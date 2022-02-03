Как продавать товары на маркетплейсах со своего склада по схеме FBS: подробный разбор

Мечта каждого продавца маркетплейса — торговать с минимальной комиссией, и, тем более, без штрафов и блокировок. Решающую роль в этом играет выбранная схема поставки. Мы разобрались в устройстве личных кабинетов Wildberries, Ozon и Яндекс.Маркет и расскажем, что из себя представляет схема FBS и как ее использовать.

Выбирая схему FBS, не забудьте, что на ваши плечи ложится печать этикеток на товары, планирование закупок, контроль остатков и анализ прибыльности. Управлять этими процессами сразу по всем площадкам можно в облачном сервисе МойСклад.

Когда FBS лучше, чем FBO

Кроме FBS на маркетплейсах можно применять схему FBO. Тут каждый выбирает, исходя из своих возможностей и способностей к управлению движением товара на всех этапах.

У вас нет своего склада или нет желания возиться с транспортировкой — выбирайте FBO и оплачивайте хранение товара на складах маркетплейса вместе с дальнейшей доставкой до покупателя.

Вам останется только сделать маркировку товара, упаковать и заранее отгрузить его на распределительный центр.

Движение товара от селлера до потребителя будет выглядеть так.

В этой статье речь пойдет о схеме FBS и ответственности продавца за процесс поставки. Вместо отгрузки на склад площадки продавец везет готовый заказ в сортировочный центр. С FBS вы экономите на хранении, потому что используете собственные помещения, для небольших объемов даже квартира сгодится.

Товары с низким спросом выгоднее хранить на собственном складе, в этом случае использование FBS будет более разумно.

Кроме хранения и логистики FBS отличается условиями отгрузки товаров, которые у каждого маркетплейса свои.

Как работает FBS на Wildberries

Без выбора способа складирования торговля на Wildberries невозможна. Поэтому вслед за регистрацией и подготовкой витрины с товарами необходимо выбрать склады.

Возможности площадки позволяют одновременно использовать FBO и FBS. Но только помните, что первыми к покупателю поедут товары с FBO.

Чтобы добавить и создать новый склад, нужно на вкладке личного кабинета WB «Продажи со склада поставщика» выбрать «Настройки», далее «Склад поставщика» → «Добавить склад» и указать адрес своего склада.

На следующем шаге нужно определиться с распределительным центром Wildberries. Он будет зависеть от географии вашего местоположения.

Вместе с выбором пункта вы устанавливаете временной диапазон поставки от вашего склада, за который вы должны успеть отгрузить заказ.

Товарам на FBS иногда приходится сделать приличный крюк, перед тем как они попадут в пункт выдачи заказов.

Например, если вы живете в Крыму — придется перегнать товар в Краснодар.

Таких проблем нет у продавцов из Московской области, Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга, Новосибирска, Минска, Нур-Султана. Маркетплейс активно наращивает число площадей для хранения, но все равно пока их на всех не хватает.

Wildberries ценит каждый час, потраченный на доставку. Укладываетесь в 48 часов — комиссия составит до 5%. Максимальный срок поставки на склад площадки составляет 4 дня, за которые придется расстаться почти с 15% стоимости товара.

Не рассчитали свои возможности и не уложились в выбранный диапазон — ждите повышенную комиссию.

Wildberries активно развивается и кроме грозных комиссий предлагает новые инструменты для их снижения. Например, вы можете воспользоваться функцией «Приоритетный СЦ отгрузки». Благодаря этому, площадка сама предлагает оптимальные пункты, проанализировав ваше местоположение.

Число перевалочных пунктов на пути товара по схеме FBS значительно увеличивает общее время доставки до покупателя, чем при схеме FBO.

Wildberries модифицировал схему до DBS (Delivery by seller). Пока только продавцы из Москвы и Санкт-Петербурга могут самостоятельно отгружать в ПВЗ, минуя сортировочные центры и используя Wildberries в качестве виртуальной витрины.

