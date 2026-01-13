Если бизнес получает оплату картой на сайте или по QR-коду, то важно проверить, нет ли нарушения № 54-ФЗ. Каждая неверно проведенная операция может стоить ООО до 100 000 рублей.

Некоторые предприниматели считают, что эквайринг — это то же самое, что онлайн-касса для интернет-магазина. Это не так.

В этом материале мы поможем вам разобраться:

кому ККТ (контрольно-кассовая техника) обязательна, а кто может работать без нее;

что такое эквайринг и почему без него не обойтись;

как совмещать ККТ с эквайрингом и получить 100% легальность;

как за несколько простых шагов подключить прием платежей к сайту.

Рассказываем, какими бывают кассы, как их выбирать и подключать, чтобы все транзакции соответствовали закону.