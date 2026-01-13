Если бизнес получает оплату картой на сайте или по QR-коду, то важно проверить, нет ли нарушения № 54-ФЗ. Каждая неверно проведенная операция может стоить ООО до 100 000 рублей.
Некоторые предприниматели считают, что эквайринг — это то же самое, что онлайн-касса для интернет-магазина. Это не так.
В этом материале мы поможем вам разобраться:
кому ККТ (контрольно-кассовая техника) обязательна, а кто может работать без нее;
что такое эквайринг и почему без него не обойтись;
как совмещать ККТ с эквайрингом и получить 100% легальность;
как за несколько простых шагов подключить прием платежей к сайту.
Рассказываем, какими бывают кассы, как их выбирать и подключать, чтобы все транзакции соответствовали закону.
Кому обязательна онлайн-касса по закону
Все требования к использованию онлайн-касс закреплены в № 54-ФЗ. Такая контрольно-кассовая техника (ККТ) обязательна для большинства индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, которые осуществляют расчеты с физическими лицами.
По закону без ККТ не обойтись, если расчеты с покупателем происходят:
Наличными.
Электронными средствами платежа: банковскими картами, электронными кошельками, СБП, по платежным ссылкам. Практически при любом виде безналичной оплаты.
Каждая транзакция должна быть фискализирована, то есть оформлена чеком, данные о ней должны быть переданы оператору фискальных данных (ОФД), а от него — в Федеральную налоговую службу (ФНС).
Кто может не использовать онлайн-кассу
Нужна ли онлайн-касса для вашего интернет-магазина? Закон предусматривает несколько исключений, когда ККТ можно не применять:
Юрлица и ИП на ЕСХН, у которых на рынке до трех торговых точек и места для хранения до 15 кв. м. Это работает только для случаев, когда товар передают клиенту сразу, без отсрочек и доставки.
Самозанятые. Они могут не использовать дополнительные программы и технику, так как формируют электронные чеки через приложение «Мой налог».
Организации и ИП, которые ведут расчеты только через расчетные счета. Это касается случаев, когда деньги переводят без физлиц и использования карт.
Бизнес в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах. Список территорий устанавливает каждый регион отдельно.
Предприниматели на патенте. Для некоторых сфер деятельности, которые указаны в ст. 346.43 НК, ККТ не требуется.
Интернет-магазин на базе маркетплейса. Если предприниматель продает товары через площадку, которая берет на себя прием платежей и выдачу чеков, то бизнесу не нужна касса.
Все остальные организации и ИП должны установить и подключить онлайн-кассу для сайта интернет-магазина.
Как работает онлайн-касса и чем отличается от эквайринга
Онлайн-касса и эквайринг — это два разных, но связанных между собой инструмента, которые необходимы бизнесу для законной и эффективной работы с платежами.
Как работает онлайн-касса
Онлайн-касса — это фискальный аппарат, который регистрирует факт продажи и передает данные о нем в налоговую службу. Ее главная задача — фиксировать расчеты и передавать данные в ФНС, а работа регулируется законом № 54-ФЗ.
Механизм работы:
Формирование чека. Продавец принимает оплату наличными, картой, через СБП или другим способом. ККТ формирует электронный чек.
Запись на фискальный накопитель. Чек записывается на специальный чип внутри ККТ.
Передача данных. Касса через интернет передает данные о чеке оператору фискальных данных (ОФД).
Отправка в ФНС. ОФД передает данные в ФНС и отправляет электронный чек покупателю на email или телефон.
Как работает эквайринг
Эквайринг — это услуга, которую предлагают банки или специальные компании. Ее задача — помочь магазинам принимать оплату картами и переводить деньги на счет продавца.
Важно. Эквайринг — это услуга по движению денег. Онлайн-касса — это инструмент учета данных.
Механизм работы:
Покупатель вводит данные карты на сайте или прикладывает карту к POS-терминалу.
Сайт отправляет зашифрованный запрос в банк-эквайер, который работает с продавцом.
Эквайер связывается с эмитентом — банком, который выпустил карту покупателя, и запрашивает информацию, активна ли карта, достаточно ли средств. Затем получает разрешение на списание.
Если проверка прошла успешно, то эмитент списывает деньги со счета покупателя.
Эквайер переводит сумму продавцу за вычетом своей комиссии за работу.
Один из примеров интернет-эквайринга — сервис PayAnyWay от Монеты. Он позволяет легко добавить платежную форму на сайт и принимать оплату разными способами: через СБП, популярные Pay-сервисы или обычные банковские карты. А если возникнут сложности, поможет круглосуточная поддержка. Сервис предлагает тарифы для самозанятых, юрлиц и ИП с подключением онлайн-кассы для интернет-магазина.
