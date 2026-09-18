Динамический и статический куар-код: чем они отличаются, где использовать и как создать

Сегодня QR-коды стали распространенным инструментом для взаимодействия бизнеса с клиентами. Компании используют динамический и статический куар-код, чтобы принимать оплату, делиться информацией о товарах, запускать программы лояльности.
Однако предприниматели могут не достичь желаемых результатов, если будут применять статический QR-код там, где нужен динамический. Например, код уже напечатан на баннере или встроен в приложение, а пользоваться им нельзя, потому что зашифрованная в нём информация устарела. Нужно будет дополнительно тратить время и деньги, чтобы предоставить клиентам работающий QR-код.
Эта статья поможет начинающим предпринимателям, самозанятым, владельцам небольших магазинов, кафе, салонов и другого мелкого бизнеса, которые хотят упростить оплату в офлайн-точках, перевести клиентов в онлайн, запустить акцию или собрать обратную связь с помощью QR-кодов. Рассказываем про динамический и статический код — что это, чем они отличаются, в каких случаях бизнесу подойдёт каждый из них и как их правильно применять для приёма платежей.
Что такое статический и динамический QR-коды
В QR-коде можно зашифровать практически любую информацию: ссылку на сайт, контактные данные, платежные реквизиты, описание товара. После сканирования пользователь сразу получает доступ к нужной информации без ручного ввода данных. Для этого подходят оба типа QR-кодов, а главное различие заключается в возможности изменять их содержимое.
Статический код — это графическое изображение, в котором зашифрована неизменяемая информация. После создания его содержимое остается постоянным, поскольку оно зашито в изображение.
Динамический код, напротив, не содержит всю конечную информацию в самом изображении. В нем зашифрована только короткая ссылка на промежуточную страницу, которую можно редактировать. То есть сам QR‑код остается тем же самым, а то, куда он ведет, можно менять.
Рассмотрим динамический и статический куар-код на примере платежей.
Статический код:
Продавец подключает приём платежей с помощью платёжного сервиса от Монеты и размещает статический код, например, на стикере в кассовой зоне. При сканировании смартфоны покупателей напрямую извлекают данные из изображения и открывают форму оплаты с одинаковой для всех информацией.
Если цена товара фиксированная, продавец может зашить сумму к оплате в коде и тогда покупателям останется подтвердить платеж в банковском приложении. Если же сумма к оплате будет меняться в зависимости от состава покупки, продавец не сможет зашифровать ее в статическом коде. Он может только не указывать сумму при создании кода, чтобы клиенты вводили ее самостоятельно в процессе покупки. Если же у продавца поменяются банковские реквизиты, придется заново генерировать код и менять старую наклейку на новую.
Динамический QR-код:
Например, продавец подключил динамические коды через сервис Монеты и разместил кнопку «Оплатить по QR-коду» на сайте. Когда покупатель нажимает на кнопку, сервис автоматически генерирует индивидуальный код с суммой конкретно для этой покупки. Покупатель сканирует код, переходит в банковское приложение и подтверждает оплату без каких-либо дополнительных действий.
Аналогичным образом процесс оплаты происходит в офлайн-точках: продавец подключает динамические QR-коды, сервисы генерируют изображения с индивидуальной информацией для каждой транзакции после формирования счёта, покупатели сканируют коды с терминала, экрана кассы, дисплея терминала или смартфона продавца.
Резюмируя, статический код можно рассматривать как шаблон с постоянной информацией, а динамический — как инструмент для меняющихся сценариев.
Статический куар-код
Динамический куар-код
Плюсы
Минусы
Когда бизнесу подойдет статический QR-код
Статические коды для ссылок, текстов, визиток и других типов данных можно генерировать бесплатно и без технических навыков при помощи онлайн-сервисов. Поэтому главное преимущество статических QR-кодов — простота, высокая скорость и низкая стоимость внедрения, что особенно важно для стартапов и малого бизнеса. Несмотря на более широкие возможности динамических кодов, статический QR в определённых случаях остаётся более эффективным решением. Рассмотрим, в каких сценариях удобно использовать статический QR-код, что это даст бизнесу и клиентам.
