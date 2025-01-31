НДС 2025: новые правила для импортеров, маркетплейсов и их головной боли

Грядет 2025 год, а вместе с ним — не только новые надежды и планы, но и свежие налоговые сюрпризы. На этот раз под раздачу попал импорт товаров из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и продажа иностранных товаров через российские маркетплейсы.

Казалось бы, что может быть проще: купил — продал, оплатил налоги и спишь спокойно. Но нет! Законодатели решили, что посредники и иностранные продавцы должны ощутить всю глубину ответственности перед российским бюджетом.

Посредники: теперь не просто связующее звено, а налогоплательщики

С 1 января 2025 года вступает в силу часть 9 статьи 6 закона № 539-ФЗ, которая кардинально меняет правила игры для посредников. Если раньше импортер из ЕАЭС мог относительно беззаботно вести бизнес, а НДС платил тот, кто ввозил товар, то теперь вся налоговая ответственность ложится на плечи посредников, заключающих договоры в интересах продавцов из стран ЕАЭС.

Проще говоря, теперь не сам белорусский или казахстанский продавец будет нести налоговые тяготы, а его российский представитель. По сути, посредник становится чем-то вроде «налогового поручителя», который не только помогает продавать, но и берет на себя обязанность уплатить НДС.

И не просто уплатить, а сделать это строго до 20 числа месяца, следующего за тем, когда товар был принят на учет (пункт 4 статьи 151 НК). Система придумана для того, чтобы налоговым органам было проще контролировать движение товаров и деньги не растворялись где-то в бухгалтерских дебрях.

Конечно, эта схема больше напоминает игру «найди крайнего», но, по задумке законодателей, она должна сделать процесс уплаты налогов более прозрачным и, главное, исключить хитроумные схемы ухода от НДС.

Иностранные продавцы: добро пожаловать в мир российских налогов

А теперь поговорим о зарубежных торговцах, которые, воспользовавшись возможностями интернета, вовсю продают товары россиянам через отечественные маркетплейсы. До сих пор многие иностранные продавцы пользовались преимуществом удаленности и не особо утруждали себя российскими налогами. Но с 2025 года лавочка прикрывается.

Закон № 100-ФЗ от 29 мая 2024 года вводит новый порядок расчета и уплаты НДС для иностранных продавцов, торгующих на российских онлайн-площадках. Теперь они обязаны самостоятельно исчислять и платить НДС в бюджет России.

Но самое интересное — для этого им придется зарегистрироваться в России в качестве налогоплательщиков. Другими словами, иностранным предпринимателям, желающим продолжить свою деятельность на российских маркетплейсах, придется формально стать частью российской налоговой системы.

Конечно, такое новшество направлено на борьбу с теневыми схемами и выравнивание условий конкуренции между российскими и зарубежными продавцами. Теперь ни один торговец не сможет скрыться в тумане иностранной юрисдикции, оставляя российских коллег с НДС, а себя — с чистым доходом.

Зачем все это придумали

Основная цель нововведений — навести порядок на рынке и сделать уплату налогов более контролируемой. С одной стороны, это защитит российских предпринимателей от недобросовестной конкуренции с иностранными продавцами, а с другой — обеспечит поступление налогов в бюджет.

Но давайте честно: бизнесу, особенно малому, придется адаптироваться к этим изменениям. Посредники теперь вынуждены не просто искать клиентов и налаживать поставки, но и решать вопросы с НДС, а зарубежные продавцы, которые раньше могли вести себя более свободно, должны стать официальными налогоплательщиками в России.

В итоге мы получаем довольно логичную, но не самую удобную для бизнеса систему, в которой налоговая служба получает больше рычагов контроля, а предпринимателям предстоит освоить новые правила игры. Главное — вовремя сориентироваться, потому что с налогами, как известно, шутки плохи.

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