Чем онлайн-касса отличается от эквайринга
Собрали основные различия в таблицу, чтобы вам было проще разобраться:
Критерий
Онлайн-касса
Эквайринг
Функция
Учет и контроль. Фиксация факта продажи и передача данных в ФНС
Прием платежей и расчеты. Перевод денежных средств от покупателя к продавцу
Закон
Банковское законодательство и правила платежных систем
Что списывают с продавца
Нет комиссии за транзакции, но есть плата за аренду или покупку оборудования либо списание за каждый чек, например 1,5 ₽
Процент за каждую операцию по ставке эквайринга
Итог работы
Чек, бумажный или электронный
Поступление денег на расчетный счет
Оборудование
Фискальный накопитель и касса — физическое или облачное устройство
POS-терминал или платежный шлюз на сайте
Важно. ККТ и эквайринг работают в связке:
Продавец принимает оплату с помощью эквайринга, например POS-терминала.
Онлайн-касса регистрирует факт этой оплаты, формирует и отправляет чек.
То есть бизнес не может принять карту без эквайринга и законно выдать чек без кассового оборудования и фиксации чека.
Некоторые платежные сервисы, например PayAnyWay, предлагают облачную онлайн-кассу как дополнительную услугу. Это позволяет бизнесу получить эквайринг и фискализацию «в одном окне», упростить интеграцию и работать по закону.
Подробно об отличиях и взаимосвязи рассказали в статье «Эквайринг и ККТ: в чем разница, как работают вместе и зачем они бизнесу».
Комплексное решение: эквайринг и онлайн-касса
Совместное использование эквайринга и ККТ — это не просто соблюдение двух разных законов, а создание единой, автоматизированной и понятной системы продаж.
Какие преимущества получает бизнес при использовании комплексного решения:
Легальность. Эквайринг обеспечивает законный прием безналичных средств, а онлайн-касса — законную фискализацию для интернет-магазина или другого бизнеса. Совместная работа гарантирует, что за каждую принятую картой или через СБП оплату будет корректно сформирован и передан в ФНС электронный чек.
Исключение штрафов. Предприниматель защищает себя от штрафов за неприменение ККТ, которые проверяющие органы могут накладывать за каждую незарегистрированную операцию.
Бесшовная интеграция. Можно использовать комплексное решение от одного платежного сервиса, например от PayAnyWay. Это автоматически связывает платежный шлюз с кассой.
Минимизация ручного ввода. Кассиру или оператору не нужно вручную вводить сумму оплаты с терминала на ККТ. Данные о сумме, НДС и номенклатуре автоматически передаются в программу и налоговую. Это исключает ошибки, связанные с человеческим фактором.
Ускорение сверки. Бухгалтерия работает с точными данными: информация о поступлении денег от эквайера совпадает с информацией о чеках от ОФД, что упрощает ежемесячную сверку.
Быстрое закрытие чека. Автоматическая передача данных и печать чека сразу после подтверждения платежа сокращают время обслуживания клиента на кассовой зоне.
Пример использования комплексного решения
Мы разобрались, что эквайринг и ККТ должны работать вместе. Эти два инструмента можно объединить через единый договор с платежным сервисом, чтобы упростить управление.
На примере PayAnyWay от Монеты разберем, почему это решение выходит за рамки стандартного приема платежей и дает полную автоматизацию учета.
Личный кабинет PayAnyWay объединяет информацию со всех каналов продаж: выручка от интернет-эквайринга, платежей через СБП и платежных ссылок. В кабинете вы найдете все необходимые отчеты для бухгалтерии: например, акты сверки, детализация транзакций, контроль возвратов. Бухгалтеру не придется проводить ручную сверку данных из разных банковских выписок.
Через личный кабинет можно получить общую картину финансового потока, чтобы оперативно принимать решения по оптимизации и развитию бизнеса. Например, можно отследить конверсию, географию платежей и причины отказов, чтобы продумать новые маркетинговые кампании.
PayAnyWay помогает снизить риски бизнеса:
PCI DSS. Сервис самостоятельно проходит ежегодную сертификацию по международному стандарту PCI DSS. Это снимает с бизнеса самую дорогую и сложную нагрузку по обеспечению безопасности карточных данных.
Антифрод. Собственная многоуровневая система антифрод-мониторинга работает в режиме реального времени, это защищает счета от мошеннических операций и минимизирует финансовые потери от чарджбэков.
