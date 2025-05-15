Денежные переводы из России: как отправить деньги за границу быстро и без риска

Кейc: как MoneyRoo помогла провести перевод за границу для бизнеса

Рассмотрим реальную ситуацию.

Российская компания, которая, имея парк строительной и дорожной техники, сдает ее в аренду, решила обновить парк экскаваторов. Индийские машины выработали свой ресурс (в скобках заметим, что не по одному разу), пришла пора списать ветеранов. При этом у компании оставался немалый запас ходовых запчастей и расходников, ремонтная база, обученные специалисты. А значит, нужно купить такие же экскаваторы.

⭐️ Проблема только в том, что постоянный дилер не смог продолжать работу и закрылся, а у других цены на экскаваторы сопоставимы со стоимостью готового к полету космического корабля вместе с ракетой-носителем.

⭐️ Тогда руководство предприятия решило выйти напрямую на производителя в Индии и купить экскаваторы на заводе.

⭐️ Компания связалась с продавцом, получила счет и была готова внести оплату. Однако на этапе перевода возникла проблема: банк в Индии отказался принимать деньги из России из-за санкционных рисков. Прямой перевод оказался невозможен.

⭐️ Не будем долго описывать мытарства директора. Скажем только, что ему вовремя попался MoneyRoo. Наши специалисты взялись за знакомое дело — оплату через агента в третьей стране. Выбрали ОАЭ.

Менеджеры MoneyRoo собрали чат в Telegram и оперативно согласовали все детали между российской компанией, продавцом и агентом — аффилированным лицом MoneyRoo. Подготовка и утверждение документов на русском и английском языках заняли около 3 часов.

Дальше все пошло по обычному пути.