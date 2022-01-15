Как заработать на маркетплейсах в 2022: площадки стали доступнее и предлагают новые источники дохода

Последние новости от Ozon, Wildberries и Яндекс.Маркет вселяют надежду на светлое будущее. Пунктов выдачи и новых услуг станет больше, а значит, появится больше возможностей заработать.

Озон снижает требования к пунктам выдачи

Количество пунктов выдачи заказов будет больше, всё потому, что маркетплейс снизил требования к площади помещений.

Для организации пункта с примерочными достаточно иметь помещение в 25 кв. м., раньше было 30 кв. м. Причем, с уменьшением площади вознаграждение для владельца остается прежним — 4,4% от месячного оборота.

Для пунктов с минимальным присутствием атрибутики бренда площадь стала меньше некуда — 15 кв. м., за которые маркетплейс будет платить, как и раньше, — 3,5%.

Снижение требований можно было предсказать: к этому шагу Ozon подтолкнула конкурентная борьба. Яндекс.Маркет уже давно был согласен на 20 кв. м., а Wildberries остался при своих 30 кв. м. с некоторыми нюансами.

Яндекс.Маркет стал доступен для коммерческих покупок

Тестовый режим будет доступен бизнес-покупателям из Москвы и ее окрестностей с февраля 2022 года. Всё, что нужно для офиса и ведения деятельности, можно будет получить через 1-2 дня со склада в Софьино в Подмосковье.

Теперь, как и в Ozon, юридические лица могут уменьшить налог на прибыль и возместить НДС, т.к. оплату можно будет производить с расчетного счета, а подтверждающие документы получить онлайн.

С Яндекс.Маркетом можно продавать больше в рассрочку

Пока такая возможность предоставляется в тестовом режиме. Клиент может платить за товар частями в течение 6, 12 или 18 месяцев, а продавец получает всю сумму разом в день продажи от банка или от маркетплейса.

Банковскую рассрочку нужно подключать самостоятельно, но это платная услуга, которая подходит для товаров с ценой от 3 000 до 200 000 руб.

По аналогии с ней Яндекс начал тестирование собственной системы «Яндекс.Сплит». Пока она подключается автоматически и бесплатно для товаров стоимостью от 1 000 до 60 000 руб.

Как и у банков стоимость рассрочки определяется в размере процента от цены товара и списывается в конце месяца. У продавцов, применяющих Яндекс.Сплит, комиссия будет 5% от суммы заказа. В свою очередь банки могут брать за полгода 6%, за год 12%, за 18 месяцев 18% от стоимости товара.

При возврате товара в течение 30 дней стоимость рассрочки возвращается на счет продавца.

Если вы торгуете на нескольких площадках, важно своевременно следить за возвратами и остатками. Удобно, когда для выполнения этих задач подходит один сервис. В МоемСкладе можно автоматически обновлять остатки по каналам продаж, одновременно менять стоимость товара на всех маркетплейсах и смотреть статистику по оборотам.

А еще станет проще работать с примеркой

Покупатели из 56 регионов уже могут оценить удобство нового способа оплаты и примерки товара с Яндекс.Маркет. Это особенно актуально для одежды и обуви, когда неизвестно, подойдет ли размер. Теперь после примерки можно заплатить только за понравившуюся часть заказа. Неподходящий товар возвращается на склад площадки и затем обратно в оборот, а продавец следит за его передвижениями из личного кабинета.

Ещё один бонус для продавцов — за доставку неоплаченных товаров платит Яндекс.Маркет, если отмена произошла по вине покупателя.

В противном случае на доставку возврата будет потрачено около 4% стоимости. Товары из категорий «Аксессуары, часы и украшения» и «Сумки и чемоданы» можно также оплачивать частично.

