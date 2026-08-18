Токенизация: что это и как запоминание карты улучшает опыт онлайн-оплаты

Сложный и долгий этап оформления и оплаты заказа отталкивает клиентов, снижает конверсию интернет-магазина и негативно сказывается на продажах. Покупатели бросают более 70% корзин; в числе причин — неудобные платежные формы и опасения за безопасность данных.
Именно поэтому, если пользователи должны предоставлять реквизиты карты для оплаты на сайте магазина, стоит упростить этот процесс. Например, можно подключить запоминание карт (токенизировать платежные реквизиты), чтобы клиентам не приходилось вводить данные при каждой покупке.
Технология токенизации заменяет конфиденциальные данные на цифровой идентификатор, поэтому делает оплату не только быстрее, но и безопаснее. Реквизиты карты не могут попасть в руки мошенников из базы данных сайта: в ней хранятся только уникальные токены. Платежный сервис с возможностью запоминания карты значительно сокращает время оплаты и повышает конверсию.
В статье подробно проанализирована токенизация: что это, как работает эта технология, какие преимущества дает, где применяют и как использовать ее на своем сайте. Материал будет полезен собственникам бизнеса, финансовым и операционным директорам, руководителям отделов продаж и электронной коммерции.
Что такое токенизация карты
Оплачивая покупки онлайн с помощью карт, пользователи вводят 16 цифр номера, срок действия и CVV-код в платежную форму. Эти данные считаются чувствительными, поэтому их защищают при передаче, обработке и хранении. При этом для проведения платежей не всегда нужно передавать реальные реквизиты карты между всеми системами, которые участвуют в процессе. Вместо них можно использовать токен.
Токенизация — это технология, которая позволяет заменить данные банковской карты уникальной строкой символов. Реальные реквизиты (PAN, Primary Account Number) в зашифрованном виде передаются в защищенный платежный шлюз. Интернет-магазин не получает и не хранит настоящие номера и коды.
Важнейшее преимущество токенизации заключается в том, что токен не позволяет восстановить исходные реквизиты и бесполезен для мошенников: он генерируется случайным образом. Даже если кто-то взломает или украдет базу данных магазина с информацией о клиентах, он получит только токены, что снижает ущерб от утечки.
Как работает токенизация в онлайн-платежах
Токены используются в онлайн-магазинах и приложениях для безопасных цифровых транзакций. Компании выбирают партнера для интернет-эквайринга и настраивают прием оплаты. Важно, чтобы платежный сервис поддерживал технологию токенизации.
Затем реализуется следующий пользовательский сценарий:
Для первой оплаты на сайте клиент вводит полные данные карты.
Клиент дает явное согласие на сохранение данных, например, для будущих покупок на этом же сайте или для оплаты подписки. Это называется рекарринг.
Платежный сервис создает уникальный набор символов и привязывает его к оригинальным реквизитам карты. Он передает токен магазину.
Если клиент решит совершить новую покупку или продлить подписку по клику, сайт предложит ему использовать сохраненный способ оплаты.
Чтобы клиент совершил покупку в один клик, не вводя реквизиты, система магазина отправляет запрос на оплату (токен и сумму) платежному сервису. Сервис по токену идентифицирует карту и проводит транзакцию.
В базе данных магазина токен может быть сохранен с минимальной дополнительной информацией, например последними четырьмя цифрами номера карты. Однако банковские данные в полном объеме у продавца не хранятся.
Подобная схема работает не только с картами, но и с Системой быстрых платежей для привязки счета или подписки. Вместо токена используется технический идентификатор согласия на списание. Магазин также не хранит чувствительные данные, а платежи с привязанного счета выполняются через СБП.
Комментарий команды Монеты
Зачем бизнесу нужна токенизация карты
Если интернет-магазин использует токенизацию, покупателю не приходится каждый раз заново вводить реквизиты карты. Это упрощает повторные оплаты, сокращает количество действий при покупке и может положительно влиять на конверсию. Разберем главные преимущества токенизации.
Меньше работы с реквизитами карт
Токенизация позволяет интернет-магазину сохранять способ оплаты без хранения реальных реквизитов карты в своих системах. Вместо них используется токен, по которому можно проводить последующие платежи. У компаний есть возможность хранить и передавать номера карт самостоятельно, но в таком случае ей необходимо подтверждать соответствие требованиям PCI DSS — с помощью сертификата или листа самооценки, в зависимости от условий работы.
