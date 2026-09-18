Динамический и статический куар-код: чем они отличаются, где использовать и как создать

Что такое статический и динамический QR-коды

В QR-коде можно зашифровать практически любую информацию: ссылку на сайт, контактные данные, платежные реквизиты, описание товара. После сканирования пользователь сразу получает доступ к нужной информации без ручного ввода данных. Для этого подходят оба типа QR-кодов, а главное различие заключается в возможности изменять их содержимое.

Статический код — это графическое изображение, в котором зашифрована неизменяемая информация. После создания его содержимое остается постоянным, поскольку оно зашито в изображение.

Динамический код, напротив, не содержит всю конечную информацию в самом изображении. В нем зашифрована только короткая ссылка на промежуточную страницу, которую можно редактировать. То есть сам QR‑код остается тем же самым, а то, куда он ведет, можно менять.

Рассмотрим динамический и статический куар-код на примере платежей.

Статический код:

Продавец подключает приём платежей с помощью платёжного сервиса от Монеты и размещает статический код, например, на стикере в кассовой зоне. При сканировании смартфоны покупателей напрямую извлекают данные из изображения и открывают форму оплаты с одинаковой для всех информацией.

Если цена товара фиксированная, продавец может зашить сумму к оплате в коде и тогда покупателям останется подтвердить платеж в банковском приложении. Если же сумма к оплате будет меняться в зависимости от состава покупки, продавец не сможет зашифровать ее в статическом коде. Он может только не указывать сумму при создании кода, чтобы клиенты вводили ее самостоятельно в процессе покупки. Если же у продавца поменяются банковские реквизиты, придется заново генерировать код и менять старую наклейку на новую.

Динамический QR-код:

Например, продавец подключил динамические коды через сервис Монеты и разместил кнопку «Оплатить по QR-коду» на сайте. Когда покупатель нажимает на кнопку, сервис автоматически генерирует индивидуальный код с суммой конкретно для этой покупки. Покупатель сканирует код, переходит в банковское приложение и подтверждает оплату без каких-либо дополнительных действий.

Аналогичным образом процесс оплаты происходит в офлайн-точках: продавец подключает динамические QR-коды, сервисы генерируют изображения с индивидуальной информацией для каждой транзакции после формирования счёта, покупатели сканируют коды с терминала, экрана кассы, дисплея терминала или смартфона продавца.

Резюмируя, статический код можно рассматривать как шаблон с постоянной информацией, а динамический — как инструмент для меняющихся сценариев.