомнить четыре принципа:
Агрегатор = удобство и скорость. Платежный агрегатор PayAnyWay включает в себя не только эквайринг, но и множество других методов (СБП, кошельки, рассрочки) через единый договор и одну интеграцию. Это дает экономию времени на подключении и рост конверсии за счет максимального выбора способов оплаты.
Безопасность должна быть в приоритете. Партнер обязан иметь сертификат PCI DSS и использовать технологии 3D Secure и антифрод-мониторинга. Так вам не придется проходить сертификацию PCI DSS самостоятельно и хранить данные карт, а также минимизируете убытки от мошенничества и чарджбэков.
Должно быть понятно, из чего складывается комиссия. Внимательно изучайте тарифы. Ищите партнера с гибким процентом (зависит от оборота, типа бизнеса и выбранных способов оплаты на сайте) и отсутствием скрытых платежей (за подключение, возврат, абонплату). Так вы сможете контролировать расходы и заранее будете знать точную цену каждой транзакции.
Подготовьте сайт к старту заранее. Не подавайте заявку, пока на сайте нет полных реквизитов компании, политики возвратов и доставки, политики конфиденциальности. Так вы избежите задержек в согласовании и быстро запустите прием платежей.
