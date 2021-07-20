Бухучет в торговле: проводки, особенности учета, ФСБУ 5/2019

Учет в сфере торговли имеет свою специфику. Разберем, как вести учет опту и рознице в рамках нового ФСБУ, и покажем типовые проводки.
Учет в оптовой торговле
Опт — продажа товара большими партиями для последующей его реализации поштучно. Оптовик — это посредник между производителем и конечным потребителем товаров. Оптовые продажи ведутся при заключении договора поставки, а покупателями выступают организации или ИП.
Учет в оптовой торговле отражает следующие этапы:
- поступление товаров;
- их перемещение внутри организации;
- их реализацию.
Разберем каждый этап на типовых проводках.
Поступление товара
В бухучете поступление товаров отражают проводкой:
Д 41 К 60 — поступили товары.
Организации на общей системе налогообложения дополнительно фиксируют сумму входящего НДС:
Д 19 К 60 — отражен входящий НДС.
Д 60 К 51 — оплатили товары поставщику.
Поступление товаров подтверждается следующими документами: товарной накладной и счетом-фактурой.
Напоминаем, что торговые предприятия вправе разрабатывать свою форму товарной накладной. Главное, чтобы форма содержала все необходимые реквизиты (ст. 9 закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ). Или можно использовать унифицированную форму ТОРГ-12.
В себестоимость товаров нужно включить все прямые расходы, которые понесло предприятие при закупке.
В соответствии с п. 11 ФСБУ 5/2019 в состав таких расходов входят:
- стоимость товара, которую заплатили продавцу;
- затраты на доставку, заготовку, страхование;
- доведение товаров до состояния пригодности к использованию: фасовка, сортировка и т. п.;
- проценты по кредитам и заемным средствам, которые были привлечены для приобретения товаров;
- иные затраты, которые связаны с приобретением товаров.
Обратите внимание: согласно п. 2 ФСБУ 5/2019 микропредприятия, которые имеют право вести учет в упрощенной форме, могут не включать эти расходы в стоимость ТМЦ, а признать расходами периода, в котором они были понесены.
О методах расчета себестоимости читайте в этой статье.
Образец и бланк счета-фактуры.
Заполнить товарную накладную онлайн или посмотреть образец.
Перемещение товара
Часто закупленный товар не хранится в одном месте до момента продажи, а перемещается между складами предприятия или его подразделениями.
В таких случаях предприятие несет дополнительные издержки. Например: перевозка, упаковка, хранение.
Операции, связанные с перемещением товаров, могут выполняться как собственными силами предприятия, так и с привлечением третьих лиц. Например: транспортных компаний, логистических центров и т. д.
Эти издержки включают в расходы по обычным видам деятельности и отражают в учете следующими проводками:
Д 44 К 60 — отражены расходы на услуги третьих лиц.
Торговые предприятия на общем режиме также фиксируют входящий НДС:
Д 19 К 60.
Когда операции выполняются собственными силами предприятия, то расходы фиксируют в учете так:
Д 44 К 70 (69, 02, 76, 10) — отразили расходы на оплату труда, уплату страховых взносов, амортизацию ОС, аренду склада, списали упаковочные материалы и т. д.
Продажа товара
Операции по реализации товара фиксируются следующими проводками:
Д 62 К 90.1 — реализованы товары;
Д 90.3 К 68 — выделен НДС (для предприятий на ОСНО);
Д 90.2 К 41 — списаны товары по фактической себестоимости;
Д 90.2 К 44 — списаны расходы на продажу;
Д 51 К 62 — получена оплата от покупателя.
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Когда нужен счет 45
Операции, которые мы показали выше, предполагают, что выручка признается в момент отгрузки товаров.
Но бывают ситуации, когда право собственности на товар переходит к покупателю, допустим, в момент оплаты. И тогда выручка в момент отгрузки не признается, так как не выполняется одно из условий ее признания — переход к покупателю права собственности.
Но поскольку товары по факту со склада уходят и списывается с учета, то в момент отгрузки используется счет 45 «Товары отгруженные».
Д 45 К 41 — отгружены товары покупателю с иным порядком перехода права собственности (например: по оплате).
В частности, по такому алгоритму отражают продажу товаров через маркетплейсы. Ведь передача товаров маркетплейсу не является реализацией. И до перехода права собственности на товар конечному покупателю их фактическая себестоимость будет отражаться на счете 45.
О том, как бухгалтеру отражать в учете продажи товаров через маркетплейсы, мы подробно рассказывали в этой статье.
Учет в розничной торговле
Розница — это продажа товара мелкими партиями или штучно конечному потребителю, который будет использовать приобретенный товар в личных целях.
Поступление товара
Бухучет в рознице немного сложнее учета в оптовой торговле. Дело в том, что учет товаров можно вести двумя способами (п. 20 ФСБУ 5/2019):
1. По закупочным ценам.
Такой вариант удобен для торговых компаний, которые используют в работе товароучетные программы (ведут количественно-суммовой учет по каждому виду товара).
2. По отпускным ценам.
Подходит для мелких торговых точек, где никакой автоматизации нет. Такой вид учет проще и не требует серьезных трудозатрат.
В первом случае учет поступления товаров полностью аналогичен учету в оптовой торговле. А вот при учете товаров по отпускным ценам нужно выделять сумму наценки на отдельном счете: 42 «Торговая наценка».
Важно: выбранный вариант учета организация должна закрепить в учетной политике.
Типовые проводки при учете по отпускным ценам будут такие:
Д 41 К 60 — поступили товары.
Организации на общей системе налогообложения дополнительно фиксируют сумму входящего НДС:
Д 19 К 60 — отражен входящий НДС.
Д 41 К 42 — учтена торговая наценка.
Продажа товара
Сегодня розничная торговля использует различные способы приема оплаты от покупателей:
- наличный расчет денежными купюрами;
- расчет по карте через эквайринг (интернет-эквайринг, если покупка совершается в интернет-магазине);
- расчет через OR-код (систему быстрых платежей) и т. д.
Поэтому выручка может собираться на нескольких счетах бухучета (50, 51, 57).
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Типовые проводки при продажах по закупочным ценам будут следующими:
Д 50 (57, 51) К 90.1 — поступила выручка от продажи ТМЦ;
Организации, применяющие ОСНО, должны будут начислить НДС:
Д 90.3 К 68 — начислен НДС;
Д 90.2 К 41 — списана себестоимость проданных ТМЦ.
Компании, которые применяют метод учета по отпускным ценам, также должны списать реализованную наценку.
Д 90.2 К 42 (сторно) — списана реализованная наценка.
Реализованная наценка — это и есть валовый доход предприятия, по-другому его еще называют реализованным наложением.
Реализованное наложение обычно рассчитывают по итогам месяца. Существует целых 4 способа расчета, которые используют в разных ситуациях. Об этом мы обязательно расскажем в одной из следующий статей. Подписывайтесь на наш блог и читайте полезные материалы.