Стабильность. Длительный опыт работы и высокий показатель UpTime гарантируют, что платежный шлюз будет доступен для клиентов 24/7.
А еще через PayAnyWay можно подключить их собственную онлайн-кассу или выбрать одну из решений от партнеров:
Как выбрать сервис по приему платежей и из чего состоит процесс подключения — читайте в статье «Платежные системы и интернет-эквайринг: выбираем решение для приема платежей».
Виды онлайн-касс
Выбор типа ККТ напрямую зависит от модели ведения бизнеса: есть ли у вас физическая точка продаж, или вы работаете исключительно в интернете. Закон № 54-ФЗ допускает использование двух основных видов ККТ: физические и облачные ККТ.
Физические автономные ККТ. Это обычное устройство с клавиатурой, экраном и принтером чеков, внутри которого находится фискальный накопитель.
Подходит:
для розничных магазинов и супермаркетов с высокой нагрузкой;
кафе и ресторанов;
точки услуг, где нужен физический аппарат для печати чеков.
Облачные ККТ. Это онлайн-касса для сайта интернет-магазина или другого бизнеса, которая физически расположена в дата-центре провайдера, а предприниматель пользуется ей через интернет.
Подходит:
для интернет-магазинов;
онлайн-школ и SaaS-сервисов;
курьерской службы.
Для работы не нужно покупать и обслуживать аппарат, обычно из платежей только аренда.
Больше о работе ККТ читайте в статье «Облачная касса и онлайн-касса: отличия и критерии выбора для бизнеса».
Какую кассу выбрать для интернет-магазина: критерии выбора
Выбор онлайн-кассы влияет и на соблюдение № 54-ФЗ, и на расходы бизнеса. Именно поэтому оценивать следует не только стоимость, но и надежность, комиссии, автоматизации и работу техподдержки. Разберем каждый пункт подробнее.
Надежность
От надежности ККТ зависит, насколько ваш бизнес защищен от простоев и штрафов ФНС.
На что нужно обратить внимание:
Отказоустойчивость. Убедитесь, что провайдер обеспечивает высокую отказоустойчивость серверов. Любой сбой в облаке делает невозможным прием платежей.
Соблюдение № 54-ФЗ. Софт ККТ и прошивка должны быть сертифицированы и вовремя обновляться в соответствии с изменениями в налоговом законодательстве. Провайдер должен брать на себя заботу об этих обновлениях.
Передача данных в ФНС. Убедитесь, что ККТ легко и надежно интегрируется с оператором фискальных данных (ОФД). Любой сбой в этой цепочке ведет к штрафам.
Комиссии и расходы
В отличие от эквайринга, у ККТ нет комиссии за транзакцию, но есть обязательные постоянные расходы.
Расходы
Пояснение
Роль в выборе
Стоимость ККТ
Цена покупки самого кассового аппарата или стоимость аренды облачного экземпляра
Для e-commerce выгоднее аренда облачной кассы, которая не требует физического обслуживания
Услуги ОФД
Годовая подписка на услуги оператора фискальных данных
Сравните годовую стоимость подписки у разных ОФД
Регистрация в ФНС
Стоимость услуг по регистрации и перерегистрации ККТ в налоговой службе
Уточните, предлагает ли провайдер помощь в регистрации, чтобы избежать лишних трат на сторонних специалистов
Обслуживание
Стоимость технического обслуживания для физической ККТ
Отсутствует при использовании облачной ККТ
Интеграции
ККТ должна уметь взаимодействовать с основными бизнес-системами предпринимателя, чтобы обеспечить автоматическую фискализацию и правильный учет.
Самое главное — интеграция с эквайрингом. Касса должна легко интегрироваться с вашим платежным шлюзом для онлайн-эквайринга или с POS-терминалом для торгового эквайринга. Отлично, если оба сервиса предоставлены одним провайдером, как у PayAnyWay: это гарантирует бесшовную передачу данных.
Не менее важна интеграция с CMS или CRM компании. Прямое подключение к системе управления сайтом позволяет автоматически получать информацию о номенклатуре и цене товара для корректного формирования чека.
Поддержка
Проблемы с формированием и печатью чека — это остановка продаж. Качество поддержки здесь имеет критическое значение.
Уточните, предоставляется ли круглосуточная (24/7) поддержка. Сбой в работе требует решения независимо от времени суток. А еще поддержка должна помогать клиентам в техническом обслуживании и в юридических вопросах, связанных с законом № 54-ФЗ.
Сравнительная таблица платежных агрегаторов
Чтобы вам было проще выбрать среди сервисов подходящий, мы собрали в таблицу основные критерии пяти надежных агрегаторов: PayAnyWay, «ЮKassa», CloudPayments, Robokassa и Unitpay.
