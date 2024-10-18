Какие документы и отчеты подавать по зарубежным контрактам: чек-лист для бизнеса

Документы по зарубежным контрактам для банка
Ничего не напоминает? А ведь это почти как на экзамене: один неверный документ — и прощай мечты о хорошем результате. Итак, что нужно сдавать в банк, чтобы все прошло гладко и никто не сыпал вам соль на рану?
Вид и сумма контракта
Какие документы нужно подавать в банк
Срок подачи
Импортный контракт на сумму до 1 млн рублей
В общем случае подавать документы не нужно, достаточно в назначении платежа платежного поручения указать код вида валютной операции (приложение 1 к Инструкции ЦБ от 16.08.2017 № 181-И)
Экспортный контракт на сумму до 1 млн рублей
Сведения о коде вида валютной операции по форме банка
15 рабочих дней после поступления выручки на транзитный валютный счет
Импортный контракт на поставку товаров, оказание услуг, передачу интеллектуальной собственности, агентирование стоимостью от 1 до 3 млн рублей, экспортный стоимостью от 1 до 10 млн рублей
Контракт, спецификации, счета, товарные, транспортные накладные, упаковочный лист, акты о выполнении работ или оказании услуг (ч. 4, 5 закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ)
15 рабочих дней месяца, следующего за месяцем оформления закрывающего документа
Импортный контракт займа, переуступки независимо от суммы контракта
Контракт, спецификации, счета, товарные, транспортные накладные, упаковочный лист, акты о выполнении работ или оказании услуг
Импортный контракт стоимостью более 3 млн рублей, экспортный стоимостью от 10 млн рублей
Контракт или его проект. На основании этих документов банк поставит контракт на учет и присвоит уникальный номер
Если резидент предоставил в банк проект контракта, то подписанный оригинал контракта нужно предоставить в течение 15 рабочих дней после постановки на учет
Получение наличных от иностранца и оплата ими товаров или услуг для бизнеса (если работник внес деньги на счет в банке, где контракт стоит на учете)
45 рабочих дней с даты операции с наличными
Получение наличных от иностранца и оплата ими товаров или услуг для бизнеса (если работник внес деньги на счет в банке, где контракт не стоит на учете)
15 дней со дня внесения денег на счет
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Отчеты по зарубежным контрактам
Да, налоговая и таможня тоже не дремлют. Им тоже надо отчитаться, чтобы у вас потом не было лишних приключений:
Вид сделки
Какие отчеты и куда сдавать
Сроки подачи
Сделки с партнерами из стран ЕАЭС (Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизстан):
Статистическая форма в ФТС. Если контракт стоит на учете в банке, то внесите в статистическую форму его уникальный номер для автоматической передачи сведений в банк
10 рабочих дней месяца, следующего за месяцем сделки
Поставка товаров и лизинг из стран ЕАЭС
Декларация по косвенным налогам (форма 1151088) в ФНС
20 число месяца, следующего за месяцем, когда импортированные товары поставлены на учет или наступил срок платежа по договору лизинга (п. 20 Приложения № 18 к Договору о ЕАЭС)
Сделки с партнерами из стран, которые не входят в ЕАЭС: экспорт и импорт товаров
Таможенная декларация в ФТС
Импорт — не более 15 дней со дня предъявления товаров таможне (п. 1 ст. 129 ТК).
Экспорт — до вывоза с российской таможни (п. 4 ст. 129 ТК)
Контракты на оказание услуг с партнерами из стран, которые не входят в ЕАЭС
Подавать декларацию не нужно
Экспорт товаров, их транспортировка и услуги, связанные с международными перевозками
Электронные реестры по формам из приказов №ЕД-7-15/1003 от 26.12.2023 и ЕД-7-15/202 от 14.03.2024 (подп. «a» п. 3 ст. 1 ч. 2, 3 ст. 2 закона от 19.12.2022 № 549-ФЗ). Получатель реестров — ФНС.
180 календарных дней после помещения товара под таможенные процедуры экспорта
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