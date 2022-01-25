Грузоперевозки переходят на ЭДО: электронные транспортные накладные, новые формы, ГИС ЭПД

После удачной реализации пилотного проекта по внедрению электронных перевозочных документов Минтранс решил реализовать проект для всех участников грузоперевозок. В первую очередь изменения коснулись транспортной накладной.

Добровольный переход на электронный формат начинается с 1 марта 2022, а обязательный для всех планируется с 2023 года. Но уже сейчас можно начать подготовку.

Что такое транспортная накладная

Транспортная накладная — это документ, подтверждающий заключение договора перевозки груза. Он содержит всю необходимую информацию о грузе и условиях его перевозки. В накладной указываются основные условия: данные грузоотправителя, грузополучателя, перевозчика, характеристики груза, сопроводительные документы.

Что изменилось

С 2022 года вводится новый порядок взаимодействия участников при перевозке грузов. Нужно будет формировать электронную транспортную накладную (ЭТН), а также другие документы: сопроводительную ведомость и заказ-наряд, и направлять это все в государственную информационную систему электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД). Пользователями ГИС ЭПД будут не только участники грузоперевозок, но и контрольно-надзорные органы.

Подробнее о новых формах и нормативных документах читайте ниже.

Планируется, что на портале Госуслуг заработает новый суперсервис «Безбумажные перевозки пассажиров и грузов». Но пока что система не запущена.

На кого распространяются изменения

Изменения касаются всех участников грузоперевозок, как индивидуальных предпринимателей, так и юридических лиц: фрахтователей, грузоотправителей, грузополучателей, перевозчиков, фрахтовщиков, в том числе с использованием автомобильных прицепов и полуприцепов.

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Как выбрать оператора ИС

Первоначально необходимо получить согласие всех сторон договора по грузоперевозке по электронному взаимодействию (сейчас оно носит добровольный характер, в дальнейшем соглашение не потребуется, ведь электронное взаимодействие станет обязательным). А дальше заключить договор с оператором информационной системы.

Реестр операторов утверждается и администрируется Минтрансом при взаимодействии с налоговой службой. Пока еще утвержденного реестра нет.

Направление электронных перевозочных документов через оператора, не включенного в реестр, запрещается.

Порядок взаимодействия

Схема работы через ГИС ЭПД выглядит следующим образом:

В программе выбранного оператора грузоотправитель составляет ЭТН, загружает в ГИС ЭПД, тем самым передает ее водителю (перевозчику).

Водитель видит ЭТН, подтверждает прием груза и доставляет до пункта, согласно условиям ЭТН.

Грузополучатель получает груз, открывает документ в ГИС ЭПД и подтверждает получение.

Водитель отмечает завершение доставки.

Все документы подписываются электронной подписью: простой или усиленной неквалифицированной. Поэтому необходимо обеспечить их получение сотрудниками — водителями, экспедиторами, которые будут взаимодействовать с системой. Сейчас подписи работникам можно оформить в любом удостоверяющем центре.

Все разногласия и споры по грузоперевозке заносятся в ГИС ЭПД.

Транспортная накладная составляется на одно транспортной средство, вне зависимости от количества партий груза. В случае замены транспорта, указанного в ЭТН, и (или) водителя, перевозчик должен уведомить об этом остальные стороны договора перевозки и указать сведения о произведенных заменах в разделах 6 «Перевозчик» и (или) 7 «Транспортное средство».

Способ работы участники информационного обмена определяют самостоятельно в зависимости от производственных объемов: можно работать в облаке, интегрировать электронный документооборот в свою учетную программу или использовать специальное решение от оператора.

Чтобы схема работала, придется работников, участвующих в отправлении — получении грузов, снабдить мобильными устройствами, планшетами для доступа к программе.

Что изменилось в транспортной накладной

С целью обмена электронными документами ФНС разработала новые форматы транспортной накладной, а также сопроводительной ведомости и заказ-наряда. Форма ЭТН приведена в приложении № 4 к постановлению Правительства от 30.11.2021 № 2116.

В разделах 1, 1а, 2 и 6 теперь вместо ИНН, адреса места проживания можно указать паспортные данные.

В разделе 5, кроме всего прочего, нужно указать маршрут перевозки, дату и время/сроки доставки груза.

В разделе 6 указывается информация о перевозчике, а в разделе 7 о транспортном средстве. В 7-ой раздел также добавили информацию о типе владения: совместная собственность супругов и безвозмездное пользование транспортным средством. Еще нужно указать реквизиты документа, подтверждающего основание владения грузовым автомобилем, прицепом, тягачом.

В разделе 8 «Прием груза», помимо характеристик груза, указываются реквизиты лица, делающего погрузку в транспортное средство, адрес места погрузки, фактические дата и время прибытия под погрузку

В раздел 10 появилась новая строка — оговорки и замечания перевозчика о дате и времени прибытия/убытия, о состоянии груза, тары, упаковки, маркировки, опломбирования, о массе груза и количестве грузовых мест

В раздел 12 «Стоимость перевозки груза» добавили следующие строки: стоимость перевозки без налога; налоговая ставка; сумма налога, предъявляемого покупателю; стоимость перевозки с налогом. Эти строки нужно заполнить, если транспортная накладная будет использоваться как первичный документ.

Как разъяснили налоговики, при заполнении раздела 12 в соответствии с требованиями бухгалтерского учета, такая транспортная накладная будет достаточным условием для подтверждения правомерности признания расходов в целях налогообложения (при соответствующей цели их несения). Такая позиция отражена в письме ФНС от 19.04.2021 № СД-4-2/5238@. Если используете ТН как первичный документ, нужно оформить его в четырех экземплярах.

По всему документу появилась оговорка «при необходимости».

В итоге, количество разделов транспортной накладной сократилось до 12 вместо 17.

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Нормативные документы

Полная информация обо всех изменениях содержится в следующих документах:

С одной стороны ГИС ЭПД это удобное и быстрое оформление документов, экономия бумаги, сокращение сроков доставки документов до остальных участников грузоперевозок, надежное хранение данных.

Поскольку пользователями системы являются также и проверяющие, это сократит количество проверок, т. к. все операции будут прослеживаться и подтверждать реальность перевозок станет намного проще. Кроме этого, заполнение документов через информационную платформу минимизирует риски отказов по НДС и налогу на прибыль в части принятия расходов.

С другой стороны, переход на информационное взаимодействие подразумевает расходы на программное обеспечение, услуги оператора, покупку мобильных устройств (смартфонов, планшетов) работникам, оформление цифровых подписей.