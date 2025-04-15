Дайджест про общие изменения в учете ВЭД с 2025 года

Лицензии на импорт и экспорт выдает Минпромторг
Правительство изменило правила выдачи лицензий на ввоз и вывоз товаров. Теперь этим занимается Минпромторг. В нормативно-правовой базе ЕАЭС закреплено три вида лицензий: генеральные (на год), разовые (на срок контракта) и исключительные (дают исключительное право на ввоз и вывоз конкретной продукции).
Заявки будут рассматриваться автоматически, если товар входит в список ЕАЭС с нетарифным регулированием.
Отказать в получении лицензии могут, если компания предоставит ложные данные или закончится тарифная квота.
В заявке нужно указать:
вид лицензии;
срок действия — не больше года;
данные контракта — номер, дата, валюта;
информацию о компании;
страну, куда везут товар или откуда его ввозят;
цену, количество, описание и код товара.
Подать документы можно электронно или на бумаге, но с цифровой копией.
Изменились правила уплаты НДС при импорте товаров
С нового года в России заработали обновленные правила налогообложения импортных товаров. Главные изменения коснулись двух категорий бизнеса: посредников, ввозящих товары из стран Евразийского союза, и иностранных продавцов, работающих через российские маркетплейсы.
Для посреднических компаний, которые завозят товары из Казахстана, Беларуси и других стран ЕАЭС, теперь действует новое правило. Если раньше НДС платил непосредственно иностранный поставщик, то теперь эта обязанность переходит к российскому посреднику. Налог нужно будет перечислить в бюджет не позднее 20 числа месяца, следующего за тем, когда товары были приняты на учет (п. 4 ст. 151 НК).
Изменения затронули зарубежных предпринимателей, продающих товары россиянам через маркетплейсы. Раньше площадки вроде Ozon или Wildberries сами рассчитывали и платили НДС за таких продавцов. Теперь иностранным бизнесменам нужно зарегистрироваться в РФ в качестве налогоплательщиков и самостоятельно отчитываться по налогам.
Эти меры направлены на создание равных условий для всех участников рынка и повышение прозрачности импортных операций. Налоговые органы получают больше возможностей для контроля, а государство — дополнительные гарантии поступлений в бюджет.
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Выросли таможенные сборы
С 1 января 2025 года в России повысили таможенные платежи за оформление товаров. Новые ставки утверждены постановлением Правительства от 28.11.2024 № 1637.
Основные изменения:
1 067 руб. — при стоимости партии до 200 тыс. руб.;
2 134 руб. — от 200 000,01 до 450 тыс. руб.;
4 269 руб. — от 450 000,01 до 1,2 млн руб.
Особые случаи:
30 000 руб. — фиксированный сбор за ввоз радиоэлектроники;
10 672 руб. — при подаче временной декларации на товары;
30 000 руб. — доплата при подаче полной декларации после временной (сумма указана за каждую декларацию).
Также установлены тарифы для оформления водного и воздушного транспорта.
Изменились правила подтверждения нулевой ставки НДС
С 1 января 2025 года компании, которые продают физическим лицам ранее экспортированные товары со складов за рубежом, должны будут подавать в налоговую электронные реестры по утвержденной форме. Это нужно для подтверждения нулевой ставки НДС.
Что еще нужно знать:
С 2024 года электронные реестры уже обязательны для подтверждения нулевой ставки в случаях, связанных с экспортом, реэкспортом, международными почтовыми отправлениями и экспресс-грузов.
Вместо бумажных документов можно предоставить электронные реестры или перечни заявлений, особенно при торговле со странами ЕАЭС.
Для удобства налогоплательщиков доступен сервис ФНС «Офис экспортера».
Эти изменения помогут упростить документооборот и повысить прозрачность налогового контроля.
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Изменились правила валютного контроля для сделок с цифровыми правами
С 11 января 2025 года вступили в силу обновленные правила валютного контроля для операций с цифровыми правами. Теперь контракты, где расчеты проводятся с использованием цифровых прав, нужно регистрировать в уполномоченных банках.
Ключевые моменты:
Пороговые суммы остались прежними: от 3 млн рублей для импорта и от 10 млн рублей для экспорта.
Компании обязаны предоставлять банкам информацию о сделках с цифровыми правами, включая их передачу или получение в качестве платежа.
Новые требования распространяются не только на внешнеторговые контракты, но и на другие валютные операции, связанные с цифровыми правами.
Эти меры направлены на повышение прозрачности сделок с цифровыми правами и усиление контроля за валютными операциями.
Упростили процедуру подтверждения нулевой ставки НДС при экспорте с апреля 2025 года
Законодательство о налогах и сборах пополнилось важными изменениями в ст. 164 и 165 Налогового кодекса. Они направлены на упрощение подтверждения права применения 0% ставки НДС при проведении экспортных операций.
Отмена таможенных отметок
Отменили требование о наличии таможенной отметки на перевозочных документах при автомобильных перевозках товаров через границу — как при ввозе в РФ, так и при вывозе за пределы ЕАЭС.
Новый порядок для железнодорожных перевозок
При экспорте: вместо бумажных документов в налоговую службу нужно направлять электронный реестр, содержащий сведения о таможенной декларации и информацию из перевозочных документов.
При импорте: из стран, не входящих в ЕАЭС, также предусмотрена подача электронного реестра с данными о транзитной декларации (декларации на товары) и из перевозочной документации.
Реестр содержит информацию из:
таможенных деклараций;
транспортных документов;
товаросопроводительной документации.
В нем указывают:
идентификационные номера перевозочных документов;
регистрационные номера таможенных деклараций;
маршрут следования груза;
налоговую базу по операциям с нулевой ставкой НДС.
Закон устанавливает четкие сроки подачи новых электронных реестров и регламентирует правила истребования налоговиками подтверждающих документов, информация из которых включена в эти реестры.
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