Повторные покупки
Кроме того, токенизация позволяет реализовать сценарий оплаты в один клик и значительно упростить и ускорить повторные покупки. Если магазин сократит путь клиента от выбора товара до завершения заказа, то снизит процент отказов на этапе оплаты и улучшит важные метрики, например коэффициент повторных покупок и общий объем продаж. Бизнес сможет расти за счет существующей базы клиентов.
Токенизировать: что это значит на практике
Первая оплата проходит по стандартному сценарию, и клиент подтверждает списание через СМС или в мобильном приложении банка. Иногда (например, при привязке карты в приложении такси или на сайте онлайн-кинотеатра) проводится тестовое списание для проверки действительности карты. При согласии клиента данные сохраняются, и последующие покупки на том же сайте проходят без ввода реквизитов и, если допустимо, без подтверждения оплаты.
Упрощение повторных покупок выгодно для бизнеса, потому что:
приводит к росту показателя завершенных сделок;
требует меньше затрат на рекламу и привлечение;
приносит более стабильный доход;
увеличивает общую выручку компании.
Интернет-магазины могут предлагать клиентам альтернативные быстрые способы, например оплату по QR-коду или через Систему быстрых платежей. Но поскольку банковские карты — основной платежный метод в России, стоит добавить вариант оплаты по клику именно с их использованием.
Комментарий команды Монеты
Подписки и рекуррентные платежи
Сохранение платежных методов — основа для настройки рекуррентных платежей. Благодаря технологии токенизации компании могут безопасно внедрять подписные модели монетизации или автоматического пополнения баланса. Оплата подписки будет происходить без участия пользователя.
При реализации доступа по подписке компания получает несколько преимуществ:
стабильный и прогнозируемый доход, платежи поступают регулярно;
выше удержание клиентов и выше конверсия в продление подписки;
меньше проблем при оплате, так как деньги списываются автоматически;
сервис становится удобнее для пользователей, растет их лояльность.
Рекуррентные платежи снижают операционные расходы: менеджерам отдела продаж не нужно вручную выставлять счета, напоминать клиентам о платеже и контролировать каждую оплату отдельно. Платежный сервис, например от Монеты, как защищает финансовые данные покупателей, так и уменьшает объем операций, которые нужно выполнять вручную.
Снижение расходов на инфраструктуру
Токенизация позволяет интернет-магазину не хранить и не обрабатывать полные реквизиты банковских карт в своих системах. Если данные карты вводятся на платежной форме провайдера и не передаются магазину через API, требования PCI DSS к работе с этими данными берет на себя платежный сервис. Это относится и к сохранению карты на платежной форме: покупатель может воспользоваться функцией запоминания данных для следующих покупок, а интернет-магазин в дальнейшем использует токен вместо реальных реквизитов.
В результате бизнесу не нужно создавать и поддерживать собственную инфраструктуру для хранения карточных данных и подтверждать ее соответствие требованиям PCI DSS.
Примеры использования токенизации в бизнесе
Интернет-магазины сохраняют данные карт как токены для добавления оплаты в один клик, сервисы с подписной моделью — для автоматического списания денег по заданному графику. Токенизация приносит пользу для компаний в следующих сферах:
такси и каршеринг;
доставка еды и продуктов;
SaaS-решения;
игровые и стриминговые платформы;
маркетплейсы;
фитнес-клубы;
онлайн-школы;
благотворительные фонды.
Токен привязан к конкретному пользователю, сервису, сценарию оплаты или учетной записи, например к онлайн-магазину. Он генерируется под каждую платформу индивидуально. Использовать один токен в нескольких разных интернет-магазинах не получится.
Комментарий команды Монеты
Как подключить токенизацию карты на сайте интернет-магазина
Чтобы внедрить технологию запоминания карт, нужно последовательно пройти пять этапов. Бизнесу потребуется определить сценарии использования токенизации, выбрать платежного партнера, настроить прием платежей и проверить, что все работает правильно.
Шаг №1. Определить платежные сценарии
Сначала формируется логика взаимодействия с пользователем. Важно понять, как клиенты будут оплачивать покупки: единоразово, по подписке, по клику или другим сценариям. Стоит оценить, нужна ли компании токенизация. Технологию рационально использовать, если:
необходимо снизить процент брошенных корзин;
большая доля мобильного трафика;
высокая чувствительность к скорости оплаты;
важно повысить объем повторных покупок;
критично время оформления заказа (доставка еды, такси);
планируется реализация подписок, микроплатежей или допродаж.
Шаг №2. Выбрать платежного партнера
Чтобы интернет-магазин мог принимать онлайн-оплату на сайте, он должен подключить платежный сервис. При выборе партнера рекомендуется обращать внимание на комиссии, доступные методы оплаты, безопасность и функциональные возможности сервиса.
