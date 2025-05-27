10 вопросов о платежных агентах для ВЭД

8. Как учитывать операции с платежным агентом в бухгалтерии и налоговой отчетности

Агент-посредник становится вашим контрагентом, и все расчеты с ним нужно отражать в бухучете и отчетности.

Налоговый учет. Услуги иностранного платежного агента по закону рассматриваются как оказанные за пределами РФ, поэтому удерживать НДС и налог на прибыль в России с таких выплат не нужно (ст. 148 и 309 НК). Но сам факт выплаты дохода иностранной компании нужно показать в налоговой отчетности. Если ее не сдать, налоговая может оштрафовать на 1 000 рублей и приостановить операции по счету.

Бухгалтерский учет. Все расчеты с агентом проводятся по счету 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». Алгоритм отражения операций такой:

Перечисление всей суммы агенту — Дт 76 Кт 51.

Сумма комиссии (включая расходы на перевод и конвертацию) — Дт 44 Кт 76.

Оплата поставщику по контракту (в валюте, эквивалентной рублевой сумме) — Дт 60 Кт 76.

Если по договору вознаграждение агента и расходы включены в одну сумму, их можно отразить одной проводкой.

Пример. Предприниматель перевел платежному агенту из Казахстана 1 900 000 рублей. Из этой суммы агент отправил поставщику из Китая 22 000 долларов (эквивалентно 1 760 000 рублей по курсу 80 руб./долл.), а комиссия агента составила 140 000 рублей, включая все расходы. Проводки выглядят так:

Дт 76 Кт 51 — 1 900 000 руб. (переведено агенту).

Дт 44 Кт 76 — 140 000 руб. (комиссия и издержки).

Дт 60 Кт 76 — 1 760 000 руб. (оплата поставщику).

Платить НДС и налог на прибыль по этим операциям не требуется — дополнительные проводки делать не нужно.