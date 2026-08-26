Что такое пэй-оплата: особенности, преимущества и применение в онлайн-торговле

Оплата через Pay-сервисы, например по кнопке SberPay, T-Pay или Alfa Pay, все чаще встречается на сайтах и маркетплейсах. По данным исследования «Т-Кассы», россияне оплачивают 22% покупок при помощи отечественных платежных сервисов, и 54% граждан полностью довольны возможностью использовать новые актуальные методы. Это связано с удобством для покупателей и высокой скоростью оплаты: при использовании Pay-сервисов не нужно вводить реквизиты карты. Пэй-оплата проходит так же просто, как платеж через СБП, но позволяет получать кэшбэк и бонусы.

Мы разобрали сценарий оплаты через пэй-методы: что это такое, как работает, где используется и как влияет на продажи и конверсию. Статья будет полезна индивидуальным предпринимателям, владельцам интернет-магазинов, финансовым и операционным директорам и руководителям отдела продаж. Она поможет понять, что такое пэй-оплата, как начать принимать деньги за товары и услуги через Pay-сервисы и на что обратить внимание при их подключении через платежного партнера.