Прием платежей
Бизнес с фиксированной стоимостью товаров и услуг, самозанятые, выездные мастера и офлайн-точки с небольшим потоком клиентов могут ограничиться приемом платежей по статическим кодам. Если цена всегда одинакова, создавать отдельный QR-код под каждую операцию не нужно. А если клиентов сравнительно немного и не требуется высокая скорость проведения оплат, можно использовать статические QR-коды без фиксированной суммы, чтобы клиенты вносили ее самостоятельно.
Клиенты получают способ оплаты смартфоном без необходимости использовать наличные или банковскую карту, а бизнес — возможность принимать платежи по QR-коду через СБП без дополнительного оборудования и с низкой комиссией. Если при оплате товаров и услуг картами банки взимают с компаний 1-3% от суммы платежа, то за транзакции по СБП — меньше 1%.
Предоставление информации
В статический QR-код можно зашить любую информацию, которая остаётся актуальной в течение длительного времени. Это может быть меню ресторана, инструкция по использованию товара, информация о составе продукта, гарантийные условия. Если не нужно отслеживать действия пользователей, статического кода будет достаточно.
Предоставляя информацию с помощью QR-кода, предприниматели экономят деньги на печати объемных информационных материалов. У клиентов есть возможность самостоятельно находить ответы на вопросы, что снижает нагрузку на консультантов и менеджеров. При этом бизнес обеспечивает себе конкурентное преимущество: клиенты могут получать интересующую их информацию в удобной для них форме
Перевод клиентов в онлайн
Ссылки на сайты и соцсети компаний меняются редко. Поэтому статический куар-код можно размещать на печатных раздаточных материалах, стационарных рекламных конструкциях, упаковке товаров или стикерах в офлайн-точках, чтобы стимулировать существующих и потенциальных клиентов переходить в мобильные приложения и на онлайн-площадки компании. Хотя в таком случае не будет возможности вести аналитику переходов, с основной задачей — привести клиентов из оффлайна в онлайн — статичные коды справятся.
В результате предприниматели получают недорогой инструмент для наращивания клиентской базы, увеличения продаж, повышения вовлеченности, сбора обратной связи. Клиенты же могут узнавать больше о компании и ее ассортименте, подключаться к программам лояльности и долгосрочным акциям, оставлять отзывы и делать заказы онлайн.
Когда лучше выбрать динамический QR-код
Статический код — это экономичное решение для простых сценариев. Преимущество же динамического кода — в его гибкости. Однако у этого подхода есть недостаток: чтобы редактировать информацию, нужен доступ к промежуточному серверу, на который ведёт служебная ссылка из QR кода. Обычно сервисы, которые предоставляют возможность создавать динамические коды и управлять ими, берут плату за свои услуги. Поэтому предпринимателям лучше выбирать динамический QR для тех сценариев, где затраты действительно принесут отдачу.
Прием платежей с автоматизацией и гибкими сценариями
Если предпринимателю нужно постоянно принимать оплату за разные товары и услуги, учитывать промокоды, бонусы и стоимость разных способов доставки, динамический QR-код сформирует платёжную ссылку под конкретный заказ. Такие сценарии актуальны для интернет-площадок, офлайн-магазинов с высокой проходимостью, где важна скорость обслуживания на кассе, а также компаний, у которых итоговая цена зависит от объема работ, выбранных материалов, расстояния до пункта назначения и других меняющихся факторов.
В этом контексте код с фиксированной суммой неприменим, а ручной ввод данных — лишний шаг на пути к оплате и возможность совершить ошибку. Динамический QR-код с уже заполненными параметрами платежа повысит конверсии онлайн и ускорит обслуживание клиентов оффлайн.
