Программа для роста онлайн-продаж в интернет-магазине: критерии выбора и функции

Один из этапов создания интернет-магазина — выбор его технической основы. Сайт для онлайн-продаж можно запустить на CMS (системе управления контентом), собрать в облачном конструкторе или разработать с нуля.
Выбор решения зависит от бюджета, сроков запуска, требований к настройке и необходимым интеграциям. CMS и конструкторы обычно позволяют запустить магазин быстрее и с меньшими затратами. Индивидуальная разработка больше подходит проектам, которым нужны нестандартные функции и расширенные возможности для доработки.
В статье разобрали, на какой платформе сделать интернет-магазин, чтобы он был привлекательным для клиентов и удобным для менеджеров сайта. Особое внимание уделили платежным сервисам и их функциям. Благодаря им компания может монетизировать трафик, получать деньги и масштабироваться.
Материал будет полезен начинающим предпринимателям, собственникам бизнеса и владельцам офлайн-магазинов, которые хотят запустить новый канал продаж, открыть свою торговую онлайн-площадку и начать принимать оплату через сайт.
На какой платформе сделать интернет-магазин
Сегодня популярны два подхода: использовать уже готовые платформы или делать интернет-магазин с нуля.
Первый вариант — использовать CMS (Content Management System). Система управления контентом позволяет собрать сайт из шаблонов и модулей. К таким системам относятся WordPress с плагином WooCommerce, 1С-Битрикс, OpenCart, CS-Cart.
CMS подходят для малого и среднего бизнеса, потому что стоят значительно дешевле, чем разработка под ключ. Для создания интернет-магазина с помощью CMS нужно оплатить лицензию или подключить ежемесячную подписку.
Сайты на основе CMS и популярных конструкторов, например Tilda и Wix, имеют ограничения из-за шаблонов, но не препятствуют развитию бизнеса: в частности, они подходят для продвижения в поисковых системах, для настройки рекламы и аналитики. Ко многим из популярных решений можно быстро подключить платежные сервисы, бухгалтерию и CRM, не привлекая технических специалистов. Для этого используются готовые плагины и модули.
Второй вариант — заказать кастомную разработку. Малому бизнесу и новым проектам эта опция часто не подходит, потому что обходится дороже, долго окупается и занимает много времени. Однако крупные компании обращаются к студиям веб-разработки, чтобы реализовать уникальные, сложные и высоконагруженные проекты.
Через CMS нестандартные функции реализовать проблематично, а веб-разработчики могут воплотить в жизнь почти любые идеи, помочь избавиться от ограничений конструкторов и сделать оригинальный дизайн, который помогает выделиться среди конкурентов. Индивидуальный сайт для интернет-магазина выбирают из-за масштабируемости, потому что его архитектуру можно спланировать с учетом роста проекта.
Если выбор пал на разработку в веб-студии, важно заранее уточнить, умеет ли команда подключать к кастомному магазину платежные сервисы и CRM через API, чтобы на сайте были доступны выбор товаров, оформление заказа и прием оплаты. Без этих функций сайт будет просто витриной, а не полноценным магазином.
Основные критерии выбора платформы для интернет-магазина
При выборе программы для роста продаж в интернет-магазине стоит отталкиваться от бюджета на реализацию и техподдержку, от сложности проекта и необходимых функций. Для этого нужно узнать об ограничениях по дизайну, абонентской плате, зависимости от поставщика решения, качестве и надежности сервиса.
