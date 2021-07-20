Бухучет в торговле: проводки, особенности учета, ФСБУ 5/2019

Учет в сфере торговли имеет свою специфику. Разберем, как вести учет опту и рознице в рамках нового ФСБУ, и покажем типовые проводки.

Учет в оптовой торговле

Опт — продажа товара большими партиями для последующей его реализации поштучно. Оптовик — это посредник между производителем и конечным потребителем товаров. Оптовые продажи ведутся при заключении договора поставки, а покупателями выступают организации или ИП.

Учет в оптовой торговле отражает следующие этапы:

поступление товаров;

их перемещение внутри организации;

их реализацию.

Разберем каждый этап на типовых проводках.

Поступление товара

В бухучете поступление товаров отражают проводкой:

Д 41 К 60 — поступили товары.

Организации на общей системе налогообложения дополнительно фиксируют сумму входящего НДС:

Д 19 К 60 — отражен входящий НДС.

Д 60 К 51 — оплатили товары поставщику.

Поступление товаров подтверждается следующими документами: товарной накладной и счетом-фактурой.

Напоминаем, что торговые предприятия вправе разрабатывать свою форму товарной накладной. Главное, чтобы форма содержала все необходимые реквизиты (ст. 9 закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ). Или можно использовать унифицированную форму ТОРГ-12.

В себестоимость товаров нужно включить все прямые расходы, которые понесло предприятие при закупке.

В соответствии с п. 11 ФСБУ 5/2019 в состав таких расходов входят:

стоимость товара, которую заплатили продавцу;

затраты на доставку, заготовку, страхование;

доведение товаров до состояния пригодности к использованию: фасовка, сортировка и т. п.;

проценты по кредитам и заемным средствам, которые были привлечены для приобретения товаров;

иные затраты, которые связаны с приобретением товаров.

Обратите внимание: согласно п. 2 ФСБУ 5/2019 микропредприятия, которые имеют право вести учет в упрощенной форме, могут не включать эти расходы в стоимость ТМЦ, а признать расходами периода, в котором они были понесены.

О методах расчета себестоимости читайте в этой статье.

Образец и бланк счета-фактуры.

Заполнить товарную накладную онлайн или посмотреть образец.

Перемещение товара

Часто закупленный товар не хранится в одном месте до момента продажи, а перемещается между складами предприятия или его подразделениями.

В таких случаях предприятие несет дополнительные издержки. Например: перевозка, упаковка, хранение.

Операции, связанные с перемещением товаров, могут выполняться как собственными силами предприятия, так и с привлечением третьих лиц. Например: транспортных компаний, логистических центров и т. д.

Эти издержки включают в расходы по обычным видам деятельности и отражают в учете следующими проводками:

Д 44 К 60 — отражены расходы на услуги третьих лиц.

Торговые предприятия на общем режиме также фиксируют входящий НДС:

Д 19 К 60.

Когда операции выполняются собственными силами предприятия, то расходы фиксируют в учете так:

Д 44 К 70 (69, 02, 76, 10) — отразили расходы на оплату труда, уплату страховых взносов, амортизацию ОС, аренду склада, списали упаковочные материалы и т. д.

Продажа товара

Операции по реализации товара фиксируются следующими проводками:

Д 62 К 90.1 — реализованы товары;

Д 90.3 К 68 — выделен НДС (для предприятий на ОСНО);

Д 90.2 К 41 — списаны товары по фактической себестоимости;

Д 90.2 К 44 — списаны расходы на продажу;

Д 51 К 62 — получена оплата от покупателя.

Облачный сервис для торговли МойСклад поможет организовать товарный учет. Все, что нужно для учета и торговли, ведется в одной системе: продажи, закупки, склад, финансы, клиенты и поставщики. Документы можно заполнять онлайн, печатать или прямо из сервиса отправлять контрагентам. Есть интеграция с 1С: Бухгалтерией и бесплатный тариф для одного пользователя.

Когда нужен счет 45

Операции, которые мы показали выше, предполагают, что выручка признается в момент отгрузки товаров.

Но бывают ситуации, когда право собственности на товар переходит к покупателю, допустим, в момент оплаты. И тогда выручка в момент отгрузки не признается, так как не выполняется одно из условий ее признания — переход к покупателю права собственности.

Но поскольку товары по факту со склада уходят и списывается с учета, то в момент отгрузки используется счет 45 «Товары отгруженные».

Д 45 К 41 — отгружены товары покупателю с иным порядком перехода права собственности (например: по оплате).

В частности, по такому алгоритму отражают продажу товаров через маркетплейсы. Ведь передача товаров маркетплейсу не является реализацией. И до перехода права собственности на товар конечному покупателю их фактическая себестоимость будет отражаться на счете 45.

О том, как бухгалтеру отражать в учете продажи товаров через маркетплейсы, мы подробно рассказывали в этой статье.

Учет в розничной торговле

Розница — это продажа товара мелкими партиями или штучно конечному потребителю, который будет использовать приобретенный товар в личных целях.

Поступление товара

Бухучет в рознице немного сложнее учета в оптовой торговле. Дело в том, что учет товаров можно вести двумя способами (п. 20 ФСБУ 5/2019):

1. По закупочным ценам.

Такой вариант удобен для торговых компаний, которые используют в работе товароучетные программы (ведут количественно-суммовой учет по каждому виду товара).

2. По отпускным ценам.

Подходит для мелких торговых точек, где никакой автоматизации нет. Такой вид учет проще и не требует серьезных трудозатрат.

В первом случае учет поступления товаров полностью аналогичен учету в оптовой торговле. А вот при учете товаров по отпускным ценам нужно выделять сумму наценки на отдельном счете: 42 «Торговая наценка».

Важно: выбранный вариант учета организация должна закрепить в учетной политике.

Типовые проводки при учете по отпускным ценам будут такие:

Д 41 К 60 — поступили товары.

Организации на общей системе налогообложения дополнительно фиксируют сумму входящего НДС:

Д 19 К 60 — отражен входящий НДС.

Д 41 К 42 — учтена торговая наценка.

Продажа товара

Сегодня розничная торговля использует различные способы приема оплаты от покупателей:

наличный расчет денежными купюрами;

расчет по карте через эквайринг (интернет-эквайринг, если покупка совершается в интернет-магазине);

расчет через OR-код (систему быстрых платежей) и т. д.

Поэтому выручка может собираться на нескольких счетах бухучета (50, 51, 57).

Оплата по QR: как устроена и кому подходит? Подробная инструкция для бизнеса.

Типовые проводки при продажах по закупочным ценам будут следующими:

Д 50 (57, 51) К 90.1 — поступила выручка от продажи ТМЦ;

Организации, применяющие ОСНО, должны будут начислить НДС:

Д 90.3 К 68 — начислен НДС;

Д 90.2 К 41 — списана себестоимость проданных ТМЦ.

Компании, которые применяют метод учета по отпускным ценам, также должны списать реализованную наценку.

Д 90.2 К 42 (сторно) — списана реализованная наценка.

Реализованная наценка — это и есть валовый доход предприятия, по-другому его еще называют реализованным наложением.

Реализованное наложение обычно рассчитывают по итогам месяца. Существует целых 4 способа расчета, которые используют в разных ситуациях. Об этом мы обязательно расскажем в одной из следующий статей. Подписывайтесь на наш блог и читайте полезные материалы.