ООО «Мос-учет»
Блокировка счетов по 115-ФЗ и антиотмывочное законодательство

Как избежать блокировки счета по 115-ФЗ и что делать, если все-таки заморозили

Центробанк подготовил инструкцию, как не вызвать у банка приступа подозрительности и не оказаться в эпицентре блокировки счета. Все по закону 115-ФЗ: какие операции на грани фола, что делать, чтобы банк не решил, что вы жулик, и что предпринять, если счет все же «подморозили».

Кого это касается

Да всех, у кого есть банковский счет! Будь то бизнес, фриланс или просто «серьезные» личные переводы, скажем, родственникам. Даже если вы честнее ангела, одно неверное движение — и банк решит, что вы незаконно выводите деньги на кроссовки или ремонт соседа. Ошибка в платежке или забытый апдейт данных, и вот — ваша финансовая жизнь под микроскопом.

Какие операции могут вызвать подозрения

У ЦБ есть список «подозрительных» движений по счетам, который банк обязан мониторить:

  • Странные сделки, вроде оплаты за пирожные через компанию по продаже электрокаров.

  • Сомнительный смысл операции — зачем вам перевод 100 тысяч на аккаунт бабушки в деревне?

  • Деньги утекают за границу, как вода в песок.

  • Обналичивание крупных сумм с фразой «ну, мне надо».

Если банк заметит нечто подобное, он не станет сразу блокировать счет, но начнет копать глубже и задавать много, очень много вопросов.

Что делать, если банк все-таки приостановил операцию

Если что-то показалось банку подозрительным, он может затребовать дополнительную информацию. В этом случае он имеет право:

  • Ограничить доступ к интернет-банку.

  • Заморозить карты.

  • Запросить тонну документов, начиная от договора на аренду и заканчивая списком партнеров.

Если банк отказал в операции

Первым делом — уточните причину. Возможно, проблема банальна, вроде ошибки в платежке. Если все серьезнее, банк сообщит о подозрении в Росфинмониторинг. Но есть шанс пересмотреть решение через Центробанк, если считаете, что вас не поняли.

Почему банк может закрыть вам доступ к деньгам

Сначала немного скучной правды. Банк может заблокировать счет, если заподозрит, что вы вдруг решили «отмыть» пару миллионов или, не дай бог, финансировать кого-то нехорошего. Делается это по вполне легальному основанию — 115-ФЗ, а точнее, его пункту 11 статьи 7. То есть, если операция выглядит как-то «подозрительно», то банк, словно детектив, включает красную кнопку блокировки.

И что самое интересное — признаки этих самых «подозрительных» операций не всегда очевидны. В списках Центробанка и регламентах банков можно найти целую сотню странных критериев.

К примеру, вы платите налоги меньше, чем 0,9% от поступлений — ага, значит что-то скрываете! Или, вот еще: операция «необычного характера». Что это вообще значит? Как будто банк у себя проводит секретный конкурс «угадай причину для блокировки».

Что делать, если счет заблокировали

Ладно, хватит шутить. Если банк все-таки взял и заблокировал ваш счет, не время паниковать — хотя чувство «как жить дальше» вас точно посетит. Вот что нужно делать:

  1. Разобраться, за что именно вы попали в «опалу». Банк обязан в течение 5 рабочих дней ответить, что ему не понравилось, и попросить доказательства, что вы не занимались ничем криминальным. Причем все должно быть в письменном виде, не забывайте.

  2. Собираем бумажки. Подтвердите документы: договоры, акты, счет-фактуры — все, что доказывает законность ваших операций. Банк обязан рассмотреть ваши документы за 7 дней. Серьезно, может, и обязан, но вот выполнять сроки они умеют по-своему.

  3. Если все плохоидем в ЦБ. Если банк не успокоился, придется писать жалобу в межведомственную комиссию при Центробанке. Эта волшебная комиссия рассмотрит вашу проблему за 20 рабочих дней, а затем даст ответ, который банк не сможет проигнорировать. Правда, иногда процесс может затянуться, так что заварите себе крепкий чай.

  4. Если даже ЦБ вас не спас, пора идти в суд. Здесь важно одно — готовьтесь к долгим месяцам ожидания. А если суд не поможет, можно попробовать закрыть счет и перевести деньги в другой банк. Но банки любят хитрить: некоторые взимают комиссию за вывод средств — до 20% от суммы. Ощущение, что вы платите за собственное спасение.

Типичные причины блокировки

Почему чаще всего банк решает, что ваш бизнес слегка «подозрительный»:

  • Низкие налоги. Если вы платите государству меньше 0,9% от оборота, банк может решить, что вы пытаетесь что-то скрыть.

  • Зарплата на уровне кофе с булочкой. Не платите зарплаты или платите так мало, что и прожить на это нельзя? Банк начинает нервничать.

  • Не те траты. Например, если производственная компания не покупает сырье или транспортная фирма забыла про бензин. Это подозрительно.

  • Снятие наличных. Если снимаете больше 30% от поступлений или делаете регулярные «налички» на крупные суммы, готовьтесь к вопросам.

  • Подозрительные контрагенты. Если ваши партнеры вызывают подозрения у банка, вам тоже может достаться.

Как избежать блокировки

Всем известно, что банки живут по своим правилам, и никто не застрахован от внезапной блокировки счета. Но есть несколько способов снизить риски и спать спокойнее:

  • Порядок в документах. Каждая операция должна быть подтверждена бумагами: договора, накладные, акты. Не игнорируйте это — банкам нужны доказательства, что все законно.

  • Следите за своими данными. Меняете директора или юридический адрес? Сообщайте об этом вовремя, и банку, и налоговой. Все должно быть четко и прозрачно.

  • Четкие назначения платежей. Не ленитесь, пишите подробно, за что платите. «Оплата по договору» — это не самый удачный вариант.

  • Меньше наличных. Старайтесь не увлекаться снятием денег с банкомата — банки это не любят. А если уж сняли, держите все чеки и документы под рукой.

  • Проверяйте контрагентов. Никогда не знаешь, кто может втянуть вас в неприятности. Используйте сервисы проверки — государственные базы или банковские, чтобы не оказаться в «черном списке».

Так что, уважаемые бизнесмены, берегите свои счета, относитесь к деньгам, как к редкому зверю, и не забывайте про порядок в документах. А если вдруг случится блокировка — вы знаете, что делать.

И главное — не паникуйте. Если все делать правильно, банк останется вашим другом, и счета будут в безопасности. А если нет — добро пожаловать в финальные разборки с Росфинмониторингом и судами!

Бесплатно проведем экспресс-аудит

Заполните форму и наш менеджер с вами свяжется:

Принимаю оферту и даю согласие на сбор персональных данных и их распространение

Реклама: ООО «МОС-УЧЕТ» ИНН:7725623693, erid: 2W5zFJEWGqE

Начать дискуссию