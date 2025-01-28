Как избежать блокировки счета по 115-ФЗ и что делать, если все-таки заморозили

Сначала немного скучной правды. Банк может заблокировать счет, если заподозрит, что вы вдруг решили «отмыть» пару миллионов или, не дай бог, финансировать кого-то нехорошего. Делается это по вполне легальному основанию — 115-ФЗ, а точнее, его пункту 11 статьи 7. То есть, если операция выглядит как-то «подозрительно», то банк, словно детектив, включает красную кнопку блокировки.

И что самое интересное — признаки этих самых «подозрительных» операций не всегда очевидны. В списках Центробанка и регламентах банков можно найти целую сотню странных критериев.

К примеру, вы платите налоги меньше, чем 0,9% от поступлений — ага, значит что-то скрываете! Или, вот еще: операция «необычного характера». Что это вообще значит? Как будто банк у себя проводит секретный конкурс «угадай причину для блокировки».