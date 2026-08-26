Что такое пэй-оплата: особенности, преимущества и применение в онлайн-торговле

Оплата через Pay-сервисы, например по кнопке SberPay, T-Pay или Alfa Pay, все чаще встречается на сайтах и маркетплейсах. По данным исследования «Т-Кассы», россияне оплачивают 22% покупок при помощи отечественных платежных сервисов, и 54% граждан полностью довольны возможностью использовать новые актуальные методы. Это связано с удобством для покупателей и высокой скоростью оплаты: при использовании Pay-сервисов не нужно вводить реквизиты карты. Пэй-оплата проходит так же просто, как платеж через СБП, но позволяет получать кэшбэк и бонусы.
Мы разобрали сценарий оплаты через пэй-методы: что это такое, как работает, где используется и как влияет на продажи и конверсию. Статья будет полезна индивидуальным предпринимателям, владельцам интернет-магазинов, финансовым и операционным директорам и руководителям отдела продаж. Она поможет понять, что такое пэй-оплата, как начать принимать деньги за товары и услуги через Pay-сервисы и на что обратить внимание при их подключении через платежного партнера.
Что такое пэй-оплата
Пэй-оплата — платежный сценарий, при котором покупатель выбирает Pay-сервис на сайте продавца и подтверждает операцию через приложение банка. Вводить номер карты, срок действия и код безопасности не нужно: необходимые данные передаются автоматически, а пользователю остается только подтвердить операцию — например, по биометрии или паролю.
Сейчас в России набирают популярность Pay-сервисы от Сбера, «Т-Банка», ВТБ, «Альфа-Банка» или крупных ИТ-компаний, например Яндекса. Отечественные решения пришли на замену иностранным Apple Pay и Google Pay в 2022–2024 годах.
Пэй: что это такое и как используется
Pay-сервисы подходят как для оплаты онлайн, так и для покупок в обычных магазинах: пользоваться ими можно со смартфона, а при покупках в интернете — в том числе с компьютера.
Покупка со смартфона
Покупатель выбирает привычный Pay-сервис на странице оплаты. Открывается банковское приложение или всплывающее окно с параметрами операции, которое запрашивает согласие на списание. Покупатель подтверждает платеж, а банк переводит деньги магазину.
Покупка с ПК
На компьютере по клику на кнопку пэй-инструмента появляется QR-код. Его нужно отсканировать при помощи камеры телефона, чтобы открылось приложение банка. Останется проверить сумму и реквизиты и подтвердить платеж.
Покупка офлайн
В магазине покупка происходит через смартфон с NFC, через Bluetooth или по QR-коду. Покупатель прикладывает устройство к терминалу либо сканирует QR-код и подтверждает списание в приложении банка.
Какие Pay-методы бывают
На рынке есть похожие по технологиям решения, которые выпускают разные типы компаний: финансовые институты, ИТ-экосистемы и платежные системы.
Pay-метод
Примеры
Как работает
Кнопка банка
SberPay, T-Pay, Alfa Pay
Покупка на сайтах и в интернет-магазинах происходит через мобильное приложение банка
Кошелек в экосистеме
МТС Pay, Яндекс Пэй
Использование привязанных к учетной записи платежных методов внутри цифровой экосистемы
Сервисы операторов платежных систем
Mir Pay
Оплата со смартфона привязанной картой «Мир» с помощью NFC или по подтверждению в приложении
Pay-методы вызывают доверие у пользователей во многом благодаря репутации компаний, которые их создали: если за сервисом стоит известный банк или экосистема, он воспринимается надежным и безопасным. Пэй-оплата превращается из новинки для любопытных в инструмент для повседневного использования.
Разработчики таких инструментов говорят о существенном росте как по аудитории, так и по объемам транзакций. Например, в августе 2025 года T-Pay использовали около 9 млн клиентов, а число онлайн-платежей через сервис превысило 9 млн в месяц. Количество оплат с помощью Gazprom Pay выросло на 92%, а их объем — на 102% за год. Сервис обслуживает 3,3 млн клиентов и 1800+ торговых точек. В МТС Pay число операций выросло на 25% за год, а в ВТБ Pay — почти в 9 раз (с 3 до 26,6 млн) за полгода.
Как работают Pay-сервисы для онлайн-покупок
Разберем, как выглядит покупка через пэй со стороны пользователя и чем она отличается от покупки по банковской карте. Допустим, клиентка интернет-магазина одежды хочет приобрести платье. Она добавляет его в корзину, заполняет анкету для оформления заказа и попадает на страницу с платежной формой — там она видит доступные методы оплаты.
