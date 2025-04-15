Дайджест про общие изменения в учете ВЭД с 2025 года

Лицензии на импорт и экспорт выдает Минпромторг

Правительство изменило правила выдачи лицензий на ввоз и вывоз товаров. Теперь этим занимается Минпромторг. В нормативно-правовой базе ЕАЭС закреплено три вида лицензий: генеральные (на год), разовые (на срок контракта) и исключительные (дают исключительное право на ввоз и вывоз конкретной продукции).

Заявки будут рассматриваться автоматически, если товар входит в список ЕАЭС с нетарифным регулированием.

Отказать в получении лицензии могут, если компания предоставит ложные данные или закончится тарифная квота.

В заявке нужно указать:

вид лицензии;

срок действия — не больше года;

данные контракта — номер, дата, валюта;

информацию о компании;

страну, куда везут товар или откуда его ввозят;

цену, количество, описание и код товара.

Подать документы можно электронно или на бумаге, но с цифровой копией.