Динамические QR-коды больше подойдут компаниям, которые ежедневно принимают большое количество платежей или работают с заказами разной стоимости. Автоматическое формирование QR-кода снижает вероятность ошибок, упрощает процесс оплаты для покупателей, облегчает комплаенс и позволяет практически мгновенно получать информацию об успешном переводе. Для бизнеса это означает меньше ручной работы и более быстрый цикл обработки заказов.
Комментарий команды Монеты
Изменение контента без замены кода
Если компания постоянно проводит рекламные и промо-акции или ее цены и ассортимент часто меняются, то проще использовать динамические коды, чем все время менять статические. Например, можно обновить содержимое меню, не перепечатывая бумажные копии, или запустить акцию на товар, а после ее окончания поменять ссылку на обычную страницу.
Это экономит ресурсы на повторной печати маркетинговых материалов, позволяет быстро запускать кампании и информировать клиентов об изменениях в каталогах.
Отслеживание эффективности каналов
Кроме возможности редактирования, динамический QR-код дает доступ к детальной статистике. В отличие от статичных кодов, по которым в лучшем случае можно отслеживать количество переходов, к динамическим можно добавлять UTM-метки и получать развернутые данные по сканированиям. Также появляется возможность узнать, с каких носителей чаще сканируют код, в каких локациях клиенты более активны, в какое время или с каких устройств были переходы.
Это позволяет объективно оценивать эффективность маркетинговых каналов, гибко управлять коммуникационными кампаниями, сегментировать аудиторию и персонализировать предложения.
Динамический и статический куар-код для оплаты: что важно учитывать предпринимателю
Бизнес может использовать динамический и статический куар-код, чтобы экономить на комиссиях за счёт платежей через СБП и расширить варианты оплаты услуг на сайте или в оффлайн-точке для удобства клиентов. Однако чтобы правильно выбрать тип кода, нужно учесть их основные отличия.
Статические коды
Динамические коды
Что это значит для бизнеса
Бессрочные
С ограниченным сроком действия
Со статическими кодами покупатель может оплатить товар в удобное время. Но код могут подменить мошенники, просто поменяв изображение. У динамических кодов срок действия настраивается продавцом или устанавливается платёжным сервисом. Хотя покупателю нужно успеть сделать оплату в установленный срок, это снижает риск перехвата и повышает безопасность платежей.
Могут содержать реквизиты получателя и опционально фиксированную сумму, но не содержит полные чековые данные
Содержат все обычные чековые данные
Даже при наличии кассы для статических кодов без фиксированной суммы придется выбивать чеки вручную. Поскольку сумму конкретного платежа вводит сам покупатель в своем банковском приложении, касса просто ее не видит. Когда используется динамический QR-код, после формирования заказа или счёта информация сразу передается в кассовую программу, и она автоматически формирует и пробивает чек.
Технически не привязаны к конкретной транзакции
Генерируются в момент оформления покупки под каждый чек
Для создания динамических кодов нужен API, личный кабинет в платёжном сервисе или модуль в кассовом ПО — тогда в коде можно зашифровать номер операции, идентификатор кода, дату и время операции, сумму, назначение платежа, наименование товара и другие данные, необходимые для автоматизации отчётности и аналитики.
Резюмируя, динамические коды лучше подходят для автоматизации платежей, но дают меньше свободы.
Как создать статический QR-код для оплаты
Самый простой способ создать статический код для приема платежей — обратиться в банк, где открыт расчетный счет, или в платежный сервис, например, PayAnyWay от Монеты. После подключения к сервису примерный порядок действий будет таким:
Войдите в личный кабинет и перейдите в нужный раздел.
Выберите торговую точку, где хотите разместить QR-код. Если точки еще нет в системе, то создайте ее.
Заполните параметры кода. Обычно нужно указать:
Назначение платежа — чтобы найти платеж в истории.
Сумму. Можно ввести фиксированную или оставить поле пустым, чтобы покупатель ввел сумму сам.
Сгенерируйте код, нажав соответствующую кнопку.