Что считается преимуществом
Что должно насторожить
Понятная стоимость внедрения и прозрачные тарифы
Скрытые платежи, дорогие доработки, высокая стоимость лицензий
Есть все для продаж: каталог, карточки товаров, корзина, платежи, отчетность
Мало базовых функций, модули или плагины не работают, частые сбои
Можно быстро и гибко менять внешний вид магазина
Мало шаблонов, нет возможностей для адаптации, нельзя настроить дизайн
Хорошая репутация бренда, стабильная работа CMS
Негативные отзывы, платформа не выдерживает высокие нагрузки
Регулярные полезные обновления, техподдержка
Редкие обновления, небезопасное ПО, техподдержка реагирует медленно
Платформа выдерживает рост трафика и заказов
Во время пика продаж сайт начинает тормозить или ломаться
Почему платформу нужно выбирать с учетом будущих продаж
То, на какой платформе лучше создать интернет-магазин, зависит от предпочтений и бюджета бизнеса. Однако важно, чтобы сайт продавал — причем не только заинтересовывал клиента, но и давал возможность оформить и оплатить заказ. Именно поэтому при выборе платформы целесообразно проверить, можно ли подключить прием платежей по карте, через СБП или Pay-сервисы.
Такая платформа для интернет-магазина должна стать основой для будущего роста, поэтому важно понять, выдержит ли она увеличение числа заказов. Если не обратить внимание на отказоустойчивость и способность выдерживать высокую нагрузку, есть риск столкнуться со сбоями и простоями, особенно в период распродаж. Для масштабирования могут потребоваться дорогостоящие доработки или перезапуск.
Стоит проверить, предусмотрены ли готовые модули для выбранной CMS у необходимых для бизнеса сервисов: например, решений для контроля доставок, аналитики, складского и бухгалтерского учета. Чем проще подключить к ним сайт, тем быстрее можно автоматизировать процессы и уменьшить операционную нагрузку.
Какие интеграции должны быть у платформы для интернет-магазина
Сайт можно создать при помощи разных технологий: от CMS вроде WordPress до React JS со сложным бэкендом. Главное, чтобы его разработка окупилась и он приносил прибыль. Для этого рекомендуется провести анализ не только внешнего вида сайта и удобства административной панели, но и доступности интеграций. Рассмотрим, какие сервисы стоит внедрить в интернет-магазин.
Платежный сервис
Чтобы монетизировать сайт и принимать онлайн-оплату, необходимо внедрить платежный сервис, например решение от Монеты. Сервис должен поддерживать удобные способы оплаты, в том числе через банковские карты, Систему быстрых платежей, Pay-сервисы, по ссылкам и QR-кодам.
Облачная касса
Для расчетов с покупателями интернет-магазину нужно формировать чеки в соответствии с требованиями №54-ФЗ. Этот процесс можно автоматизировать с помощью облачной ККТ: после оплаты данные о покупке передаются на фискализацию, электронный чек отправляется покупателю, а фискальные данные передаются через ОФД в налоговую.
Такая интеграция связывает прием платежей и формирование чеков в одном процессе. Интернет-магазину не приходится вручную передавать сведения о каждой операции, а фискальные данные автоматически поступают в необходимые системы.
CRM
Система CRM (Customer Relationship Management) нужна для контроля данных о клиентах и для анализа их взаимодействий с магазином. Она помогает понять поведение клиентов и найти места, где снижается конверсия. Если интегрировать Битрикс24, amoCRM или RetailCRM на сайт и проанализировать метрики, получится улучшить маркетинговую стратегию и коммуникации, повысить удержание и продажи.
Склад
Если интернет-магазин связан со складом, он будет показывать покупателям товары, которые действительно есть в наличии. При интеграции сайта с системой складского учета можно реализовать резервирование: как только покупатель оплатит заказ, нужные товары на складе отложат и не продадут другим клиентам. Кроме того, это поможет избежать ситуаций, когда товар уже закончился, но еще отображается на сайте.
Доставка
Интеграция со службами доставки позволяет покупателям автоматически рассчитывать цену и сроки доставки в корзине интернет-магазина, выбирать ПВЗ и отслеживать статусы заказа. Она делает ценообразование понятнее для клиентов, снижает нагрузку на отдел логистики, ускоряет обработку и передачу заказа в доставку.
Бухгалтерия
Чтобы бухгалтерии не приходилось собирать данные о платежах, заказах, выручке и возвратах вручную, стоит интегрировать сайт, например, с сервисами «1С:Бухгалтерия» или «Контур.Эльба». Автоматический экспорт информации упростит финансовую отчетность и сверку взаиморасчетов, позволит отслеживать движение средств, вовремя замечать проблемы с оплатами и легче проходить налоговые проверки.
