Токенизация: что это и как запоминание карты улучшает опыт онлайн-оплаты

Сложный и долгий этап оформления и оплаты заказа отталкивает клиентов, снижает конверсию интернет-магазина и негативно сказывается на продажах. Покупатели бросают более 70% корзин; в числе причин — неудобные платежные формы и опасения за безопасность данных.

Именно поэтому, если пользователи должны предоставлять реквизиты карты для оплаты на сайте магазина, стоит упростить этот процесс. Например, можно подключить запоминание карт (токенизировать платежные реквизиты), чтобы клиентам не приходилось вводить данные при каждой покупке.

Технология токенизации заменяет конфиденциальные данные на цифровой идентификатор, поэтому делает оплату не только быстрее, но и безопаснее. Реквизиты карты не могут попасть в руки мошенников из базы данных сайта: в ней хранятся только уникальные токены. Платежный сервис с возможностью запоминания карты значительно сокращает время оплаты и повышает конверсию.

В статье подробно проанализирована токенизация: что это, как работает эта технология, какие преимущества дает, где применяют и как использовать ее на своем сайте. Материал будет полезен собственникам бизнеса, финансовым и операционным директорам, руководителям отделов продаж и электронной коммерции.