PayAnyWay
ЮKassa
CloudPayments
Robokassa
Unitpay
Базовая ставка эквайринга
Индивидуально, обычно от 0,4%
Индивидуально, от 2,8%
Выше среднего, от 3,9%
Выше среднего, 2,9–4,2%
Индивидуально, обычно от 3,5%
Онлайн-касса
Собственная интеграция / Облачная касса + партнерские решения
ЮKassa и СберКасса
CloudKassir
Партнерские решения
Партнерские решения
Рекуррентные платежи
Да, токенизация и API
Да, токенизация
Да
Да
Да
Международные платежи
Да, прием карт дружественных стран с конвертацией
Да, через зарубежных партнеров
Ограниченно
Ограниченно
Да, прием платежей из-за границы из дружественных стран
Готовые модули CMS и CRM
70+ модулей
40+ модулей
50+ модулей
7 официальных модулей и 60 от сторонних разработчиков
40+ модулей
Обратите внимание. Базовые ставки комиссии являются ориентировочными. Все провайдеры готовы предоставлять индивидуальные, сниженные тарифы для бизнесов с высоким оборотом.
Пошаговая инструкция, как подключить онлайн-кассу к интернет-магазину
Для легального приема платежей в интернет-магазине необходимо обеспечить фискализацию всех транзакций, согласно закону № 54-ФЗ. Ниже представлена пошаговая инструкция по подключению облачной онлайн-кассы — наиболее удобного решения для e-commerce.
Регистрация
Процесс регистрации ККТ (контрольно-кассовой техники) происходит в личном кабинете ФНС и требует наличия квалифицированной электронной подписи (КЭП).
Последовательность действий:
Получение ККТ — выберите модель.
Заявление в ФНС — войдите в личный кабинет налогоплательщика, заполните заявление и сведения об установке ККТ.
Подписание — подпишите заявление с помощью КЭП.
Получение регистрационного номера — ФНС присвоит онлайн-кассе для интернет-магазина уникальный регистрационный номер, который будет использоваться на следующем шаге.
Выбор ОФД
Оператор фискальных данных (ОФД) — это обязательный посредник между вашим кассовым оборудованием и ФНС, который хранит и передает фискальные данные.
Заключите договор с аккредитованным ОФД — например, «Контур», «Платформа ОФД» или другим, а затем оплатите годовую подписку на его услуги. Проверить аккредитацию можно на сайте ФНС.
Активируйте кассу: введите в интерфейс физической или личный кабинет облачной ККТ полученный от ФНС регистрационный номер и данные ОФД. Затем проведите тестовый чек, который свяжет ККТ, ФН и ОФД. С этого момента оборудование готово к работе.
Настройка интеграции с платежным агрегатором
Важный шаг, который обеспечивает автоматическую выдачу чеков при онлайн-оплате.
Что нужно сделать:
Настроить связь с платежным сервисом. В личном кабинете вашего платежного агрегатора, например PayAnyWay, укажите данные вашей онлайн-кассы: API-токен или другой идентификатор. Это поможет их связать.
Интеграция с CMS. Установите готовый модуль платежного агрегатора на ваш сайт. В настройках модуля активируйте функцию автоматической фискализации и укажите необходимые параметры: система налогообложения, ставки НДС и другие.
Затем обязательно проведите тестирование. Убедитесь, что после успешной оплаты на сайте:
заказ получает статус «Оплачен»;
ваша ККТ автоматически сформировала чек и передала его в ОФД;
электронный чек был отправлен на почту покупателя.
Подробнее о процессе подключения — от выбора партнера до первого реального платежа от покупателей — читайте в нашем блоге в статье «Интернет-эквайринг для юрлиц: что учесть и как настроить».
Заключение
ККТ обязательна для большинства ИП и ООО при любых расчетах с физическими лицами наличными, картами, СБП. Исключения: самозанятые, некоторые виды ИП на патенте и бизнес в отдаленных населенных пунктах без интернета.
Онлайн-касса работает по закону № 54-ФЗ — это инструмент учета данных для ФНС. Эквайринг — это финансовая услуга по переводу денег.
Совместное использование эквайринга и онлайн-кассы для интернет-магазина создает бесшовную и легальную систему продаж, исключает ручной ввод данных и риск штрафов за нефискализацию.
Выбор типа ККТ зависит от модели бизнеса, где облачная выгоднее для e-commerce, а физическая — для розницы.
Реклама: ООО «МОНЕТА ЛАБС», ИНН 1683001376, erid: 2W5zFJnBj1S