Аналитика
Аналитика нужна для объективной оценки рентабельности маркетинговых каналов. Она помогает понять, что приносит деньги, а что расходует бюджет, сопоставить затраты на привлечение с выручкой, увидеть статистику по числу брошенных корзин, среднему чеку и популярности категорий товаров. Аналитика через GA4 или Яндекс Метрику предоставит данные для принятия решений и поможет развивать магазин.
Рассылки
Сервисы рассылок используются для удержания клиентов и повышения повторных продаж. Интеграция позволяет настроить отправку подтверждений заказа, напоминаний о неоплаченных товарах, скидок и персональных предложений. Автоматизация коммуникаций на основе данных о покупках повышает возвращаемость клиентов и вовлеченность.
Какие функции должен иметь платежный сервис для интернет-магазина
Чтобы интернет-магазин мог повысить конверсию из посещения сайта в покупку, а корзины реже оставались брошенными, покупателям должно быть удобно оплачивать товары. При выборе сервиса для приема оплаты на сайте стоит обращать внимание не только на комиссии, но и на функциональные возможности.
Прием платежей с помощью карт, СБП, Pay-сервисов
Платежное решение должно поддерживать востребованные в России методы расчетов: банковские карты «Мир», Visa и Mastercard, Систему быстрых платежей (СБП), Pay-сервисы (SberPay, T-Pay), оплату по статическим и динамическим QR-кодам или по ссылке.
При анализе тарифов стоит ориентироваться на комиссию за успешные платежи. Например, в сервисе от Монеты комиссия (включая НДС) для банковских карт составляет 3,3–4,15% в зависимости от оборота, для платежей через СБП — от 0,7%, а для отдельных категорий бизнеса ниже. Кроме того, важнейшим инструментом для увеличения конверсии из посещения сайта в покупку являются импульсные методы оплаты — SberPay, T-Pay. Именно они помогают произвести оплату почти мгновенно.
Комментарий команды Монеты
Комментарий команды Монеты
Для повторных покупок платформа может поддерживать сохранение платежных данных клиента. После первой оплаты реквизиты карты заменяются токеном, поэтому при следующей покупке пользователю не нужно вводить их заново — достаточно подтвердить платеж одним кликом.
Этот сценарий отличается от рекуррентных платежей, при которых деньги списываются автоматически по заданному расписанию, например раз в месяц или год.
Адаптивная платежная форма или виджет
Платежная форма или виджет (упрощенная версия формы) содержит способы оплаты. В решении от Монеты их можно менять местами: например, можно вынести СБП на первое место, чтобы снизить расходы на эквайринг. Важно, чтобы была возможность изменить дизайн формы под фирменный стиль. Кроме того, стоит проверить, что форма корректно отображается на устройствах разного размера.
Интеграция с кассой и чеки
Интернет-магазин, который принимает онлайн-оплату от физических лиц, обязан соблюдать №54-ФЗ и иметь кассу. Платежный сервис должен передавать данные в кассу для формирования и отправки чеков покупателям и информации в Федеральную налоговую службу. Интеграция с облачным решением Kassa.PayAnyWay позволяет настроить фискализацию за один рабочий день благодаря модулям для более 20 партнерских касс.
Защита данных
Платежное решение должно соответствовать Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS), шифровать данные, проводить мониторинг транзакций и поддерживать многофакторную аутентификацию, чтобы предотвращать мошенничество, утечки информации пользователей и несанкционированный доступ к аккаунтам.
Решение от Монеты ежегодно проходит QSA-аудит и тестирование на проникновение, чтобы информация о пользователях всегда оставалась конфиденциальной и недоступной для посторонних. Мы используем технологии 3D Secure и SecureCode, одноразовые пароли и антифрод-инструменты, а также шифруем данные по стандарту PKCS #1 SHA-1 с RSA.