Если магазин принимает онлайн-платежи через сервис эквайринга, он обычно предлагает несколько вариантов: банковской картой Visa, Mastercard или «Мир», через СБП и Pay-сервисы, такие как T-Pay или SberPay.
Если клиентка выберет карту, то:
Она вносит в платежную форму 16 цифр номера карты, срок действия и CVV-код.
Сайт передает данные банку-эквайеру, который отправляет запрос в платежную систему для проверки баланса и статуса карты.
Система запрашивает ввод одноразового кода из пуш-уведомления или СМС (двухфакторная аутентификация по 3D Secure).
Банк одобряет или отклоняет операцию; клиентка возвращается на сайт магазина.
При оплате через пэй это происходит немного иначе:
Заполнять поля в форме не нужно: клиентка выбирает знакомый логотип или сканирует QR-код, а сервис перенаправляет ее в приложение банка.
Клиентка видит сумму платежа, нажимает «Оплатить» и подтверждает операцию с помощью Face ID, отпечатка пальца или короткого кода.
Банк списывает деньги и передает магазину статус операции. Снова открывается интерфейс магазина.
Данные карты хранятся в мобильном банке или заранее привязаны к приложению, поэтому покупателю не придется каждый раз вводить реквизиты для совершения покупки. Вместо того чтобы ждать СМС с кодом для подтверждения операции, можно приложить палец к сканеру или ввести пароль для входа в мобильный банк. За счет этого время транзакции сокращается до 5–10 секунд.
Комментарий команды Монеты
Быстрая оплата на любых устройствах и кэшбэк
Популярность Pay-методов в России объясняется скоростью и удобством: инструменты позволяют оформить покупку за несколько секунд, даже если карты нет под рукой или вводить данные неудобно.
Кроме того, пэй выбирают за возможность сохранить кэшбэк и привилегии программы лояльности банка. За перевод со счета по QR или кнопке в рамках Системы быстрых платежей кэшбэк обычно не предусмотрен. А оплата через Pay-сервис для банка выглядит как платеж по банковской карте, поэтому бонусы начисляются как обычно.
Что такое пэй-оплата с точки зрения бизнеса
Для владельцев интернет-магазинов или других онлайн-площадок Pay-сервисы — это один из способов принимать деньги онлайн. Инструмент добавляется на сайт после заключения договора с платежным сервисом, например PayAnyWay от Монеты.
Сначала нужно интегрировать сервис через Application Programming Interface (API), а затем отправить запрос на подключение нужных пэй-методов. Потребуется согласовать использование Pay-сервисов с каждым банком, который их предоставляет, чтобы будущие транзакции проходили легально и безопасно.
Комиссия за использование Pay-сервисов сопоставима с комиссией за прием карт. Например, при подключении решения от Монеты она составит 4,15% с оборота до 1 млн рублей и 3,3% с оборота более 1 млн рублей в месяц.
Где используется пэй-оплата
Эксперты рекомендуют интегрировать Pay-сервисы компаниям из быстрорастущих сегментов розничного рынка: например, интернет-магазинам, малому и микробизнесу и сервисам доставки. Они полезны на сайтах с высокой долей мобильного трафика и там, где важно сократить время оформления заказа для роста конверсии.
Использование инструментов вроде SberPay и T-Pay актуально:
для онлайн-магазинов и маркетплейсов;
агрегаторов готовой еды и продуктов питания;
разработчиков ПО и стриминговых платформ;
сервисов для бронирования отелей и продажи билетов;
онлайн-школ и образовательных платформ.
Почему пэй-оплата важна для бизнеса и как она влияет на продажи и конверсию
Pay-сервисы сокращают путь до оплаты, помогают бизнесу охватить большую аудиторию, повышают продажи, конверсию в покупку и лояльность клиентов. Они позволяют компаниям реализовать платежный сценарий, который помогает эффективнее монетизировать трафик и улучшать бизнес-метрики.
Путь клиента к оплате становится короче
Пэй-сервисы соответствуют запросу покупателей на скорость. Обычно путь до завершения покупки состоит из нескольких экранов и обязательных подтверждений. Благодаря пэй-инструментам он сокращается до 2–3 действий, что улучшает пользовательский опыт. В 2024 году доля операций в интернет-магазинах без ввода реквизитов составила 60% и продолжает расти.
Pay-сервисы повышают доверие к интернет-магазину
Наличие пэй-опций с известными логотипами крупнейших банков в платежной форме повышает доверие клиентов к новым или незнакомым торговым онлайн-площадкам. Pay-сервисы делают покупку понятной и не требуют предоставления чувствительных данных.
