Программа для роста онлайн-продаж в интернет-магазине: критерии выбора и функции

Один из этапов создания интернет-магазина — выбор его технической основы. Сайт для онлайн-продаж можно запустить на CMS (системе управления контентом), собрать в облачном конструкторе или разработать с нуля.

Выбор решения зависит от бюджета, сроков запуска, требований к настройке и необходимым интеграциям. CMS и конструкторы обычно позволяют запустить магазин быстрее и с меньшими затратами. Индивидуальная разработка больше подходит проектам, которым нужны нестандартные функции и расширенные возможности для доработки.

В статье разобрали, на какой платформе сделать интернет-магазин, чтобы он был привлекательным для клиентов и удобным для менеджеров сайта. Особое внимание уделили платежным сервисам и их функциям. Благодаря им компания может монетизировать трафик, получать деньги и масштабироваться.

Материал будет полезен начинающим предпринимателям, собственникам бизнеса и владельцам офлайн-магазинов, которые хотят запустить новый канал продаж, открыть свою торговую онлайн-площадку и начать принимать оплату через сайт.