Остальные селлеры могут лишь выбирать между доставкой до распределительного центра и доставкой силами своего курьера до двери клиента.

Продолжаем настройку поставок через личный кабинет WB.

На вкладке «Продажи со склада поставщика» обязательны для заполнения две опции для управления заказами:

остатки; сборочные задания.

Редактировать раздел «Остатки» можно вручную или заполнить файл в Excel. Там уже собран весь ваш ассортимент, по которому нужно указать количество остатков. Итоговый результат закачиваем обратно в личный кабинет.

Проделывать эту операцию необходимо каждый день, так же как и следить за реальными остатками.

Чтобы узнать о поступивших заказах и проследить их готовность, используется опция «Сборочные задания». Рядом с каждым «Новым» заказом будет показываться время на его доставку. Как только вы приступили к сборке, нужно указать статус «На сборке». Статус «Собрано» должен соответствовать тому, что вы упаковали, наклеили маркировку со штрихкодами и отправили товар на склад Wildberries.

Чтобы собранный заказ пропустили в сортировочный центр, вам потребуется лист поставки и штрихкоды для коробок . Они генерируются после клика на «Создать поставку» и выбора заказанных товаров.

Не покидая раздела «Сборочные задания», скачайте лист подбора, на котором отображаются адрес сортировочного центра, названия товаров с их характеристиками и фотографией, а также эскизы этикеток. Распечатанные этикетки со штрихкодами наклеивают на упаковку каждого товара, чтобы он не потерялся на складе Wildberries.

Как только передадите собранный заказ в руки складских работников маркетплейса, нажмите «Закрыть поставку». Теперь все готово, чтобы наблюдать за чужой работой и тем, как меняются статусы с «Транзит на ПВЗ» на «Доставлено» или «Отказ» (клиент отказался выкупать товар).

Схема рабочая и не сложная, но не без трудностей. Ошибки проскакивают при ежедневной выгрузке остатков. Единственным решением является автоматизация управления продажами.

У МоегоСклада есть интеграция с Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркетом, что позволяет обрабатывать заказы одновременно по нескольким площадкам. Вместе с остатками автоматически подгружаются цены, а полученные заказы с торговых площадок тут же поступают на обработку в сервис.

В кабинете МоегоСклада процедура отгрузки будет короче. Вам нужно либо создать Заказы покупателей, либо загрузить их из маркетплейса. Функционал МоегоСклада богаче, позволяет указывать тип цен, канал продаж и размер скидок. Планируемой датой отгрузки считается день, когда селлер отправит товары в сортировочный центр. После заполнения полей формы будет создан документ Отгрузка.

В результате, как и при первом способе, вы можете приступать к печати этикеток в личном кабинете маркетплейса, наклеивать их на упаковку и отправлять продукцию в сортировочный центр.

Мы уже парой слов обмолвились о применении штрихкодов и об их обязательном присутствии в любой схеме поставки. Но у селлеров на FBS кроме этого должен быть наклеен стикер заказа. Он доступен на странице «Сборочные задания» в личном кабинете маркетплейса.

Этикетка предназначается для работников Wildberries. Если она будет незаметна или отклеится, то покупатель не получит заказ.

В связи с этим селлерам нужно серьезно отнестись к требованиям Wildberries к этикеткам FBS:

штрихкод должен быть четким и легко читаться сканером;

никаких лишних полос и наслоений даже на границе этикетки;

штрихкод только на белом фоне;

размеры: только 58×40 мм;

бумага белая, с клеевой основой.

Этикетка передается со сборочным заданием и должна состоять из двух частей:

штрихкод;

черное поле с белыми цифрами.

Распечатывать этикетку нужно на термопринтере с бумагой соответствующих размеров (58*40), без полей и на 100% масштабе.

После этого товары нужно поместить в микс-короб. Необязательно формировать коробку только с одним цветом или размером, ведь на товарах есть уникальные штрихкоды.

На размер и вместимость короба у Wildberries требований нет, но только помните, что он должен поместиться на паллет с основанием 120×80 см и быть не тяжелее 25 кг. Малогабаритные товары до 1 м3 разрешается перевозить без паллетов.