Растут конверсия в оплату и средний чек
Быстрая оплата в пару кликов повышает вероятность спонтанных покупок: чем меньше шагов до подтверждения платежа, тем ниже риск отказа. По данным Сбербанка, конверсия в покупку через SberPay достигает 98,5%.
Кроме того, люди охотнее покупают дорогие товары. По данным ВТБ, средний чек при оплате через ВТБ Pay и платежные стикеры на 60% выше, чем по карте.
Сокращается количество брошенных корзин
Пэй помогает бизнесу уменьшить количество брошенных корзин в среднем на 18%. Магазины реже сталкиваются с отказами, потому что покупателям хватает удобных способов оплаты. Сохранность персональных и платежных данных увеличивает доверие к магазину, снижает уровень тревожности и делает покупку более вероятной.
Клиенты чаще совершают повторные покупки
Pay-сервисы помогают стимулировать повторные покупки. За счет удобства сценария и кэшбэка по программам лояльности клиенты совершают больше оплат в месяц. Это подтверждается данными банков: например, транзакционная активность пользователей ВТБ Pay в среднем на 15% выше, чем у клиентов, которые не используют сервис.
Что проверить перед подключением
Оплата пэй — это инструмент, который можно подключить через платежный сервис, например решение от Монеты. Для этого не нужно создавать платежную инфраструктуру: сервис берет на себя техническую часть и взаимодействие с банками.
Перед внедрением Pay-сервисов важно выбрать поставщика эквайринговых решений. Мы собрали критерии оценки платежного партнера в чек-лист для предпринимателей.
Комментарий команды Монеты
Чек-лист по выбору партнера и подключению пэй-оплаты
Сервис предлагает нужные пэй-опции: например, SberPay, T-Pay и аналогичные решения.
Сервис позволяет принимать оплату картами, через СБП, по ссылкам и QR-кодам и не ограничивает клиентов одним сценарием.
Понятные условия и требования, прозрачные комиссии и абонентская плата (если предусмотрена).
Есть удобные способы интеграции: например, подключение платежного сервиса от Монеты производится через мобильный SDK или Merchant API.
Платежная страница работает на смартфонах и корректно перенаправляет пользователя в банковское приложение.
Простой процесс полного или частичного возврата денег, который запускается из личного кабинета. Отображаются статус возврата, сроки и история операций.
Есть интеграция с онлайн-кассой для формирования чеков и передачи данных о расчетах в ФНС по №54-ФЗ.
Что такое пэй-оплата и почему ее стоит внедрить на сайте
Интернет-магазинам и онлайн-площадкам стоит добавлять Pay-методы как платежный сценарий, потому что они удобны для клиентов и помогают компаниям повышать выручку, средний чек, долю повторных покупок и количество завершенных заказов. Благодаря им растут процент успешных оплат и доверие к бренду, а также снижается число брошенных корзин. Современные способы оплаты становятся конкурентным преимуществом и упрощают удержание аудитории.
Кроме того, Pay-методы снижают риски для компаний и пользователей: например, уменьшают количество мошеннических транзакций и вероятность утечки чувствительных данных за счет токенизации, шифрования и подтверждения платежей с помощью биометрической аутентификации.
Чтобы интернет-магазин мог предлагать пэй-опции, ему необходимо внедрить платежный инструмент: например, решение от Монеты. Сервис можно рассматривать, если он поддерживает нужные методы, удобно встраивается в сайт, подходит компании по тарифам и условиям обслуживания и закрывает главные задачи бизнеса: прием платежей, возвраты, фискализацию и контроль операций.
FAQ
Чем пэй-оплата отличается от оплаты картой?
Пэй быстрее и не требует ввода реквизитов, а данные карт заменяются токенами. Подтверждение проходит в приложении банка при помощи кода или по биометрии.
Зачем бизнесу подключать Pay-методы?
Инструменты повышают конверсию, средний чек, снижают число брошенных корзин и долю отказов на этапе оплаты. Покупатели выбирают их за безопасность и возможность получать привычный банковский кэшбэк за онлайн-покупки.
Сохраняется ли кэшбэк при использовании пэй-оплаты?
Да. Банки приравнивают пэй-оплату к операциям по карте. Это позволяет клиентам сохранять бонусы и привилегии и делает онлайн-покупки выгоднее.
Что проверить перед подключением пэй-оплаты?
Стоит проверить наличие популярных методов (SberPay, T-Pay, Alfa Pay), размер комиссии и удобство интеграции через API или SDK. Кроме того, важно оценить внешний вид платежной формы, возвраты, фискализацию и контроль операций.
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