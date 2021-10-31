За полгода продажи выросли в 10 раз: кейс автоматизации магазина нижнего белья

Интернет-магазин Masar Lingerie в основном продает свои товары через Инстаграм. Но вручную одному менеджеру удавалось обработать всего 8-10 заказов в день При росте продаж они перестали справляться с объемами, стали ошибаться и путаться в остатках, ведь приходилось параллельно отвечать на вопросы покупателей и заносить данные в таблицы руками.

Надо что-то с этим делать — решил руководитель компании, и задумался об автоматизации. Но долго заниматься внедрением или переобучать сотрудников не хотелось, нужен был быстрый результат.

Итак, проблема была ясна. Задача тоже — нужно, чтобы менеджеры обрабатывали больше заказов (50-60 ежедневно), при этом не теряя в качестве работы.

Оставалось найти решение. В этом магазину помог МойСклад.

План:

Максимально автоматизировать товарный учет;

Настроить работу с CRM;

Подключить интеграции с Почтой России и чат-центром, который собирает сообщения из мессенджеров.

Забегая вперед, скажем, что результат превзошел ожидания — оборот магазина вырос с 800 тысяч до восьми миллионов рублей в месяц.

Магазин Masar Lingerie 98% продаж совершает через Инстаграм, благодаря таргетированной рекламе. Покупатели заходят на страничку бренда, подписываются и делают заказ в директ.

Как было до автоматизации

Обработкой заказов занималось всего 2 человека. Процесс выглядел так: заявка попадала в директ, менеджер отмечал резерв в Google-таблице, уточнял адрес доставки, отвечал на вопросы, после отправки вручную сообщал о статусе доставки посылки.

Работники справлялись, пока заказов было немного, но как только их количество выросло, появились проблемы:

Обработка каждого заказа занимала слишком много времени, а поскольку покупателей стало больше, то менеджерам приходилось больше тратить времени на переписку;

Из-за ручного учета стали появляться ошибки — например, сотрудник мог зарезервировать товар, который уже предназначался другому покупателю.

Кладовщик оформлял доставку вручную — заполнял данные в личном кабинете на сайте Почты (кому, сколько и куда отправлять).

Без автоматизации работать уже стало невозможно.

«Стало понятно, что оставлять ситуацию в таком виде нельзя: бизнес просто не сможет расти. Нужно внедрять автоматизацию, и в первую очередь — ту, в которой будет легко разобраться» — магазин Masar Lingerie.

Новый этап

Владельцы магазина рассматривали вариант решения, которое бы позволило менеджерам быстро начать работу в новом сервисе и в то же время, оно должно было объединить все имеющиеся процессы и упростить их. Для этого внедрили:

МойСклад — онлайн-сервис для учета товаров, включающий CRM. С его помощью можно вести аналитику по продажам, управлять заказами, поступающими с разных каналов, оперативно отслеживать остатки.

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Albato — сервис автоматизации, с ним за 5 минут, не привлекая специалистов, можно связать CRM, аналитику, мессенджеры, чат-боты, программы учета.

Сервис Chat2Desk — собирает сообщения из Whatsapp и Instagram с помощью Albato. Теперь менеджеры точно не пропустят заказ или новый запрос от покупателя.

Заказ

Как теперь выглядела работа при поступлении заказа: менеджер создает заказ МоемСкладе и копирует его номер в Chat2desk. ФИО и адрес доставки после этого из чат-центра автоматически передаются в МойСклад и можно завершить оформление заказа.

Что изменилось: на складе всегда актуальные остатки, нет ошибок при резервировании.

Основной сайт магазина находится в разработке, но заказы уже принимают с сайта-прототипа. С помощью Albato была настроена автоматическая отправка заказов с сайта в Телеграм — менеджерам.

Доставка

У магазина заключен договор с Почтой России, все заказы он доставляет через нее. Чтобы кладовщик перестал кучу времени тратить на ручное заполнение сведений, установили интеграцию МоегоСклада и Почты через Albato.

Что изменилось: днем сотрудник склада собирает посылки, а вечером в МоемСкладе только меняет статусы заказов на «Готово к отправке». При этом заявка в Почту уходит автоматически, нужно только отвезти посылки в отделение.

Статусы заказов

Теперь вместо того, чтобы писать покупателям сообщения, менеджеры заняты другими делами, а информацию о доставке клиентам сообщит МойСклад. После принятия посылки Почтой статус в сервисе изменится на «Принят Почтой России», а покупатель получит уведомление о том, что заказ уже в пути (и трек-номер, по которому посылку можно отследить на сайте почты).

Что изменилось: теперь клиент больше не беспокоится «Что там с моим заказом? Он уже отправлен? А когда придет?», ведь достаточно зайти на сайт Почты, ввести трек-номер и получить всю информацию. А менеджерам не приходится отвечать на бесконечные вопросы о том, где находится заказ.

Через 2 месяца после внедрения МоегоСклада магазин уже мог похвастаться тем, что сотрудники стали обрабатывать в 6-7 раз больше заказов — по 50-60 заказов каждый, а обороты выросли с 800 тысяч до 2,5-3 миллионов рублей в месяц.

Через полгода, после найма еще двух сотрудников обороты выросли уже до 8 млн рублей в месяц.

«Откладывать автоматизацию не стоит никому. В Masar раньше я видел, что менеджеры не справляются, а продажи можно увеличить. Раньше два менеджера делали примерно 800 тысяч рублей оборота. Сейчас у нас работает уже четыре менеджера, и оборот около 8 миллионов рублей в месяц», — Антон Курышев, руководитель проекта Masar Lingerie.