В коробку кроме товара запрещается помещать любые виды наполнителей для придания объема. Даже к самому транспортировочному коробу у Wildberries есть свои замечания:

сделан из прочного трехслойного гофрокартона;

не должен иметь повреждений, следов грязи и сырости.

Как схема FBS работает на Ozon

Без выбора и настройки склада Ozon не допускает к работе. Поэтому следуем пунктам инструкции:

В личном кабинете Ozon на вкладке «Склады» кликаем на «Добавить склад».

От параметров товара зависит тип склада. Если вес товара вместе с упаковкой попадает в диапазон от 25 до 160 кг, то это уже крупногабаритный заказ .

После указания адреса и наименования склада нажмите «Продолжить».

Собранный заказ у вас может забрать курьер. При самовывозе потребуется выбрать ближайший пункт приема из списка и «Продолжить».

Если вы готовы работать 24/7, то укажите всю неделю для выполнения отгрузок. Ozon не разрешает селлерам на схеме FBS устанавливать меньше 5 рабочих дней для отгрузок .

На сборку заказа можно потратить не более 24 часов. Исходя из этих сведений, Ozon рассчитает график сборки и отгрузки заказов.

Если всё было верно заполнено, остается дождаться статуса «Активен».

Ваш склад станет активным в течение 2-3 дней, в противном случае нужно побеспокоить поддержку Ozon и уточнить, почему активация задерживается.

После этого требуется наполнить склад виртуальными остатками. Для этого можно использовать один из двух возможных способов:

1. Ручное добавление каждой единицы товара. Нужная ячейка находится в личном кабинете на странице «Товары». Там вы выбираете «Список товара» и аккуратно его заполняете. Для этого кликните на 0, введите нужное число и нажмите «Сохранить».

2. Добавляйте несколько позиций с помощью приготовленных шаблонов, которые должны содержать артикул товара и его количество. Для заполнения достаточно на вкладке «Товары» выбрать «Обновить остатки на складе» и «Скачать шаблон». После заполнения можно приступать к автоматической загрузке.

Дальше на вкладке «Заказы→ С моего склада» вы получаете доступ к данным:

Общее число отправлений. Они отсортированы по датам в порядке возрастания от самой ранней.

Дата появления заказа и крайний срок его отгрузки.

После нажатия «Собрать заказ» нужно приступать к отгрузке.

Маркировка и этикетки — важные составляющие для бесперебойной работы любого маркетплейса. В Ozon распечатать маркировку можно, поставив галочку в чек-боксе рядом с заказом.

На одной этикетке FBS Ozon умещается масса информации:

№ заказа;

способ доставки;

№ упаковки и количество упаковок в заказе;

склад, с которого доставят заказ;

пункт приема или сортировочного центра Ozon;

дата и время доставки заказа покупателю;

штрихкод.

Этикетки от WB не обработаются на Ozon, поскольку у него свои специфические требования:

размер 12×7,5 см;

печать с помощью термопринтера;

бумага матовая или полуглянцевая;

распечатка целиком, без разрывов, при этом этикетка не должна портить товарный вид упаковки;

приклеена к упаковке всей поверхностью, на самой большой по площади стороне;

не должно быть посторонних маркировок, названий брендов, производителей или компаний, в том числе, вашей;

на хрупкие товары нужно разместить пометку «Не бросать. Хрупкий груз»;

скотч не должен попадать на штрихкод.

Требования к упаковке будут следующими:

Забудьте про упаковку черного цвета (например, черные сейф-пакеты).

Скотч черного цвета или стретч-пленку замените на белую, непрозрачную, матовую пленку.

Максимальный размер отправления в упаковке 1,8 × 0,8 × 0,8 м и вес 25кг. Для крупногабаритных товаров 2,5 × 2,2 × 1,2 м и 160 кг.

Допускается минимальный размер — 15 × 10 × 1 см с весом 200 г.

На каждой упаковке должна быть уникальная маркировка со штрихкодом.

