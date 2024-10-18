Какие документы и отчеты подавать по зарубежным контрактам: чек-лист для бизнеса

Внешнеэкономическая деятельность — это как любовь: она приносит радость, но требует серьезного подхода. Не все цветы да шоколадки: российским экспортерам и импортерам нужно помнить про ответственность за полноту, корректность и своевременность предоставления документов по зарубежным контрактам. Потому что, если что-то пойдет не так, на горизонте маячат штрафы такие, что забудете, как улыбаться, а конфискация товаров — как вишенка на этом горьком торте.

Документы по зарубежным контрактам для банка

Ничего не напоминает? А ведь это почти как на экзамене: один неверный документ — и прощай мечты о хорошем результате. Итак, что нужно сдавать в банк, чтобы все прошло гладко и никто не сыпал вам соль на рану?

Вид и сумма контракта Какие документы нужно подавать в банк Срок подачи Импортный контракт на сумму до 1 млн рублей В общем случае подавать документы не нужно, достаточно в назначении платежа платежного поручения указать код вида валютной операции (приложение 1 к Инструкции ЦБ от 16.08.2017 № 181-И) Экспортный контракт на сумму до 1 млн рублей Сведения о коде вида валютной операции по форме банка 15 рабочих дней после поступления выручки на транзитный валютный счет Импортный контракт на поставку товаров, оказание услуг, передачу интеллектуальной собственности, агентирование стоимостью от 1 до 3 млн рублей, экспортный стоимостью от 1 до 10 млн рублей Контракт, спецификации, счета, товарные, транспортные накладные, упаковочный лист, акты о выполнении работ или оказании услуг (ч. 4, 5 закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ) 15 рабочих дней месяца, следующего за месяцем оформления закрывающего документа Импортный контракт займа, переуступки независимо от суммы контракта Контракт, спецификации, счета, товарные, транспортные накладные, упаковочный лист, акты о выполнении работ или оказании услуг Импортный контракт стоимостью более 3 млн рублей, экспортный стоимостью от 10 млн рублей Контракт или его проект. На основании этих документов банк поставит контракт на учет и присвоит уникальный номер Если резидент предоставил в банк проект контракта, то подписанный оригинал контракта нужно предоставить в течение 15 рабочих дней после постановки на учет Получение наличных от иностранца и оплата ими товаров или услуг для бизнеса (если работник внес деньги на счет в банке, где контракт стоит на учете) Любые документы, подтверждающие наличный расчет;

документы на передачу товаров или оказание услуг, например, инвойс, спецификацию;

таможенную декларацию на ввоз наличных (при наличии);

информация о коде вида операции, коде валюты, о сумме операции, уникальном номер контракта, если он стоит на учете в банке 45 рабочих дней с даты операции с наличными Получение наличных от иностранца и оплата ими товаров или услуг для бизнеса (если работник внес деньги на счет в банке, где контракт не стоит на учете) Уникальный номер контракта, по которому поступила наличная выручка;

выписка или любой другой документ о зачислении денег;

код вида валютной операции 15 дней со дня внесения денег на счет

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Отчеты по зарубежным контрактам

Да, налоговая и таможня тоже не дремлют. Им тоже надо отчитаться, чтобы у вас потом не было лишних приключений:

Вид сделки Какие отчеты и куда сдавать Сроки подачи Сделки с партнерами из стран ЕАЭС (Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизстан): экспорт, импорт, возврат;

мена, бартер;

принятие или передача товара на срок более 1 года по договорам лизинга, хранения;

принятие или передача товара по договору комиссии, на переработку и после нее;

принятие или передача подарков, безвозмездной, гуманитарной или технической помощи, товаров в качестве вкладов в уставный капитал Статистическая форма в ФТС. Если контракт стоит на учете в банке, то внесите в статистическую форму его уникальный номер для автоматической передачи сведений в банк 10 рабочих дней месяца, следующего за месяцем сделки Поставка товаров и лизинг из стран ЕАЭС Декларация по косвенным налогам (форма 1151088) в ФНС 20 число месяца, следующего за месяцем, когда импортированные товары поставлены на учет или наступил срок платежа по договору лизинга (п. 20 Приложения № 18 к Договору о ЕАЭС) Сделки с партнерами из стран, которые не входят в ЕАЭС: экспорт и импорт товаров Таможенная декларация в ФТС Импорт — не более 15 дней со дня предъявления товаров таможне (п. 1 ст. 129 ТК). Экспорт — до вывоза с российской таможни (п. 4 ст. 129 ТК) Контракты на оказание услуг с партнерами из стран, которые не входят в ЕАЭС Подавать декларацию не нужно Экспорт товаров, их транспортировка и услуги, связанные с международными перевозками Электронные реестры по формам из приказов №ЕД-7-15/1003 от 26.12.2023 и ЕД-7-15/202 от 14.03.2024 (подп. «a» п. 3 ст. 1 ч. 2, 3 ст. 2 закона от 19.12.2022 № 549-ФЗ). Получатель реестров — ФНС. 180 календарных дней после помещения товара под таможенные процедуры экспорта

Доверьте ведение ВЭД профессионалам группы компаний «Мос-учет». Сотрудничество с зарубежными поставщиками и покупателями — сложный процесс с множеством деталей. Необходимо правильно и своевременно оформлять документы на различных этапах сделки, готовить отчеты и направлять их в контролирующие органы. Делегирование этих функций специалистам позволяет обеспечить качественное юридическое и бухгалтерское сопровождение внешнеторговой деятельности и исключить нарушений валютного, таможенного и налогового законодательства.

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