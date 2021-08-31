Последние кассовые новости: для кого новый формат ФД 1.2 и за что штрафуют

Согласно требованиям 54-ФЗ фискальный накопитель, установленный на онлайн-кассе, должен уметь формировать фискальные документы по определенному формату. Требования нового формата ФФД 1.2 включают формирование следующих документов:

запроса о коде маркировки;

ответа на запрос;

уведомления о реализации товара, который подлежит маркировке;

квитанции на уведомление.

Розница, которая торгует маркированными товарами, с 6 августа 2021 года при перерегистрации кассы должна будет использовать только те фискальные накопители, которые поддерживают ФФД 1.2.

Проверить, коснутся ли требования по маркировке товаров, которыми вы сейчас торгуете, можно на сайте МоегоСклада.

Когда менять фискальный накопитель?

С 6 августа 2021 все новые онлайн-кассы должны регистрироваться с ФН, поддерживающим ФФД 1.2. Аналогичное правило действует и при перерегистрации работающей ККТ.

Всем остальным розничным продавцам маркированной продукции следует подготовиться и плавно перейти на ФФД 1.2. Для этого нужно проверить срок действия ФН и сделать выбор:

Заменить до 6 августа 2021 года на новый ФН, поддерживающий ФФД 1.2. Если сроки позволяют, то работаем дальше и уже после 6 августа перерегистрируйте онлайн-кассу на новую версию ФД.

Помимо смены ФН нужно позаботиться об установленном на кассе программном обеспечении. Не каждое ПО может подружиться с ФФД 1.2, чтобы располагать реквизиты чека в правильном порядке и обмениваться данными с новым фискальным накопителем.

Какие кассы поддерживают ФФД 1.2?

На 3 августа в реестр онлайн-касс, которые поддерживают новый формат фискальных документов, входят 26 моделей:

РИТЕЙЛ-КОМБО-01Ф АТОЛ FPrint-22ПТК АТОЛ 77Ф АТОЛ 55Ф АТОЛ 30Ф АТОЛ 25Ф АТОЛ Sigma 7Ф АТОЛ Sigma 8Ф АТОЛ 11Ф АТОЛ 27Ф АТОЛ 22 v2 Ф АТОЛ 20Ф АТОЛ 50Ф АТОЛ 150Ф АТОЛ 1Ф АТОЛ 15Ф ЭЛВЕС-ФР-Ф ШТРИХ-М-01Ф ШТРИХ-ЛАЙТ-01Ф ШТРИХ-СИТИ-Ф РР-01Ф Вики Принт 57 Ф Вики Принт 80 Плюс Ф Пирит 2Ф Вики Принт 57 Плюс Ф Вики Мини Ф.

Налоговая служба уже выпустила письмо АБ-4-20/9702@ от 9 июля 2021 года, в котором модели ККТ распределены на два перечня. В первый попали онлайн-кассы с планируемой поддержкой ФФД 1.2, а во второй — без нее.

ФНС неспроста подготовила указанные списки. Если ваша онлайн-касса уже поддерживает ФФД 1.2, или находится в списке моделей с планируемой поддержкой, то до 6 августа вам можно регистрировать свою кассу под старые форматы ФД, а после — только под ФФД 1.2. Список моделей касс, которые поддерживают ФФД 1.2, может еще увеличиться и пополниться зарегистрированными экземплярами до февраля 2022 года. Учтите, что с момента регистрации и внесения в реестр до эксплуатации в розничной торговле должно пройти не более 3-х месяцев.

ФНС сделала небольшое послабление для продавцов. Если вам требуется заменить ФН уже после 6 августа, а ваша модель кассы еще не внесена в реестр, то можно перерегистрировать кассу с новым ФН, но под старые версии ФФД.

Как новый формат работает на практике

Меняется только формат обмена данными, но не работа кассира. Для персонала в рознице ничего не изменится, переподготовка и обучение не понадобятся.

Фискальный накопитель и ПО в автоматическом режиме вместе формируют нужные документы, а оператор фискальных данных передает их в ФНС. Кассир никак не сможет помешать этому обмену, т.к. он не видит созданные фискальные документы.

Сформированный запрос о коде маркировки некоторое время хранится в ФН, пока не наступит одно из этих условий:

касса получит ответ на запрос от оператора маркировки — системы Честный Знак;

ФН сформирует новый запрос о коде маркировки для этого же товара;

кассир выполнит отмену чека или прекратит его формирование.

Если проверка не пройдена, в ответе Честного Знака отобразится статус 0. Значит в продажу попал товар с неправильной маркировкой, что карается штрафными санкциями.

Если все хорошо, в ответе будет статус 1. В момент проведения проверки реализация товара не приостанавливается, поэтому еще до пробития чека продавец должен быть уверен в качестве маркировки.

Новый формат потянул за собой изменение реквизитов кассового чека. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Штрафные санкции для нарушителей и уклонистов

Безответственных продавцов обязательно накажут, но не всех. ФНС будет снисходительна к имеющим уважительные причины:

Новая онлайн-касса с ФН уже заказаны, но не доставлены до места установки. В качестве подтверждающих документов имейте на руках договор с датой поставки ККТ. Онлайн-касса на месте установки, но ещё не введена в эксплуатацию, возможно по вине мастера. В свое оправдание покажите договор с техподдержкой с указанием даты выполнения работ. Сведения о регистрации вашей модели еще не поступили в реестр разрешенных моделей.

Без наличия уважительных причин вам грозит административная ответственность по ч. 4 ст. 14.5 КоАП в виде предписания или штрафа:

от 1 500 до 3 000 рублей — для ИП и должностных лиц,

от 5 000 до 10 000 рублей — для юрлиц.

МойСклад поддерживает все форматы фискальных документов. Регистрируйтесь в сервисе, если вы продаете маркированные товары и собираетесь использовать онлайн-кассу и ФН, которые работают с ФФД 1.2. Вы сможете бесплатно выполнять все операции с маркировкой на любом тарифе.