Сохраните полученный файл. Готовый статический куар-код можно распечатать или скачать в электронном виде, чтобы отправить клиенту в мессенджере или разместить на сайте.
Как создать динамический QR-код для оплаты
Динамические коды требуют интеграции с сайтом, мобильным приложением, кассой или терминалом, которые будут использоваться для демонстрации кода покупателям и приёма платежей. Поэтому перед тем, как сделать динамический куар-код, нужно проанализировать, где именно вы будете принимать оплату и какие инструменты у вас уже есть. От этого зависит выбор банка или платёжного сервиса: разные платёжные провайдеры предлагают более или менее гибкие решения.
Обычно порядок действий следующий:
Подайте заявление на подключение оплаты по QR-коду в выбранный платёжный сервис.
Выберите подходящий способ подключения из представленных, например, через личный кабинет или API.
Настройте интеграцию с сайтом, кассовой системой или терминалом.
Сервис будет автоматически формировать уникальные QR-коды с необходимыми параметрами платежа.
Интеграции и сервисы: что проверить перед использованием QR-кода
Прежде чем запускать динамический и статический куар-код для реальных оплат, нужно убедиться, что все используемые системы связаны между собой и правильно работают. Если у компании есть интернет-магазин, CRM, кассовое ПО, учетная система, информация о платежах должна автоматически и бесперебойно передаваться между ними и выбранным платёжным сервисом. В противном случае, платежи могут потеряться, заказы — зависнуть, а данные в системы придется вводить вручную.
Проверьте, что:
вы сохранили все полученные от платёжного сервиса идентификаторы и ключи авторизации;
существующее ПО не требует обновления для новой интеграции — эту информацию можно найти в документации сервиса или уточнить у их службы поддержки;
платёжный сервис исправно генерирует статусы платежей и уведомления об их изменении, и они корректно отображаются в ваших системах.
Проведите тестовые платежи:
Убедитесь, что в сгенерированном коде зашифрованы верные реквизиты.
Отсканируйте код разными банковскими приложениями.
Проверьте сценарии: оплата, возврат, ситуация при ошибке сети.
Если код печатается, протестируйте читаемость при разном освещении и с разных расстояний.
Заключение
Предприниматели могут использовать динамический и статический куар-код для решения разных задач: приема платежей, рекламных кампаний, сбора аналитики. Нужно только хорошо понимать принцип их действия, чтобы правильно выбирать инструмент под каждый сценарий.
Если нужно разместить долгосрочную информацию или принимать сравнительно небольшое количество платежей, достаточно статического QR-кода. Если же вы хотите автоматизировать оплату, запускать акции, анализировать эффективность рекламных каналов, стоит выбрать динамический QR-код.
FAQ
Чем отличаются статические и динамические QR-коды?
Статические QR-коды нельзя отредактировать, поэтому при изменении информации придется создавать новый код. Динамические коды позволяют менять содержимое без замены самого изображения, а также отслеживать статистику сканирований.
Как сделать динамический QR-код?
Выберите сервис, который поддерживает динамические ссылки, и получите доступ в личный кабинет. Укажите тип содержимого для кода, введите данные, которые нужно зашифровать, и настройте дизайн. Сгенерируйте QR-код и сохраните его. Если нужно создать динамический код для приема оплаты, выберите платежный сервис, который поддерживает такую функцию.
Можно ли использовать QR-код для оплаты?
Да. QR-коды широко используются для приема безналичной оплаты через Систему быстрых платежей и собственные сервисы банков, например, SberPay QR. Покупатель сканирует код банковским приложением, проверяет реквизиты и подтверждает перевод.
Какой QR-код лучше для бизнеса — статический или динамический?
Статические QR-коды стоит выбирать, если зашифрованная в них информация не будет меняться длительное время. В оплате они подходят для бизнеса с небольшим потоком клиентов и фиксированной стоимостью услуг. Для активной маркетинговой деятельности, где важна аналитика, и для автоматизации большого объема оплат с разными суммами, лучше выбирать динамические коды.
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