На маркировке указан пункт приема или сортировочный центр Ozon, который ближе всего к покупателю. Он может отличаться от того пункта, куда вы привозите заказы.

Мы перечислили самые общие требования к упаковке, поэтому перед отправкой отдельных категорий, книг, бытовой химии, конструкторов, ознакомьтесь с условиями в базе знаний Ozon.

Перед тем как товар покинет стены родного склада, селлер скачивает акт и транспортную накладную из личного кабинета маркетплейса на вкладке «Заказы → С моего склада → Ожидают отгрузки — Акт и накладная». Без этих сопроводительных документов водителя не примут на складе площадки.

Как отгружают товары по схеме FBS продавцы с Яндекс.Маркет

Складские настройки Яндекс.Маркета значительно отличаются от рассмотренных выше, т. к. он предпочитает самостоятельно контролировать всю логистику. Организаторы заверяют, что транспортная сеть Яндекса отлично отлажена и справляется с любыми нагрузками, что не позволит потерять заказы из-за задержек с доставкой посылок.

Продавец на FBS продолжает отвечать за хранение, упаковку, всё это для того, чтобы подготовить заказ к своевременной отгрузке в точки выдачи маркетплейса или сортировочный центр.

Яндекс.Маркет дает возможность работать одновременно по нескольким схемам, подключать разные склады и совмещать операционные процессы по этим направлениям.

Чтобы подключить свой склад, нужно обеспечить его работу 5 дней в неделю с общей продолжительностью не менее 40 часов, и собирать от 10 заказов в день. В противном случае маркетплейс не будет с вами сотрудничать по FBS.

Продавца будут ждать суровые наказания, если по его вине покупатель вовремя не получит заказ. Готовьтесь к повышенной комиссии за отмену поставки. Неоднократные срывы и задержки караются еще жестче — блокировкой аккаунта.

Технологии Яндекс.Маркет и использование единого каталога товаров позволяют загружать ассортимент и остатки в одном файле, а не по отдельности, что конечно же ускоряет работу с маркетплейсом. Затруднения могут возникнуть с товарами, которые еще отсутствуют в каталоге — заполнение может затянуться на несколько часов.

Обработка поступившего заказа начинается с его подтверждения. Если обработку и загрузку остатков вы выполняете в личном кабинете маркетплейса, то и заказ получите сразу с подтверждением. Остаются операции сборки, упаковки и подготовки к отгрузке.

Заказы можно обрабатывать через приложения по API. Но у этого способа есть ряд недостатков. Переданные данные могут оказаться некорректными или клиенты могут добавить в заказ товары, которых нет в наличии на складе. У МоегоСклада есть интеграция с Яндекс.Маркетом, поэтому данные по остаткам и ценам обновляются автоматически. «Пустые» заказы исключены, а вы экономите свое время.

Так как маркетплейс берет на себя функции курьера, то к вашей упаковке предъявляет дополнительные требования. Например, нельзя складывать в одну коробку без дополнительной упаковки:

жидкости;

электробытовые приборы;

продукты питания;

корм для животных;

бытовую химию;

товары, впитывающие запахи или сильно пахнущие.

За повреждение груза из-за некачественной упаковки будет отвечать селлер, а не служба доставки Яндекс.Маркета.

В одну коробку можно сложить не более 15 кг товара. Разрешается поднять лимит до 20 кг, если дно короба уплотнить трехслойным картоном.

Сборка заказа состоит из нескольких этапов:

В личном кабинете выбираете дату отгрузки , к которой планируете закончить сборку. В этом же разделе получаете ярлыки для грузовых мест . Их нужно распечатать и наклеить на коробки. Коробки без ярлыков или с нечитаемыми штрихкодами сотрудники Яндекса не примут. На последнем шаге сообщите маркетплейсу о готовности заказа . Вместе с уведомлением будет доступна кнопка заполнения и печати акта приема-передачи.

Для отправки заказа на различные сортировочные центры перечисленные шаги необходимо повторить.