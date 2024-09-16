Как завезти товары из Казахстана в Россию и не застрять на таможне

Торговля с Казахстаном — это вам не Европа с ее бесконечными санкциями и строгими правилами. Здесь все проще: Россия и Казахстан как лучшие друзья в одной компании — Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). В этой теплой дружеской атмосфере отменили все пошлины и декларации для некоторых товаров. Так что, если вы планировали погонять бизнес-карусель, сейчас самое время!

А еще, что приятно, параллельный импорт разрешили. Ну, знаете, когда можно ввозить товары без особого на то согласия брендов. Те самые, которые из страны-то давно сбежали. Но не беда! Казахстанский дилер вам поможет, и вы снова сможете запастись тем самым брендовым товаром, который «ушел, но обещал вернуться».

Таможня в ЕАЭС: как пройти и не краснеть

ЕАЭС вообще о нас заботится. Тут вам и единые правила, и почти никаких заморочек с таможней. Забудьте о декларациях и пошлинах — все это в прошлом (согласно ст. 28 договора о Евразийском Экономическом Союзе). Впрочем, если вдруг повезете детское питание или что-то подобное, будьте готовы к санитарному контролю. Дети все-таки!

Кстати, российские предприниматели должны сдавать отчет по таможенной статистике — ну как без бумажек-то? Но не пугайтесь, это проще, чем звучит: отправляете все через сайт ФТС, в личном кабинете участника ВЭД, до 10 рабочего дня месяца, следующего за тем, когда вы отправили или получили товары и живете спокойно.

Как разбираться с таможней и не потерять бизнес

Небольшой нюанс: несмотря на всю дружелюбность ЕАЭС, иногда некоторые товары просто так вывозить нельзя.

Вот, например, сельскохозяйственная техника, промышленная продукция, лабораторное оборудование или там транспортные средства — без разрешения не выйдет.

Так что, прежде чем погружать в грузовик очередной комбайн, убедитесь, что вам не понадобится специально подписанный от государства пропуск.

Валютный контроль: не дадут расслабиться

А вот тут все серьезно. Валютный контроль — это как строгий учитель в школе: за всеми следит и все проверяет. Не важно, в какой валюте вы работаете — главное, чтобы контрагент был нерезидентом. Сначала деньги попадут на транзитный счет, там их немножко подержат, потом тщательно проверят и только потом передадут на ваш валютный.

Только не забудьте предоставить в банк документы по операции в течение 15 рабочих дней, а то банк тоже «забудет» перевести деньги с транзитного счета.

После получения денег на валютный счет все ограничения снимаются и вы можете распоряжаться своими деньгами по вашему разумению. И не волнуйтесь, если что — можете открыть рублевый счет. Весь ЕАЭС рубль уважает!

Если хотите сделать жизнь проще вашим партнерам из Казахстана, можете открыть счет в казахстанском банке. Только помните: санкции могут вмешаться и испортить праздник. Или можно предложить казахстанскому партнеру открыть счет в российском банке, ну а что — в дружбе главное взаимовыручка! Только не забудьте проконсультироваться с юристами в Казахстане, чтобы учесть там работу налогового контроля заранее, чтобы потом не было мучительно больно.

Маркировка товаров: коды, которые спасут

Здесь все просто: есть список товаров, которые обязательно нужно маркировать. К ним относятся табачные изделия, молочка, алкоголь, вода, туалетная вода и прочие радости жизни. Просто договоритесь с контрагентом, кто будет клеить этот волшебный штрихкод в сервисе «Честный знак», и вперед — в бой!

Готовим бизнес с Казахстаном: чек-лист от профи

Первое — выбираем форму бизнеса. Если вам по душе серьезные партнерские дела — регистрируйте ООО. Если решили все делать самостоятельно и гордо — ИП ваш выбор.

НДС? Да, он тут тоже есть.

Неважно, по какой системе вы работаете, если вы импортируете — декларацию по НДС надо подавать каждый месяц до 20 числа месяца, следующего за тем, когда приняли товары к учету. Даже если вы давно уже на «упрощенке» и надеялись, что вас это не коснется.

Логистика: как добраться из пункта А в пункт Б

Логистика с Казахстаном — как поездка на дачу, только вместо багажника набитого рассадой у вас целый контейнер товаров. Поезд, самолет, автомобиль — выбирайте что душе угодно. У нас с Казахстаном аж 50 пограничных переходов! Даже если придется немного объезжать из-за санкций, не беда — пути найдутся.

Например, ООО «Ромашка», находящаяся на УСН 15% (доходы минус расходы), заключила договор в феврале по поставке стройматериалов из Казахстана, а в марте эти товары приехали на склад. В марте ООО «Ромашка» должна начислить (хочешь — не хочешь, а придется) 20% НДС и до 20 числа сдать декларацию и уплатить НДС в бюджет!

Итоги: дружба с Казахстаном — дело прибыльное!

Россия и Казахстан — друзья не только на словах, но и в деле. Торгуйте смело: никаких таможенных пошлин, никаких лишних бумажек. Главное — не забывайте про маркировку, валютный контроль и НДС. И, конечно, прокладывайте логистику так, чтобы товары дошли до нужной точки. Бизнес с Казахстаном — это как шашлык на даче: дым идет, а удовольствие гарантировано!

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