Комментарий команды Монеты
На какой платформе лучше создать интернет-магазин: чек-лист для грамотного выбора
Мы подготовили чек-лист для оценки ПО перед запуском интернет-магазина. Проверка платформы по этим критериям позволит снизить риски технических неполадок при росте бизнеса.
Подходящие сроки развертывания. Важно оценить время, необходимое для установки и настройки системы.
Приемлемая для вас стоимость владения. Необходимо рассчитать затраты на лицензию, услуги разработчиков и техническую поддержку.
Библиотека готовых решений. Наличие готовых дизайнерских решений, шаблонов и модулей поможет сократить инвестиции в проект.
Сайт работает на мобильных телефонах. Стоит убедиться, что каталог, корзина и страница оплаты на смартфонах и планшетах отображаются верно.
Возможен прием оплаты. Сайт должен поддерживать интеграцию с сервисом интернет-эквайринга для приема платежей через карты, СБП и Pay-сервисы.
Удобная административная панель. Важно, чтобы обработка заказов и управление товарными карточками не вызывали проблем.
Предусмотрена работа с нужными системами. Стоит обратить внимание на интеграции с CRM, аналитическими, складскими и бухгалтерскими сервисами.
Высокая производительность. Рекомендуется оценить способность платформы работать стабильно при росте количества заказов. Для этого необходимо поручить QA-инженеру или DevOps-команде провести нагрузочное тестирование и аудит. По результатам аудита и тестов, если в системе вскроются недочеты, нужно потребовать их устранения.
Как правильно выбрать платформу и сервис приема платежей для своего сайта
При выборе платформы для интернет-магазина нужно смотреть не только на стоимость создания сайта и удобство публикации контента: хотя эти факторы важны, они не определяют успешность роста бизнеса. Для масштабирования продаж важно иметь возможность принимать оплату, выдавать чеки, делать возвраты, справляться с увеличением числа покупателей.
Если CMS или кастомный сайт нельзя интегрировать с платежными сервисами, компания может столкнуться с дополнительными расходами на создание модуля оплаты и адаптивной формы, настройку приема платежей и обработку заказов.
Напротив, если сайт легко интегрируется с платежными сервисами, CRM- и BI-системами и решениями для бухучета, он не ограничивает бизнес в масштабировании и автоматизации процессов.
Если заранее продумать интеграции и возможности сайта, можно создать интернет-магазин, который будет удобно развивать. Это поможет увеличивать онлайн-продажи, выстраивать отношения с покупателями и больше зарабатывать.
FAQ
Как понять, на какой платформе сделать интернет-магазин?
CMS, например 1С-Битрикс или OpenCart, подходят для стандартных сайтов и компаний с небольшим бюджетом. Для крупных индивидуальных проектов можно рассмотреть кастомную разработку, если она отвечает требованиям бизнеса по стоимости и срокам.
Можно ли запустить интернет-магазин без разработчика?
Да, запуск торговой площадки своими силами возможен, если использовать конструктор сайтов или CMS с удобным интерфейсом и большим количеством готовых шаблонов. Можно самостоятельно подключить сервис для приема платежей по картам и через СБП через готовые модули, однако стоит учесть ограничения по методам оплаты.
Как выбрать платежный сервис для интернет-магазина?
При оценке платежного партнера стоит учесть размер комиссий, наличие абонентской платы, поддержку облачной кассы, наличие готового модуля под выбранную платформу сайта, надежность и безопасность.
Какие способы оплаты должен поддерживать платежный сервис?
Платежное решение должно поддерживать прием оплаты по банковским картам «Мир», Visa и Mastercard, через Систему быстрых платежей и Pay-сервисы (SberPay, T-Pay), оплату по QR-коду и по ссылке. Если интегрировать эквайринг по API, получится настроить сценарии токенизации карт, холдирования и рекуррентных списаний.
Что проверить перед подключением онлайн-оплаты?
Стоит проверить, что сайт соответствует правилам платежного сервиса. На нем должны быть опубликованы публичная оферта, политика конфиденциальности, условия возврата товаров и средств, полные реквизиты юридического лица или ИП.
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