Вместе с Wildberries из своего склада можно сделать логистический центр

Суть программы в том, что распределительным складом будет управлять не площадка, а ее партнер. Аналогичным способом уже организованы пункты выдачи заказов. Wildberries передал управление над тремя логистическими центрами в Москве, скоро к ним присоединится и Московская область. На своем складе с площадью более 500 кв. м. можно будет дополнительно заработать, если принимать товар, сортировать его, временно хранить и затем отправлять дальше.

Складской учет, интеграция с оборудованием, печать документов, адресное хранение, операции сборки и разборки — все это вы найдете в программе МойСклад.

Wildberries разгружает собственные объекты, а партнеры зарабатывают по 4 рубля с каждой единицы товара. Риски присутствуют у всех участников. За испорченный товар владельцу склада придется платить компенсацию, а в цепочке доставки между маркетплейсом и покупателем появляется новое звено.

Wildberries расширяет границы

По территории некоторых европейских государств запущена доставка товаров от российских продавцов с площадки Wildberries.

Первыми покупателями стали граждане из стран Балтии: Латвии, Литвы и Эстонии. Далее: Франция, Испания и Италия, а позже к ним присоединились Турция и Великобритания.

Теперь любой поставщик, зарегистрированный на площадке, может отгружать товары через международных логистических операторов. Скромное количество пунктов выдачи компенсирует курьерская служба доставки до двери клиента.

Можно открыть брендированный пункт выдачи на территориях Беларуси, Казахстана и Армении. По этой франшизе можно заработать 5% от оборота всех заказов, если он меньше 2 млн рублей, и 3,5%, если оборот больше 2 млн рублей ежемесячно.

Для участия вам потребуется юридическое лицо и помещение минимум в 30 кв. м., а лучше — 50 кв. м. После регистрации в мобильном приложении WB Point можно начинать ремонт. Несмотря на то, что помещение должно быть оформлено в брендовом стиле, партнеру не запрещается выдавать товары на других площадках.

Чтобы быстрее заполонить новые территории своими пунктами выдачи, Wildberries окажет поддержку новичкам. Вы можете рассчитывать на повышенное вознаграждение с оборота первые четыре месяца работы и возможность взять в рассрочку мебель для пункта — в минимальный набор для открытия входят стойка ресепшен, тумба, зеркало, пуф, стеллаж в складской зоне.

Услуги от Яндекс.Маркета, на которых можно заработать

«Желтый» маркетплейс не отстает от конкурентов и предлагает многофункциональные центры в качестве пунктов выдачи. В связи с этим был анонсирован прием электроники в трейд-ин, дополнительная продажа устройств экосистемы Яндекса, выдача сезонной экипировки для курьеров, подзарядка электросамокатов. Партнеры, которые примут участие в этой интеграции, получат дополнительное вознаграждение.

Экспресс-доставка — тренд уходящего года

Жители 57 крупных городов РФ могут воспользоваться экспресс-доставкой от Яндекс.Маркета. Для этого продавцы маркетплейса должны использовать FBS систему поставок, т. е. самостоятельно собирать и упаковывать заказы, а маркетплейс будет отвечать за быструю доставку.

Время доставки сокращается благодаря тому, что курьеры минуют распределительные центры и пункты выдачи, со склада магазина привозят товар напрямую к клиенту.

Кроме этого не все товары подходят для экспресс-доставки. Для этого должны быть выполнены следующие условия:

Габариты не более 43 × 54 × 90 см. Вес не более 30 кг. Сборка заказа в течение 30 минут после его поступления. Своевременное получение информации о новом заказе в личном кабинете или мобильном приложении.

В ответ на экспресс-доставку Яндекс.Маркета Ozon предлагает экспресс-доставку продуктов для общепита. Кафе и рестораны Москвы и Твери могут в течение двух часов получить свежую продукцию: мясо, рыба, морепродукты, сыры, овощи, фрукты, бакалея, напитки.

Эксперимент признали удачным и теперь заказы от 1 000 рублей могут сделать рестораторы Подмосковья, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону и Краснодара.