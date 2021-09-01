Низкой цены недостаточно. Как увеличить продажи интернет-магазина

Интернет-магазины завоевали огромную популярность и порой, продажи в онлайн значительно выше, чем в обычном магазине одной и той же компании. Тем, кто пока не разобрался в тонкостях интернет-торговли, расскажем, как можно увеличить объемы продаж.

Обратим внимание на статистику:

К концу 2021 года в мире будет насчитываться более 2 млрд покупателей в интернет-магазинах. Это 25% от всего населения планеты. Если не считать детей, жителей стран, где нет интернета, и пожилых людей, получится практически все трудоспособное население планеты совершают покупки в интернете).

2,7 трлн рублей — это объем рынка электронной торговли в России. В 2019 этот показатель был на 35% меньше. COVID-19 внес свои коррективы в интернет-торговлю, но тем не менее, обороты не снижаются и сейчас.

— 15% розничных продаж во всем мире приходилось на интернет продажи.

Почти 70% потребителей сравнивают цены и характеристики товаров в интернет-магазинах перед совершением покупки.

Больше 50% интернет-магазинов омниканальны, то есть используют разные средства коммуникации с клиентами и все виды продвижения.

Около 50% потребителей при желании купить какой-то товар идут на странички известных маркетплейсов.

Только 3% посещений интернет-магазинов с первого раза заканчиваются покупкой. С остальными 97% надо поработать.

Как работать с 97% потребителей, которые зашли к вам на страничку, проявили интерес, но в какой-то момент остановились? Как повысить продажи в интернет-магазине? Разберемся в этой статье.

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Ошибки, которые снижают продажи

Сначала поговорим об ошибках, которые допускают интернет-магазины, теряя драгоценных покупателей:

Ошибки при регистрации или авторизации покупателей — если у вас не налажена система регистрации, то после 2 попытки пользователь уйдет к конкурентам, особо настырные уйдут после 3 попытки. Обязательно держите на контроле эту важную функцию. Не работает кнопка корзины — ну тут и говорить нечего, корзина не работает, значит положить товары в нее не реально. Карточки товаров не содержат никакого описания— зачастую, только фото не передает нужного эффекта и пользователь хочет почитать подробнее о материалах, размерах, функциональности и т. д. Если карточки ваших товаров скудны, то покупатель уйдет к тому, кто ярко и красочно описал все позиции в магазине. Ошибка 404 — с ней сталкивался каждый интернет пользователь, но если эта ошибка выдается на страницах вашего магазина, то вы теряете клиента. Ценообразование — у всех пользователей сложилась ассоциация, что в интернете купить дешевле, марку низкой цены нужно держать, иначе пользователь будет разочарован.

Те, кто только собираются выйти в онлайн и запустить интернет-магазин, должны сперва устранить слабые места в учете. Подробнее о том, как это сделать, читайте в статье на сайте МоегоСклада.

Топ-10 способов увеличить продажи в интернете

Ошибки в организации интернет-магазина могут привести не только к сбоям в его работе, но и потере клиентов, которых не так уж легко и найти. Вот что надо сделать, чтобы не терять покупателей:

1. Исправить все технические ошибки. Система не должна давать сбоев. Баги, неработающие корзины, ошибки доступа и отсутствие возможности оплатить картой не должны помешать покупателю завершить покупку. Внимательно следите за технической стороной сайта.

2. Показать клиенту, что вы в нем заинтересованы, а покупка в вашем интернет-магазине абсолютно безопасна. В сети много мошенников, поэтому покупатели настороженно относятся к интернет-магазинам, особенно к новым. Постарайтесь вызвать доверие: разместите отзывы, укажите, что работаете с сертификатами безопасности, представьте средние сроки выполнения заказов.

3. Использовать разные каналы продаж. Выход на маркетплейс и торговля через соцсети могут стать новыми точками роста для вашего бизнеса. О том, как выбрать онлайн-площадку и с чего начать продажи, читайте в статье на сайте МоегоСклада.

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4. Оформить карточки товаров. Для эффективного продвижения, SEO-оптимизации и удобства пользователей, каждая карточка вашего товара должна содержать подробное описание всех его характеристик. Карточки должны отличаться друг от друга, даже если это разные варианты одного и того же товара, например, платья одинакового фасона.

5. Собирайте данные о клиентах. Постарайтесь максимально тесно взаимодействовать с покупателями. Если пользователь закинул товар в корзину и ушел смотреть аналоги на других сайтах, напомните ему о незавершенной покупке.

6. Следите за ценообразованием. Именно цена на 90% решающий фактор в принятии решении о покупке. Если ваша цена будет отличаться от конкурентов в большую сторону, то вероятность того, что придут именно к вам снижается. Старайтесь мониторить цены ежедневно, можно воспользоваться специальными сервисами или даже нанять аналитика. Ведь статистика, а особенно ценовая, дело серьезное.

7. Проводите акции. Как бы банально это не звучало, но это до сих пор работает: акции за первый заказ, за заказ на определенную сумму, 1 + 1 = 3, «приведи друга и получи скидку» и тому подобное. Сезонные скидки уже не диковинка, а стандартная практика, поэтому покупателей нужно привлекать еще и дополнительными бонусами.

В МоемСкладе можно настроить разные типы скидок на товары и для контрагентов. Например, установить специальную цену, персональную или накопительную скидку, подключить округление копеек и бонусные программы. Вот инструкция, как это сделать.

8. Предоставьте больше возможностей для доставки. Если вы работаете с одной или максимум двумя службами доставки, это может быть неудобно. У некоторых покупателей нет в городе такого сервиса, другие не доверяют Почте, третьи хотят курьерскую доставку. Постарайтесь максимально расширить спектр возможных сервисов для доставки товара.

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9. Старайтесь побуждать покупателя к покупке схожих товаров. Намекните клиенту, что с этим товаром часто покупают другой и, может быть, он тоже вспомнит, что ему нужно. Например, вы покупаете кружки, а рядом вам уже высветились предложения с вкусным чаем или заварочным чайником.

10. Кнопка «Купить» не теряется из вида. Она должна сопровождать клиента в течение всего пути по вашему магазину, пусть она будет яркой, видимой, ненавязчиво намекающей о своем присутствии. Напомните клиенту о возможных выгодах при покупке сейчас в виде бесплатной доставки, консультации, возможности примерки и т.п., а кнопка «Купить» вот она, уже ждет его.

Увеличить продажи в интернет-магазине возможно не только за счет большого ассортимента и бонусной программы. Главное, чтобы система работала без сбоев, у клиента сложилось положительное впечатление от магазина, ему ненавязчиво предложили разные варианты оплаты, доставки и дополнительных товаров.