Платежное решение должно поддерживать расчеты через банковские карты «Мир», Visa и Mastercard, Систему быстрых платежей (СБП), Pay-сервисы (SberPay, T-Pay, Alfa Pay), оплату по QR-кодам, ссылке и, конечно, токенизацию карт. Например, платежный сервис от Монеты предоставляет все перечисленные способы.
Шаг №3. Настроить платежную форму
Затем необходимо подготовить платежную форму или упрощенный виджет в корзине так, чтобы он был удобен для клиента и отвечал задачам бизнеса. В форме должны отображаться доступные способы оплаты.
Кроме того, стоит предусмотреть возможность оформить форму в стиле бренда и обязательно проверить, как она выглядит на разных устройствах.
Шаг №4. Включить функцию сохранения карт через API
Следующим шагом будет техническая реализация функции запоминания карт. Она требует настройки эквайринга через Application Programming Interface (API). Для подключения потребуется участие технических специалистов.
Система интернет-магазина должна корректно передавать запрос на создание токена и привязывать его к профилю пользователя в базе данных, чтобы при следующем заказе оплата проходила мгновенно. У платежного сервиса от Монеты есть Merchant API — расширенный программный интерфейс для сложных сценариев и глубокой интеграции.
Шаг №5. Протестировать платежи и запустить аналитику
Перед запуском проводится цикл тестовых транзакций. Нужно проверить корректность создания токена, стабильность проведения повторных оплат по клику и точность срабатывания автоматических списаний.
Кроме того, стоит подключить инструменты аналитики, чтобы измерить, решает ли технология задачи компании. Аналитика поможет понять, как затраты на новое решение повлияли на выручку и пользовательский опыт: например, можно отследить, растет ли доля платежей с использованием сохраненных карт.
Как выбрать платежного партнера
При подборе сервиса для токенизации и рекуррентных платежей необходимо оценить, соответствует ли он ряду критериев. Подготовили чек-лист для оценки эквайринг-партнера, который поможет интернет-магазину улучшить бизнес-метрики, снизить риски и принимать платежи быстро и безопасно.
Платежный сервис умеет токенизировать карты.
Предусмотрены сценарии для автосписаний и оплаты в один клик.
Сервис соответствует требованиям безопасности платежной индустрии.
Предсказуемый API и понятная документация для разработчиков.
Антифрод-система для защиты от мошеннических операций.
Доступность сервиса близка к 100%, быстрая реакция на инциденты.
Прозрачные тарифы, адекватные комиссии, быстрое зачисление средств.
Возможность быстро отключить или обновить токен при необходимости.
Токенизация: что это и как она помогает повышать конверсию сайтов и прибыль бизнеса
Компаниям стоит токенизировать карты, потому что замена реквизитов банковских карт на цифровые идентификаторы снижает риски утечки информации и освобождает компанию от необходимости создавать и обслуживать систему защиты данных.
Благодаря токенизации бизнес снижает возможные угрозы, связанные с обработкой чувствительных платежных данных, в том числе вероятность проблем с репутацией и штрафов.
Токенизация делает повторные покупки проще и быстрее для клиентов: они больше доверяют брендам, которые защищают их данные. Безопасные и удобные платежи мотивируют клиентов чаще возвращаться, поэтому со временем растет их пожизненная ценность для бизнеса. Это влияет на прибыль, развитие и устойчивость компании.
Если подключить подходящий платежный сервис по API, добавление токенизации сводится только к активации соответствующей функции в настройках.
Больше узнать о том, как работают рекарринговые платежи на основе токенизации, можно в гайде для бизнеса от Монеты.
FAQ
Безопасно ли сохранять карту на сайте?
Да, токенизация — надежный способ защитить платежные данные. Сайт хранит и обрабатывает не настоящие реквизиты карты, а токены. Даже если эту информацию перехватят злоумышленники, они не смогут использовать ее для кражи денег.
Чем токен отличается от номера карты?
Токен — это случайно сгенерированная строка символов, которая не связана с номером карты и не может быть дешифрована для получения реквизитов. Он привязан к конкретному сервису — его нельзя использовать на разных сайтах.
Нужна ли токенизация для оплаты в один клик?
Да, токенизация лежит в основе быстрых платежей при оплате картой. Она позволяет системе распознать уже сохраненный способ оплаты, чтобы пользователю не пришлось снова вводить данные карты.
Можно ли подключить токенизацию без программиста?
Токенизацию можно подключить без программиста, если платежный сервис предлагает готовое решение. Тогда эту функцию можно включить в личном кабинете. Однако иногда может понадобиться помощь разработчиков.
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